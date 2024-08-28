ÖÇ²Õ¡¢ÖÇ¼ÝÍ¬¼¶×îÇ¿£¬Ð¡ÅôMONA M03ÊÛ¼Û11.98Íò-15.58Íò
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾2024Äê8ÔÂ27ÈÕ£¬±±¾©¡¿8ÔÂ27ÈÕ£¬¡°Ð¡Åô10ÄêÈÈ°®Ö®Ò¹ Ð¡ÅôMONA M03ÉÏÊÐ·¢²¼»á¡±ÆôÄ»£¬Ð¡ÅôÆû³µÕ¹ÏÖÁË10Äê¼ä²úÆ·ÏßµÄ¿ìËÙÍêÉÆÒÔ¼°¼¼ÊõµÄ¿ìËÙµü´ú£¬±¸ÊÜÆÚ´ýµÄÐ¡ÅôMONA M03Ò²ÕýÊ½ÉÏÊÐ·¢ÊÛ¡£ÐÂ³µ¶¨Î»¡°ÖÇÄÜ´¿µçÏÆ±³½ÎÅÜ¡±£¬¹²3¿î³µÐÍ£¬°üÀ¨Ð¡ÅôMONA M03 515³¤Ðøº½°æ¹Ù·½ÊÛ¼Û11.98ÍòÔª¡¢Ð¡ÅôMONA M03 620³¬³¤Ðøº½°æ¹Ù·½ÊÛ¼Û12.98ÍòÔª¡¢Ð¡ÅôMONA M03 580³¬³¤Ðøº½Max°æ¹Ù·½ÊÛ¼Û15.58ÍòÔª¡£ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ýÐ¡ÅôÆû³µ¹Ù·½APP¡¢¹ÙÍø¡¢Î¢ÐÅÐ¡³ÌÐòÒÔ¼°È«¹úÏúÊÛÍøµã½øÐÐ³µÁ¾Ô¤¶©¡£¼´ÈÕÆðÖÁ2024Äê10ÔÂ31ÈÕÏÂ¶©£¬Ö§¸¶¶¨½ð5000Ôª£¬³ýÁË8´ó»ù´¡È¨Òæ£¬»¹ÓÐ×î¸ß5000ÔªÖÃ»»È¨Òæ¡¢ÔùËÍ1500¶È/Äê(4Äê)µç¿¨µÄ¸´¹ºÈ¨Òæ¡¢µÍÖÁ0Ê×¸¶³¤ÖÁ5ÄêÆÚµÄ½ðÈÚÈ¨Òæ¼°Ö§¸¶Àñ°üµÈ£¬²¢Ìá¹©4000ÔªPSS¸ß¼¶¶¨ÖÆ18ÑïÉùÆ÷ÒôÏìÃâ·ÑÉý¼¶¸£Àû¡£
³¬ºÃ¿´£ºÖÇÄÜÊ±´úµÄÐÂ3Ïµ£¬Í¬µµÎ»×îºÃ¿´µÄ³µ
Ð¡ÅôMONA M03¾«×¼²¶×½ÄêÇáÓÃ»§µÄÉóÃÀÆ«ºÃÓëÉú»î·½Ê½£¬²ÉÓÃAIÁ¿»¯ÃÀÑ§Éè¼Æ£¬½«Æä´òÔìÎª¡°ÖÇÄÜÊ±´úµÄÐÂ3Ïµ¡±£¬ÑÝÒï´¿Õý½ÎÅÜ×ËÌ¬µÄÍ¬Ê±£¬ÊµÏÖÁËÃÀÑ§¸Ð¡¢ÊµÓÃÐÔµÄºÍÐ³Í³Ò»¡£
