“小”字辈车企逆袭！小鹏和小米同时交出“史上最强”财报

3月18日，小鹏汽车和小米汽车同时公布“史上最强”年度财报。

这两家车企渊源颇深，缘分不浅。在小米尚未入局时，小鹏汽车是国内所有车企中唯一以“小”开头且直接采用创始人名字为命名的汽车品牌，彼时小鹏销量跌落谷底，内外压力堪比山高，外界倒闭谣言四起，不少网友都在调侃“小鹏”命名过于随意土炮。

而小米汽车发布后，不仅“小”字辈车企来了大哥，并且雷军本人也和何小鹏有“亦师亦友”关系情谊，何小鹏坦言称雷军为“大哥”，称后者曾给予在小鹏汽车管理和供应链等方面关键指导，双方还多次出席两家新车发布会，相互学习借鉴，共同成长进步。

因此，在一切时过境迁之后，今天的小鹏汽车和小米汽车都可谓是意气风发。而在如此巧合的时间节点，也让我们看看它们两家各自财报都有哪些值得关注的亮点。

小鹏：交付暴增，AI自动驾驶成未来关键

一句话总结小鹏“最强”财报，即交付量迎来暴增，毛利率改善，企业亏损大幅收窄。

24年第四季度，小鹏共计交付新车91507辆，同比增长52.1%，创单季度历史新高;营收达161.1亿元，环比增长59.4%，同比增长23.4%;毛利率14.4%，同比提升5.9个百分比点，连续6个季度改善;净亏损13.9亿元，同比收窄21.5%。

2024年，小鹏全年总交付19.01万辆，同比增长34.2%;总营收达408.7亿元，同比增长33.2%;全年毛利率14.2%;净亏损57.9亿元，同比收窄44.2%;现金储备419.6亿元。

另外，2025年第一季度小鹏新车交付指引为9.1万辆至9.3万辆，同比增长317.0%-326.2%;营收预期为150亿元至157亿元，同比增长129.1%-139.8%。

不难看出，得益于新车交付量持续稳健增长，企业亏损进一步收窄，及毛利率的正向改善，小鹏官方预计会在今年第四季度实现扭亏为盈。

何小鹏透露，接下来小鹏汽车重点将围绕AI自动驾驶和全球化布局。首先，在最新25款小鹏G6和G9换代上市后，马上还会迎来小鹏G7、X9改款、以及下半年推出的首款鲲鹏电动车型等多款新品，计划到2026年底实现10万-50万元价格带全覆盖;

其次，何小鹏计划今年AI投入研发45亿元，下半年抢先在行业推出L3级智能驾驶软件功能和体验，并在明年真正量产L4级低速场景无人驾驶车型。自已上市车型P7+后所有新车全系标配图灵AI纯视觉智驾，马上上市的MONA M03 Max将把城区智驾带进15万元级别;

最后，小鹏汽车将进入欧洲多国市场，并启动印尼本地化生产G6和X9等车型。

小米：千亿营收，产能爬坡和人车家全生态将是重点

到今日，恐怕人人都在羡慕雷布斯造车的英明决定。

一年前的今天，雷军还在为首次造车而忐忑不安，担心小米SU7卖不出去，犹豫该怎么定价，被质疑为什么苹果汽车10年都造不出来，而小米汽车却能3年造成？

一年后的今天，雷军交出了所向披靡的成绩答卷。24年第四季度，小米集团营收1090亿元，同比增长48.8%，首次单季破千亿;调整后净利润83亿元，同比增长69.4%;小米汽车交付约3.4万辆，全年累计交付13.69万辆;

2024年，小米集团全年营收3659亿元，其中智能手机业务收入1918亿元，出货量1.69亿台，全球份额13.8%;IoT业务 ：收入1041亿元，首次破千亿;互联网服务 ：收入341亿元，同比增长13.3%。

小米集团卢伟冰表示：“2024年，小米的人车家全生态战略刚开始闭环，协同效应就已经开始显现，更大的协同效应将会在未来发生。”

他还透露，目前小米汽车正在做两方面努力，一是改善工作流程，提高内部工作效率;二是联合供应商伙伴提高产能，同步推进新车型小米YU7的进展。

小米汽车2025年的全年交付目标将提升至35万台，并且2027年将成为小米汽车出海元年，今年预计投入300亿元包含80亿元的AI投入进行技术研发，未来全力押注AI全生态赋能。

最后，相信以现在两家“小”字辈车企的亮眼数据表现和市场销量份额，恐怕没有人再会质疑它们的名字了吧。