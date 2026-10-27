¸æ±ðÄþµÂ£¬ÐÂ i6 »»ÉÏÁ¬É½µç³Ø£¬ÀîÏëÄÜ´òÆÆ¡°µÈ³µÄ§Öä¡±Âð£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
10ÔÂ28ÈÕ£¬2026¿îÀíÏëi6¼´½«ÕýÊ½·¢²¼¡£
±ÈÆð´óÆÁ¡¢×ùÒÎºÍÖÇ¼ÝÐ¾Æ¬£¬Õâ´ÎÐÂi6ÉíÉÏ×îÊÜ¹Ø×¢µÄ±ä»¯£¬¿ÖÅÂ»¹ÊÇµç³Ø£ºÐÂ³µ½«´îÔØÀíÏë×ÔÑÐµÄÁ¬É½5Cµç³Ø£¬×î¸ßCLTCÐøº½´ïµ½780¹«Àï¡£
¾ÍÔÚÒ»ÄêÇ°£¬ÀÏ¿îi6ÒòÎª½»¸¶ÖÜÆÚ¹ý³¤£¬ÔøÈÃ²»ÉÙ³µÖ÷µÈµÃÐÄ¼±¡£µç³Ø¹©Ó¦ÎÊÌâ£¬Ò²±»ÍÆµ½ÁËÓßÂÛÖÐÐÄ¡£Èç½ñÐÂ¿î»»ÉÏ×ÔÑÐµç³Ø£¬ÀíÏëÄÜ²»ÄÜ½â¾ö½»¸¶ÄÑÌâ£¿Á¬É½µç³ØÓÖÄÜ·ñ³ÉÎªÐÂi6µÄ¡°¾ÈÐÇ¡±ÄØ£¿
ÀíÏëºÍÄþµÂÖ®¼ä·¢ÉúÁËÊ²Ã´£¿
ÀíÏëÓëÄþµÂÊ±´úºÏ×÷¶àÄê£¬´ÓÀíÏëONEµ½MEGA£¬Ë«·½¶¼Ôø¹²Í¬ÍÆ½øµç³Ø²úÆ·¿ª·¢¡£
µ«µ½ÁËÀÏ¿îi6ÉÏÊÐºó£¬¹©Ó¦ÎÊÌâÖð½¥¸¡³öË®Ãæ¡£¸ù¾ÝÃ½Ìå±¨µÀ£¬²¿·ÖÑ¡ÔñÄþµÂÊ±´úµç³ØµÄi6ÓÃ»§£¬½»¸¶µÈ´ýÒ»¶È´ïµ½18¡«22ÖÜ;ºóÀ´ÀíÏëÒýÈëÐÀÍú´ï×÷ÎªÁíÒ»¼Ò¹©Ó¦ÉÌ£¬ÊÔÍ¼»º½â¹©»õÑ¹Á¦¡£
¶ÔÓÚÒ»Ì¨Ö÷´ò×ßÁ¿µÄ´¿µçSUVÀ´Ëµ£¬¶©µ¥À´ÁËÈ´³Ù³Ù½»²»ÁË³µ£¬²»½öÓ°ÏìÏúÁ¿£¬Ò²»áÏûºÄÓÃ»§ÄÍÐÄ¡£
Ëæºó£¬ÀíÏëÐû²¼ÍÆ½ø×ÔÑÐµç³ØÖð²½¸²¸ÇÈ«Ïµ³µÐÍ£¬ÐÂi6Ò²½«Ö±½Ó´îÔØ×ÔÑÐ5Cµç³Ø£¬Íâ½çºÜ¿ì½«Æä½â¶ÁÎª¡°È¥ÄþµÂ»¯¡±¡£
¶Ô´Ë£¬ÀîÏëÔÚ9ÔÂ28ÈÕ×¨ÃÅ·¢ÎÄ»ØÓ¦£¬ÈÏÎª°Ñ×ÔÑÐÀí½â³ÉÓë¹©Ó¦ÉÌ¶ÔÁ¢£¬ÊÇÁãºÍ²©ÞÄË¼Î¬¡£Ëû»¹¸ÐÐ»ÄþµÂÊ±´ú£¬³Æ¶Ô·½ÊÇÀíÏëµÄ¡°Õ½ÓÑ¡±¡£µ½ÁË10ÔÂ19ÈÕ£¬ÀîÏëÔÙ´ÎÌ¸µ½Õâ¸ö»°Ìâ¡£ËûÈÏÎª£¬ÐÐÒµ¼ÈÐèÒª¶®µç¶¯³µµÄµç³ØÆóÒµ£¬Ò²ÐèÒª¶®µç³ØµÄÕû³µÆóÒµ¡£