Ð¡ÅôMONA M03Ìá¹©5¿îÍâ¹Û³µÉ«£¬°üÀ¨ÄÜ¹»Ëæ¹âÏß±ä»¯µÄÐÇå«Ã×£¬¾¡ÏÔ·á¸»²ã´ÎºÍ¸ß¼¶ÖÊ¸Ð;ÉñÃØ¡¢ìÅ¿áµÄ°µÒ¹ºÚ£¬¾µäÓÖÓÐ¸ñµ÷¡£´ËÍâ»¹ÓÐÐÇÒ«À¶¡¢ÐÇÔÆ°×ºÍÐÇãÚ»Ò£¬Ã¿Ò»¿î¶¼¶À¾ßÌØÉ«¡£ÄÚÊÎÅäÉ«Ôò¼³È¡Ìì¿ÕÑÕÉ«Áé¸Ð£¬ÓÐ³¿Îí»Ò¡¢ÕýÎçÀ¶¡¢Ò¹Ä»»Ò3ÖÖÑÕÉ«¿ÉÑ¡£¬¸³Óè¼Ý³Ë¿Õ¼äÇåÐÂ¡¢Äþ¾²µÄ·ÕÎ§¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÉÏ£¬Ð¡ÅôMONA M03Ô½¼¶ÈÚÈëÁËÖî¶àºÀ»ª³µÉõÖÁÅÜ³µ²ÅÓµÓÐµÄÉè¼ÆÔªËØ¡£Õû³µ×ËÌ¬¶¯¸ÐµÍÅ¿£¬´îÅä 479mmµÄ³¬µÍÖÊÐÄÒÔ¼°³¬´óÂÖì±£¬ÓªÔì³öÐîÊÆ´ý·¢µÄÆø³¡¡£³µÉí²ÉÓÃÔË¶¯½ÎÅÜ»Æ½ð±ÈÀýÉè¼Æ£¬²¢ÓµÓÐCd 0.194 È«ÇòÁìÏÈµÄ¼«ÖÂ·ç×è£¬¿ÉÌáÉý60kmÐøº½£¬±È³¬ÅÜ¸üµÍ¡¢¸üÀ·ç¡£´ËÍâ£¬»¹ÓÐ¶ÀÌØµÄÐÇ½¢µÆ×é¡¢È«Ïµ±êÅäµÄAGSÈ«ÈÚºÏÖ÷¶¯Ê½½øÆø¸ñÕ¤¡¢Òþ²ØÊ½³µÃÅ°ÑÊÖµÈÅäÖÃ£¬½øÒ»²½ÔöÇ¿ÁËÕû³µµÄÔË¶¯ÆøÏ¢£¬´øÀ´¸ü¼Ó³öÉ«µÄ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§±íÏÖ¡£
Ð¡ÅôMONA M03ÄÚÊÎÉè¼ÆÒÔ¼Ý³ËÕßÎªÖÐÐÄ£¬¼òÔ¼²»¼òµ¥£¬Ï¸½Ú´¦ÈÚÈë¶à´¦ÌùÐÄÉè¼Æ£¬¼æ¹ËÄêÇáÈËµÄÊÓ¾õÏíÊÜºÍ½»»¥ÌåÑé¡£ÈËÌå¹¤Ñ§ÔÆ¸Ð×ùÒÎ´øÀ´¼«ÖÂÊæÊÊµÄ³Ë×øÌåÑé£¬ÄÚÖÃµÄÃÀÑÕ LED Èá¹âµÆÕÚ¹â°åÔòÎªÅ®ÐÔÓÃ»§Ìá¹©ÍêÃÀ²¹×±»·¾³¡£È«Ïµ±êÅäµÄ¸ôÈÈÈ«¾°ÌìÄ»£¬¿ÉÊÓÈ«¾°Ãæ»ý´ï1.22 ©O£¬¸ôÈÈ·ÀÉ¹µÄÍ¬Ê±£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´¸ü¼Ó¿ªÀ«µÄÊÓÒ°ºÍÓäÔÃµÄ¼Ý³Ë¸ÐÊÜ¡£
³¬ÖÇÄÜ£ºÍ¬¼¶×îÇ¿ÖÇÄÜ×ù²Õ£¬³¬Ç¿AIÖÇ¼ÝÄÜÁ¦
ÖÇÄÜ×ù²ÕÊÇÖÇÄÜÆû³µµÄÁé»ê£¬Ð¡ÅôMONA M03Î§ÈÆÖÇ»ÛÖÐÊà¡¢³Á½þ¾çÔº¡¢Ä§Êõ¿Õ¼ä¡¢ÖÇÄÜ½»»¥ËÄ·½Ãæ£¬ÎªÄêÇáÈË´øÀ´ÓÐÈ¤²»ÎÞÁÄµÄÖÇÄÜ½»»¥ÌåÑé¡£
