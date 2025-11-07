华为不造车，但车圈却满是华为的影子。

今年9月，华为系合作车企阵营迎来两个关键节点：上汽与华为联手打造的鸿蒙智行“五界”完成最后一块拼图――尚界品牌正式亮相，余承东宣布“五界”布局圆满收官。几乎同时，广汽与华为合作的新品牌“启境”揭开面纱，东风汽车也启动与华为DH项目的品牌征名，并明确以“X境”作为命名范式。

短短数日，广汽集团董事长冯兴亚与东风汽车董事长杨青，两位车企“国家队”掌门人相继现身深圳华为总部，与任正非展开深入交流。这一举动传递出明确信号：新一轮合作绝非浅尝辄止，而是战略层面的深度绑定。

从“界”到“境”，华为系车企逐渐分化为两大阵营。它们合作模式不同，市场命运亦将各异。但可以确定的是，华为正以多元化的合作路径，悄然重构中国汽车产业的竞争生态。

不知不觉间，中国车市的“半壁江山”背后，或多或少都有华为的身影。

“界”与“境”：两种路径，两种逻辑

业内流传一句趣谈：有余承东站台的发布会，才是真正的“界”。

这句话不无道理。鸿蒙智行旗下的“五界”阵营，均由华为终端BG牵头推进，走的是“华为主导，车企共创”的高端路线，即大家熟知的“智选车模式”。在该模式下，华为深度参与从产品定义、研发设计到营销、销售与服务的全流程，合作车企则主要承担生产制造的角色。

随着市场竞争日趋激烈，以及鸿蒙智行品牌的快速崛起，智选车模式正不断强化其影响力。以奇瑞与华为合作的智界品牌为例，其已实现产销服一体化独立运营，并被内部提升为最高优先级，原属星途星纪元的高端MPV项目也已整体划转至智界旗下。

反观“境”系列，则可被视为华为车BU主导的“乾模式”，也被业界称为“HI Plus”，它融合了传统HI模式与智选车模式的特点，形成一种中间路径。

在“境”系列合作中，华为不再扮演全程主导者，而是以“深度共创方”的身份，与车企联合进行产品定义。华为负责智能技术解决方案，车企则负责制造，并保留品牌与销售主权。简言之，“境”仍是车企的品牌，华为是背后的技术合伙人。

“境”系列：徐直军的战略回应

与长安阿维塔所采用的HI模式相比，“境”系列意味着华为乾从幕后进一步走向台前。

在HI模式中，华为乾仅作为“核心技术供应商”，提供智能座舱、辅助驾驶等解决方案，不介入产品定义和品牌运营。而“境”系列则不同，华为乾将深度参与产品从定义到营销的全流程。

据了解，自今年1月份起，华为与启境项目团队已合署办公超过半年。华为在产品、营销、财经等关键领域派驻团队驻场，与广汽团队共同推进产品定义、开发及营销全链条工作。启境品牌全面引入华为IPD(集成产品开发)与IPMS(集成产品营销)体系，实现双方流程与工作方法论的深度融合。

广汽董事长冯兴亚将启境品牌定义为一种全新深度绑定的合作模式。双方充分融合各自优势，通过联合定义和设计，在产品开发、营销策略以及生态服务等领域全面协同，旨在打造基于全新架构、技术领先的全新汽车品牌。

某种意义上，“境”系列可被视为徐直军体系下的“界”，是华为车BU对终端BG智选模式的一种战略呼应，二者殊途同归。不过，“境”系列不进入华为终端门店销售，这也成为其与鸿蒙智行“界”系列的关键差异。

微妙而严峻的竞合赛局

目前，“境”系列已汇聚三家车企，包括上汽五菱宝骏的“华境”、广汽“启境”以及东风DH项目。三“境”对五“界”，不仅是两大产品阵营的对垒，更是华为内部终端BG与车BU、余承东与徐直军之间的一次资源与模式较量。

对华为而言，无论哪一方胜出，皆为战略胜利。若能双线告捷，则是最理想的局面。通过内部赛马，华为的“朋友圈”阵容和实力会越来越壮大。

然而对合作车企来说，不论身处鸿蒙智行阵营，还是“华为乾系”，都面临着严峻的竞争现实。随着五“界”布局落定，有消息证实2026年鸿蒙智行的新车数量有望冲击20款。自尚界H5以15万级价格入市后，鸿蒙智行已完成对15万～60万元主流新能源市场的全覆盖。

而非鸿蒙“华为乾系”阵营，同样不容小觑。除长安阿维塔所代表的HI模式外，还有长安深蓝、东风猛士、东风岚图等深度合作车企，加上即将登场的“境”系列.......当越来越多车型搭载华为智能座舱与辅助驾驶系统，华为技术将从稀缺资源逐渐变为“基础配置”。

当华为的技术标签人人都有，这意味着车企又回到了自身硬实力比拼上。当前市场表现已经表明，并非所有与华为合作的车企都能复制问界的成功。拥有华为技术是入场券，但能否打出好牌，仍取决于车企自身的实力与策略。

无论是“界”还是“境”，唯有在与华为的协同中走出差异化道路，形成自身独特优势，才能在激烈的市场角逐中赢得一席之地。