Õâ·¬»°±³ºóµÄÒâË¼ºÜÃ÷È·£ºÀíÏëÏ£ÍûÔÚ¼ÌÐøÓë¹©Ó¦ÉÌºÏ×÷µÄÍ¬Ê±£¬°Ñµç³Ø¶¨Òå¡¢Õû³µÆ¥ÅäºÍÖÊÁ¿¹ÜÀíÄÜÁ¦ÕÆÎÕÔÚ×Ô¼ºÊÖÀï¡£
°´ÕÕ´ËÇ°¹«²¼µÄ°²ÅÅ£¬ÐÂÒ»´úMEGAºÍi9½«°´¸÷×ÔµÄ½»¸¶½Ú×àÇÐ»»×ÔÑÐµç³Ø;2026¿îi6ÔòÖ±½Ó´îÔØÀíÏë×ÔÑÐ5Cµç³Ø¡£
»»ÉÏÁ¬É½£¬ÐÂi6µÄµç³ØÉý¼¶ÁËÊ²Ã´£¿
ÐÂi6µÄµçÐ¾ÓÉÀíÏëÉè¼Æ£¬Î¯ÍÐÐÀÍú´ïºÍÖÐ´´ÐÂº½Éú²ú£¬µç³Ø°üÔòÓÉÀíÏëÉú²ú¡£Ò²¾ÍÊÇËµ£¬ÀíÏë²¢·Ç¶À×Ô°ü°ìËùÓÐÖÆÔì»·½Ú£¬¶øÊÇÍ¨¹ý×ÔÑÐ¼ÓºÏ×÷´ú¹¤£¬½¨Á¢×Ô¼ºµÄµç³Ø¹©Ó¦ÌåÏµ¡£
10ÔÂ26ÈÕ£¬ÀîÏëÔÚÎ¢²©±íÊ¾£¬ÐÂi6µÄÁ¬É½µç³Ø´Ó²ÄÁÏ¡¢µçÐ¾µ½µç³Ø°ü¶¼ÓÉÀíÏëÉè¼Æ£¬²¢ÓëÕû³µÊý¾Ý´òÍ¨¡£Í¬ÌìÏÂÎç£¬ÀíÏë»¹Ö±²¥²ð½âÁËÐÂi6£¬Õ¹Ê¾°üÀ¨µç³ØºÍµ×ÅÌÔÚÄÚµÄ½á¹¹¡£
¶ÔÓÃ»§À´Ëµ£¬×îÖ±¹ÛµÄ±ä»¯ÊÇµç³Ø±ä´óÁË¡£
2026¿îi6´îÔØ96¶Èµç³Ø£¬Á½Çý°æ×î¸ßCLTCÐøº½780¹«Àï;Ïà±ÈÀÏ¿îµÄ87.3¶Èµç³ØºÍ720¹«ÀïÐøº½£¬µçÁ¿Ôö¼ÓÔ¼10%£¬Ðøº½Ôö¼Ó60¹«Àï¡£
10ÔÂ22ÈÕ£¬ÀíÏë×éÖ¯ÁËÒ»´Î»·Ì«ºþ³ÇÇøÐøº½²âÊÔ¡£´îÔØ96¶Èµç³ØµÄºóÇý°æÐÂi6£¬×îÖÕÅÜ³ö811.4¹«Àï£¬´ïµ½±ê³ÆÐøº½µÄÔ¼104%¡£²âÊÔÊ±ÆøÎÂÔ¼13¡«20¡æ£¬³µÁ¾°´³ÇÇøÏÞËÙÐÐÊ»£¬³µÄÚÓÐ4Ãû³ÉÄêÈËºÍÔ¼50¹«½ïÉè±¸£¬¿Õµ÷Éè¶¨Îª24¡æ¡£
²¹ÄÜ·½Ãæ£¬ÀíÏë¹«²¼Á¬É½µç³ØÖ§³Ö5C³¬³ä£¬Ä¿±êÊÇ³äµç10·ÖÖÓ²¹³äÔ¼500¹«ÀïÐøº½¡£
°²È«·½Ãæ£¬ÀíÏëÍÆ³öÁ¬É½µç³Ø±£ÕÏ¼Æ»®£ºÒò×ÔÑÐµç³ØÖÊÁ¿ÎÊÌâÒý·¢×ÔÈ¼£¬ÇÒ³µÁ¾´ïµ½±¨·Ï±ê×¼£¬½«Åâ¸¶Í¬µÈÅäÖÃÐÂ³µ¡£³ÐÅµÓÐÃ÷È·ÊÊÓÃÌõ¼þ£¬²¢·ÇËùÓÐÆð»ðÇé¿ö¶¼Ö±½ÓÅâÐÂ³µ¡£
