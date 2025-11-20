30.98ÍòÔªÆð£¬ÐÂ¿îÏí½çS9Áù´óÉý¼¶ÉÏÊÐ£¬Óà³Ð¶«Ô¤¸æºèÃÉ9ÏµÆì½¢MPV
11ÔÂ20ÈÕÏÂÎç£¬ÔÚºèÃÉÖÇÐÐÏí½çS9ÐÂÆ··¢²¼»áÉÏ£¬»ªÎªÓë±±ÆûÁªºÏ´òÔìµÄÐÂ¿îÏí½çS9ÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£ÐÂ³µ¹²ÍÆ³ö4¸ö°æ±¾£¬ÊÛ¼ÛÇø¼ä30.98ÍòÔª¡«36.98ÍòÔª¡£
»ªÎª³£Îñ¶ÊÂ¡¢²úÆ·Í¶×ÊÎ¯Ô±»áÖ÷ÈÎ¡¢ÖÕ¶ËBG¶ÊÂ³¤Óà³Ð¶«ÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£º¡°ÐÂ¿îÏí½çS9ÊÇºèÃÉÖÇÐÐÄê¶ÈÑ¹ÖáÐÂÆ·£¬ÊµÏÖÁù´óÉý¼¶£¬ÔÚºÀ»ª¡¢ÖÇ»Û¡¢¼Ý¿Ø¡¢°²È«µÈÁìÓòÈ«Î¬Ô½¾³¡£¡±
ÁíÍâ£¬Ëû»¹Í¸Â¶£¬ºèÃÉÖÇÐÐÆìÏÂÊ×¿î9ÏµÆì½¢MPV¼´½«µ½À´¡£
°æÐÍ¸ü¾«¼ò£¬¼Û¸ñ½øÒ»²½ÏÂÌ½
ÐÂ¿îÏí½çS9Í³Ò»ÍÆ³öÔö³ÌºÍ´¿µçË«¶¯Á¦°æ±¾£¬Í¬Ê±³µÐÍÊýÁ¿¸ü¾«¼ò£¬¼Û¸ñÒ²½øÒ»²½ÏÂÌ½¡£
Óë½ñÄê4ÔÂ·ÝÔö³Ì°æÉÏÊÐÏà±È£¬ÐÂ¿îÏí½çS9 Ôö³Ì°æMaxÊÛ¼Û30.98ÍòÔª£¬±£³Ö²»±ä;È¡ÏûÁËMax+°æÐÍ£¬Ultra°æÊÛ¼Û34.98ÍòÔª£¬Ïàµ±ÓÚ±ãÒËÁË2ÍòÔª£¬ÊµÏÖ½µ¼ÛÔöÅä¡£
´¿µç°æÍ¬ÑùÈ¡ÏûÁËMax+ÖÐ¼ä°æ±¾£¬ÐÂ¿îÏí½çS9´¿µç°æMaxÊÛ¼Û32.98ÍòÔª£¬Ultra°æÊÛ¼Û36.98ÍòÔª£¬¸ø³öµÄ³ÏÒâÏàµ±·áºñ¡£
Ê×ÏúÆÚ¼äÏÂ¶©ÓÃ»§»¹¿ÉÏíÊÜÖÁ¸ß¼ÛÖµ60000ÍòÔªÈ¨Òæ£¬°üÀ¨ADS¸ß½×¹¦ÄÜ°ü²¹Ìù¡¢ÁãÖØÁ¦×ùÒÎµÖ¿ÛÈ¯µÈ¡£ÕâÒ»¸ü¾«¼òµÄ°æÐÍºÍ¸ü¼¤½øµÄ¶¨¼Û²ßÂÔ£¬Ò²·´Ó³³öÏí½çS9»ý¼«ÌýÈ¡ÓÃ»§ÐÄÉù£¬¿ìËÙÏìÓ¦ÊÐ³¡¾ºÕù£¬Ö¼ÔÚ½øÒ»²½ÔöÇ¿30ÍòÔªÒÔÉÏºÀ»ª½Î³µÊÐ³¡Í³ÖÎÁ¦¡£
ºÀ»ª½ø½×£¬ÃÀÑ§Éè¼ÆÈ«ÃæÍ³Ò»
