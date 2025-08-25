¼ªÀûÒøºÓM9Ô¤ÊÛ£º24Ð¡Ê±¶©µ¥ÆÆ4Íò£¬»¨20ÍòÔªÏíÊÜ50Íò¼¶ÌåÑé£¿
ÐÂÄÜÔ´È«³ß´çÁù×ùSUVÊÐ³¡£¬ÓÖÓÀ´Ò»¸öÑªÏ´¡°Ö÷Á÷¼ÛÎ»¡±µÄÆ½È¨Æì½¢¡£
8ÔÂ23ÈÕ£¬¼ªÀûÒøºÓÆìÏÂÊ×¿î¡°AI¿Æ¼¼´óÁù×ùÆì½¢SUV¡±¡ªÒøºÓM9ÕýÊ½¿ªÆôÈ«ÇòÔ¤ÊÛ¡£ÐÂ³µ¹²ÍÆ³ö6¿îÅäÖÃ³µÐÍ£¬Ô¤ÊÛ¼Û19.38-25.88ÍòÔª£¬ÒÔÔ½¼¶ÅäÖÃºÍµß¸²ÐÔ¶¨¼ÛÖ±»÷20Íò¼¶Áù×ùSUVÊÐ³¡¿Õ°×¡£¶øÔ¤ÊÛ½ö24Ð¡Ê±£¬¶©µ¥Á¿±ãÍ»ÆÆ4ÍòÌ¨£¬Ó¡Ö¤ÁËÆä¡°ÈËÃñµÄÆì½¢¡±µÄ±¬¿îÇ±Á¦¡£
¡°¼¼ÊõÆ½È¨Æì½¢¡±£ºÈý´óAI¿Æ¼¼+Èý´óÆì½¢ÊµÁ¦
×÷Îª¼ªÀûÒøºÓ´ï³É°ÙÍòÏúÁ¿ºóµÄÊ×¿îÕ½ÂÔÆì½¢£¬M9Ê×·¢´îÔØ¡°Ò»¸ö¼ªÀû¡±×îÐÂÕûºÏ¼¼Êõ³É¹û£¬ÒÔÈý´ó¡¸AI¿Æ¼¼¡¹ºÍÈý´ó¡¸Æì½¢ÊµÁ¦¡¹£¬Á¢×ã20Íò¼¶È«³ß´çSUVÊÐ³¡£¬ÓëÍ¬¼¯ÍÅÆìÏÂÁì¿Ë900(35Íò¼¶)¡¢¼«ë´9X(55Íò¼¶)ÐÎ³É¡°Èý×ã¶¦Á¢¡±Ö®ÊÆ£¬ÊµÏÖºËÐÄÊÐ³¡¾ºÕùÂä×Ó¡£
ÐÂ³µÊ×·¢AIÖÇÄÜ×ù²Õ£¬´îÔØFlyme Auto2ÏµÍ³£¬Åä±¸¸ßÍ¨æçÁú8295PÆì½¢Ð¾Æ¬£¬²ÉÓÃ30Ó¢´ç6KÒ»ÌåË«ÁªÆÁ¡¢32Ó¢´çAR-HUD¡¢¶þÅÅÓéÀÖÆÁ¡¢ÒÔ¼°27ÑïÉùÆ÷Flyme SoundÒôÏì¡£ÐÂÏµÍ³»ùÓÚ¡°Îå²ãAI×ù²ÕÔÉú¼Ü¹¹¡±´òÔì£¬ÓµÓÐÈ«ÐÂÊµ¿ö×ÀÃæÏÔÊ¾¡¢3D³µµÀ¼¶µ¼º½ÈÚºÏ¡¢È«Æ·ÅÆÊÖ³µ»¥Áª¡¢Í³Ò»ÖÇÄÜÌåEva¡¢Ð¡´°Ä£Ê½µÈÐÂ¹¦ÄÜÌØÐÔ¡£
M9Í¬²½´îÔØ¼ªÀûÇ§ÀïºÆå«H5·½°¸£¬³µÉíÅä±¸11¸öÉãÏñÍ·+1¸ö¼¤¹âÀ×´ï+12¸ö³¬Éù²¨À×´ï£¬Ö§³Ö»ùÓÚ¶Ëµ½¶Ë¼Ü¹¹µÄÈ«¹úÎÞÍ¼NOA¡¢¼ÇÒä²´³µ¡¢130km×î¸ßÊ±ËÙAEB×Ô¶¯É²Í£µÈ¹¦ÄÜ£¬ÊôÓÚÖÐ¸ß½×·½°¸£¬¼æ¹Ë³É±¾ÓëÓÃ»§ÌåÑé¡£
ÁíÍâ£¬ÒøºÓM9Ê×·¢AIÊý×Öµ×ÅÌ£¬²ÉÓÃ×îÐÂGEA EvoÔÉú¼Ü¹¹£¬´îÔØÀ×ÉñEM-Pµç»ìÏµÍ³£¬¸ßÅä°æ´îÅäË«Ç»¿ÕÆøÐü¼Ü+CCD¿É±ä×èÄá¼õÕðÆ÷+·Ö²¼Ê½Èýµç»ú£¬¿ÉÊµÏÖ4.5sÁã°ÙºÍ83km/hµÄ÷çÂ¹³É¼¨£¬Ö§³ÖÔµØµôÍ·¡¢Æ¯ÒÆ²´³µ¡¢È«³¡¾°±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆ¡¢ºÍµ¥ÂÖÍÑÀ§µÈ¸ß½×¹¦ÄÜ¡£