µç³Ø¸ü´ó¡¢Ðøº½¸ü³¤£¬¼ÓÉÏÀíÏëÔ¸Òâ¶Ô·ûºÏÌõ¼þµÄ°²È«ÎÊÌâ³Ðµ£ÔðÈÎ£¬ÕâÐ©¶¼ÊÇÐÂi6ÕùÈ¡ÓÃ»§ÐÅÈÎµÄ³ïÂë¡£
Ê×Åú²úÄÜ£¬²ÅÊÇ¹Ø¼ü
µç³Ø²ÎÊýºÍ±£ÕÏËµµÃÔÙ¶à£¬ÐÂi6ÉÏÊÐºóµÄµÚÒ»³¡´ó¿¼£¬ÒÀÈ»ÊÇ½»¸¶¡£
Ä¿Ç°ÐÂ i6¼Æ»®10ÔÂ28ÈÕ·¢²¼£¬11ÔÂ³õ¿ªÊ¼½»¸¶¡£µ«½ØÖÁÄ¿Ç°£¬¹«¿ªÐÅÏ¢ÉÐ²»×ãÒÔÈ·ÈÏÁ¬É½µç³ØµÄÊµ¼ÊÔÂ²úÁ¿£¬ÒÔ¼°ÐÂi6Ê×Åú±¸³µÊýÁ¿¡£
¿ÉÒÔ´ÖÂÔËãÒ»±ÊÕË£ºÈç¹ûÐÂi6Ã¿ÔÂ½»¸¶2ÍòÁ¾£¬°´Ã¿³µ96¶Èµç¼ÆËã£¬½öÕâ¿î³µÃ¿ÔÂ¾ÍÐèÒªÔ¼1.92GWhµç³Ø°ü£¬Õâ»¹Ã»ÓÐËãÉÏÆäËû³µÐÍµÄÐèÇó¡£
Á½¼Ò´ú¹¤»ï°éÄÜ¹»·Öµ£¹©Ó¦Ñ¹Á¦£¬µ«×ÔÑÐ²»µÈÓÚ×Ô¶¯Ïû³ý²úÄÜÆ¿¾±¡£µçÐ¾½»¸¶¡¢Á¼Æ·ÂÊ¡¢µç³Ø°üÉú²úºÍÕû³µÅÅ²ú£¬ÈÎºÎÒ»¸ö»·½Ú¸ú²»ÉÏ£¬¶¼¿ÉÄÜÓ°Ïì×îÖÕ½»³µ¡£
Á¬É½»áÊÇÐÂi6µÄ¡°¾ÈÐÇ¡±Âð£¿
Á¬É½µç³Ø¸øÐÂi6´øÀ´ÁË¸ü´óµÄµç³ØºÍ¸ü³¤µÄÐøº½£¬Ò²ÈÃÀíÏëÔÚ²úÆ·¶¨Òå¡¢Êý¾Ý¹ÜÀíºÍ¹©Ó¦×éÖ¯ÉÏÓµÓÐ¸ü¶àÖ÷¶¯È¨¡£
µ«¶ÔÓÚ¾Àú¹ýÂþ³¤µÈ´ýµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬×îÓÐËµ·þÁ¦µÄ´ð°¸£¬»¹ÊÇÐÂ³µÉÏÊÐºóÄÜ²»ÄÜ°´³ÐÅµ½»¸¶£¬µç³Ø¾¹ý³¤ÆÚÊ¹ÓÃºóÊÇ·ñÎÈ¶¨¿É¿¿¡£
Èç¹ûÁ¬É½ÄÜ¹»ÎÈ×¡Æ·ÖÊ¡¢¸úÉÏ²úÁ¿£¬²¢ÈÃÐÂi6µÄ½»¸¶ÖÜÆÚ±£³ÖºÏÀí£¬Ëü¾ÍÓÐ»ú»á³ÉÎªÀíÏë´¿µçÒµÎñµÄÖØÒªµ×ÅÆ¡£
10ÔÂ28ÈÕ¿´¼Û¸ñ£¬11ÔÂ¿ªÊ¼¿´½»¸¶¡£Á¬É½µç³ØÄÜ²»ÄÜ°ïÐÂi6×ß³ö½»¸¶ÄÑÌâ£¬ÊÐ³¡ºÜ¿ì¾Í»á¸ø³öµÚÒ»ÂÖ´ð°¸¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â