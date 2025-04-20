阿维塔06正式上市，20万级唯一“满血华为”智能辅助驾驶，

4月19日，定位“智美豪华运动轿车”的阿维塔06在重庆正式上市。新车推出了纯电和增程双动力，共5个车型版本，官方指导价为20.99万-27.99万元，权益后仅19.19万元起。即刻起，用户可通过阿维塔App及小程序进行选购，预售锁单的首批用户最快将于4月20日开启交付，真正实现“上市即交付”。

与此同时，即日起至2025年5月7日24:00，下定阿维塔06的用户可享受至高61000元的八大限时权益，包括：大定定金5,000元抵扣10000元车价，限时上市补贴10000元，价值20,000元 ADS 高阶功能包等额抵扣券，还有价值6,000元的运动套件、价值2,000元的20寸气旋五幅运动轮毂免费送，价值10,000元的25扬英国之宝・卓越之声音响系统、价值8,000元的前排智能电动门免费升级，及面向Ultra车型用户价值12,000元的超清电子外后视镜套装限时免费升级。

在叠加上市现金权益和预售现金权益后，小订阿维塔06的用户可享限时到手价19.19万元起，并获得至高价值4.6万元的配置权益，以及价值2万元的贷款五年首付三年零息金融权益。此外，预售权益也将延长至2025年4月20日截止，以更有诚意的购车礼遇回馈用户期待。

作为阿维塔第四款战略级产品，阿维塔06定位于20万级智能豪华轿车市场，汇聚长安、华为、宁德时代三大核心伙伴的技术优势，以未来运动美学、舒压豪华座舱、华为智能系统为三大核心优势，致力于成为“年轻人的第一台豪华轿车”。正如阿维塔科技董事长朱华荣在发布会上所言，“阿维塔06不仅是长安与华为联合打造、联合上市的标杆案例，更是被很多网友称为华为赋能最美轿车。”

阿维塔科技总裁陈卓表示：“阿维塔的用户，理所当然，既要、又要、还要、更要、全都要。”阿维塔06的上市，正是这一理念的具象表达：以集结多项“同级唯一”硬核实力与诚意满满的高价值配置，智能、设计与豪华兼而有之，让用户在20万级区间，拥有智能、设计与豪华的全面体验――无需妥协，不必将就。

够好看，够豪华|源自经典轿跑黄金比例，打造年轻人的第一台豪华轿车

外观上，阿维塔06拥有高辨识度原创运动设计，不撞脸、不将就，完美诠释年轻一代心中的极致动感座驾。新车采用“猎豹凝势”美学理念，整车汲取经典轿跑设计的黄金比例，以同级领先的1.36宽高比与0.61轴长比，打造出低趴宽体的车身姿态。4855mm修长车长配合2940mm轴距与标配20英寸大轮毂，再加上超清电子外后视镜，比例优雅修长、动感灵动。细节方面，阿维塔06采用F型曲率灯组与全新进化的碟翼式前脸，结合取消后舷窗的一体式车尾与悬浮式车顶设计，进一步强化辨识度与未来感。整车共推出曜黑、烟紫、丹红等六款自然灵感涂装，采用八层高工艺喷涂与2K清漆镀层，不仅实现通透饱满的色彩呈现，还具备轻微划痕自愈功能。

进入座舱，阿维塔06在20万级细分市场中率先实现全舱软包面积达7O，中控、门板、立柱等高频触感区域大面积采用高品质软质材料，搭配Dinamica®超纤绒顶棚、NAPPA真皮座椅与欧洲桦木真木饰板，带来更自然细腻的触感与承托体验，营造出视觉与触觉兼具的座舱氛围。

在舒适配置上，阿维塔06全系标配同级唯一的前排双零重力座椅，具备十层舒适结构与双120°躺姿，支持一键放倒与多区按摩，结合四向腿托，让主副驾同时获得深度放松体验。该座椅系统基于人体工程学设计，所采用结构和用料成本为普通座椅的数倍，是行业少见的“豪华平权”配置。同时，阿维塔06还搭载了智能电动门，在提升上下车便利性的同时，为用户带来更体贴、更具仪式感的用车体验。

此外，阿维塔06还配备了同级唯一的英国之宝・卓越之声音响系统，提供25个扬声器、7.1.4全景声道与2016W峰值功率，结合六大声学调校专利，实现沉浸式、高还原度的音乐厅级听觉体验，满足全家人“每个座位都是黄金听音位”的聆听需求;标配同级唯一的纳米水离子空调系统，以每秒释放4800亿个羟基离子实现杀菌、除味与抗敏，并注入含水量为普通负离子1000倍的保湿因子，让每次出行都成为一次养颜理疗，真正实现“车内卸下疲惫，车外神采奕奕”，为用户带来更健康、更舒适的座舱体验。