Ð¡ÅôMONA M03È«Ïµ±êÅä15.6Ó¢´çÐü¸¡´¥ÃþÊ½ÖÐ¿ØÆÁ+8155³µ¹æ¼¶Ð¾Æ¬µÄÆì½¢×éºÏ£¬²¢±êÅä16GB³¬´óÄÚ´æ£¬´øÀ´±È20ÍòÒÔÉÏµÄ³µÐÍ¸üË¿»¬µÄ³µ»úÌåÑé¡£0²ã¼¶³£ÓÃ²Ëµ¥²ÉÓÃÁËµ×µ¼Éè¼Æ£¬¿¨Æ¬Ê½½»»¥ºÍ¶àÖ¸·ÉÆÁµÄÒýÈë£¬ÈÃÓÃ»§ÇáËÉgetÖÇÄÜÖÕ¶ËÊ±´ú½»»¥µÄ±ã½ÝºÍÀÖÈ¤£¬ÊµÏÖÁË¿Æ¼¼¸Ð¡¢È¤Î¶ÐÔ¡¢½»»¥ÐÔµÄ¶àÖØÌáÉý¡£
²»½öÈç´Ë£¬Ð¡ÅôMONA M03»¹Í¬¼¶Î¨Ò»±êÅä4ÒôÇøÓïÒô½»»¥¹¦ÄÜ¡¢¶àÖÖÎÞÔ¿³×ÖÇÄÜ½âËø¼°ÊÖ»úÀ¶ÑÀµÈ¶àÏî¼¼Êõ£¬ÈÃ¼ÝÊ»Õß¾¡Ïí×ù²Õ²Ù×÷±ãÀûºÍÖÇÄÜ¡£Í¬µµÎ»Î¨Ò»Òþ²ØÊ½¿Õµ÷Éè¼ÆÓµÓÐÖÇÄÜ³ýÎíÄ£Ê½¡¢ÊØ»¤Ä£Ê½¡¢»»ÆøÄ£Ê½ºÍÉ¨·çÄ£Ê½ËÄÖÖÄ£Ê½£¬³ö·ç¹ã·ºÓÖÈáºÍ£¬½øÒ»²½Îª³Ë¿ÍÓªÔì¸ü¼ÓÊæÊÊµÄ³Ë×ø»·¾³¡£
ÔÚ³Á½þ¾çÔº·½Ãæ£¬Ð¡ÅôMONA M03Ð¯ÊÖÉùÑ§¾ÞÍ·¡ª¡ªPSS¹«Ë¾£¬¾¹ý40ÓàÂÖµ÷ÒôÓÅ»¯£¬´òÄ¥³ö18¸öPSS¸ß¼¶¶¨ÖÆÑïÉùÆ÷£¬²ÉÓÃ7.1.4Ìì¿ÕÉùµÀ²¼ÖÃ£¬½«ÉùÒôÀ©Õ¹ÖÁÈýÎ¬¿Õ¼ä£¬´øÀ´³¬Ô½20Íò¼¶±ðºÀ»ªÒôÏìÊÓÌýÌåÑé¡£ÐÐÒµÊ×´´µÄÒôÀÖ·ÕÎ§µØÍ¼ºÍÍ¬¼¶×î³¤µÄ1.35m»·±§Ê½256É«È«²Ê·ÕÎ§µÆ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÒôÀÖ½Ú×à±ä»¯£¬Îª³Ë¿Í´òÔì³ö²»Í¬Ö÷ÌâµÄ³Á½þÊ½³Ë×øÌåÑé¡£
×ù²Õ²ÉÓÃÄ§Êõ¿Õ¼äÉè¼Æ£¬ÇÉÃîÈÚºÏ³Ë×øÓë×°ÔØµÄË«ÖØÐèÇó£¬ÅäÖÃÁËÊæÊÊ¸±¼Ý¡¢¿í³¨ºóÅÅÁ½ÖÖµ÷½ÚÄ£Ê½£¬Ò»¼üÇÐ»»×î´ó7:3¿Õ¼ä·Ö²¼£¬ÍØÕ¹ÊæÊÊÈ¦¡£¶ÔÓÚÈÈ°®»§Íâ»î¶¯µÄÄêÇá¡°Åô¡±ÓÑ¶øÑÔ£¬621LµÄ³¬´óºó±¸ÏáÔÚÐèÒªÊ±¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ1603L£¬ÇáËÉÈÝÄÉ»¬°å¡¢ÕÊÅñ¼°Â¶Óª×°±¸¡£¼ÓÖ®1136mmµÄ¿í³¨¿ª¿Ú£¬È¡·ÅÎïÆ·ÇáËÉÓÖÓÅÑÅ¡£
