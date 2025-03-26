4ÔÂÐÂÊÆÁ¦ÐÂ³µ»ã×Ü£ºÎµÀ´³õ·¢Á¦£¬Ð¡Ã×YU7»òÑ¹ÖáÁÁÏà£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
´Ó¡°¼Û¸ñÕ½¡±µ½¡°È«ÃñÖÇ¼Ý¡±£¬2025Äê¹úÄÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡¾ºÕùÁÒ¶ÈÏÔÖøÌá¸ß£¬Ãæ¶ÔÕâÁ½ÄêÐÂÊÆÁ¦µÄ·ç¹âÎÞÏÞ£¬×ÔÖ÷³µÆó¿ªÊ¼¼Ó´ó·´»÷Á¦¶È£¬Í¬Ê±ºÏ×Ê³µÆóÒ²ÖÕÓÚ»Ø¹ýÉñÀ´£¬¾Û½¹µç¶¯ÓëÖÇÄÜÕ¹¿ª¼¤ÁÒ·´ÆË¡£
¶øÕâÒ»ÇÐµÄ³å»÷£¬ÊÆ±Ø»áÔÚ¼´½«µ½À´µÄ4ÔÂÉÏº£³µÕ¹Ç°ºó±¬·¢¡£µþ¼Ó5¡«6ÔÂ·ÝÓ¢Î°´ïÈ«ÐÂThorÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬µü´úÉÏÊÐ£¬¿ÉÒÔËµÕû¸öQ2¼¾¶ÈºÃÏ·Á·Á·£¬¸ß³±Ó¿ÏÖ¡£
±¾ÎÄ¾Í´ø´ó¼ÒÇÀÏÈ¿´¿´4ÔÂ»áÓÐÄÄÐ©ÖµµÃ¹Ø×¢µÄÖØ°õÐÂ³µÁÁÏà»òÉÏÊÐ¡£
¼«ë´007 GT£ºÖØÖýÁÔ×°Ê±´ú»Ô»Í
¹ØÓÚÕâÌ¨³µµÄÍâ¹Û¡¢Èýµç¡¢¼°ÖÇÄÜ»¯£¬¹À¼Æ´ó¼Ò¶¼·Ç³£ÊìÏ¤¡£Õû³µ³ß´çºÍÉè¼ÆÑÓÐø007½Î³µÍ¬¿î¼Ò×åÓïÑÔ£¬ÈýµçÍ¬Ñù²ÉÓÃÈ«Óò800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨£¬´îÔØÇ°165kwºó310kwÌ¼»¯¹èµç»ú£¬´îÅä75¶È½ð×©µç³ØºÍ100¶ÈÄþµÂ÷è÷ëµç³Ø£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï£¬Ô¤×°¼«ë´×ÔÑÐºÆå«ÖÇ¼Ý¡£
±È½ÏÁîÈË¼¤¶¯µÄÊÇ£¬¸Ã³µÄÚÊÎÎÞÂÛÊÇÓÃÁÏ»¹ÊÇÉè¼Æ·ç¸ñ£¬¾ùÃ÷ÏÔ³¬Ô½Ç°´úË®×¼¡£²»½ö²ÉÓÃ³¬ÏËÈÞ¶¥Åï£¬¾ÍÁ¬×ùÒÎÒ²Ê×´ÎÓÃÁË·Â÷äÆ¤ÃæÁÏºÍNappaÕæÆ¤Æ´½Ó£¬×ù²Õ¶à´¦²ÉÓÃPVDË®¶Æ¹¤ÒÕ½ðÊô¶Æ¸õ£¬»¹ÓÐÀàËÆ±£Ê±½Ý¼«ÖÂÔË¶¯·çµÄºÚºì×²É«ÄÚÊÎ£¬ÔË¶¯ÁÔ×°ÊôÐÔÀÂú¡£
¼«ë´007 GTºóÅÅ×ùÒÎÊ×´ÎÐÂÔö´ÅÎü½Ó¿ÚÍØÕ¹£¬¿ÉÑ¡×°EC¹â¸ÐÌìÄ»£¬Ö§³Ö10µµµ÷¹â£¬¸±¼ÝÖ§³Ö¡°µ¥ÈË´²Ä£Ê½¡±Ò»¼üÌÉÆ½£¬ºóÅÅ×ùÒÎ¿¿±³¿Éµ÷¿É·Åµ¹£¬ºó±¸Ïä»¹´øÒþ²ØË«ÎÂÇø±ùÏä¡£
µ×ÅÌ·½Ãæ£¬¾ÝËµ¼«ë´007 GT½«È«Ïµ±êÅäCDCÁ¬Ðø¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷£¬¸ßÅäÔö¼ÓÄ§Ìº¿ÕÆøÐü¼Ü£¬¶øÇÒ´ó¸ÅÂÊ»áÊÇ¼«ë´Ê×¿î²ÉÓÃË«²ã¼Ð½º¸ôÒô²£Á§µÄ³µÐÍ¡£