够智能，够好开|同级唯一“满血华为”智能辅助驾驶，“人塔合一”驾控王

阿维塔06全系搭载同级唯一的华为乾ADS全场景智能辅助驾驶系统，覆盖城区、高速、园区与泊车等复杂道路环境，是当前20万级新能源轿车市场中率先实现城区智能辅助驾驶量产落地的车型之一。新车系统配备192线激光雷达在内的27颗高性能传感器，具备智能泊车辅助、侧向主动避障、雨天自适应AEB等辅助驾驶功能，让车辆在复杂路况中拥有更精准、更主动的安全决策能力。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在发布会上表示：“在智能这条赛道上，阿维塔06是为真正能用、敢用、好用而来。”阿维塔06正是以这样领先行业的智能体验，让用户感受到真正触手可及的智慧出行。

在智能座舱方面，阿维塔06搭载鸿蒙座舱，支持声纹识别、个性化场景编排、超级桌面与多端应用无缝流转，通过“小塔”语音助手实现更自然的人车交互。阿维塔06不仅让手机导航、音乐、视频、通话可无缝上车，还与哔哩哔哩、优酷、芒果TV等生态伙伴深度联动，实现视频内容无缝流转、语音快进/暂停等专属玩法，打破使用边界，带来“框不住”的智慧与乐趣。

作为同级别唯一同时提供纯电与增程双动力的轿车，阿维塔06同时也是双动力全系使用宁德时代电池的产品，拥有强劲的动力系统。纯电版入门即为800V高压架构，搭载宁德时代超充电池，10分钟即可从30%充至80%，CLTC 续航里程可达650km，双电机车型最大功率高达440kW，零百加速仅3.9秒;增程版搭载高效1.5T专用增程器，纯电续航最高230km，综合续航突破1190km，馈电油耗低至5.36L/100km。配合七合一油冷电驱和AI温控系统，连续25次零百加速性能无明显衰减，彻底打破传统增程“有电龙、没电虫”的性能瓶颈，无论城市通勤还是长途出行都能从容应对，安心抵达。

驾控层面，阿维塔06全系搭载太行智控底盘，融合空气悬架、采埃孚CDC®主动阻尼减震器、虚拟主销双叉臂前悬架、大陆MKC2第二代OneBox电液制动系统、威巴克液压衬套、四活塞固定卡钳与打孔通风盘等高阶机械与电控配置，在操控精准性、动态稳定性与制动性能方面全面提升。通过跨域融合的底盘电器架构，赋予整车更灵动的动态响应与智能调节能力。与此同时，阿维塔06还搭载了智能魔毯悬挂与舒适刹停功能，实现真正意义上的“人塔合一”高性能――既能跑山漂移，也能从容应对日常通勤。“五厘米的减速带，两厘米的体感”，带来“刹车不点头、家人不晕车”的高品质驾乘体验。

此前，阿维塔06已经通过了行业高标准的《NAPA新车产品力》团标测试，荣获 2025中国数智运动轿车新质卓越车型、数智驾控性能新质卓越车型、数智座舱体验新质卓越车型，并得到央视点赞。

够硬核，够安心|玄甲安全架构，全场景守护驾乘安全

澎湃动力与稳健操控，让阿维塔06驾控乐趣十足，但真正让每一段旅程安心启程的，不只是好开――安全，才是最大的豪华。基于长安军工级车身安全、华为乾ADS主动安全与宁德时代超高标准的电池安全，阿维塔06构建起“玄甲安全架构”，从结构、智能辅助驾驶、电池三个维度全场景守护驾乘安全。

车身采用“八横九纵”高强度笼式结构，热成型钢占比达34%，全系标配同级唯一的9气囊，包含后排侧气囊与前排远端气囊，全面强化碰撞防护能力;搭载华为CAS 3.0系统，支持全速域AEB主动刹停与融合感知避障功能，可在130km/h实现静止障碍物制动响应，主动预防更进一步;电池安全上，阿维塔06全系搭载宁德时代高安全电芯，结合航天级气凝胶隔热材料、四重泄压防护结构和高效液冷系统，确保极限环境下依然“零热蔓延”，真正实现电池安全0容忍。阿维塔06是国内首款挑战E-NCAP 2026标准并成功通过碰撞测试的车型，关键项目中A柱未变形、四门可正常开启，整车结构与安全表现优异。

作为品牌焕新战略下的重要落子，阿维塔06凭借极致设计美学与智能化实力，进一步夯实了其“华为赋能最美轿车”的产品标签。此次上市不仅补强了阿维塔的产品布局，更与此前推出的阿维塔12共同构成“双轿车组合”，全面覆盖20万至40万元级新能源轿车市场，推动阿维塔在高端智能豪华领域实现更广维度、更深层次的战略拓展。