10ÔÂ28ÈÕ£¬¡°´óÁù×ù°²È«ºÀ»ªSUV¡±ÌÚÊÆN8LÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬¹²ÍÆ³ö2¿î³µÐÍ£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼ÛÎª29.98ÍòÔª~32.98ÍòÔª!N8LÈ«Ïµ±êÅä¡°Áù´óºËÐÄ¿Æ¼¼¡±£¬ÒÔ³¬Ô½´«Í³ºÀ»ªµÄÆ·ÖÊ±ê×¼£¬´òÔì¿Æ¼¼³öÐÐÒÆ¶¯¿Õ¼ä£¬Ú¹ÊÍ¼ÒÓÃ³µµÄºÀ»ª¸Ð¡¢°²È«¸ÐÓë¿Æ¼¼¸Ð£¬´´ÔìÈÃÈ«¼ÒÈË¶¯ÐÄ¡¢ÊæÐÄ¡¢Ê¡ÐÄ¡¢°²ÐÄ¡¢Å¯ÐÄµÄ³öÐÐÌåÑé£¬ÒÔ¡°ÎåÐÄÌåÑé Èý¸ÐÏà°é¡±£¬¶¨ÒåÃÀºÃ³öÐÐ¡£
Îª»ØÀ¡¹ã´óÓÃ»§µÄÖ§³ÖÓëÐÅÀµ£¬ÌÚÊÆN8LÌØ±ðÍÆ³öÏÞÊ±¹º³µÈ¨Òæ£¬È¨Òæ¼ÛÖµÖÁ¸ß10.67ÍòÔª!°üÀ¨¼ÛÖµ1.7ÍòÔªµÄÈýÄêÃâÏ¢£¬×î¸ß1ÍòÔªµÄÖÃ»»²¹Ìù¡£´ËÍâ£¬²»±Øµ£ÐÄÒòÎª½»³µÍí£¬ÏíÊÜ²»µ½¹ºÖÃË°²¹Ìù£ºÔÚ2025Äê11ÔÂ30ÈÕ24µãÇ°Íê³ÉºÏÍ¬Ç©ÊðµÄÓÃ»§£¬Èç¹ûÒò·ÇÓÃ»§ÔÒò³µÁ¾Î´¼°Ê±½»¸¶£¬µ¼ÖÂ¿ªÆ±Êµ¼Ê·¢ÉúÔÚ2026Äê£¬¿ÉÏíÊÜ¹ºÖÃË°²î¶î²¹Ìù£¬×î¸ß1.5ÍòÔª!
ÌÚÊÆ×Ü¾ÀíÀî»ÛÓÃÈý¾ä»°×Ü½áN8L£¬¾ÍÊÇ£º³¬°²È«¼ÒÍ¥´óÁù×ù¡¢³¬ºÀ»ªÒÆ¶¯´óÆ½²ã¡¢³¬ÖÇÄÜ¿Æ¼¼´ó×ù¼Ý£¬ÒÔÓ²ºË¼¼ÊõÊµÁ¦ÖØËÜ¼ÒÍ¥´óÁù×ùºÀ»ªSUVÐÂ±ê×¼£¬ÓëÃ¿¸öÈÈ°®Éú»îµÄ¼ÒÍ¥Ò»Æð±¼¸°ÃÀºÃ¡£
´óÆøÊæÏí£ºÍâ¹ÛÄÚÊÎÒ»ÑÛ¶¯ÐÄ£¬³µÄÚ¿Õ¼ä¿í³¨ÊæÐÄ
Íâ¹Û·½Ãæ£¬ÌÚÊÆN8LÑÓÐø¼Ò×å¡°ÓÅÑÅÖ®ÊÆ¡±µÄÉè¼ÆÓïÑÔ£º³¤¿í¸ß5200*1999*1820mm£¬ÓµÓÐ¡°ÐÂÄÜÔ´8ÏµºÀ»ªSUV¡±ÖÐ×î´ó³µÉí;²àÃæ²ÉÓÃ¡°´¿Æ½³µÃÅ+Òþ²ØË®ÇÐ¡±Éè¼Æ£¬ÓªÔì¾«ÖÂ¸ß¼¶µÄÊÓ¾õ¸Ð¡£ÄÚÊÎ·½Ãæ£¬´îÅä31.8©OµÄÈíÖÊ°ü¸²¡¢Í¸¹âÕæÄ¾µÈ¶¥¼¶¹¤ÒÕÓÃÁÏ£¬ÒÔÃ¿Ò»´¦¾«ÖÂÏ¸½ÚÎª¼ÒÈË´òÔìÑÅÖÂÎÂÜ°µÄÃÀºÃ³öÐÐ¼Ò¡£