Ä¿Ç°×îÖµµÃÆÚ´ýµÄ¾ÍÊÇ¼«ë´007 GTµÄ×îÖÕÊÛ¼Û¡£×÷Îª¼«ë´ÄÚ²¿ÏúÁ¿Ä¿±ê³¬Ô½001µÄÖØ°õÐÂ³µ£¬ËüµÄ¶¨¼Û¿Ï¶¨»áÊÇ¸ö²»Ð¡µÄ¾ªÏ²£¬Ô¤¼ÆÎ»ÓÚ20-27ÍòÔªÇø¼ä£¬4ÔÂÖÐÑ®×óÓÒÉÏÊÐ¡£
ÎÊ½çM8£º40ÍòÔªÖÐ´óÐÍSUV±ê¸Ë
ºèÃÉÖÇÐÐ¸Õ¸ÕÔÚ3ÔÂ·¢²¼ÁË2025¿îÎÊ½çM9ºÍM5 UltraµÈ£¬½ÓÏÂÀ´»¹½«ÔÚ4ÔÂ¸ø´ó¼Ò´øÀ´ÎÊ½çM8ºÍÏí½çS9Ôö³Ì°æµÄÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ºóÕßÄ¿Ç°Ô¤ÊÛ¼Û31.8ÍòÔªÆð¡£
ÎÊ½çM8±»ÆÕ±éÈÏÎªÊÇ½ñÄêÖÐ´óÐÍSUVµÄÖØµã¶Ô±ê³µÐÍ£¬ËüÑÓÐøÁËM9Í¬¿î³ß´ç¿Õ¼ä£¬Öá¾à3105mm£¬ÔÚÍâ¹Û¡¢ÄÚÊÎ¡¢ÈýµçµÈºËÐÄ²¿·ÖÈ«Ãæ¿´ÆëM9£¬¿ÉÎ½ÊÇ¡°Æì½¢ÏÂ·Å¡±¡£Î¨Ò»²»Í¬µÄÊÇ£¬M8ÒÀÈ»´îÔØHUAWEI ADS 3.3¸ß½×ÖÇ¼ÝÈíÓ²¼þ£¬²¢Ã»ÓÐ²ÉÓÃ×îÐÂµÄ4¼¤¹âÀ×´ï·½°¸£¬ºÍM9ÐÎ³ÉÁË¼¼Êõ²îÒì¡£
µ«¼´±ãÈç´Ë£¬ÎÊ½çM9ÒÀÈ»ÊÇÄ¿Ç°40Íò¼¶ÖÐ´óÐÍSUVÊÐ³¡±ê¸Ë¡£ÉõÖÁÓÐ²»ÉÙÒµÄÚÈËÊ¿±íÊ¾£¬ÏñÁì¿Ë900¡¢ÌÚÊÆN9µÈÆäËû¾ºÆ·£¬¶¼ÔÚµÈÎÊ½çM8¹«²¼ÊÛ¼ÛºóÔÙ³öÊÖ¡£
ÎµÀ´Ó©»ð³æºÍ5566¸Ä¿î³µÐÍÁÁÏà
Àî±óÌ¹ÑÔ£¬´Ó½ñÄê4ÔÂ·ÝÆð£¬½«ÓÀ´ÎµÀ´µÄ²úÆ·´óÄê£¬»ù±¾Ã¿¸öÔÂ¶¼ÓÐÐÂ¿î·¢²¼¡£
ÄÇÔÚ4ÔÂ·Ý£¬²»½ö×î¸ß¶ËµÄÆì½¢ÉÌÎñ½Î³µET9»áÕ¹¿ª½»¸¶£¬ÎµÀ´»¹ÓÐÍûÍÆ³öµÚÈý×ÓÆ·ÅÆÓ©»ð³æ£¬ÒÔ¼°×Ô¼Ò×îÖØÒªµÄ5566¸Ä¿î»»´ú³µÐÍ¡£
Ó©»ð³æ¶¨Î»ÖÇÄÜµç¶¯Ð¡ÐÍ³µ£¬Ö§³ÖÎµÀ´»»µç¼¼Êõ£¬Õû³µ³¤4003mm¿í1781mm¸ß1557mm£¬Öá¾à2750mm£¬²ÉÓÃÇ°Âó¸¥Ñ·ºó¶àÁ¬¸ËÐü¼Ü£¬Íâ¹Û¡°ÈýÖØ×à´óµÆ¡±¼«¸»ÓÐ±æÊ¶¶È£¬´îÔØµØÆ½ÏßÕ÷³Ì5ÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬ËãÁ¦128Tops£¬Ö§³Ö¸ßËÙÁìº½ºÍÈ«³¡¾°×Ô¶¯²´³µ;È«Ïµ´îÔØºóÇýµ¥µç»ú£¬´îÅä42¶ÈÁ×ËáÌúï®µç³Ø°ü¡£
Ó©»ð³æ½«ÔÚ4ÔÂ19ÈÕÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÉÏÊÐ¼´½»¸¶£¬Ä¿Ç°Ô¤ÊÛ¼Û14.88ÍòÔªÆð¡£
