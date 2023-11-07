小鹏“大战”华为×问界？醉翁之意或不在酒

「友商讲了AEB，我认为99%是假的，它就是造假」，「连AEB是什么，居然有车企的一把手还根本没有搞懂呢」。没想到，率先站在华为舆论场对立面的，不是理想，而是小鹏。

小鹏率先“开炮”

在最近汽车媒体42号车库对小鹏汽车创始人何小鹏的采访中，提到友商大定用户都愿意为AEB技术买单，何小鹏认为「大部人可能从来没有碰过AEB」、「我们的人也去问了，它的 AEB 根本不能开，路上误刹车的情况太多了」。

在何小鹏看来，「目前行业里谈 AEB，主要说的是纵向 AEB;它在触发时，大部分情况下的速度应该是在 60 公里每小时以内。如果速度过高，一旦误刹车，对用户来说将会是巨大的惊吓，这是根本无法接受的」。

而何小鹏强调最多的是小鹏汽车在城市NGP技术上的发展，对于AEB，他表示目前小鹏汽车的XNGP技术在后面将会把AEB作为其中一个方向做好，并且在很多事情上有自己的节操，虽然不是很高，但比友商高。

虽然全文始终没有点破友商的品牌名称，但回顾最近两个月新能源汽车市场发生的大事，作为赛力斯与华为智选模式合作的品牌，AITO问界的最新车型问界新M7创下销量神话，其核心技术就是HUAWEI ADS 2.0高阶智能辅助驾驶系统，其中AEB正是主要卖点。

素有「大嘴」之称的华为常务董事、终端BG CEO余承东自然不会坐以待毙，第一时间在朋友圈发文反击，态度格外强硬，同时在下方又评论多条看法，「一些人根本就没有搞懂AEB为何物!跟有人说智能驾驶就是扯淡/忽悠，几乎如出一辙」、「有的车企，整天忙着做智能驾驶，AEB主动安全测试结果非常差，一问才知道他们却连AEB基本功能居然都没有做，这让我十分吃惊!要么让手下忽悠了，要么对汽车行业的发展缺乏最基本的认知」。

紧跟着何小鹏又在朋友圈回应，「我最近评价了一个行业乱想，结果行业没急，非行业的倒急了，不知道他急什么」。

这番隔空对话让外界嗅到浓浓的火药味，此前都认为问界与理想必有一战，没想到埋头搞技术的小鹏先开了第一枪。可深究其中缘由，也并不让人意外，作为行业里智能驾驶能力公认的TOP 2，小鹏和问界都想率先问鼎智驾之王的宝座，两方大战几乎无可避免，只是这次AEB成为了导火索。

舆论中心的AEB

身处这次舆论漩涡中心的「AEB」即为自动紧急刹车系统(Autonomous Emergency Braking)，该系统实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生碰撞危险时，自动启动车辆制动系统，使车辆减速，以避免碰撞或减轻碰撞。

这项技术早在燃油车时代就已经大量搭载在汽车上，大多通过毫米波雷达进行探测。进入新能源时代，随着智能化发展加速，AEB功能也开始全面普及，传感器也扩大到激光雷达、摄像头等，它与ACC自适应巡航控制、LKA车道保持辅助等一起成为智能辅助驾驶系统的一部分。

根据乘联会数据，AEB作为重要的主动安全功能，在今年上市的大多新车中已实现全系标配。从整体来看，截至今年年中，乘用车配置AEB功能占比为49.5%，其中新能源车配置该功能占比稍高，达到55.8%。而16万元以上的乘用车对于该功能的普及率已达到67%。

之所以AEB会成为这次「隔空对话」的导火索，还是双方对AEB有不同的看法，目前行业普遍认为“降低误触发率”更重要。

何小鹏在采访中提到，「大部分情况下的速度应该是在 60 公里每小时以内」。这个60km/h一般叫做有效速度，将这个速度限制提升到80km/h、100km/h是未来趋势。同时现在的行业标准中提到，触发AEB最低车速要大于15km/h，但最高车速在标准里没有明确规定，因此每家车企都可以自行设定。

