Îå´óºËÐÄÉý¼¶£¬Ò»ÎÄ»ã×ÜÈ«ÐÂÎÊ½çM7±¬ÁÏ£¬ÀíÏëi6ÕæÕýµÄ±¬¿î¶ÔÊÖ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
9ÔÂÓÐÁ½¿îÖØ°õÐÂ³µÉÏÊÐ£¬Ò»Ì¨ÊÇ±»¸³ÓèÀíÏë´¿µçÏúÁ¿Ö§ÖùµÄi6£¬ÁíÒ»Ì¨ÔòÊÇi6×î¾ßÎªÍþÐ²ÐÔµÄ¾ºÕù¶ÔÊÖ¡ªÈ«ÐÂÎÊ½çM7¡£
È«ÐÂÎÊ½çM7µÄµ®Éú£¬²»½ö½öÊÇºèÃÉÖÇÐÐÄÃÀ´¾Ñ»÷ÀíÏëµÄºËÐÄÎäÆ÷£¬Ò²ÊÇÓ¦¶ÔÐ¡Ã×YU7¡¢ÀÖµÀL90µÈÇ¿µÐ»·ËÅÖ®ÏÂ£¬¼ÌÐø¹®¹ÌºèÃÉÖÇÐÐÊÐ³¡Í³ÖÎÁ¦µÄ¾ø¶ÔÍõÅÆ¡£Òò´Ë£¬ÎÒÃÇÒ²ÄÜ¿´µ½£¬Õâ´ÎÈ«ÐÂÎÊ½çM7ÓÉÄÚ¼°Íâ¼¸ºõÈ«Ãæ¸ïÐÂ¡£
¸ù¾Ý¹Ù·½×îÐÂÐÅÏ¢£¬ÎÒÃÇÒ²»ã×ÜÁËÈ«ÐÂÎÊ½çM7Ä¿Ç°ÆØ¹âµÄÎå´óºËÐÄÉý¼¶¡£
Ò»¡¢Éè¼Æ»ÀÐÂÓë¿Õ¼ä½ø»¯
È«ÐÂÎÊ½çM7µÄÍâ¹ÛÔìÐÍÍêÈ«°ÚÍÑÁËÀÏ¿îÉè¼ÆÓïÑÔ£¬È«Ãæ¿´ÆëM8ºÍM9ºÀ»ªÆì½¢¡£
Õû³µ²ÉÓÃ¼Ò×å×îÐÂ¡°öïÅôÃÀÑ§¡±ÔìÐÍ£¬Ç°Á³²ÉÓÃM8Í¬Ô´·â±ÕÊ½¸ñÕ¤£¬ÐÇ»·Ë«Òí¹á´©µÆ×é´îÅä¶Æ¸õ½øÆø¿Ú£¬³µÉíÏßÌõ¼òÔ¼Á÷³©£¬·ûºÏÖÇÄÜµç¶¯³µ·ç¸ñ¡£
²àÉíÍ¬ÑùÉý¼¶ÁËM8Í¬¿î°ëÒþ²ØÊ½ÃÅ°ÑÊÖ£¬Ö§³Ö-30¡æ¼«º®»·¾³Õý³£µ¯³ö£¬¼æ¹Ë°²È«ÐÔÓëÊµÓÃÐÔ£¬ÊÇÄ¿Ç°×îÍêÉÆµÄÃÅ°ÑÊÖ½â¾ö·½°¸¡£ÁíÍâ£¬ÐÂ³µ´Ë´ÎÉý¼¶ÐÂÔö21´çÐþê×ÔË¶¯ÂÖì±£¬ÐÂÔö¡°ÄÁÒ°Çà¡±¡¢¡°º£µºÀ¶¡±µÈÐÂ³µÆáÅäÉ«£¬Âú×ãÓÅÑÅ¸ß¼¶¸Ð¡£
³µÎ²Í¬Ñù²ÉÓÃ¹á´©Ê½Î²µÆ£¬²»¹ýÓëM9ºÍM8²»Í¬µÄÊÇ£¬M7Î²µÆÏßÌõ¸üÆ½Ö±£¬¾ßÓÐÃ÷ÏÔ±æÊ¶¶È¡£
Ïà±ÈÆð¾É¿î£¬È«ÐÂÎÊ½çM7³µ³¤ÑÓÉìÖÁ5080mm£¬Öá¾à´ÓÏÖ¿î2820mm´ó·ùÌáÉýÖÁ3030mm£¬¿Õ¼ä¼Ó³¤ÁË×ã×ã210mm¡£
6×ù²¼¾ÖÏÂµÚÈýÅÅÍÈ²¿¿Õ¼äÔö¼ÓÖÁ800mm£¬ÍêÃÀ½â¾öÁËÀÏ¿î¡°Ð¡°åµÊ¡±ÌåÑéÍ´µã;
5×ù²¼¾Ö¸ü²»ÓÃ¶àËµ£¬¶þÅÅ·Åµ¹×ÝÉî2051mm£¬Ãë±ä¡°2Ã×´ó´²¡±£¬ºó±¸ÏäÈÝ»ý686L£¬¿ÉÈÝÄÉ12¸ö20´çÐÐÀîÏä¡£
