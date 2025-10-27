10月27日，华为余承东与享界官方发布了新款享界S9美图，并预告新款享界S9将作为鸿蒙智行年底压轴新车在11月上市。作为鸿蒙智行旗下的豪华旗舰轿车，新款享界S9外观豪华优雅有格调，极具辨识度。同时，预计新车的座椅布局、底盘、辅助驾驶等或将迎来升级，与享界S9T看齐。要知道，享界S9T上市25天大定突破20000台，产品实力毋庸置疑。新款享界S9的到来，将为追求新豪华科技和品质生活的新时代消费者带来更多元选择，相信其有望成为鸿蒙智行在2025年底的一款爆款产品。

高颜值外观，新款享界S9延续寰宇美学理念

从官图来看，新款享界S9延续了寰宇美学设计，外观豪华优雅，要说这是鸿蒙智行最美轿车一点都不为过，完美契合有品位并且愿意为颜值付费的消费者的审美。前脸上，新款享界S9搭载享界寰宇之星新车标、璀璨星河大灯。华为百万像素智慧投影大灯将提供智慧投影功能，可投射迎宾光毯或行车指引标识，科技感与仪式感并存。

此外，新车或将提供智能电子外后视镜的选配，进一步提升行车视野与科技质感，配合让驾驶员能更好地掌握车辆周围的路面信息，提高驾驶安全性。

与此同时，全新豪华轮毂以及全新星云尾灯也是外观的变化点，其中全新星云尾灯采用了尊界同款设计语言，呈现出深邃立体的视觉效果，传递出豪华车的浪漫感。

科技装备或将全面升级，再次夯实同级领先地位

此前，新款享界S9已亮相工信部，从申报信息我们可以得知，新款享界S9长宽高分别为5160mm×2005mmx1492mm，轴距3050mm。作为旗舰9系的豪华轿车，新款享界S9整车体量感十足，大尺寸车身换来的便是豪华、宽敞的车内空间，无论是商务接待还是日常家庭出行，新款享界S9都能从容应对，满足多样化场景的应用需求。

这次更新，新款享界S9预计在产品力方面也迎来显著提升，核心配置如智慧、感知硬件、驾控等科技豪华等配置或将与享界S9T看齐，将进一步强化其在高端智能轿车市场的竞争力，进一步在科技豪华配置上与BBA中的“56E”拉开差距，让用户从为品牌logo买单转变为实实在在的新豪华享受买单。

以鸿蒙智行引以为傲的辅助驾驶系统为例，我们预计新款享界S9将搭载华为乾智驾ADS 4。硬件上，或将在搭载4个激光雷达的基础上新增3分布式4D毫米波雷达矩阵，与享界S9T一样拥有36个高精度传感器，感知能力升级，给到用户更安全的辅助驾驶体验。

在智能交互与豪华配置层面，新车可选智慧电动门、车外麦克风等配置，预计还有副驾屏等超十屏配置，这一系列的配置升级，将有望进一步提升整车的科技质感与尊享体验。

而在底盘方面，预计新款享界S9与享界S9T一样，搭载全新华为途灵平台，并升级六合一全域融合架构。硬件上全系标配空气悬架、连续可变阻尼减振器，这套底盘在享界S9T上已展现出极佳的行驶品质，兼顾舒适与操控，相信新款享界S9也将延续这一优秀基因，在复杂路况下实现更精准的车身控制并提供更平稳舒适的乘坐体验。

总结

可以预见，新款享界S9将以更强大的智能科技与豪华体验，树立高端轿车新标杆。作为鸿蒙智行年底压轴之作，预计其全面升级的感知系统、智慧交互配置及全新华为途灵平台加持的底盘素质，将带来超越传统豪华车的更安全、更便捷、更舒适的用车体验，强悍产品力已可见一斑。新车的到来，有望携手享界S9T，夯实旗舰9系实力，助力享界品牌持续向上突破，为新时代追求新豪华的高知用户群体提供更多元选择。