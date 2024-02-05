蔚来子品牌新车DOM年中试产，或于10月正式上市！

一直以来，蔚来就不断强调2024年将不会推出任何新的车型，并引起外界质疑，毕竟如今新能源市场内卷加剧，没有新车就等于没有弹药，又谈何去攻城略地。事实上，蔚来主品牌确实不会推出新车，而是将全部重任都交给了子品牌。

作为新能源豪华品牌的代表，蔚来没有任何一款车型主打20-30万元市场，这样一家车企来造性价比车型，究竟会有怎样的表现，也让外界十分好奇。

近期，蔚来子品牌的伪装车型正式曝光，终于让这款广受讨论的车型揭开了神秘的面纱，蔚来内部代号为「DOM」。可以看出，即使是主攻20-30万元的走量车型，蔚来依然拥有自己的坚持，将SUV作为子品牌首款车型的同时，尺寸上几乎没有缩水，至少是一款中大型SUV。

新车采用溜背式SUV造型，车头下压，A柱倾斜角度偏大，也是比较经典的轿跑SUV造型，类似于蔚来的EC6和EC7。同时前脸采用与ET5相似的车灯设计，前后并未使用时下流行的贯穿式尾灯，而是分体式大灯。

并且从各个角度来看，新车身上都没有激光雷达的身影出现，根据此前的说法，碍于新车的定位，将从激光雷达方案转向纯视觉方案以降低造车成本。同时有消息表明，DOM还将搭载4D毫米波雷达，除了探测水平物体之外，还具备探测物体高度的功能，此前多用于30万元以上车型。

智驾芯片方面，DOM或将搭载一颗英伟达Orin-X芯片，芯片算力为254TOPS，虽然比起蔚来主品牌标配的4颗英伟达Orin-X芯片+1颗激光雷达的天花板级别硬件相去甚远，但也能实现高速NOA和城区NOA，这也是蔚来最后的坚持。

DOM也是蔚来第三代技术平台NT3.0的首款量产车型，将会使用部分最新技术，包括全域800V SiC高压平台。同时新车主要规划了60kWh和90kWh两个版本的电池包，具备换电能力，不过只支持蔚来的第三代换电站，这样的做法也保障了蔚来主品牌用户的换电体验，同时也让DOM相比其他车型拥有自己的护城河技术。

消息称，电池包的厚度将会更薄，为座舱内部提供更大的空间。并且新车还会采用蔚来最新自研的新一代电机，尺寸更小，成本也更低。

目前DOM的内饰设计还尚未可知，不过据说中控大屏将一改主品牌的竖屏设计，转而采用横屏，更加迎合大众用户的喜好，智能座舱也将升级为高通最新的8295芯片。

总体而言，DOM相比蔚来主品牌车型，在更多地方做了「适性价比」改造，既保留了大尺寸大空间的特电，也保障了智能化的体验，同时将价格拉低至20-30万元价位内，有望承担起蔚来夯实大制造基础的重任。

上市信息方面，最新消息显示，DOM将于今年7月正式试产，并于下半年正式上市。从整车制造上市的流程来看，试生产已经是批量生产的最后一个环节，通常在试产3个月后新车就会进入SOP阶段，即可以向用户交付。换言之，如果顺利的话，DOM在7月试产，10月就可能正式上市。

蔚来内部对于DOM的期望非常高，预计今年交付数万辆。其实早在去年12月的蔚来媒体沟通会上，蔚来创始人李斌就表达过对于DOM寄予的厚望，单车型月销量达到5万甚至6万，可见蔚来对于DOM信心之足。

此外，李斌也多次表示，DOM将对标特斯拉Model Y车型。目前只要是20-30万元价位内的SUV新车，都将Model Y作为最强对手，毕竟其2023年全年交付超120万辆，也是这个价位段毋庸置疑的标杆型车型。尽管各家都奔着超越Model Y而来，但却未有一家能够成功弑神，DOM作为下一个挑战者，压力并不小。

加上这个价位本就是神仙打架的红海区域，想要闯出一片天，自身实力才是硬道理。DOM的硬件+蔚来的服务，究竟能带来怎样的化学效应，如今仍未可知，但可以知道的是，DOM的诞生必定危机与机遇并存。