【2026年5月22日，武汉】5月22日，岚图汽车旗下旗舰大五座SUV――岚图泰山X8正式上市。新车推出PHEV与EV两种动力形式共5款版型，权益后售价28.29万-36.99万。同时，推出价值至高58000元的购车权益，包含用车无忧、限时现金、配置升级、零压金融及安心等车等福利，全维度为用户购车用车保驾护航。

作为岚图港股上市后的首款战略车型，岚图泰山X8将“传统五座”升级为“中国最大舒享五座”，将“全屋智能”升级为“全地形总统套房”，为用户解锁纵横四海的自由，重新定义高端大五座SUV价值坐标。

岚图汽车科技股份有限公司董事长、党委书记卢放表示：“岚图泰山X8将城市从容、郊野惬意与越野硬核融为一体，以越级安全托底，让每一次出发都奔赴美好。”

五座SUV第一标尺，新时代精英首选座驾

自预售开启以来，岚图泰山X8凭借无短板的全场景豪华实力，成为30万级高端SUV市场的现象级爆款。截止目前，预售订单已突破50000台。订单数据背后，是一幅清晰的新时代精英用户画像：50%用户来自合资豪华品牌置换，60%用户为IT金融从业者、公职人员、教育工作者等社会中坚群体，超过93%的用户直接选择Ultra及以上高配版本，用真金白银为顶格产品力投下信任票。

新时代的精英，有品味、懂技术、热爱科技、追求更高品质、愿意为更好的体验付费。“五座新王”岚图泰山X8拥有6.1O中国五座SUV最大座舱面积，集东方美学设计、行业唯一全自动一键成床、中国第一三腔空悬+EDC魔毯、8系第一华为乾智驾四激光雷达方案、全球量产最高线束的896线双光路图像级激光雷达、800V超充等领先配置与功能于一身，兼顾格调出行、全家郊游、全地形畅行三大场景，以越级价值树立起“五座SUV第一标尺”。

城市出行不焦虑，自带优雅气场

在城市里穿梭，岚图泰山X8是优雅的代名词。整车采用“鲲化鹏，扶摇九万里”的中式美学设计语言，顶天立地的宽厚体态尽显旗舰格局。DLP智能投影大灯投射出迎宾光毯，扶摇流光发光格栅随解锁自动开启，摘星门把手点亮时如星光渐次展开，电动门从容打开――每一次上车，都是一场精心编排的仪式。

打破“大即笨拙”的传统认知，岚图泰山X8凭借同级唯一双向16°后轮转向，让大车也好开。转弯半径仅有5.4米，操控灵活性媲美A级轿车，无论是小巷调头、窄位入库，还是断头路脱困，均可一把完成。

全家郊游不将就，打造超豪华“移动总统套房”

从城市来到户外，岚图泰山X8以超长续航与灵活空间，将家的舒适延伸到大自然的每一个角落。

续航方面，岚图泰山X8 PHEV搭载岚海智能超混系统，配备65kWh大电池，CLTC纯电续航370km，综合续航达1506km，跨省长途说走就走;全域800V高压平台配合5C超充技术，12分钟即可完成20%至80%补能，一杯咖啡的时间，满电再出发。纯电版配备同级最大的120kWh电池，CLTC续航727km，长途出行同样从容无忧。

空间方面，岚图泰山X8拥有6.1O中国五座SUV最大座舱面积，后备厢基础容积1148L，最大可扩展至2361L，轻松容纳全家行李与户外装备。一人独享时，二排零重力座椅搭配32点揉捏式机械按摩，舒适如SPA;二人世界时，切换大四座豪华模式，21.4英寸3K吸顶屏、29扬声器殿堂级音响与13L智能冷暖箱联动，营造影院级沉浸体验;全家同行，座座宽敞，满舱幸福。

更令人心动的是，岚图泰山X8配备行业唯一2.1m全自动一键成床功能：仅需一分钟，即可在风景中变出一张纯平舒享大床。加之同级唯一后备厢晾衣杆、二排小桌板、6kW外放电等配置，让户外生活更精致自由。

