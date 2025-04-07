岚图新SUV曝光：华为ADS 4.0最强智驾上车，满血卷王？

沉寂多时，央企终于要发力了。

4月7日，网络曝光一组疑似岚图全新FREE伪装车谍照，引起大量关注，从伪装车衣看到，这次新车核心卖点就是全面“投华”，将搭载华为最强智驾，同时喊出了“领先不止一代”、“爆款预定”等惹眼字样。

综合所知，目前市面所售的华为ADS高阶智驾解决方案有两种：

一是大家比较熟悉的ADS 3.0方案，以最新上市的问界M5 Ultra为代表，搭载1颗头顶192线华为激光雷达+11颗高清摄像头+4颗4D毫米波雷达+12颗超声波雷达，也被广泛应用于问界新M7、智界S7、R7等车型，今年后续将升级推送华为ADS 3.3最新一代软件版本;

二是2025款问界M9所搭载的ADS 4.0方案，搭载1颗头顶192线激光雷达+2颗侧向固态激光雷达+1颗后向固态激光雷达+11颗高清摄像头+5颗4D毫米波雷达+12颗超声波雷达。其中4D毫米波雷达具备分布式排阵，前向探测距离提升至300米。整车迈入“全向感知”新时代。

另外，在华为ADS 4.0硬件方案里，还额外增加了2颗高灵敏度阵列车外麦克风，可识别救护车/警车警笛声并自动让道。华为表示，今年下半年将正式推送ADS 4.0软件OTA。

所以，既然全新岚图新车贴了“华为最强智驾”字样，那猜测大概率会搭载华为ADS 4.0。大家觉得呢？

从谍照来看，新车尺寸定位于中大型SUV，有很大可能基于岚图FREE改款换代。其中，内饰疑似延续了三联贯穿屏设计，但整体样式又和问界M9同款鸿蒙智能座舱非常相似。

若真是如此，那么这款车的定位也呼出欲出，它极有可能搭载华为ADS 4.0+M9同款三联屏鸿蒙智能座舱，同时售价和定位进一步下探至30万元左右，仅次于问界M9和M8。

当然，目前关于这辆车的具体信息还比较少，更多细节还在求证中。

不过，能够确定的是，随着东风和旗下高端子品牌岚图与华为的合作关系逐渐深入，这款车势必会给整个市场带来不小的震动。

今年年初，岚图开年亮剑，推出全新梦想家鲲鹏版新车型，全系搭载华为乾智驾ADS 3.0，同时售价直接下探至32.99万元起，填补国产新能源智能化空白，率先开启高端新能源MPV的智能普惠时代。

与此同时，自从全新岚图梦想家上市以来，110天累计大定突破50000台，连续两个月实现销量破万台，一举成为新能源MPV销冠，也进一步证实了全能产品力的强大实力。

所以，这次如果疑似岚图FREE改款车型搭载华为最强智驾方案推出，结合惊爆价格，未必不会成为新的销量爆款。