´ÓÍâ¹ÛÉÏ¿´£¬ÐÂ¿îÏí½çS9ÕûÌå±ä»¯²»´ó£¬ÒÀÈ»ÑÓÐøÁËºèÃÉÖÇÐÐÒ»¹áµÄöïÅôÃÀÑ§Éè¼ÆÓïÑÔ¡£
Ö÷ÒªºËÐÄÉý¼¶ÁÁµãÔÚÓÚ½øÒ»²½Í³Ò»ÃÀÑ§Éè¼Æ£¬°üÀ¨å¾ÓîÖ®ÐÇ³µ±êÉÏ³µ¡¢×ð½çS800Í¬¿îÐÇÔÆÎ²µÆ¡¢ÖÇÄÜµç¶¯ÃÅÖ§³Ö¸ô¿Õ¿ªÃÅºÍÖÇÄÜ±ÜÕÏµÈ¡£³µÆáÐÂÔö¡°ºÆÓîÀ¶¡±¡¢¡°Á÷¹âÒø¡±¡¢¡°ÏÉ×ÙÂÌ¡±µÈÐÂÉ«£¬Õû³µ³ß´çÒÀÈ»±£³Ö5160x2005x1492mm£¬Öá¾à3050mm¡£
ÄÚÊÎ·½Ãæ£¬ÐÂ¿îÏí½çS9Ìá¹©³à²èéÙ¡¢ËÉÂ¶×ØµÈËÄ´ó¾µäÅäÉ«£¬È«Ïµ±êÅäNappaÊæÔÆ×ùÒÎ£¬»»×°È«ÐÂ15.6Ó¢´ç¼«Õ±ß¿òÖÐ¿ØÆÁ£¬ÏÔÊ¾Ð§¹û¸üÏ¸Äå;Ôö¼ÓÈ«Ïµ±êÅä12.3Ó¢´ç¸±¼ÝÆÁ£¬ÒÔ¼°¸±¼ÝÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬ºóÅÅÈÔ¿ÉÑ¡×°ÁãÖØÁ¦×ùÒÎ£¬Êæ³ËÌåÑé³¹µ×ÀÂú;ÁíÍâ£¬ÐÂ³µ»»×°6.2LÈ«ÐÂÑ¹Ëõ»úÀäÅ¯Ïä£¬Ö§³Ö-6¡æ¡«50¡æµ÷ÎÂ;È«³µ±êÅä9¿éË«²ãPVB¼Ð½º¸ôÒô²£Á§¡£
È«ÐÂÍ¾ÁéÆ½Ì¨ÓëÈ«ÐÂÁùºÏÒ»¼Ü¹¹
Óà³Ð¶«±íÊ¾£¬ÐÂ¿îÏí½çS9´îÔØÈ«ÐÂ»ªÎªÍ¾ÁéÆ½Ì¨£¬È«Ïµ±êÅäÖÇÄÜ¿ÕÆøÐü¼ÜºÍÈ«ÐÂÁ¬Ðø¿É±ä×èÄá¼õÕñÆ÷£¬×èÄá¿Éµ÷·¶Î§ÌáÉý1±¶£¬ºóÅÅÅ×Ìø¸Ð½µµÍ31%£¬×ªÍä²àÇã¶È¼õÉÙ18%£¬÷çÂ¹²âÊÔ³É¼¨¿É´ï84.1km/h£¬°ÙÁãÖÆ¶¯¾àÀë32.32m£¬×î´óÉæË®Éî¶È¿É´ï430mm¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÐÂ³µ»¹Éý¼¶¡°×ð½çÍ¬Ô´¡±È«ÐÂÁùºÏÒ»È«ÓòÈÚºÏ¼Ü¹¹£¬Ö§³ÖÁ¬Ðø¿Õ¼äÄ£ÐÍ¹¹½¨£¬´îÅäÈ«Ïµ±êÅäµÄ4¼¤¹âÀ×´ïµÈÈ«Î¬¸ÐÖªÆì½¢Ó²¼þ£¬¿ÉÊµÏÖÈ«³µÈ«Î¬ÐÍ¬¿ØÖÆ¡£
ÐÂ¿îÏí½çS9´¿µç°æÈÔ»ùÓÚ×¼800V¸ßÑ¹Æ½Ì¨´òÔì£¬´îÔØ100kWh»ªÎª¾Þ¾¨µç³Ø°ü£¬CLTC´¿µçÐøº½¿É´ï816km£¬¿ì³ä15·ÖÖÓ¼´¿É²¹ÄÜ400km£¬ËÄÇýÁã°Ù¼ÓËÙ3.9Ãë;
