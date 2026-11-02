11月1日，赛力斯公布10月产销快报：汽车总销量27037辆，同比下降50.29%;其中，赛力斯汽车销量22105辆，同比下降54.69%。

销量腰斩之际，赛力斯正准备迎来今年最重要的一场新车发布。

11月13日，问界新M8将正式上市。这款车9月30日开启预售，预售价38.98万元起。在新车到来之前，老款M8的销量已从高位回落。赛力斯需要一款走量的产品，填补它留下的空缺。

新M8的身份还有些特殊。今年9月，问界调整与华为的合作模式：品牌仍留在鸿蒙智行体系内，产品定义、设计、营销、渠道零售和服务体系转由赛力斯主导，华为终端继续参与赋能。新M8由此成为新合作模式下推出的首款新车。

销量承压，经营模式调整。两件事碰在了一起。新M8肩上的任务，比一次普通改款更重。

M8退潮

问界M8曾经证明，40万元级家庭SUV可以卖出相当大的规模。

2025年4月，问界M8以35.98万―44.98万元的指导价上市。此后几个月，它连续月销超过2万辆，成为问界产品序列中的重要支柱。截至今年9月，M8上市17个月累计交付超过18万辆。

但今年9月，据行业媒体统计，M8上险量约为1220辆，单月规模已与此前的高位相去甚远。

在问界产品家族里，M8位于M7与M9之间。M9抬高了问界的价格上限，M8则承接了40万元级家庭用户。它的销量回落，削弱了问界高端产品中一块重要的规模基础。

与此同时，赛力斯整体的下滑也在延续。9月，赛力斯汽车销量为25370辆，同比下降38.50%;到了10月，销量又比9月减少3265辆，环比下降约12.9%。今年前10个月，赛力斯汽车累计销量为249377辆，同比下降23.27%。

老款M8退潮后，赛力斯需要新车尽快接上。新M8选择在11月中旬上市，留给它冲刺年末的时间已经不多。

新车靠什么接棒

新M8 预售价 38.98 万元起，比老款上市时的指导价起点高3万元。从已经公布的配置看，问界给新M8增加了不少筹码。

智驾是这次变化最大的部分。新M8搭载华为乾智驾ADS 5和WEWA 2.0技术架构，配备包括4颗激光雷达在内的38个传感器，主雷达为896线双光路图像级激光雷达，全系具备面向L3级自动驾驶的硬件基础。

底盘进一步向旗舰靠拢。双腔闭式空气悬架和双阀连续可变阻尼减振器全系标配，高配版本还增加最大±8°后轮转向。前者关系到乘坐舒适性和车身控制，后者则有助于改善掉头、泊车时的灵活性。

动力上，新车全系升级800V高压平台，匹配华为巨鲸电池平台3.0。增程版提供56度和75.4度电池，CLTC纯电续航最高432公里，综合续航最高1435公里;纯电版覆盖100度和120度电池，最高续航830公里。

车内升级也更偏向家庭场景。新M8提供M9同款三联屏、三把零重力座椅、21英寸4K吸顶屏和25扬声器音响，新增沙砾棕、澜月白等配色和17米氛围灯带，六座版二排增加横向调节。纯电后驱版前备厢扩大到210升，六座版后备厢暗格增至63升。

目前公布的Max、Max+和Ultra三个版本，预售价分别为38.98万元、40.98万元和45.98万元起。入门Max版提供三联屏、ADS 5和双腔空悬，后排21英寸娱乐屏需要选装;Max+六座版增加二排右侧零重力座椅，后轮转向、副驾零重力座椅等仍需选装;到了Ultra版，后轮转向、副驾零重力座椅、21英寸后排屏和25扬声器音响才成为标配。

11月13日的正式售价、配置划分和购车权益，会成为新M8的真正答卷。

车要卖得动，也得赚到钱

赛力斯没有太多轻松换代的余地。

今年前三季度，公司营业收入约855.73亿元，同比下降22.58%;归母净利润亏损约2.97亿元，扣非净利润亏损约37.44亿元。第三季度单季，归母净利润约14.20亿元，扣非净利润却亏损约13.65亿元。

账面上的单季盈利，尚未带来扣非利润的转正。赛力斯仍需要主力产品恢复销量，为持续投入的研发、制造和销售业务提供支撑。

这让新M8的定价更难。销量需要补回来，新增配置需要成本，赛力斯还要承担更多品牌推广、渠道零售和服务工作。38.98万元的预售起点，说明问界仍想守住高端定位，同时给成本留出空间。

赛力斯过去已经把M8卖成过爆款。如今，老款退潮，盈利承压，公司还要接手更多面向市场的工作，新M8能不能把订单变成交付、把交付变成利润，成了最艰难的一道关卡。