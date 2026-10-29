一边是特斯拉纯视觉FSD，一边是华为乾 ADS 5;同一段路、同一串突发状况，两套智驾的“分寸感”被车主一镜到底拍了个正着。这场北京胡同里的非正式PK，答案藏在每一次减速、让行和重新起步里。

近日，北京一位特斯拉Model 3车主在社交平台发布视频爆料，路上偶遇亮着辅助驾驶示意灯的岚图泰山X8往胡同里扎，索性也打开FSD跟了上去。关于版本信息，特斯拉车主表示他花64000元购买的FSD已升级到V13.2.9，而岚图泰山X8搭载的是华为乾 ADS 5。同一段胡同，两套系统体感差多少，一镜到底的视频里肉眼可见。

东四六条胡同大考验，辅助驾驶最难拿捏“分寸”

通过跟车博主拍摄的视频可见，两台车前后扎进北京东四六条胡同，这里没有车道线，行人、快递三轮、电动车随时从犄角旮旯里窜出来，整个过程全凭司机经验。这种路上，“看见”只是及格线。减速早晚、停在哪儿、让多少、什么时候重新起步，每一步都影响通行效率。冲太猛吓着人，动不动踩一脚刹车更折磨人。可以说，胡同考的是更高级的驾驶水平――分寸感。

视频中，岚图泰山X8在这次“非正式”辅助驾驶比拼中最抓眼球的，就是处理逻辑十分老到。该车搭载的华为乾ADS 5采用四激光雷达方案，主激光雷达采用896线，能准确识别到突然窜出来的非机动车和行人、前方很远迎面来的车，减速、避让、横向留出安全余量，绕行动作一气呵成，开起来有几分老司机的味道。

再看特斯拉Model 3，FSD在标线清晰、规则明确的道路上有自己的发挥空间，进入需要频繁判断、相互让行的胡同，处理节奏明显更谨慎，部分场景里也能看出迟疑。

特别是当行人已经避让，有足够的前进空间，特斯拉Model 3依旧“稳稳停住”，车主吐槽“还没开始就水土不服了”、“不停地在思考人生”，而且很快就看不到前车的尾灯了，无奈主动介入踩下电门追赶，不禁感慨这不应该是64000该有的水平。

最终，两辆车都顺利通过了胡同考验，但区别在过程里：等待多久、避让多远、动作衔接是否自然，直接影响驾驶员和乘客的感受。岚图泰山X8的激光雷达与视觉融合方案，增加了感知端的信息来源。对于经常走老城胡同、复杂路口的用户，这类感知能力可以带来更顺滑的智能辅助驾驶体验。

从北京胡同到非铺装山路，难路最见真本事

对岚图泰山X8来说，胡同还不是难度最大的场景。岚图泰山X8在10月27日的直播中还挑战了北京本地人公认的“老司机噩梦级”路况，从王府世纪的盘旋陡坡地库，到绕晕人的西直门多层立交，到人挤人的五道口，再到延庆非铺装山路，全程开启华为乾 ADS 5，挑战零接管连闯8关。这里既有辅助驾驶面对复杂交通的能力，也有车辆在窄路、坡道和非铺装路上的操控与通过性。

真正见功力的一幕出现在王府世纪陡坡地库。L型转角加上5.2米的车长，是老司机都很难一把过弯的地方。车辆在转到一半时，四个激光雷达识别到风险，随即倒车调整路线，第二次平顺通过――识别准确、动作不拖沓、决策接近人类司机的思路。这样的表现，靠的是多传感器带来的冗余感知，是单激光雷达方案很难覆盖的场景。

在这之后的延庆非铺装山路上，岚图泰山X8又展示了一把“全地形”的能力。这次靠的是前双叉臂+后五连杆全铝合金航空材质底盘，配上三腔空气悬架和EDC魔毯减震，说它是“30万级唯一四激光全地形SUV”，确实不夸张。

岚图泰山X8这次让人记住的，正是胡同里的那份游刃有余。华为乾 ADS 5智驾的能力，最终要落到一次合理的让行、一段顺畅的绕行，以及每天都能感受到的驾驶减负上。这些细节，才是吸引消费者的理由。看完这场跟拍，岚图泰山X8值得进入试驾清单。带上家人，走走熟悉的通勤路，亲自感受它的通行节奏和乘坐体验。