ÎµÀ´×Ô¼ÒET5¡¢ET5T¡¢ES6¡¢EC6µÈ¸Ä¿î³µÐÍ£¬½«»ùÓÚNT2.5Æ½Ì¨´òÔì£¬Íâ¹ÛÍ³Ò»²ÉÓÃ¸üÓ²ÀÊµÄÇ°Á³Éè¼Æ£¬ÄÚÊÎÊ×´Î¸ÄÓÃºáÆÁÉè¼Æ£¬ÐÂÔö»³µµºÍË«ÎÞÏß³äµç£¬×ùÒÎÊæÊÊ¶È½øÒ»²½ÌáÉý£¬Ö§³ÖANCÖ÷¶¯½µÔë¹¦ÄÜ¡£
ÁíÍâ£¬5566ÐÂ³µ½«Í³Ò»´îÔØÎµÀ´×ÔÑÐÉñçáNX9031ÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬ËãÁ¦Ïàµ±ÓÚËÄ¿ÅOrin-X£¬È«ÏµÉý¼¶Õû³µÌìÊàSkyOS²Ù×÷ÏµÍ³£¬ÖÇÄÜ»¯Ë®Æ½´ó·ùÌáÉý¡£ÈýµçÒÀ¾ÉÑÓÐøÏÖ³µ400VµçÑ¹Æ½Ì¨£¬²¢¼ÌÐøÊÊÅäÏÖÓÐ»»µçÕ¾¡£
Àî±óÃ÷È·±íÊ¾£¬ÎµÀ´5566¸Ä¿îÐÂ³µÊÛ¼Û½«¸ßÓÚÏÖ¿î£¬Ô¤¼Æ2025Äê5-6ÔÂÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£
Ð¡Ã×YU7£ºÍø´«4ÔÂ17ÈÕÊ×·¢ÁÁÏà
×î½ü£¬ÍøÉÏÆØ¹âÀ×¾ü¹ØÓÚÐ¡Ã×YU7µÄÊ×³¡¼¼Êõ·¢²¼»á½«ÔÚ4ÔÂ17ÈÕ¾Ù°ì¡£
½áºÏ´ËÇ°±¬ÁÏ£¬×÷ÎªÐ¡Ã×Æû³µµÚ¶þÁ¾ÐÂ³µ£¬YU7Ô±¾¼Æ»®½ñÄê6-7ÔÂ·ÝÉÏÊÐ£¬µ«ÓÐ¿ÉÄÜÌáÇ°ÖÁ5ÔÂ·Ý¡£
¸Ã³µ»ùÓÚSU7Í¬¿î¼Ò×åÉè¼ÆÍâ¹Û£¬¶¨Î»ÖÐ´óÐÍÔË¶¯SUV£¬Õû³µ³¤4999mm¿í1996mm¸ß1600mm£¬Öá¾à3000mm£¬²ÉÓÃÁï±³µÍÅ¿Éè¼Æ;ÄÚÊÎÊ×´ÎÈ¡Ïû´«Í³ÒÇ±íÅÌ£¬¸ÄÓÃ¹á´©³¤ÌõÍ¶Ó°ÏÔÊ¾ÆÁ£¬¼´PHUDÌ§Í·ÏÔÊ¾£¬´îÅäÖÐ¿ØºáÆÁ¡£
Ð¡Ã×YU7½«³ÉÎªÊ×Åú´îÔØÓ¢Î°´ïThor-UÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬µÄ³µÐÍ£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³ÖÎÞÍ¼³ÇÊÐÁìº½¹¦ÄÜ¡£Èýµç²¿·Ö£¬ÐÂ³µË«µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊ508kW£¬µ¥µç»ú×î´ó¹¦ÂÊ235kW£¬´îÅä96.3¶ÈÁ×ËáÌúï®µç³Ø°üºÍ101.7¶ÈÈýÔªï®µç³Ø°ü¡£
Íâ½ç²Â²âÐ¡Ã×YU7±ê×¼°æÆðÊÛ¼Û25ÍòÔª×óÓÒ£¬¸ßÅäMax°æ»òÍ»ÆÆ30ÍòÔª£¬ÉÏÊÐ¼´»ð±¬£¬Ö±½ÓÂô¿ÕÈ«Äê²úÄÜÄËÊÇ°åÉÏ¶¤¶¤µÄÊÂ¡£
³ýÁËÒÔÉÏËÄ¿îÖØÒª³µÐÍÒÔÍâ£¬4ÔÂ·ÝµÄÐÂ³µ»¹ÓÐºÜ¶à£¬°üÀ¨×ð½çS800Ê×ÅúÉÏÊÐ½»¸¶¡¢±ÈÑÇµÏººLºÍÌÆL¡¢ÁãÅÜB10¡¢Ð¡ÅôG7¡¢ÀíÏëLÏµÖÇ¼Ý»ÀÐÂ°æµÈµÈ£¬ÕâÐ©ÐÂ³µ¶¼»áÔÚÉÏº£³µÕ¹ÆÚ¼äºÍ´ó¼Ò¼ûÃæ£¬ÖµµÃ¹Ø×¢¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â