11月4日，腾势腾势汽车总经理兼首席共创官赵长江在社交平台发文称，腾势现在做到的是80公里/小时的状态下可以启动AEB，2024年将做到100公里/小时的状态下启动AEB。

随后，哪吒汽车CEO张勇也发文称：“我们现在ADC、J3、ME三个平台的AEB已经交付，启动速度已经能做到100公里/小时，稳定刹停50+，场地测试有数据的是80公里/小时，得分98%左右。”

可见目前行业已经开始向更高的有效速度发起冲锋，但比起更高时速下触发AEB，不少车企会将降低误触发率放在更重要的位置上。也就是说，有障碍物时要避障，没有时不要随便乱刹车，否则会严重影响驾乘人员的安全与舒适性。

这也是何小鹏认为友商的AEB不可用的重要原因之一，误触发率实在太高。

醉翁之意或不在酒

说起来，小鹏汽车和问界的经历何其相似。在小鹏G6和问界新M7上市之前，两家车企都高开低走，一度陷入低谷无法自拔。同样，又凭借一辆爆款车型重返大众视野，找回自己的节奏。

最新数据显示，问界与小鹏双双突破历史，小鹏汽车10月交付20002辆，环比增长31%，同比增长292%，如愿跻身2万辆俱乐部，刷新单月交付记录。问界同样在10月份交付12700辆，其中问界新M7交付10547辆，上市50天累计大定突破80000辆。

除了产品力更极致之外，两家的智能化也是新势力品牌中数一数二的存在，尤其是智驾能力。在HUAWEI ADS之前，小鹏汽车的NGP一直被认为是行业内最好的智驾系统，直到HUAWEI ADS 2.0诞生，双方才开始智驾层面的较量。

适逢2023年，各家车企也从卷电气化的上半场全面进入卷智能化的下半场，小鹏和问界的发力期到来，从高速领航辅助发展到城区智能辅助驾驶，再到不依赖高精地图的城区智驾。

其中小鹏城区智驾年底将开放50城，2024年覆盖全国范围。HUAWEI ADS 2.0则是在年底12月份实现全国范围内不依赖高精地图的城区智驾。从眼下的用户体验以及部署速度来看，华为无疑走在了前头。

对于双方的争论，目前仍没有一个明确的定论，但可以肯定的是，自从余承东和何小鹏「隔空互怼」之后，华为、问界、小鹏汽车，甚至AEB和高阶智能驾驶都在短时间内获得巨大流量。双方形成的话题颇有相互成就的意味，让各位看客将目光瞄准智驾领域。

事实上，两家公司在智能驾驶领域深耕已久，但在今年之前用户对于智驾系统的认可度和接受度都相对不高，即使是今年智能化加速普及，仍有相当一部分用户对这项技术持怀疑态度。

因此，这场「互怼」实际上将智驾推到台前，让更多人了解这项技术。此前何小鹏接受采访，谈到华为近期在智能驾驶领域的动作以及要于年底在全国范围落地高阶智能驾驶系统的规划时，他表示：“我们有的人负责吆喝，让大家关注起来。有些人负责干活，把这些东西干好，再把客户拿过来，我觉得这个配合是「天作之合」”

不过回到事件本身，这次事件也反映出在新能源汽车领域内卷日益加剧的当下，各家车企都开始重视智驾系统，这也是当前整个汽车行业智能化发展的趋势。

总结

华为想要通过硬件算法来规避事故，可能会凌驾于驾驶员的判断之上;小鹏则是在尊重驾驶员选择的前提下，尽可能通过提醒和操作来规避事故。本质上双方的出发点都是好的，其根本还是电车难题的伦理问题，如何找到安全和舒适平衡的点才是问题关键。

车企高管之间「互怼」事件偶有发生，但很少有能找到问题根本的案例，话题倒是被引爆不少，不过眼下也有很多媒体开始着手测试两家车型AEB的能力，至于最后结果如何，其实没有那么重要了。