这不是一次高原试驾，而是辅助驾驶系统从未经历过的“极限大考”。

2026年盛夏，西藏。

两条路线，两支队伍，同一套辅助驾驶系统。

一条从日喀则珠峰大剧院出发，沿G318国道翻越嘉措拉山口，挑战珠峰108拐――17公里连续180°发卡弯，海拔从4300米急升至5200米――最终抵达加乌拉山口珠峰观景台，全程266公里。

另一条深入无人区，穿越60公里无车道线、无标线的碎石搓板路，向5830米的拉琼拉垭口发起冲击――那是世界公认的最高公路垭口之一。

承担这次挑战的主角，是猛士M817 高性能版――一台搭载华为乾智驾ADS 5、行业首发NCA越野版、华为乾智驾896线激光雷达的旗舰级智能越野车。

作为猛士与华为乾“联合设计”的集大成者，猛士M817 高性能版站在M817产品序列的技术顶端，与6月27日上市的全新猛士M817，拥有同样的智能驾驶辅助技术。

两天、双线、全程辅助驾驶。

当海拔攀升到5830米，空气中的含氧量不到平原的一半;当道路没有车道线;当传感器被扬尘覆盖;当弯道密集到连人类老司机都需要全神贯注――华为乾智驾ADS 5交出了一份令人意外的答卷：全程在线、全程可用、全程稳得住。

这让我们不得不重新审视一个问题：辅助驾驶的能力边界，究竟在哪里？

感知――极端环境下的“看得见”

看见，意味着在普通传感器几乎“全盲”的状态下，896线激光雷达依然能识别120 米远14 厘米高的障碍物。

珠峰的极端环境，首先考验的不是算法，而是最底层的感知。

在前往加乌拉山口的路上，车队遭遇了持续的非铺装施工路段。前车卷起的沙尘遮蔽了视野，肉眼几乎看不清前方路况。传统依赖摄像头的辅助驾驶方案在这样的环境下，很容易触发感知降级甚至直接退出。

但猛士M817 高性能版的华为乾智驾ADS 5，始终稳定工作。中控屏上的SR界面完整渲染出前方的道路结构、锥桶、施工车辆――沙尘没有让它“失明”。

秘密藏在车顶那颗传感器里。

猛士M817 高性能版搭载的是全球量产最高规格的华为乾智驾896线激光雷达。分辨率较主流方案提升400%，最远可在120米外精准识别14厘米高的小型障碍物。在108拐的临崖碎石路段，这意味着系统能提前发现路面上的落石与碎石，从容规划避让路径。

更关键的是“双光路”架构的设计巧思。

传统单光路激光雷达像一个焦距固定的相机――要么看近处宽视野、要么看远处窄视野，难以兼顾。而华为乾896线激光雷达内部集成了“广角+长焦”两个激光接收单元：广角负责纵览全局，长焦专注凝视远方细节，最终输出高清“画中画”成像。一颗雷达同时具备“广角镜头”和“长焦镜头”能力，兼顾宽视野感知与远距离识别精度。

除了激光雷达，猛士M817 高性能版还配备了多颗高清摄像头、毫米波雷达与超声波雷达，全车构建起一套“感知冗余矩阵”。毫米波雷达不依赖光线，在雨雾扬尘中稳定测距;摄像头负责识别车道线、交通标志和行人;超声波雷达则是近身的“触觉”，在低速泊车、窄路掉头时，精准探测车辆四周几米内的障碍物，规避剐蹭风险。――各类传感器优势互补，任何一种感知方式遇到极端环境，系统仍然有其他链路兜底。

在珠峰这条路上，华为乾智驾用一套多传感器融合的感知体系证明了一个朴素的道理：越是极端环境，越需要“多重保险”。感知是辅助驾驶的底层基础，当这套体系在5830米垭口依然能稳定输出高质量的环境数据时，“有路就能开”才有了真正的底气。