地形通过不设限，五座唯一全地形SUV

城市与郊野，并不是岚图泰山X8的全部实力。岚图泰山X8基于岚图青云行驶平台2.0打造，以百万级机械素质拓展出行边界，将全地形能力作为标配，让家随路而行，把家带到任何想去的地方。

从公路到荒野，底盘是一切的根基。岚图泰山X8采用前双叉臂+后五连杆全铝合金航空材质底盘，轻量化与高刚性兼得;中国第一三腔空气悬架支持5挡高度调节、4挡刚度调节，配合EDC魔毯减震，105mm高度调节范围让车身在任意路况下都保持最佳姿态;7种驾驶模式涵盖全场景，其中高能模式专为户外撒野定制;238mm离地间隙，不用担心碎石泥沙刮到底盘;博世最新一代IPB2.0智能车身稳定系统，一旦车辆有偏离或打滑，能快速精准锁定失控车轮，单独制动，并主动纠偏，把车身迅速拉回正常轨道，确保行车安全;全系标配扭矩矢量控制智能电动四驱，爬坡底气十足，陷轮、脱困干脆利落。

严苛实测验证硬核实力。在盘龙古道，岚图泰山X8只用9分42秒成功挑战288道弯，平均2秒一个弯，过弯行云流水，车身姿态稳健，直接创下量产新能源城市SUV最稳且最快过弯记录!在亚洲最大综合越野场，征服80cm极限交叉轴、冲刺45°物理极限陡坡、以超过30°的倾斜角度进入V型沟、挑战卫士坡，全地形路况悉数通过。

行车安全不妥协，最强躯体+最强大脑守护每次出行

岚图泰山X8将安全刻入基因，从主动预警到被动防护，从车身结构到电池安全，构建起全域顶级安全体系，为每一次出行保驾护航。

主动安全方面，岚图泰山X8搭载8系第一的华为乾智驾ADS四激光雷达方案，配备1颗全球量产最高线束的896线双光路图像级激光雷达、3颗固态补盲激光雷达、5颗4D毫米波雷达，整车32颗高性能传感器构建无死角全向立体融合感知系统，获得顶级的感知与决策能力。无论是悬空广告牌，还是乡村窄路路沿、后向沟渠等“隐形陷阱”均能精准识别并主动避险;窄路泊车仅需比车宽多30cm即可丝滑入库;即便面对窄路会车、暴雨浓雾、突发盲区障碍等极限复合工况，也能轻松避障、全天候通行、盲区全覆盖，让出行泰然自若。

被动安全方面，岚图泰山X8按照C-NCAP五星安全设计与CIASI 3.0 Good+双重全球顶级安全标准打造，多重防护网状车身结构以七层正碰保护+五层追尾保护科学分散并瞬间吸收碰撞能量。行业首创双盾防撞加固车门，采用2200MPa热成型钢，坚固可靠。全车配备9个安全气囊，同级最大140L副驾气囊配合60升超长侧气帘覆盖至第三排，连后备厢也能得到周全保护。全新一代琥珀2.0电池拥有16重硬核结构防护，7×24小时全天候智能监控，可承受200kN强力挤压与38kN底部托底冲击，做到不起火、不冒烟、不爆炸。在真实极限测试中，真人飞车2.5米高台，电池依然毫发无伤。

从城市到旷野，从格调出行到全家郊游，从公路到全地形，岚图泰山X8以“一览众山小”的气度，重新定义了家用旗舰大五座SUV。岚图泰山X8不仅是一台车，更是一种生活方式的宣言：让每一位新时代精英，在出发与抵达之间，尽享格调、舒适与安全。依托东风汽车深厚的造车底蕴与华为等全球顶级合作伙伴的深度赋能，岚图泰山X8正以代际领先的产品力和用户高度认同的市场表现，成为中国高端新能源汽车向上突围的一面旗帜。