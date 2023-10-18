首个Flyme Auto Croe车机定制系统？银河E8迎来智能化变革

磕磕绊绊之后，吉利在新能源时代总算步入正轨，厚积薄发的银河也成为吉利加速智能化转型的最强动能之一，银河E8将继续为吉利注入一针强心剂。

10月15日，第5万辆吉利银河L7正式下线，自5月底上市以来，这款新车连续三个月销量破万，累计交付突破4万辆，势头迅猛。加上9月16日刚刚上市的银河L6，吉利银河9月销量环比增长17.6%，吉利集团9月新能源销量达到53692辆，银河系列功不可没。

吉利银河的重磅炸弹

在银河L7之后，银河再推出重磅炸弹――吉利银河E8。这款新车达到中大型轿车水准，是源自吉利全球体系，基于极氪001、路特斯ELETRE同款SEA浩瀚架构打造的纯电旗舰轿车，车身尺寸为5010/1920/1465mm，轴距为2925mm，也是目前同级纯电轿车市场中唯一一款车长超过5米的车型。

从官方图片来看，银河E8前脸极具攻击性，造型锋利的头等组+前包围两侧的不规则设计让这种风格得到最大程度释放。前包围处的宽大梯形通风口，能起到散热和优化空气动力学的动作。从整体姿态来看，整车线条十分流畅，风阻系数仅为0.19，远超比亚迪汉、特斯拉Model 3甚至是保时捷Taycan等同级纯电轿车。

根据申报信息，吉利银河E8两驱版将搭载单电机，电机供来自于威睿电动汽车技术(宁波)有限公司，最大功率可达200kW，同时拥有一块76kWh的电池组，纯电续航里程高达665公里。据悉，高配版本将基于800V SiC高压平台打造，整车电耗以及充电速度值得期待。而低配版采用400V+磷酸铁锂电池，相应的价格方面应该会有所优惠。

45英寸8K分辨率的「IMAX巨屏」

银河E8最大的特点莫过于整个前舱最显眼的那块45英寸8K屏幕，其最终有效显示区域定格在1130*138mm，之所以是长条形而不是长方形，是因为吉利考虑到138mm的高度刚好与一台手机相当，用户从手机过渡到车机会更加自然。同时这个高度也有利于气囊弹出，保障极端情况下的安全性。

众所周知，将屏幕装进车里不难，但是要装进这么大的屏幕，难度不小。吉利银河E8的这块45英寸8K无界智慧屏在结构上就打破常规，采用功能集成化设计，将传统的10个组件减少为7个，实现9.8mm超薄机身以及98%的屏占比，最终达到中控大屏的极致用户体验。

在银河E8之前，几乎没有人知道将一块8K分辨率的45英寸屏幕放到汽车里会是什么样，即使是出自同门的极越01，屏幕尺寸也仅为35.6英寸，可见银河E8这款大屏带来的震撼之大。吉利之所以使用这样一块大屏，也证明其对银河E8智能化势在必得的信心。

为驱动这么一块素质堪称顶级的屏幕，银河E8车机采用高通最新的骁龙8295车规级芯片，以提供流畅的系统体验。用户在P档在甚至支持手机或者手柄直连打游戏，这点与极越01十分相似。

首个Flyme Auto Croe定制车机系统

俗话说，好马配好鞍，如此顶级的屏幕必然需要一个优秀的车机系统与之匹配。从已经曝光的图片以及魅族相关人员透露，银河E8的车机系统或有星纪魅族Flyme团队与吉利研究院的研发人员共同参与其中。

虽然星纪魅族的首个车机系统Flyme Auto在领克08上备受好评，但笔者依然认为银河E8上所采用的是基于Flyme Auto Croe打造的全新车机系统，并且具备与魅族20系列手机车机互联的能力。

之所以给出这个结论，是因为银河E8车机主页设计与Flyme Auto的主页有所出入，并且领克08为运行Flyme Auto，使用的是亿咖通自研的安托拉1000Pro平台，由两颗龙鹰一号组成，性能相当于两颗8155芯片。而银河E8所搭载的骁龙8295芯片无论是GPU还是CPU相较8155都提升了2-3倍，理论上运行Flyme Auto没有问题，只是平台不同要想在段时间内优化可能性不高，因此更趋向于银河自身基于Flyme Auto Croe重做了一套OS，而手车互联以及「无界」体验才是这套系统的关键。

在星纪魅族的规划中，除了服务自家汽车品牌，也将为其他品牌提供车机系统，对此星纪魅族给出两套方案，一是由星纪魅族全权操刀的Flyme Aut车机系统，二是提供包含Flyme Auto核心功能的Flyme Auto Croe，再由其他厂商在此基础上进行定制化。

这套方案十分类似于谷歌安卓系统的做法，提供整个框架核心供各大手机厂商定制自己的UI系统，同时自己每年也会迭代安卓系统。因此，银河E8在Flyme Auto Croe上定制自己的车机系统更契合银河品牌，同时智能化也获得巨大提升。

总结

从这次吉利银河E8可能搭载以Flyme Auto Croe为基础的车机系统来看，吉利内部或已经奠定魅族在这场智能化战略中不可动摇的地位，同时Flyme团队与吉利研究院的合作或也预示着，吉利正在整合相关资源，全面发力智能化变革，劲儿往一处使，才能更快突围。

作为开创中国智能手机时代的魅族，被吉利收入麾下之后有望改变过去「小而美」带来的弊端，在新能源时代大展拳脚，与吉利强强联合，为用户呈现一个全新的智能化未来。这样的吉利，深得我心。