´ËÍâ£¬Ð¡ÅôMONA M03µÄ×ù²ÕÍØÕ¹×é¼þ£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¸öÈËÏ²ºÃ×ÔÓÉDIY£¬´òÔì³ö¼¯ÊæÊÊ¡¢ÓéÀÖ¡¢ÖÇÄÜÓÚÒ»ÌåµÄ¸öÐÔ»¯Ë½ÈË¿Õ¼ä¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Î´À´»¹ÓÐ¸ü¶àºÃÍæµÄ×ù²ÕÍØÕ¹×é¼þÂ½ÐøÉÏÏß£¬È«ÃæÂú×ãÓÃ»§¸ü¶à¸öÐÔ»¯ÐèÇó¡£
ÖÇ¼Ý·½Ãæ£¬ÒÀÍÐÐ¡ÅôÆû³µÁìÏÈµÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»¼¼Êõ£¬Ð¡ÅôMONA M03´îÔØ±êÅä20+ÖÇÄÜ¸ÐÖªÓ²¼þ£¬ÓµÓÐÍ¬¼¶×îÇ¿µÄ¸ÐÖªÄÜÁ¦£¬ÊÇÍ¬¼¶Î¨Ò»È«Ïµ±êÅäLCC³µµÀ¾ÓÖÐ¸¨Öú¡¢ACC×ÔÊÊÓ¦Ñ²º½ÒÔ¼°360Ó°ÏñÏµÍ³µÄ³µÐÍ¡£´ËÍâ£¬Ëü»¹ÓÐÍ¬¼¶×îºÃÓÃµÄÈ«³¡¾°ÖÇÄÜ²´³µÏµÍ³£¬³¡¾°ÊÊÓÃÐÔ100%£¬²´³µ³É¹¦ÂÊ¸ß´ï95%£¬ÈÃÍ£³µ¸ü¼ÓÇáËÉ¸ßÐ§¡£
´ËÍâ£¬Ð¡ÅôMONA M03Ó¦ÓÃÈ«Õ»×ÔÑÐµÄÈ«Óò³µµÀ¼¶3D¸ÐÖªäÖÈ¾µØÍ¼£¬²¢È«Ïµ±êÅäÈ«³¡¾°³µ¸ÐSR£¬ÈÚºÏÖÇ¼ÝÓ²¼þ¸ÐÖª£¬´îÅäÈ«ÓòÊµÊ±´óÊý¾ÝÆ½Ì¨¸³ÄÜ£¬ÄÜ¹»ÊµÊ±äÖÈ¾²¢¼°Ê±·´À¡ÖÜÎ§½»Í¨»·¾³¡¢µÀÂ·»·¾³£¬¶¨Î»Òýµ¼¾«È·µ½³µµÀ¼¶£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¸´ÔÓÂ·¿Ú¡¢¸ß¼ÜÇÅ¡¢ÔÑµÀ½ø³öµÈ³¡¾°¡£
¶ÔÓÚ×·Çó¼«ÖÂÖÇÄÜÌåÑéµÄÓÃ»§£¬Ð¡ÅôMONA»¹½«ÍÆ³ö´îÔØÈ«³¡¾°ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»XNGPµÄÐ¡ÅôMONA M03 Max£¬´îÔØ20ÍòÒÔÄÚÎ¨Ò»¸ß½×ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»£¬²»ÏÞ³ÇÊÐ£¬²»ÏÞÂ·Ïß£¬²»ÏÞÂ·¿ö£¬È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª£¬È«¹ú¶¼ºÃÓÃ¡£
³¬ºÃ¿ª£ººÃ¿ª²»½¹ÂÇ£¬Í¬¼¶×îÓÅ´¿µç×ÛºÏÌåÑé
×÷ÎªÒ»Á¾¡°ÖÇÄÜ´¿µçÏÆ±³½ÎÅÜ¡±£¬Ð¡ÅôMONA M03ÊµÏÖÁËÖÇÄÜ¿Æ¼¼Óë´¿´â¼ÝÊ»ÀÖÈ¤µÄÍêÃÀÈÚºÏ£¬Îª¼ÝÊ»Õß´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ²Ù¿ØÌåÑé¡£
