10 月 25 日，猛士 X700 正式上市，四款车型指导价 21.98 万-27.98 万。11 月 30 日前大定并锁单，再减 1 万元，限时焕新价 20.98万-26.98 万元。

比售价更值得琢磨的，是车型版本。预售阶段，X700三款车全是四驱;正式上市却增加了一款后驱Pro。猛士嘴上喊着「真方盒子，验出来」，手上又很诚实地把门槛降到20.98万元。

因为它知道，现在大多数买方盒子的人，平时还是在城里开。

四个版本，两种「方盒子」

限时 20.98 万元的 325km 后驱 Pro 版，是猛士 X700 全系唯一后驱车型。它搭载 51.46kWh 宁德时代电池，CLTC 纯电续航 325km，配备华为乾 ADS 5 Pro、鸿蒙座舱 6 和 15.6 英寸中控屏，全车座椅通风加热按摩、双层隔音玻璃也没落下。

它主攻日常通勤和长途自驾。大电池、华为智驾和座舱舒适是核心卖点，再加上猛士的方盒子外形和空间讨好用户。

没有四驱，决定了这车不是真正的“低价越野车”。

限时 22.98 万元的285km 四驱Max 版，电池还是 51.46kWh，纯电续航增加至 285km，多花 2 万元换来了双电机四驱、MRC 磁流变减振器、智能 e 锁、后桥机械差速锁和全地形模式。

从四驱 Max 版，猛士 X700 才认真谈户外越野性能。后驱Pro解决的是通勤和舒适，四驱Max多了脱困能力。真会开车走烂路的人，四驱 Max 才是真正的“入门版”。

再往上的285KM四驱Max+，限时24.98万元。它并没有继续堆越野硬件，多出的预算主要花在副驾零重力座椅、智能冷暖箱、双15.6英寸联屏，以及896线双光路激光雷达、ADS 5 Max和AI全地形识别上。

换句话说，Max+更像科技与舒适升级包，经常带家人出行、重视座舱和辅助驾驶，可以选;只关心四驱与后锁，Max和 Max+没有本质区别。

顶配360KM四驱Ultra限时26.98万元。电池扩大到68.1kWh，CLTC纯电续航提升至360公里，同时加入800V高压平台、双腔空气悬架和魔毯预瞄，与MRC组成完整底盘。官方公布的最高328.8毫米离地间隙、800毫米涉水深度，是这套旗舰底盘最直观的户外表达。

所以，四个版本并非简单地依次“加配置”。Pro卖给城市家庭，Max补上越野能力，Max+强化智能与舒适，Ultra再把续航和底盘做满。

钛7、捷途、银河战舰700，怎么选

今年新能源方盒子异常火爆，同价位可选的车太多。钛7、捷途旅行者C-DM和银河战舰700，都是猛士 X700 最热门的竞品。

预算 20 万元左右，主要用于城市通勤，方程豹钛 7 两驱 Max 和猛士 X700 后驱 Pro 针锋相对。前者 19.58 万元，比猛士便宜 2.4 万元，两车轴距都是 2920mm，纯电续航更是非常接近。

而猛士 X700贵就贵在华为乾 ADS 5 Pro、鸿蒙座舱 6、以及更丰富的座椅舒适配置。所以这 2.4 万元该不该花，就看华为这套智能化技术对你的诱惑力有多高了。

预算 22-24 万元，X700四驱Max会遇到捷途旅行者C-DM的顶配。两款车指导价分别为23.98万元和21.99万元，相差约2万元，都有四驱、差速锁和华为辅助驾驶。这 2 万元换来的是更大的尺寸空间、纯电续航多出 74 公里，还增加了 MRC磁流变减振器，简单来说，捷途比猛士的车身更小，底盘也略低一级。

预算25万元左右，X700四驱Max+与银河战舰700的2.0T顶峰版正面相遇，指导价分别为25.98万元和24.98万元。银河战舰700给出2.0T发动机、三电机和一体式大梁，零百加速3.95秒，机械规格更凶。X700 Max+采用1.5T插混和双电机四驱，零百加速4.93秒，把更多成本放在896线激光雷达、华为乾ADS 5 Max、双联屏等。

看重动力储备和车身架构，银河战舰700更有吸引力;大部分时间仍在城市与高速，希望辅助驾驶、座舱和乘坐体验更好，X700 Max+更对口。一个把钱花在机械上，一个把钱花在每天更容易用到的地方。

分清“风味越野”和“真方盒子”

“风味越野”的说法越来越流行。像猛士 X700 后驱 Pro、钛 7 两驱 Max 以及捷途旅行者低配版本等，都是披着方盒子的外观造型，主打城市日常通勤，满足很多用户对硬朗外形、高坐姿和大空间的单纯喜爱，而不是去追求一年用不上几次的极限户外能力。

只有到了四驱 Max 版本开始，猛士 X700 开始具备「真方盒子」的能力，有了四驱和机械后锁，支持脱困和全地形模式。到了 Ultra版，猛士才把通过性、底盘和续航彻底补充完整。

有了这些配置，也不等于可以随便去高强度穿越。X700采用承载式车身，官方定位仍是轻户外、泛越野，连续颠簸、低电量动力输出和长期可靠性，还要留给实际用车检验。

所以，风味越野没毛病，真方盒子也有明确的使用边界。冲着外形和舒适，后驱Pro可以买;真要往烂路里走，至少从四驱Max看起。

X700全系都有方盒子的外形，但四驱和机械后锁，只从22.98万元的Max开始。