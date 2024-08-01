华为系首款MPV实车曝光，百万级亮点众多，ADS 3.0首发解禁！

属于华为下半年的新车节奏终于要来了。

距离鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会还剩不到6天，近日官方首发曝光了享界S9搭载ADS 3.0端到端指智驾视频实操，这是ADS 3.0能力的首度亮相，备受外界目光关切。

随着特斯拉不再在AI Day上向外界透露自身最新自动驾驶技术进展，华为作为中国自动驾驶量产工程进度的厂商，几乎变成了其他车企公司的了解和学习对象，都想看看华为下一步该怎么走？而ADS 3.0毫无疑问便是华为迈向端到端智驾的崭新开端。

那么，ADS 3.0对比2.0到底会有哪些能力提升呢？

从享界S9演示视频中看到，ADS 3.0几乎实现了真正的全场景全域智能驾驶，从地下停车库的车位静止启动，安全通过闸机自动驶出车库，然后从园区内部道路轻松开到城市公开道路，中间经过环岛、闸机等一系列难关，最终再度完成从园区道路到地下停车场泊车，全程零接管，实现了真正的端到端智驾。

中间尤其是面对闸机并驶出车库时，道路空间十分狭窄，享界S9依然丝滑安全地顺利通过，不需要任何人为接管，展现出极强的感知和规控能力，仿佛拥有人类“大脑”一般。

今年4月份，华为首度亮相ADS 3.0，并命名为“乾”。相比于ADS2.0，3.0系统直接去掉了BEV网络，实现了一张GOD通用障碍物识别大网实现对周围环境的感知与重建，深度理解驾驶场景，同时采用全新PDP网络，实现预测决策规控一张网，最后输出车辆运动控制，带来更类人的车辆行驶轨迹，通行效率更高，复杂路口通过率>96%。

同时华为ADS3.0将由享界S9量产首发。不过，所有搭载ADS2.0智能驾驶系统的华为系车型，未来都会陆续升级3.0，这一点华为还是相当良心的。

因此，在可预见的下半年，等问界、享界、智界等车型陆续升级推送ADS 3.0之后，想必各种从车位到车位的零接管智驾视频，将在网上迎来新一轮爆发。

华为系百万级MPV实车谍照曝光

今天另一则关于华为和车相关的新闻，则是有媒体曝光了一组华为研究院门口的MPV路试车谍照，并称该车将是首款华为系MPV车型。

该车伪装车衣十分有趣，写满了各种充满谜语的文字，例如“跟传统MPV说ByeBye”、“MPV有空悬”、“身临其境，好听到爆”、“一箱油轻松跑过1000km”、“谁开都是老司机”、“车里吃冰西瓜的快乐谁懂啊”、“陆地头等舱”等等。

从这些话语能猜想到，这款车不出意外会搭载空气悬架、顶级音响、冰箱彩电大沙发、拥有千里续航等等，另外在智能驾驶和主被动安全层面也非常出色。

根据早先爆料信息汇总，华为计划与北汽合作打造首款百万级MPV车型，车长5200mm，轴距3200mm，规划年产能约3.5万辆，其核心定位是通过华为智能技术赋能，积极抢占国内高端市场。该产品定位和售价比享界S9和问界M9都还要更高一筹。

前不久，余承东还亲自透露，华为与江淮联合打造的第四个“界”将命名为“尊界”，直接对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌，定价百万级，预计会在2025年上市。

所以，华为的首款MPV车型，你期待吗？