Ð¡ÅôMONA M03µ×ÅÌ¾ÓÉ×¨ÒµÍÅ¶Ó·´¸´µ÷Ð££¬´îÅä479mm³¬µÍÖÊÐÄ£¬ÎªÓÃ»§´øÀ´ÌùµØ·ÉÐÐµÄ¼ÝÊ»ÀÖÈ¤¡£Ãæ¶Ô¸´ÔÓ¶à±äµÄµßô¤Â·¿ö£¬Ð¡ÅôMONA M03µÄÐü¼ÜÏµÍ³Àú¾³¬¹ý30+ÂÖ´ÎÐü¼ÜÓ²µãµÄ´òÄ¥ÓÅ»¯Óë5ÂÖÉî¶Èµ÷Ð££¬´øÀ´¾ßÓÐ¸ß¼¶ÖÊ¸ÐµÄÂËÕðÐ§¹û£¬ÕæÕý×öµ½ÁË¹ý¼õËÙ´ø¸üÈáºÍ¡£Í¬¼¶×îÐ¡µÄ5.3m×ªÍä°ë¾¶ºÍ14.2»Æ½ð×ªÏò´«¶¯±È£¬ÊµÏÖÁËµÍËÙÁéÇÉÐÔºÍ¸ßËÙÎÈ¶¨ÐÔµÄ×î¼ÑÆ½ºâ¡£·½ÏòÅÌ½öÐè×ª¶¯1.35È¦¼´¿É´òÂú£¬¼´±ãÊÇÔÚÏÁÕµÄ1.5³µµÀÄÚ£¬Ò²ÄÜÒ»°ÑÁ÷³©µôÍ·£¬×öµ½³ÇÊÐ´©ËóºÃ¿ªºÃÍ££¬¸ßËÙ±äµÀÁé»îÎÈ¶¨¡£
ÖÆ¶¯²ãÃæ£¬Ð¡ÅôMONA M03 ´îÔØµÄBOSCH IPBÖÇÄÜ¼¯³ÉÖÆ¶¯ÏµÍ³ºÍCSTÊæÊÊÉ²Í£¹¦ÄÜ£¬½«ÖÆ¶¯ÏìÓ¦Ê±¼ä¼õÉÙ2/3£¬°ÙÁãÉ²Í£¾àÀëËõ¶ÌÖÁ½ö35.63m£¬ÈÃÓÃ»§ÐÐÖ¹ÓÉÐÄ¡£´ËÍâ£¬ÆäÎÈÌ¬ÈÆÔ²±íÏÖÍ¬Ñù¾ªÑÞ£¬ÔÚ30Ã×°ë¾¶µÄ¶¨Ô²²âÊÔÖÐ£¬ÒÔ65km/hµÄËÙ¶ÈÎÈ½¡Í¨¹ý£¬ÎÈÌ¬²àÏò¼ÓËÙ¶ÈÇáËÉ³¬¹ý0.9g£¬ÍäµÀ²Ù¿Ø¸üÎÈ¶¨¡£
Ðøº½·½Ãæ£¬Ð¡ÅôMONA M03ÓµÓÐ620kmµÄÕæÊµÐøº½Àï³Ì£¬×ÛºÏ¹¤¿öµçºÄÃ¿°Ù¹«Àï11.5kW¡¤h£¬Êµ²âÄÜºÄ¿É´ïµ½9.6kW¡¤h£¬¼ÓÉÏ15·ÖÖÓ¼´¿É³äµçÖÁÐøº½200kmµÄ¿ì³äÄÜÁ¦£¬¾ùÎ»¾ÓÍ¬¼¶³µÐÍÇ°ÁÐ£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§¶ÔÓÚ³¤Í¾³öÐÐ¼°¿ìËÙ²¹ÄÜµÄÐèÇó£¬ÈÃÃ¿Ò»´Î³öÐÐ¶¼ÎÞ¾åÀï³Ì½¹ÂÇ¡£
³¬°²È«£ºÈ«Ïµ±êÅäÐÂÒ»´úÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬Í¬¼¶×î¶à12ÏîÖ÷¶¯°²È«ÅäÖÃ