¶þ¡¢È«Ïµ±êÅä£¿ÐÐÒµÊ×·¢²ÕÄÚ¼¤¹âÀ×´ï
È«ÐÂÎÊ½çM7ÔÚÖÇÄÜ»¯Ó²¼þÅäÖÃÓÀ´´ó·ù¼ÓÇ¿£¬´îÅä»ªÎªADS 4ÎÞÒÉÊÇÍ¬¼¶×îÇ¿¼¼ÊõÓÅÊÆ¡£
ÖÐ¸ßÅä°æ±¾½«´îÔØÓëM8Æì½¢Í¬¿î»ªÎªADS 4ÖÇÄÜ¼ÝÊ»ÈíÓ²¼þ¡£³µ¶¥1¿Å192Ïß¼¤¹âÀ×´ï£¬´îÅäºóÏò1¿Å¸ß¾«¶È¹ÌÌ¬¼¤¹âÀ×´ï¡¢Ç°Ïò3¿Å·Ö²¼Ê½4DºÁÃ×²¨À×´ï¾ØÕó¡¢ÒÔ¼°2¿Å4DºÁÃ×²¨½ÇÀ×´ï£¬ÐÎ³ÉÈ«ÏòÁ¢ÌåÈýÎ¬¸ÐÖª£¬²»½öÍ¬¼¶×îÇ¿£¬¸üÊÇÐÐÒµÁìÏÈ¡£
¸üÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¶Ô±È¾É¿îÈëÃÅ°æµÄ»ªÎªADS SE´¿ÊÓ¾õ·½°¸£¬´Ë´ÎÐÂ¿î´ó¸ÅÂÊ½«È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï£¬È«ÇòÊ×·¢²ÕÄÚ¼¤¹âÀ×´ï£¬Ö§³ÖºÁÃ×¼¶Î¢¶¯¼ì²â£¬Í¬Ñù¿ÉÊ¶±ð¶ñÁÓ¹âÏß¡¢Ì½²âÒìÐÎÕÏ°ÎïµÈ£¬×öµ½ÐÐ³µ°²È«ÓëÖ÷¶¯°²È«´ó·ù¼ÓÇ¿¡£
ÎãÓ¹ÖÃÒÉ£¬´Ë´ÎÈ«ÐÂÎÊ½çM7È«Ïµ¸¨Öú¼ÝÊ»ÄÜÁ¦¶¼½«»ñµÃÖÊµÄÌáÉýÍ»ÆÆ¡£
Èý¡¢Ë«¶¯Á¦²¼¾Ö£¬µ×ÅÌËØÖÊÈ«Ãæ¸ïÐÂ
È«ÐÂÎÊ½çM7Í¬ÑùÖµµÃÖØµãÆÚ´ýµÄ£¬»¹ÓÐËüÈ«Ãæ»ÀÐÂµÄ¼Ý¿Ø¸ÐÊÜ¡£
Óë¾É¿î²»Í¬£¬ÐÂM7»ùÓÚM8ºÍM9Í¬Ô´ÈüÁ¦Ë¹Ä§·½Æ½Ì¨´òÔì£¬µçÆø¼Ü¹¹²ãÃæÉý¼¶ÎªÖÐÑë¼¯³ÉÊ½£¬Ö§³ÖÈ«¾°°²È«¡¢¶àÔª¶¯Á¦¡¢°Ù±ä¿Õ¼ä¡¢ÖÇ»ÛÒýÁìµÈÏÔÖøÌØÐÔ¡£ÐÂÆ½Ì¨´øÀ´µÄÊ×ÒªÌáÉý¾ÍÊÇµ×ÅÌËØÖÊ¡£
ÐÂ³µ½«´îÔØ»ªÎªÍ¾Áéµ×ÅÌ£¬²ÉÓÃÇ°Ë«²æ±Û+ºóÎåÁ¬¸ËÈ«ÂÁÐü¼Ü£¬µ×ÅÌÂËÕðÐÔ´ó·ùÌáÉý£¬²ÙÎÈÐÔÈ«Ãæ¼ÓÇ¿£¬¾ßÌåºÍÀÏ¿îÓÐ¶à´óµÄ²îÒì£¬²Î¿¼M8¸Ð¾õ²î²»¶àÁË¡£
ÁíÍâ£¬È«ÐÂÎÊ½çM7È«Ïµ±êÅäÄþµÂÊ±´úµç³Ø°ü¡£Ôö³Ì°æ²ÉÓÃ1.5TËÄ¸×Ôö³ÌÆ÷+37/53kWhÁ½ÖÖµç³Ø°ü£¬WLTC×ÛºÏÐøº½³¬1600km£¬Í¬¼¶×îµÍÓÍºÄ6.5L/100km;´¿µç°æÊ×·¢´îÔØ»ªÎª¸ßÑ¹ÆßºÏÒ»µçÇýºÍ100¶Èµç³Ø°ü£¬CLTC´¿µçÐøº½700km+£¬Ö§³Ö4C¸ß±¶ÂÊ¿ì³ä¡£