¶øÔö³Ì°æÔò´îÔØ»ªÎªÑ©û^ÖÇÄÜÔö³ÌÏµÍ³£¬´îÔØ37kWhºÍ53.4kWhÁ½ÖÖµç³Ø°ü£¬CLTC´¿µçÐøº½×î¸ß¿É´ï372km£¬×ÛºÏÐøº½³¬1300km¡£
×ÜµÃÀ´Ëµ£¬×÷ÎªºèÃÉÖÇÐÐÊ×¿î9ÏµÆì½¢½Î³µ£¬ÐÂ¿îÏí½çS9µÄÉÏÊÐ£¬Æ¾½èÍ³Ò»¼Ò×å×îÐÂÉè¼ÆÓïÑÔ¡¢¡°ÂúÑª¡±»ªÎªÖÇÄÜ¿Æ¼¼ÅäÖÃ¡¢³ÉÊìÀÏµÀµÄµ×ÅÌµ÷½Ì¡¢ÒÔ¼°¸üÓÐ¾ºÕùÁ¦µÄ¶¨¼Û²ßÂÔ£¬ºÍÏí½çS9TÂÃÐÐ°æ×é³É¡°Æì½¢9ÏµË«×ÓÐÇ¡±£¬¹²Í¬³å»÷¸ß¶ËºÀ»ª³µÊÐ³¡£¬Ö±±ÆBBAºËÐÄ¸¹µØ¡£
ºèÃÉÖÇÐÐÊ×¿î9ÏµÆì½¢MPVÔ¤¸æ
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Óà³Ð¶«»¹ÔÚ·¢²¼»áÉÏÕýÊ½Ô¤¸æ£¬ºèÃÉÖÇÐÐÆìÏÂÊ×¿î9ÏµÆì½¢MPV¼´½«µ½À´¡£
½áºÏ´ËÇ°±¬ÁÏ£¬Ëü½«ÊÇÖÇ½çÆ·ÅÆÊ×¿îMPV£¬ÓÉ»ªÎªºÍÆæÈðÁªºÏ´òÔì£¬ÄÚ²¿´úºÅ¡°EHV¡±£¬»ùÓÚE0X-LÆ½Ì¨´òÔì£¬Í¬ÑùÌá¹©´¿µçºÍÔö³ÌË«¶¯Á¦·½°¸¡£
ÔçÏÈ£¬Íâ½ç±¬ÁÏ³ÆÆæÈðÔ¼Æ»®´òÔìµÄ×ÓÆ·ÅÆÐÇÍ¾ÐÇ¼ÍÔªÊ×¿îMPVÏîÄ¿ÒÑ±»ÔÝÍ£¿ª·¢£¬²úÆ·¼°²¿·ÖÑÐ·¢ÈËÔ±×ªÈëÖÇ½çMPVÏîÄ¿×é¡£ÔÚÈ¥Äê³µÕ¹ÉÏ£¬ÐÇÍ¾E08¸ÅÄî³µÂÊÏÈÁÁÏà£¬¸Ã³µ³¤5300mm¿í2000mm¸ß1900mm£¬Öá¾à3200mm£¬¶þÅÅ×ùÒÎÖ§³ÖÐý×ª£¬¿Õ¼äÊ®·Ö¸»ÓÐÏëÏóÁ¦¡£
¼ÈÈ»ÊÇºèÃÉÖÇÐÐÆìÏÂÊ×¿î9ÏµÆì½¢MPV£¬ÄÇÃ´ÕâÌ¨³µµÄ¶¨Î»ºÍ¶¨¼ÛÀíËùÓ¦µ±Ò²»áÀ´µ½40¡«50ÍòÔª¼ÛÎ»Çø¼ä¡£ÖÁÓÚËùÎ½µÄ°ÙÍò¼¶¸ü¸ß¼ÛÎ»£¬ºÜ¿ÉÄÜÒÀÈ»»áÁô¸ø×ð½çÆ·ÅÆ¡£
ÐÂ¿îÏí½çS9µÄÉÏÊÐ£¬¼ÈÊÇ2025ÄêºèÃÉÖÇÐÐµÄÑ¹Öá¼¶²úÆ·£¬µ«Ò²×àÏìÁË2026Äê¸ü¼Ó¼¤ÁÒµÄÊÐ³¡Õù¶·¡£¾ÝÏ¤£¬Ã÷ÄêºèÃÉÖÇÐÐÖÁÉÙÒÑ¾¹æ»®ÁË³¬20¿îÐÂ³µ£¬Ëæ×ÅMPVÏ¸·ÖÁìÓò²úÆ·µÄÊ×´ÎÁÁÏà£¬ºèÃÉÖÇÐÐ½«¸²¸Ç½Î³µ-ÂÃÐÐ³µ-SUV-MPVµÈÍêÕû²úÆ·¾ØÕó¡£
