魅族介入，极星中国迎“新主”，软件造车能否扭转销量败局？

自从被吉利收购以来，魅族动作不断。

去年，魅族正式加入吉利大家庭，阔别手机市场近两年之后，魅族冠以星纪魅族的名号，重返市场。一同而来的，还有星纪魅族为汽车打造的全新车机OS――Flyme Auto，由领克08首发。

在此之前，曾传出不少言论，大肆渲染魅族即将下场造车。官方数次否认，但该来的还是来了。

6月19日，吉利与沃尔沃的成立合资品牌，全球豪华纯电高性能汽车品牌Polestar极星，在上海与星纪魅族集团签约成立战略合资企业。这也意味着，魅族获得了造车的门票。

这家公司极星持股49%，星纪魅族持股51%，同时星纪魅族将根据合资公司未来需求负责主导初始资本外的进一步融资。从持股比例来看，全新极星中国的话语权最终还是会落在星纪魅族手中，这也从侧面印证了比亚迪掌舵人王传福曾经的断论：“上半场是电动，下半场是智能”。

没错，星纪魅族的强势介入，也为电动汽车下半场添了一把猛火。对于网上质疑星纪魅族下场造车的言论，吉利集团董事长李书福表示：“有人提出来，汽车公司不要去搞手机，手机公司可以搞汽车，子瑜搞的就是手机，所以魅族可以搞汽车了。”可以看出，星纪魅族造车，背后有着吉利集团强有力的支撑。

全新极星中国将在星纪魅族Flyme Auto的基础上开发Polestar OS车机系统，未来极星4将会推送这一新系统。星纪魅族董事长兼 CEO 沈子瑜表示，全新的极星中国不仅仅只是一家汽车公司，还是一家智能化的科技公司。

这就意味着，未来极星中国还将推出自己的手机，也就是说Polestar OS不单单是车机系统，也是之后的手机系统。但有关极星手机的消息，沈子瑜并没有过多透露，表示要等到手机设计完成后才能向外界释放更多信息。

这一做法十分符合沈子瑜在魅族20系列发布会上提出的汽车第六域――手机域。Flyme Auto智能座舱系统旨在通过改变智能汽车技术架构，让手机成为汽车一部分，因此这套逻辑套用在极星上同样也适用。

星纪魅族下场后，带给极星最显著的变化，就是智能化。手机厂商在经过惨烈的市场厮杀后，无论是生态建设还是交互构建，相比传统车企都有着更为丰富的经验与技术沉淀。这也是外界普遍认可的，手机厂商做车机，对于车企而言就是降维打击。因此，极星智能化是大势所趋，与星纪魅族的强强联合正是极星构建智能出行生态体系的重要一步。

这次双方的合作，让星纪魅族从车机系统供应商转变为车企，这层身份意味着星纪魅族拥有更大话语权，能从硬件角度充分探索车机未来的可能性。同时，全新极星不仅会从软件、车机、系统层面深入产品研发和定义，还将深度参与极星在中国的销售，打通整个造车链路，这对于星纪魅族而言是生态建设必不可缺的一环。

截至目前，星纪魅族推出的Fyme Auto依然没有推向市场，对于消费者的期待，虽然目前媒体评价尚可，但用户口碑与体验才是最终的衡量尺。所以Flyme Auto究竟能否带来质变，如今仍不能盲下断论。

更重要的是，极星一直主打海外市场，国内由于过高的定价和品牌溢价，迟迟未能打开市场。上半年3月份，极星在国内的销量甚至只有22辆。星纪魅族的加入，除了能在生态以及智能化方面为极星带来巨大变化之外，或许在定价和营销方面也能有不小的话语权。同时弥补极星现阶段缺失的东西，例如加速极星的本土化进程，使其更加贴合中国消费者用车需求。

而这也是吉利集团董事长李书福前调的一点「极星既要坚持全球化，更要做好本土化」，背后或许包含了倾向本土需求的产品定义、智能化程度、人机交互体验，甚至涉及到服务体系、营销理念等等。但最终能否将这些改变反映到极星的国内销量上，目前看来仍然值得商榷。

曾经，有一家小厂在手机市场缔造了中国智能手机神话。如今，这家小厂以全新姿态焕发出蓬勃生命力，这次赛道来到电动汽车市场，星纪魅族携手极星中国能否创造一个新时代，我们拭目以待。