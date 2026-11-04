华境S又涨了，但只涨了91辆。

10月，这台五菱与华为合作的大六座SUV交付7507辆。往前看，7月至9月分别为7203辆、7306辆和7416辆。

四个月，增量只有304辆，没有大起大落，也迟迟没有迈过万辆门槛。

这是一台很特别的车。五菱想借它把车卖到20万元附近，华为想借它让更多家庭用上乾智驾。而对消费者来说，15.98万元起的华境S，真正买下来又需要花多少钱，也值得算一算。

华境S卖出的每一辆车，都在验证五菱和华为的边界。

五菱把大六座做到了15万元级

华境S上市时，四款车型的指导价为15.98万～20.38万元，置换价 14.98 万元起。

这个价格买到的，是一台车长5235mm、轴距3105mm的六座SUV。2+2+2布局、二排独立座椅，以及部分车型配备的后排屏、冰箱和腿托，都在瞄准同一群人：家里有老人孩子，出门希望一台车坐下，但预算不想超过20万元。

五菱向来擅长从用户需求和成本之间找平衡。华境S先把车身尺寸和座位数做到位，再把大电池、后排舒适配置放进不同版本，给消费者留出选择空间。

从上市初期的3603辆，到7月交付突破7200辆，华境S很快证明：15万～20万元的大六座市场，确实有一批家庭在等这样的产品。

华为智驾下探，买单还要另算账

华境S的另一个卖点来自华为乾。

它全系配备乾智驾ADS 5 Pro、激光雷达和高速领航辅助。鸿蒙座舱、手机互联等体验，也让熟悉华为生态的用户更容易理解这台车。

但“全系标配华为智驾”，不等于城区领航功能免费。

官方写得很清楚：高速领航、泊车等12项终身免费，城区领航(City NCA)要单买，原价12000元，限时6000元买断。官方自己透露，提车用户里超过90%都买了这个包。换句话说，绝大多数车主实际掏的是指导价再加6000元。

对华为而言，与五菱合作也提供了一条不同于高端车型的路径。五菱有大规模制造能力，也更熟悉大众家庭市场;乾智驾和鸿蒙座舱则可以通过华境S，接触更多原本不会走进40万元级展厅的用户。

五菱则借助华为的智能化能力，给华境S增加了一个容易被用户记住的购买理由。

涨得慢了，问题出在哪？

交付量在7000辆区间连停四个月，是新车站稳市场的信号，也意味着上市初期的爬坡已经过去。

在细分市场里，华境S曾拿到过有分量的成绩。8月，它以7306辆位居插混大型SUV销量榜首，领先第二名超过2700辆。半年累计超过3.8万辆的交付量，也给五菱向更高价格带发展提供了基础。

但从7507辆继续走向月销万辆，华境S需要找到更多用户。15-20万、六座刚需、认华为智驾，三个圈一交集，第一批目标用户消化得差不多了。而池子外的争夺正在变激烈――零跑、深蓝、吉利都在往20万级大六座压产品，"华为智驾标配"这张先手牌能捂多久，看对手出牌的速度。

9月，华境S加推四款鸿蒙+车型，比普通版贵3000元，升级座舱硬件和大模型功能。从结果看，9月、10月交付量仍在增长，新版本没有打乱交付节奏。

另一个需要时间积累的是品牌信任。公开口碑里，不少车主认可六座空间和辅助驾驶，也有人反馈车身较大、停车需要适应，低配的阿特拉斯轮胎胎噪明显，二排连个杯架都没有。

此前，华境S底盘结构还曾引发网络讨论。华境汽车回应称，底盘设计符合相关标准并已通过法规测试，同时就有关信息向公安机关报案。另有媒体报道过车主反映底盘异响、维修未解决的个案。

一台车进入更多家庭后，用户对质量和服务的要求也会越来越具体。新品牌能否处理好这些问题，直接影响车主愿不愿意把它推荐给亲友。

17万～19万元，是华境S真正的竞争区间

从配置分布看，15.98万元的入门版负责降低购买门槛，但更能体现华境S家庭定位的，是17万～19万元的255km车型。

17.58万元的臻享版最值得买，它给了255公里CLTC纯电续航、CDC减振和前两排座椅通风加热;再加1万元，尊享版增加二排腿托、按摩、后排屏和冰箱。

如果老人孩子经常坐第二排，这1万元比较容易花出价值。再往上，20.38万元的四驱尊享版增加后电机，适合对冰雪路况或四驱动力有明确需求的用户，纯电续航反而短了20公里，城市用不划算。

华境S的成绩说明，五菱和华为的组合，已经在20万元以内的大六座市场找到了自己的位置。

接下来，当零跑、深蓝、吉利的大六座陆续进场，当更多家庭拿着同一笔预算走进不同的展厅，这套"五菱造车、华为赋智"的组合，还能不能像前六个月这样实现稳定增长，值得期待。