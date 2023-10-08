闲时砒霜，忙时蜜糖？蔚来换电迎来正名时刻

蔚来换电模式自从推出之后就鲜被外界看好，但这次国庆假期却迎来了自己的正名时刻。

这两年新能源车型保有量激增，又恰逢疫情放开之后首个国庆假期，用户出行需求空前暴涨，新能源汽车将不可避免进行一场关乎续航和用户出行体验的「大考」。但面对高速严重堵车以及服务区排队充电等场景，传统电车体验不尽人意，唯独采用换电模式的蔚来，从容应对一切。

蔚来副总裁沈斐在微博上发布了一组数据，国庆假期期间蔚来用户换电时长与平时无异，而换电量却达到往常的4倍左右，每天有7-8万蔚来用户通过换电出行。更有意思的是，蔚来换电站通常会有配套充电桩，但几乎都是其他品牌的车型在充电，蔚来车主首选换电。

换电模式饱受质疑

几乎是在电动汽车兴起之时，换电与充电之争就已拉开帷幕，早期更是由国家电网牵头，提出“换电为主、插充为辅、集中充电、统一配送”16字方针，但高昂的成本加上彼时动力电池不成熟等原因，最后不了了之。

转机来自于蔚来首款车型ES8上市之时，依靠换电模式，蔚来赢得高净值人群的认可，成为对私人消费者换电的唯一企业。换电服务成为蔚来产品链条上的重要一环，这项技术在早期电池技术不成熟，充电速度普遍较慢的新能源行业，为蔚来车主提供了其他车企所不具备的便利服务。

与此同时，争议与质疑随之而来。蔚来大力兴建换电站，高昂成本让蔚来一直处于亏损状态，外界不乏“换电模式拖累蔚来”、“这么烧钱蔚来迟早要完”的言论。更有用户认为，电车换电无异于智能手机从一体式退化为可更换电池的功能机，于是在车主中「叫好又叫座」的换电服务成为别人眼中的「赔本赚吆喝」。

将“头铁”进行到底

显然，蔚来并没有在意外界的看法，继续「我行我素」，将这份“头铁”进行到底。在7月20日蔚来一年一度的NIO Power Day分享会上，蔚来总裁秦力洪分享了换电站的最新运营情况，截止发布会当日，蔚来在全国范围内已经建成1564座换电站，单是2023年，蔚来就计划新建1000座换电站。

分享会上，秦力洪表示：“单论日常运营，NIO Power已经是盈利的部门”。在其看来，蔚来车主的每一次换电，对于其他车主而言都是一次成功的营销，如果将其以广告费来衡量，对于蔚来而言相当划算。

这一看法，时隔两个多月后在国庆期间得到印证。蔚来车主在换电站坐在车里换电，门口是其他品牌车主等待充电打发无聊时光，看着蔚来车主换电。在看到蔚来汽车短短几分钟完成补能挥挥衣袖扬长而去后，很难不说这些车主心里没有种下一颗蔚来的种子。

除了全面铺设换电网络之外，蔚来还不断提升换电体验。今年三季度换电站将升级「一把泊入」功能，所有车型换电速度提升40%;四季度将实现「换电不断电」，在换电3分钟时间内，保证空调送风不断。

危与机并存

这次国庆出行，蔚来车主的长途体验绝对要优于充电的纯电车型，即使是全面搭载800V高压平台的车型也不例外。

站在用户角度来看，只要电车做不到像油车那样几分钟完成补能，那么续航焦虑就将一直存在。800V高压平台相比过去的400V，充电时间确实明显缩短，但在换电面前依然不够看，可以说这两种补能方式完全就不是一个维度的产物。

对于蔚来而言，换电模式拥有充电无可比拟的优势，也为车主解决了电池寿命等问题，只要一直换电，就不存在电池衰减太厉害导致续航降低，但换电也给蔚来带来了切实的麻烦。

但由于蔚来汽车需要为换电预留空间，需要对底盘进行特殊设计，因此也就无缘电池车身化一体技术。无论是CTC还是CTB，该技术都能将电池融合进车身底盘，以达到车身轻量化、扩大车内空间、减少底盘零部件等目的。

加上如今正值400V平台向800V过渡期间，蔚来也将在2024年推出一下代全新800V电池快充包，以及支持全域800V高压平台的NT3.0。但这就带来一个问题，蔚来如今换电站拥有400V 75kWh和100kWh电池，全面进入800V时代后要提供800V 5kWh和100kWh电池，成本又将迎来激增。

尽管秦力洪一再表示蔚来换电可以变相当做营销来看，但依然无法掩盖蔚来巨额亏损的事实，加上蔚来汽车押注高端市场，注定其保有量不足以完全覆盖换电站建设成本，因此如何解决亏损，维持健康的长期主义，也是蔚来需要考虑的问题。

不过好在蔚来的新品牌阿尔卑斯即将推出，有望瞄准20-30万元的主流市场，或许能够带来更多换电用户，以平摊建设成本。蔚来选择在换电这条危与机并存的路上一路走到黑，勇气可嘉。

赛道拓宽，玩家加码

蔚来换电模式经过这么多年的发展，在车主群体中已经成为一项「用过就回不去」的服务，即使外界再多争议，也不可否认这项技术所带来的切实便利。同时优秀的体验也拓宽了换电赛道，不少新玩家开始加入。

2022年下半年开始，除了蔚来之外，至少有三家车企开始面向私人用户推行换电车型，包括上汽旗下的飞凡汽车、广汽埃安的新品牌昊铂以及睿蓝等等。在换电服务方面，上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代和上海国际汽车城集团投资了上海捷能智电新能源科技有限公司，也是飞凡汽车换电技术的供应商。

作为电池制造商，宁德时代也已经开启换电业务，先后与一汽奔腾NAT、东风富康ES600等车型达成了合作。今年6月针对重卡换电领域，宁德时代单独推出了一站式重卡底盘换电解决方案――骐骥换电，向重卡换电领域开拓。

总结

随着越来越多玩家的加入，曾经伴随质疑孤独前行的蔚来，如今总算迎来自己的证明时刻。正如秦力洪所说「不管大家如何嘲笑我们，我们真的就像愚公移山一样，在这条路上不停的走，不断的干，到大家提不出意见为止」，蔚来做到了。