决策――WEWA 2.0的类人思考

思考，决定了车辆在108拐的每一次入弯与出弯，都像一位征战高原二十年的老司机。

如果说感知系统是辅助驾驶的“眼睛”，那决策系统就是它的“大脑”。在珠峰这条路上，“看见”只是前提，真正决定成败的，是系统如何“理解”并“应对”复杂场景。

珠峰108拐是最典型的考验。

17公里的上坡路段，密集堆叠着180°发卡弯，海拔在短时间内爬升超过800米。每一个弯道都需要精准的转向控制、细腻的速度管理、以及对弯道曲率的提前预判。传统规则型辅助驾驶在这种场景下往往暴露出短板――入弯前生硬点刹、弯中方向突兀修正、出弯迟疑加速。

但猛士M817 高性能版过108拐的姿态，用四个字可以概括：从容不迫。

入弯前线性减速，弯中转向精准稳定，出弯时平顺加速――节奏统一、动作连贯。坐在车里几乎感觉不到系统在“努力”，更像是一位在这条路上跑了二十年的老司机，用最省力、最稳妥的方式把车带过每一个弯道。

这种丝滑的背后，是华为乾智驾ADS 5的WEWA 2.0架构在运转。

WEWA的全称是World Engine & World Action――世界引擎与世界行为。它的核心使命是让系统不仅“看懂”这个世界，还要在这个世界里“做出聪明的行动”。

WEWA 2.0相比上一代，有两大关键升级。

第一个是云端Multi-Agent多智能体博弈。系统在云端虚拟环境中，把路上每一辆车、每一个行人、每一辆非机动车都构建为具有独立决策逻辑的“智能体”，同时推演成千上万种可能的运动轨迹――如果我加速，后车会怎么反应？对向车会不会也加速？如果减速让行，会不会陷入更复杂的僵局？在推演了所有可能性之后，系统选出全局最优方案。这场虚拟世界的“博弈”，强度比上一代提升了10倍。

第二个是在线强化学习。传统辅助驾驶的学习方式是“离线训练”――工程师在实验室采集数据、训练模型，然后把固定好的模型装进车里，出厂就不再进化。WEWA 2.0不同，它支持“边生成、边学习、边验证”，车在路上跑，系统就在实时学习、自我迭代，学习效率提升10倍。再加上华为乾智驾超百亿公里的真实用户行驶数据“投喂”，让ADS 5的驾驶操作愈发贴合真实路况、愈发像经验丰富的老司机。

而在安全层面，华为乾智驾ADS 5还行业首发了“安全风险场”技术。系统在车端动态生成一张覆盖道路环境的“风险热力图”――哪里可能有行人窜出、哪里存在视野盲区、哪里需要提前减速――所有风险被实时量化并映射到驾驶决策中。根据华为乾数据，这一技术使防御性驾驶场景下的整体碰撞风险下降50%。

与此同时，华为乾智驾ADS 全维防碰撞系统CAS 5.0提供了六维安全防护：全时速、全方向、全目标、全天候、全场景、全时域。其中，AEB生效范围4km/h-150km/h，覆盖行人、动物及异形障碍物。eAES 3.0增强型自动紧急转向可预判侧后方加塞与近距离抢道，主动避让。从“避免自己撞到别人”进化到“避免被别人撞到自己”，安全防护从“事中干预”延伸到了“事前预防”与“事后守护”的全链路闭环。

在108拐，这套从感知到决策再到执行的安全体系被完整验证了一次――系统提前感知弯道曲率，云端博弈推演最优路径，安全风险场实时评估边界条件，CAS 5.0全程兜底，最终呈现给车内乘员的，是一段从容、丝滑、无顿挫的过弯体验。

硬件的“看得见”和算法的“会思考”，在这里完成了一次精彩的协同。

突破――华为乾智驾NCA越野版与场景拓展

突破，意味着“有路就能开”从城市铺装路延伸到了5830米拉琼拉垭口的碎石搓板路。

如果说108拐考验的是辅助驾驶在铺装路上的极限弯道控制能力，那么前往拉琼拉垭口的60公里非铺装搓板路，考验的则是另一件事：辅助驾驶在完全没有道路规则的荒野中，还能不能“有路就能开”。

