【2026年7月24日，武汉】7月24日，在以“人生追光，许我闪耀”为主题的岚图追光S预售发布会上，全球首款科技FUV岚图追光S正式开启预售，顶配预售价30.99万元。预售期间下订，可享免费升级价值20000元的主副驾双零重力座椅，以及免费赠送价值1500元的整车底盘氛围灯。新车采用超跑黄金比例、全系搭载华为乾智驾ADS 5四激光雷达方案、全球首批搭载全新鸿蒙座舱5.2，应用旗舰底盘架构和大师底盘调校。发布现场，岚图追光S全球代言人杨洋惊喜亮相，全程深度体验了新车的驾控、四激光感知、自动泊车及语音交互能力，并现场下订成为岚图追光S全球001号车主。据悉，预售发布仅1小时，岚图追光S订单便迅速突破万辆。

岚图追光S是给每一个热爱驾驶、热爱生活的人打造的一台颜值好看、开着过瘾、智能拉满、品质顶尖的全新国产FUV。岚图汽车董事长、党委书记卢放表示：“从拉风造型到四激光智驾，从底盘驾控到智能座舱，方方面面都优秀。希望这台追光S，能陪着每一位追光者，从容向前，自在发光。”杨洋在体验完所有测试科目后，说：“岚图追光S好看又拉风，好开又智能，豪华配置也很全，真的是样样YES，就像一个全能的智能伙伴一样，我已经迫不及待想要提车了。”

定义新物种，岚图追光S开创FUV全新品类

岚图追光S为年轻自信一代而来，它是对传统SUV的全面升级，用超跑美学、极致驾趣、前沿智能、满级舒适，重新定义了FUV的产品标准，开创了FUV新品类，成为全球首款科技FUV。岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰在发布会上诠释了何为科技FUV，指出一台真正的FUV，具有四大核心标准：外观颜值必须够时尚拉风(Fashion)、能给用户创造快乐(Fun)、具有未来感(Future)，以及舒适度拉满(Full)的座舱。这四大标准，与岚图追光S的产品亮点不谋而合。

岚图追光S拥有超5米车长、3米轴距，集C级车豪华尺寸和超跑黄金比例于一身，配备10组风道、19个真功能风口设计，拥有超跑同款吸睛外观;前双叉臂+后五连杆全铝独立悬架，标配EDC可变魔毯悬架的超跑底盘及岚擎模式，打造出纯粹有趣的驾驶乐趣体验;华为乾智驾ADS 5四激光雷达方案及全新鸿蒙座舱5.2，带来全球第一梯队的满配前沿智能科技;同级首款情绪感染座舱、七大专属空间模式，形成全面拉满的舒适配置;全球首发98kWh超国标琥珀电池2.0，配备全域800V高压碳化硅平台、5C超级快充，让出行更加从容。

在发布现场，岚图追光S预售价格正式揭晓：30.99万元。预售期间下订，可免费升级价值20000元的主副驾双零重力座椅，并免费赠送价值1500元的整车底盘氛围灯，包含满配安装服务。杨洋当场下订，成为岚图追光S全球001号车主。不仅如此，杨洋还为粉丝争取了两项专属福利，前1000名预订用户可获赠杨洋印签原厂车模，限量1000台先订先得;线下门店打卡品鉴、与岚图追光S合影留念，可参与抽取品牌周边。目前，岚图追光S已陆续抵达全国各门店，消费者可到店实地品鉴。

超跑级底盘漂移实测，解锁“又帅又稳”纯粹驾趣

岚图追光S从底层硬件搭建出超跑级底盘架构，给用户提供了最纯粹的驾驶乐趣。新车采用前双叉臂+后五连杆全铝独立悬架，全系标配EDC可变魔毯悬架，既能在日常通勤中过滤颠簸带来如履平地的舒适，也能在激烈驾驶时瞬间收紧悬架提供强韧支撑，过弯稳、走线准。而岚图独有的“岚擎模式”，通过声光电联动还原百万超跑的轰鸣声浪与换挡质感，瞬间将驾驶者带入沉浸式赛道氛围。

如此硬核的底盘实力，在首个“漂移冲关”挑战中得到了极致验证。在空间狭小的场地内，岚图追光S干脆利落地完成了定圆漂移动作，证明了“新能源驾驶者之车”名号实至名归。副驾的齐思钧在漂移过程中轻松自拍，画面清晰稳定，直观展现了车辆行驶姿态的稳定程度。

