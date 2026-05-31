2026年5月29日，“天生玩家，请就位”――启境GT7预售发布会在东莞松山湖展演中心盛大启幕，作为华为乾与广汽集团联合打造的年轻、高端、可信赖智能新能源汽车品牌，启境汽车(AISTALAND)旗下首款车型新一代智能猎装启境GT7正式开启预订，推出标准版、Ultra、Ultra超长续航以及Ultra三电机四驱四款配置，预售价为21.99万元-30.99万元，以“入门即满配”的诚意，强势入局智能猎装市场。

顶尖智能赋能猎装品类，启境GT7定义智能猎装新标杆

启境GT7在设计之初便坚持“不妥协”的理念，在智能辅助驾驶、底盘、座舱、安全、续航五大核心维度实现了全面领先，全面颠覆传统猎装车的价值边界。

首先，在颜值上不妥协。启境GT7采用优雅张力美学设计理念，拥有修长宽体的黄金比例姿态，配合独创的“启境之翼”尾灯与灵眸大灯，重塑猎装品类的设计典范，更荣获意大利A' Design Award最高级别的铂金奖。同时新车搭载HUAWEI XPIXEL双百万像素彩色智慧投影大灯，将安全照明、智驾交互、情绪表达融为一体。

在性能上不妥协。启境GT7首发全新一代华为乾赤兔平台，硬件上全系标配闭式双腔空气悬架、连续阻尼可调减震器与高性能四活塞固定卡钳;软件上搭载HUAWEI XMC乾数字底盘引擎与超级三电机系统，实现零百加速2.98秒、百公里制动距离33米以内的极致运动性能。系统更通过独创的六域融合技术，实现毫秒级分布式扭矩控制与全域协同响应，带来“人车合一”的极致驾控体验。

在智能上不妥协。以“一车即乾”的硬核实力将高端智能体验推向全新高度。新车搭载全球最高规格新一代双光路图像级激光雷达，并原生融合全新一代华为乾智驾ADS 5，让辅助驾驶应对更从容、体验更丝滑。车机交互层面，新车首发全新一代鸿蒙座舱智能助理，配合首创全新一代HUAWEI SOUND® AI交互式星环散射体，让交互更流畅。安全上，新车搭载CAS 5.0六维防护系统，构建起全方位安全屏障。

在实用上不妥协。启境GT7打破了传统猎装“重设计轻实用”的刻板印象，以全新设计理念跨界重构空间，赋予猎装车媲美大型SUV的装载底气，实现了城市通勤、山路驰骋与户外露营的全场景空间包容。同时，启境GT7全系配备无框车门、双层夹胶玻璃，并采用8涂层3C2B百万级喷涂工艺，质感与耐用性兼得。

十大黑科技加持，启境GT7为“天生玩家”解锁六大超能力

作为首批搭载华为乾全新一代智能技术的车型，启境GT7以“满血华为”之姿，实现了华为技术最新、最高、最强的满配载体，为“天生玩家”解锁了超带感、超智慧、超有趣、超舒享、超能装、超好躺六大超能力，一车解决全场景出行痛点。

超带感的驾控体验，让百万级性能人人可及。启境GT7不仅实现了弯道五项测试大满贯，更在天门山创下量产车最快圈速。专属跑山模式通过自适应油门、智能防滑和专属交互界面，大幅降低驾驶门槛，让新手也能享受山路驰骋的乐趣。日常驾驶中，HUAWEI XMC乾数字底盘引擎带来的晕车舒缓功能显著提升乘坐舒适性，5.45m同级最小转弯半径让5米车长的猎装车型也能轻松实现一把掉头，全系标配的闭式双腔空簧可四档高度调节，兼顾城市通勤的平顺与复杂路况的通过性。