这段路没有车道线，没有路肩，没有交通标志，没有任何城市道路的规则参照。路面布满碎石与炮弹坑，车辆在颠簸中持续爬坡，海拔攀升至5830米，扬尘遮蔽视线，空气含氧量不到平原的一半。

绝大多数辅助驾驶系统遇到这种场景，会在进入非铺装路面的第一时间提示“路况不支持，请接管”，然后退出。这不是系统不够好，而是它们从未被设计用于这种场景。

但猛士M817 高性能版的华为乾智驾ADS 5给出了不同的反应――NCA越野版持续工作，全程未退出、未提示强制接管。

这就是行业首发的NCA越野版的价值所在。

它不是在城市NCA或高速NCA的基础上做简单适配，而是专门针对越野场景重新定义了辅助驾驶的工作方式。

NCA越野版完成了路况标定――系统被训练去识别非铺装路面的可通行区域，理解碎石路、沙土路、搓板路的物理特性，判断坑洼与坡度的通行可行性，自主规划平缓路径，规避悬崖边缘与危险区域。在珠峰实测中，即便路面没有任何标线，系统依然能在SR界面中构建出清晰的行驶边界。

NCA越野版进行了轮胎适配标定――猛士M817 高性能版原厂配备的35寸百路驰KO3越野轮胎在辅助驾驶系统中被完整建模，以消除轮胎尺寸带来的感知、控制误差。

标定的结果，在珠峰得到了最直接的验证：60公里非铺装搓板路，扬尘环境下，NCA越野版持续在线，车辆自动控速、稳定车身、规划路径，全程无强制接管。这不是一次偶然的“超常发挥”，而是软硬件深度协同后的确定性输出。

辅助驾驶从铺装路走向非铺装路，不是简单地把算法“扔”进一个新场景，而是需要从感知标定到决策执行的全链路重构。华为乾与猛士用5830米垭口的实测试验证实了这件事――NCA越野版不是营销概念，是真实可用的功能边界拓展。

珠峰不是终点，而是辅助驾驶能力边界被重新定义的起点

回看这次挑战的数据：

・ 双线并行：一条266公里铺装路线，一条555公里含60公里非铺装路线。

・ 最高海拔5830米：世界公认的最高公路垭口之一。

・ 途经路况：涵盖城市道路、高原国道、乡镇村庄、施工改道、连续发卡弯、扬尘非铺装路、无标线碎石路。全程覆盖1至9级全地形道路。

・ 华为乾智驾ADS 5的成绩：双线全程辅助驾驶持续在线，108拐全程平稳通行无退出，60公里非铺装路NCA越野版持续工作不降级。

这组数据背后，是三个层面的技术验证。

感知层面――896线激光雷达与多传感器融合矩阵，扛住了高原扬尘、强光逆光、稀薄空气的三重干扰，120米外识别14厘米障碍物的能力在极限场景中经受住了检验。

决策层面――WEWA 2.0架构的云端博弈与车端风险场，赋予了系统类人的预判能力和精准的控制精度，108拐的每一个发卡弯都走得干净利落。

场景层面――行业首发的NCA越野版，用路况、轮胎两大专属标定，将辅助驾驶的可用场景从城市铺装路延伸到了世界最高公路的无标线荒野。

更重要的是，这是一套量产搭载的系统，而不是实验室里的概念验证。猛士M817 高性能版搭载华为乾智驾ADS 5，用户从提车那天就能获得与珠峰挑战中完全一致的辅助驾驶能力。同时，今年6月刚刚上市的全新猛士M817，同样搭载华为乾智驾ADS 5，并且首搭了华为乾智驾NCA越野版，这也意味着，猛士汽车正在将珠峰极限场景验证的智能越野能力，从旗舰车型向主力车型全面铺开。

所以，珠峰实测的意义不在于“炫技”，而在于它提供了一把标尺：当一套辅助驾驶系统能在世界最极端的公路上稳定运行，那么它在用户99%的日常场景中，已经足够可靠。

从铺装公路到5830米世界之巅，华为乾智驾ADS 5与猛士M817 高性能版一起，完成了一次能力边界的重新定义。它不是这场挑战的终点――恰恰相反，它验证了一个新的起点：辅助驾驶的下一站，是全域。