针对漂移冲关的出色表现，卢放从技术层面做出解读：“追光S能完成，靠的是动力、底盘与空气动力学的完美融合，既能放肆驰骋，也能在代步时舒适安稳，两种驾驶乐趣兼得。”杨洋点赞岚图追光S“借风之力，贴地飞行”。

四激光雷达全维感知，双重实测解决视野盲区

面向未来的顶尖智能科技，体现在岚图追光S全球首批搭载的华为乾智驾ADS 5四激光雷达方案及全新鸿蒙座舱5.2上。全车配备33颗高性能传感器，包括1颗896线双光路图像级激光雷达、3 颗固态补盲激光雷达，可实现360度全向图像级感知。特别是这款896线激光雷达，120km/h时速下可识别120米外14公分低矮障碍物，弱光、地下车库、夜间等复杂场景均可精准识别低反射障碍物，从根源上解决了行车视野盲区痛点。

在蒙“眼”寻宝挑战中，全车玻璃被完全遮蔽，仅依靠传感器融合感知，岚图追光S在低光照环境下也能精准识别随机放置的“宝藏”。卢放表示：“追光 S 这套融合感知系统不会看不到，识别精度达到图像级，就像是给行车全程配上了一双全天候不打烊的高清慧眼。”

羊驼墙车位智能泊车挑战进一步验证了这套系统的可靠性。面对三面被障碍物围住的极窄车位，岚图追光S不到40秒便完成离车泊入，并精准识别盲区障碍物自动刹停。杨洋全程见证后由衷点赞：“追光S自动泊车又快又准，前后障碍物都能精准辨别到，自动泊车完全不吃压力。”

大模型赋能智能座舱，全维舒适读懂用户情绪需求

在座舱方面，岚图追光S搭载了全新一代鸿蒙座舱MoLA大模型，能快速识别并响应每一项需求指令，并照顾用户的所有情绪。不仅如此，这款车还拥有同级独一份的情绪感染座舱，配备七大专属空间模式，满足用户全场景需求。车载大冰箱、双15.6英寸大屏、舒适沙发、三温区空调等全部配齐，带来满配的舒适体验。

发布中设置的语音交互挑战，通过天马行空的闲聊式对话、连续多指令输出、模糊化无参数指令三种方式，全面考验座舱的语义理解与响应能力。岚图追光S全程零失误完成所有指令响应，秒懂“玻璃起雾了”“有点闷”等模糊情绪指令，像老朋友一样懂你。

杨洋体验完车机之后感叹：“我随口说车里有点热，车机瞬间就get到我的需求，追光S真懂我。”

外观颜值够Fashion，出场自带强大气场

岚图追光S还是一款外观颜值够Fashion的FUV，自带强大气场，走到哪都是全场焦点。它拥有超5米车长、接近2米车宽、3米轴距的C级豪华尺寸，把超跑黄金美学比例全部融入设计，3:1长高比、1:4轮轴比及1:2轮高比，让整车姿态更加完美。整车配备的10组风道、19个真功能风口，不仅能让车辆贴地飞行，还能有效降低整车风阻，优化能耗，颜值和实用兼得。

岚图追光S的气质与杨洋高度契合。岚图汽车董事长、党委书记卢放表示，岚图追光S当初设计时就强调“凭本色发光”，坚持原创设计，它本身就是一道光，“杨洋和岚图追光S站在一起，就是一个完美的搭配，我们用户和追光S的关联就有了一个生动的表现。”杨洋也坦言，对岚图追光S的造型设计深感认同，对岚图汽车的高品质佩服有加。

岚图追光S的登场，既意味着岚图补齐了品牌年轻化、个性化产品矩阵，完成了品牌面向新生代的价值转型，更标志着岚图将以FUV全新品类为支点，凭借原创设计、硬核技术与满级配置，向新能源SUV市场发起强力冲击。这份突破的分量早已超出单一车型的边界：它不仅是岚图品牌年轻化进阶的重要里程碑，更直观展现了中国品牌在新赛道上定义产品标准、引领品类创新的底气与实力，为中国汽车品牌向上突围、赋能新生代高品质出行书写了全新答卷。