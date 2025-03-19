比亚迪开年“双冠王”，62.3万辆惊人销量，开启全民平权风暴！

伴随“电比油低”和“全民智驾”狂潮演进，2025年比亚迪掀起的攻势可谓是相当迅猛。开年仅62天，便砍下62.3万辆累计销量和同比增幅92.5%的惊人数据，首次实现中国车市新能源车企集团与品牌销量“双冠王”。

其中，1月和2月销量分别为30.05万辆和32.28万辆。具体车型上，宋家族月销超8万辆占据绝对主力，宋PLUS在1月以5.13万辆稳居新能源SUV销量榜首;海鸥同样单月贡献约4.1万辆销量，在7万级小型车领域抢先搭载无图城市NOA，作为“全民智驾”先锋代表，连续登顶细分市场。

比亚迪的持续走红，再度印证“技术换市场”的战略成功。但我们能看到，当市场渗透率突破50.2%的新能源浪潮愈演愈烈时，比亚迪的连胜，不是靠冰冷的参数堆砌和价格战厮杀突围，而是选择了一条比友商们更早的“科技平权”和“用户普惠”道路。

击破“高阶即高价”智驾神话

回顾今年车市前三个月新变化，智能驾驶的全面爆发无疑令所有人感同身受。龙头厂商们一场场智能化发布会的召开，也使得“25年买车看智驾”共识牢牢刻进消费者的脑海里。

而最先挑头的正是比亚迪。春节刚过，比亚迪第一个发布“天神之眼”高阶智驾系统，王传福在现场喊出：“未来2-3年，智驾将成为像安全带、安全气囊一样必不可少的配置。”

随即，天神之眼A/B/C全套技术方案矩阵推出，利用统一底层软件能力和硬件差异分级，完美覆盖7万至100多万全价格段智驾能力适配，其中天神之眼C首发搭载在比亚迪王朝和海洋的21款车型。

当友商仍聚焦30万元高阶智驾时，比亚迪通过“天神之眼”的下放，引领了高阶智驾技术的普及，包括海鸥成为首款7万元支持高阶智驾车型;此外，以秦PLUS为代表首次在15万元以内实现高快自主领航和代客泊车的车型，击破行业“高阶即高价”智驾神话，将“豪华专属”变为“全民标配”，让多数的用户也都能共享时代技术红利。

过去，DM-i超级混动系统以“油电同价”改写市场规则，加速比亚迪电动化占领制高点;现在，“天神之眼”智驾系统凭借技术下沉和全车型搭载，助力比亚迪智能化率先普惠到每一位用户。

此后，奇瑞、长安、吉利、长城等友商车企纷纷跟进，一时间2025年成为真正全民智驾元年。而比亚迪所创造的技术普惠势能则转化为销量爆发，越滚越大。

用户思维，最真诚的杀手锏

15万元车型不能搭载无图城市领航？10万元车型体验不了高速领航和自动泊车？这些曾经民间用户的真实声音或许还不够强烈，但在智能化迎面卷来的今天，恰恰让比亚迪最先听到了。

这其实并非偶然，科技平权的本质是以用户思维为导向。当用户抱怨电车买不起、充电慢时，比亚迪首推DM-i超混和双枪充电，实现电比油低和让普通桩秒变快充桩;当用户担心电车续航短、智能化差时，800高压纯电平台和DiLink 5.0智能座舱标配接踵而至.....

对更强科技探索的“理想”和对更多用户普惠的“务实”，至少从比亚迪过去的成绩中证明了两者之间并不冲突。3月份，比亚迪又发布全球首个量产乘用车全域千伏高压架构―超级e平台，通过1000V充电电压、1000A电流、1MW闪充功率实现“1秒2公里”的全球最快充电速度，并在汉L和唐L两款新车上首发搭载。

超级e平台的诞生，是比亚迪继“全民智驾”后在25年掏出的又一项最新最先进技术成果，旨在击穿燃油车最后的补能护城河，解决用户体验最后一道担忧，实现油电同速。

那大家期待的超级e平台何时能够下放？虽然比亚迪没有明确表示，但从千伏架构、闪充电池、自研1500V车规级碳化硅芯片、3万转大功率电机、以及全国4000座兆瓦闪充储能站来看，围绕新平台一整套全栈自研解决方案已经形成，接下来随着车型更新换代和规模整合效应，可以说全民超充，未来可期。

比亚迪的“技术鱼池”很大，大到每一项黑科技掏出来，都可以是引领行业的重磅杀手锏。技术鱼池让比亚迪在产品技术保持高速迭代，成为了新能源汽车行业的全球引领者。但若要销量高，还在于科技普惠和用户思维，而比亚迪通过自身的全产业链优势，做到技术平权和科技普惠，这也是比亚迪在1-2月市场淡季还能取得“双冠王”的胜利密码。

汽车产业的终极竞争法则――得民心者得天下。真正的科技领先，不是参数和功能竞赛，也不是跟风造势，而是让每个普通人都能享受到时代发展红利，这一点比亚迪显然做的更加超前出色。