²»ÂÛÊÇÔö³Ì°æ»¹ÊÇ´¿µç°æ£¬È«ÐÂÎÊ½çM7»ù±¾¶¼¿ÉÒÔÖÕ½áÄãµÄÐøº½ºÍ²¹ÄÜ½¹ÂÇ¡£
ËÄ¡¢¼¤½ø¶¨¼Û²ßÂÔÒÔÓ¦¶ÔÊÐ³¡³å»÷
È«ÐÂÎÊ½çM7ÊÇºèÃÉÖÇÐÐÖØ»Ø20Íò-35ÍòÔª¼¶ÖÐ¸ß¶ËÊÐ³¡ºËÐÄ»°ÓïÈ¨µÄ¹Ø¼ü¡£
ÔÚÓà³Ð¶«Ç××ÔÕÆ¶æÏÂ£¬Ëæ×ÅM8+M9Æì½¢¡°Ë«×ÓÐÇ¡±µÄÇ¿¾¢±íÏÖ£¬Ê¹µÃÎÊ½ç³É½»¾ù¼Û´ó·ùÉÏÉý£¬³ÉÎª¹ú²úÐÂÊÆÁ¦Æ½¾ù³É½»¾ù¼Û×î¸ßµÄÆ·ÅÆ£¬³ÖÐøË¢ÐÂ¹ú²úºÀ»ªÐÂ±ê¸Ë£¬ÔÚ40¡«50ÍòÔª¸ß¶ËÊÐ³¡ÐÎ³ÉÍ³ÖÎµØÎ»¡£
µ«Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÎÊ½çÒ²±»ÆÈÈÃ³öÁË¸ü¼Ó¼¤ÁÒµÄ20¡«30ÍòÔª¼¶ÐÂÄÜÔ´ÊÐ³¡¡£½üÄêÀ´£¬Ëæ×ÅÐ¡Ã×¡¢ÀíÏë¡¢ÎµÀ´ÀÖµÀ¡¢Ð¡Åô¡¢¼«ë´µÈÒ»ÖÚÇ¿¾¢¶ÔÊÖµÄÌùÉíÈâ²«£¬¸Ã¼ÛÎ»ÊÐ³¡¿°³ÆÊÇÐÂÄÜÔ´¡°ÐÞÂÞ³¡¡±£¬ÀÏ¿îÎÊ½çM7ÔÚÆäÖÐÕ¼²»µ½Ë¿ºÁ±ãÒË¡£
ËùÒÔ£¬ÎªÁËÖØÐÂÇÀ»ØÖ÷¶¯È¨²¢½øÒ»²½ÊµÏÖ¹æÄ£À©ÕÅ£¬È«ÐÂÎÊ½çM7²»½ö²úÆ·Á¦¾ªÈË£¬¿ÖÅÂÔÚ¶¨¼Û²ßÂÔÒ²»áÏàµ±¼¤½ø£¬ÖÁÉÙÔÚÃæ¶ÔÀíÏëi6¡¢Ð¡Ã×YU7µÈ¶ÔÊÖÊ±Õ¹ÏÖ³öºó·¢ÓÅÊÆ¡£
Íâ½çÓÐÈË´óµ¨²Â²â£¬È«ÐÂÎÊ½çM7»òÑÓÐø¡°ÔöÅä²»¼Ó¼Û¡±²ßÂÔ£¬Ãé×¼25-33ÍòÔª¼ÛÎ»Çø¼äÄÚÓë¶ÔÊÖÕ¹¿ªÑªÆ´£¬²¢ÒÔÈ«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ïÊµÏÖ¼¼Êõ½µÎ¬´ò»÷£¬°ïÖúºèÃÉÖÇÐÐ³å»÷ÄêÏú50ÍòÁ¾Ä¿±ê¡£
×îºó£¬µÚÎå´óÉý¼¶×ÔÈ»¾ÍÊÇÄÚÊÎÉè¼ÆÁË¡£Õâ´ÎÈ«ÐÂÎÊ½çM7´ÓÍâ¹Û¡¢ÖÇÄÜ¡¢µ×ÅÌ¡¢¿Õ¼ä¡¢ÔÙµ½ÄÚÊÎ£¬´¦´¦¶¼ÊÇÐÂµÄ¡£²»¹ý£¬¹ØÓÚÄÚÊÎÄ¿Ç°¹Ù·½ÉÐÎ´Í¸Â¶£¬ºÜ¿ÉÄÜ»á×÷Îª¸ü´óµÄ¾ªÏ²·ÅÔÚºóÃæÆØ¹â¡£
ÄÜ¹»¿´³ö£¬È«ÐÂÎÊ½çM7ÊôÓÚÓÐ±¸¶øÀ´£¬²»¾åÅÂÈÎºÎ¾ºÕù¶ÔÊÖ£¬9ÔÂÉÏÊÐºóËüµÄ²úÄÜ½»¸¶±íÏÖ£¬»ò½«³ÉÎª¾ö¶¨ÊÐ³¡¸ñ¾ÖµÄÖØÒª±äÁ¿¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â