¶ÔÓÚÓÃ»§×î¹ØÐÄµÄ³öÐÐ°²È«ÎÊÌâ£¬Ð¡ÅôMONA M03È«Ïµ±êÅäÐÂÒ»´úÁ×ËáÌúï®µç³Ø£¬²»½ö´ó·ùÌáÉýÄÜÁ¿ÃÜ¶È£¬ÓÐÐ§ÑÓ³¤Ðøº½Àï³Ì£¬¸ü½µµÍÁË¶ÌÂ··çÏÕ¡£½áºÏÏÈ½øµÄÈÈ¹ÜÀíÏµÍ³£¬ÔÚ¼«¶ËÔËÐÐ»·¾³ÏÂÒ²ÄÜÈ·±£µç³Ø×éµÄÓÐÐ§É¢ÈÈ£¬´ó·ùÌáÉýÁËµç³ØµÄÕûÌå°²È«ÐÔ¡£
ÔÚµ×ÅÌ·À»¤²ãÃæ£¬Ð¡ÅôMONA M03°´ÕÕÐÐÒµ×îÑÏ¿ÁµÄµ×²¿Çò»÷²âÊÔÒªÇó£¬µç³ØÄÜ¹»²»Æð»ð¡¢²»±¬Õ¨£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË³¬Ô½20Íò¼¶ºÀ»ª´¿µç½Î³µµÄ·À»¤±ê×¼¡£
³µÉí°²È«·½Ãæ£¬Ð¡ÅôMONA M03²ÉÓÃÍ¬¼¶ÁìÏÈµÄ³¬Ç¿ÁýÊ½³µÉí½á¹¹£¬¸ßÇ¿¶È¸ÖÓëÂÁºÏ½ðµÄ»ìºÏÊ¹ÓÃÕ¼±È¸ß´ï73%£¬²»½öÊµÏÖÁË³µÉíµÄÇáÁ¿»¯£¬¸üÓÐÄÜ¹»æÇÃÀºÀ»ªÆ·ÅÆµÄ5.25±¶³µÖØ³ÐÑ¹ÄÜÁ¦£¬È·±£ÁË³µÁ¾ÔÚ·¢ÉúÅö×²Ê±ÄÜÓÐÐ§±£»¤³ËÔ±°²È«¡£
Ö÷¶¯°²È«·½Ãæ£¬Ð¡ÅôMONA M03²»½öÓµÓÐÍ¬¼¶×î¶à12ÏîÖ÷¶¯°²È«ÅäÖÃ£¬ÄÜ¹»¾«×¼Ô¤ÅÐ²¢ÓÐÐ§Ó¦¶Ô¿ªÃÅÉ±¡¢Ì½Í·É±¡¢±ð³µÉ±¡¢µ¹³µÉ±µÈ¶àÖÖÇ±ÔÚÎ£ÏÕ³¡¾°£¬»¹Åä±¸Í¬¼¶Î¨Ò»Ðü¸¡Ê½¿¨Æ¬ÌáÐÑ¹¦ÄÜ£¬ÓÌÈç¼ÝÊ»ÕßµÄµÚ¶þË«ÑÛ¾¦£¬ÊµÊ±½øÐÐ°²È«Ô¤¾¯£¬½øÒ»²½ÌáÉý¼ÝÊ»¹ý³ÌµÄ°²È«ÐÔºÍ±ãÀûÐÔ¡£
ÔÚÐ¡ÅôÆû³µÊ®ÖÜÄêÖ®¼ÊÍÆ³öµÄÐ¡ÅôMONA M03£¬ÊÇ¶ÔÄêÇáÊÐ³¡µÄ¾«×¼»ØÓ¦¡£Ëü¾ß±¸µÄ4Ïî¶ÀÓÐÔ´´ÅäÖÃ¡¢30Ïî³¬Ô½20Íò¼¶ÅäÖÃ£¬Âú×ãÁËÄêÇáÓÃ»§¶ÔÒ»Á¾ÖÇÄÜ´¿µçÏÆ±³½ÎÅÜµÄËùÓÐÏëÏó£¬ÍêÃÀÆõºÏÁËËûÃÇÔÚ¸öÐÔ»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¡¢°²È«ÐÔ¡¢ÊæÊÊÐÔ¡¢È¤Î¶»¥¶¯µÈ·½ÃæµÄ¶àÖØÐèÇó¡£Î´À´£¬Ëæ×ÅÐ¡ÅôMONA M03µÄ½»¸¶£¬Ð¡ÅôÆû³µ½«ÈÃ¸ü¶àÄêÇáÓÃ»§ÏíÊÜµ½ÖÇÄÜ¿Æ¼¼·¢Õ¹µÄÀÖÈ¤ºÍ¸ü¼ÓÃÀºÃµÄÎ´À´³öÐÐ·½Ê½£¬½«AIÖÇ¼ÝÆÕ¼°½øÐÐµ½µ×¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â