ºËÐÄÅäÖÃÉÏ£¬ÒøºÓM9³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª5205x1999x1800mm£¬Öá¾à3030mm£¬ÒÔ88.3%µÃ·¿ÂÊÊµÏÖÍ¬¼¶×î´ó³Ë×øÃæ»ý£¬Ö÷¼ÝÅä±¸×ªÏò×ÔÊÊÓ¦²àÒíÖ§³Å£¬¸±¼Ý´øÍÈÍÐ£¬¶þÅÅ´îÔØ¶ÀÁ¢º½¿ÕÒÎ+9.1LÀäÅ¯±ùÏä+Îü¶¥ÆÁ£¬ÈýÅÅ¿ÉÊµÏÖ150¡ãÍ¬¼¶×î´óÌÉµ¹½Ç¶È£¬È«³µÄÚÖÃ9°²È«ÆøÄÒÉè¼Æ£¬×öµ½ÁË¿Õ¼ä¡¢ÊæÊÊ¡¢ºÀ»ª¡¢°²È«µÈÈ«Ãæ¾ùºâ¡£
»¨20ÍòÔª²»µ½£¬Ïí50ÍòÔªÌåÑé£¿
¾¡¹Ü2025ÄêÊÇÐÂÄÜÔ´È«³ß´çSUVµÄ±¬·¢ÔªÄê£¬µ«ÔÚ20ÍòÔª¼¶ÊÐ³¡£¬ÒøºÓM9ÊôÓÚÄ¿Ç°Î¨Ò»µÄ¡°½µÎ¬´ò»÷Õß¡±£¬²»½öÌåÑéÔ½¼¶¶Ô±ê£¬¹Ø¼üºÁÎÞ¾ºÆ·¿É¶Ô±È¡£
¶Ô±È³¤°²ÉîÀ¶S09£¬ºóÕß¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û23.99-30.99ÍòÔª£¬ÔÚË«·½¿Õ¼äÅäÖÃ»ù±¾²î²»¶àµÄÇé¿öÏÂ£¬ºóÕßÖ÷´ò»ªÎªADS 4+ºèÃÉÖÇÄÜ×ù²ÕÉúÌ¬£¬¶øÒøºÓM9ÔÚ¼Û¸ñµÍ4ÍòÔªµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Ìá¹©¸ü´óµÚÈýÅÅ¿Õ¼ä(ÍÈ²¿900mm vs 870mm)¡¢¸üÇ¿¶¯Á¦(4.5ÃëÆÆ°Ù vs 5.9Ãë)¼°¸üµÍÓÍºÄ(4.8L vs 6.6L)¡£
ÔçÆÚÒøºÓM9µÄÄÚ²¿PPT±¬ÁÏÖ¸³ö£¬Æä²úÆ·¶¨Î»ÊÇÒÔ¡°¼¼ÊõÆ½È¨¡±ÎªºËÐÄ£¬ÊµÏÖ¶Ô±ÈÎÊ½çM9(46ÍòÔªÆð)µÄ°ë¼ÛÆì½¢ÌåÑé¡£¾¡¹Ü¿´ÆðÀ´ÓÐÐ©Ìì·½Ò¹Ì·£¬µ«Ä¿Ç°ÒøºÓµÄ¼¤¹âÀ×´ï¡¢Ë«Ç»¿ÕÐü¡¢Èýµç»úµÈÓ²¼þÅäÖÃ¶ÑÁÏ£¬È·Êµ×öµ½ÁËÔ½¼¶ÁìÏÈ¡£
ÖÁÓÚÄÜ·ñÕæÕý´ï³É½Ó½üÎÊ½çM9µÄÓÃ³µÌåÑé£¬»òÐí¾ÍÒª¼ûÈÊ¼ûÖÇÁË¡£
×ÜµÃÀ´Ëµ£¬ÒøºÓM9Ò»Èç¼ÈÍùµØ·¢»ÓÁË¼ªÀû¼¯ÍÅµÄºËÐÄ¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬½«×ÔÉí×î³öÉ«µÄÈ«Çò»¯ÑÐ·¢ÌåÏµ¡¢¹©Ó¦Á´³É±¾¹Ü¿Ø¡¢µ×ÅÌµ÷½Ì¡¢ÒÔ¼°Ôì³µ°²È«ÐÔµÈ·¢»ÓµÃÁÜÀì¾¡ÖÂ£¬²¢½øÒ»²½²¹ÆëÖÇÄÜÉúÌ¬¶Ì°å£¬H5ÖÇ¼ÝËä²¢·Ç¶¥¼¶µ«Ò²×ã¹»ÈÕ³£Ê¹ÓÃ¡£´ÓÔ¤ÊÛ¶©µ¥Çé¿öÀ´¿´£¬³É¹¦Ê÷Á¢ÆðÁË¡°¹úÃñÆì½¢Áù×ùSUV¡±µÄ³õ²½µØÎ»¡£