超智慧的全维赋能，让出行更轻松更安心。雨雾天行驶时，新一代HUAWEI XHUD增强现实抬头显示会自动增强车道线和前车显示，提升恶劣天气下的行车安全。座舱搭载MoLA 2.0大模型，首发全新一代鸿蒙座舱智能助理与七大智能体，实现类人化交互，模糊地点搜索、多途经点导航、车机在线点餐等复杂操作都能一句话完成。

超有趣的沉浸式座舱，让每一段旅途都充满惊喜。启境GT7打造了星际空间座舱，提供一人独享、一人驾控、一人通勤三种专属模式，满足不同场景下的使用需求。HUAWEI XPIXEL® 双百万像素彩色智慧投影大灯支持互动迎宾、巨幕观影等多样功能，首发HUAWEI SOUND AI交互式星环散射体可主动转向、点头响应，让AI交互更具温度。同时，它还支持无麦K歌、HUAWEI SOUND® 调音魔方，以及生态灵动旋钮、麦克风、后装香氛三大首发外设，让座舱变身移动娱乐空间。

超舒享的乘坐体验，带来百万级豪华享受。前排云感双零重力座椅采用13层结构设计，双125°真零重力姿态搭配110mm同级最高按摩深度，带来极致放松体验。2.2O超大全景天幕采用三层纳米镀银玻璃，有效阻隔紫外线和红外线，PDLC 9分区调光技术可快速切换明暗状态。全系标配四门双层夹胶玻璃和24项降噪设计，打造图书馆级静谧性，21扬声器HUAWEI SOUND®全场景沉浸声场，带来移动音乐厅般的沉浸体验。更重要的是，车内采用母婴级环保材质，甲醛含量远低于国标，配合AQS实时净化系统，守护每一位用户的健康。

超能装的空间设计，完美兼顾个性与实用。启境GT7拥有215L同级最大前备箱，可轻松放下多个行李箱和背包;647L常规后备箱包含76L下沉空间，二排放倒后最大容积扩展至1606L，可容纳露营装备等大件物品。全车设计了37处魔法储物空间，从超大手套箱到B柱挂钩，每一处细节都考虑到了日常使用需求，无框车门和电动掀背尾门更是提升颜值的同时，又让大件物品装卸更方便。

超好躺的休憩空间，让出行随时慢下来。后排座椅支持一键放倒，秒变1.9米休憩大床房，配合PDLC智能调光天幕，无论是午休小憩、长途旅行中途休息，还是露营过夜，都能提供舒适的休息环境。智能空调系统通过AI算法精准控温，让车内始终保持适宜温度，真正实现上车即放松，下车有精神。

体验与服务网络就绪，启境GT7以十足诚意开启预订

启境GT7体验与服务网络也正加速落地，构建起“华为乾智驾授权体验中心+启境用户中心”双渠道协同模式。其中，华为乾智驾授权体验中心位于城市核心商圈，聚焦华为乾智驾等技术的直观展示与体验，启境GT7成为首款进驻体验店的旗舰车型。启境用户中心则专注整车销售与全周期服务，覆盖车辆销售、交付、售后维保等一站式用车保障，全方位服务用户。覆盖全国70个城市的300家相关门店正陆续上线，6月底将全部启用。

与此同时，启境汽车推出限时重磅福利，预售期下订启境GT7，即可按享受五重限时专属福利，包含999元意向金抵扣3999元购车尾款，优先排产，轮毂选装限时优惠4000元，帕米尔黑、西西里橙、尼斯蓝限时优惠 5000元以及价值3000元的星宇黑内饰限时免费。目前预售通道已全面开启，用户可通过启境汽车官网、华为乾APP、华为乾小程序一键下订。

发布会上，启境汽车还正式公布了旗下首款大五座SUV命名――启境GX7，GX7不仅拥有容纳热爱与所爱的广阔空间，更延续GT7个性鲜明的造型风格，以“大而美”的独特气质，陪伴悦享生活大玩家们，拓宽人生体验。随着新车命名的公布，启境汽车将通过“双车矩阵”进一步完善产品布局，为拥有不同生活方式的用户提供更多高品质出行选择。