¡¾¡°´¿Æ½³µÃÅ+Òþ²ØË®ÇÐ¡±Éè¼Æ¡¿
Í¬Ê±£¬ÌÚÊÆN8L¿Õ¼ä³¬Ô½Í¬¼¶£ºÌ×ÄÚÃæ»ý6.11©O¡¢ÈË¾ù³¬1©O£¬½áºÏ³¬1.3Ã×³µÄÚ´¹Ö±¸ß¶È£¬ÊµÏÖ¡°ÈýÅÅÒ»Ñù´ó£¬×ù×ù¶¼¿í³¨¡±£¬¼´±ãÁù¸ö1.8Ã×¸ß¸ö×Ó³ÉÄêÈË³Ë×øÒ²·Ç³£¿í³¨£¬ÎªÓÃ»§´òÔì¡°³¬ºÀ»ªÒÆ¶¯´óÆ½²ã¡±;¶øÈýÅÅ×î´ó121¡ãµ÷½Ú½Ç¶ÈÓë100mmÇ°ºó»¬ÒÆµÈÉè¼Æ£¬¸üÊÇÈÃµÚÈýÅÅºÍÇ°ÅÅÒ»ÑùÊæÊÊ¡£
È«³µÁù×ùµç¶¯×ùÒÎÖ§³Ö¡°Ò»¼üÇÐ»»¡±ËÄ´ó³¡¾°Ä£Ê½£¬²¢¿É×Ô¶¨Òå×éºÏ£¬ÐÎ³É¡°4+N¡±Áé»î²¼¾Ö£¬ÇáËÉÊÊÅä¶àÔª¼ÒÍ¥³¡¾°¡£×îÎªÌùÐÄµÄÊÇ£¬ÌÚÊÆN8L»¹Åä±¸¡°Ó±öÄ£Ê½¡±£¬½âËø³µÉí±ã×Ô¶¯ÏÂ½µ5cm£¬×îµÍÀëµØ¼äÏ¶½öÓÐ11.5cm£¬ÀÏÈËÐ¡º¢²»ÓÃõÚ½Å£¬ÇáÇáËÉËÉÉÏ³µ¡£
¡¾¡°Ò»¼üÇÐ»»¡±ËÄ´ó³¡¾°Ä£Ê½¡¿
Õû³µÉèÖÃ49´¦ÊÕÄÉ¿Õ¼ä£¬´îÅä51Lºó±¸ÏáÒþ²ØÊ½´¢ÎïºÐ£¬ÊµÏÖ´ÓÈÕ³£ËæÉíÎïÆ·µ½Â¶Óª×°±¸µÄ¡°È«³¡¾°ÊÕÄÉ×ÔÓÉ¡±¡£
¡¾³¬´ó51Lºó±¸ÏáÒþ²ØÊ½´¢ÎïºÐ¡¿
Áé»î¼Ý¿Ø£ºÈÃÈ«¼ÒÈË¶¼Ê¡ÐÄµÄ´óÁù×ùSUV
¼Ý¿Ø·½Ãæ£¬ÌÚÊÆN8LÈ«Ïµ±êÅä¡°Ò×Èý·½¡±Õû³µÖÇÄÜ¿ØÖÆ¼¼ÊõÆ½Ì¨£¬Æ¾½è¡°²å»ì×¨ÓÃ2.0T¸ßÐ§·¢¶¯»ú+Èýµç»ú¡±×é³ÉµÄÇ¿´ó¶¯Á¦ÏµÍ³£¬Áã°Ù¼ÓËÙ½öÐè3.9Ãë¡£ÖÆ¶¯ÏµÍ³²ÉÓÃÁù»îÈû¶¨Ç¯£¬ÊµÏÖ35.4Ã×µÄÓÅÒìÉ²³µ¾àÀë£¬È·±£Ç¿¾¢¶¯Á¦ÊÕ·Å×ÔÈç¡£
¡¾²å»ì×¨ÓÃ2.0T¸ßÐ§·¢¶¯»ú+Èýµç»ú¡¿
Í¬Ê±£¬ÌÚÊÆN8LºóÂÖ¶ÀÁ¢×ªÏòÊµÏÖÁË4.58Ã×Í¬¼¶×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶£¬Áé»îÐÔÉõÖÁÓÅÓÚA0¼¶Ð¡³µ£¬ÕÂ·µ÷Í·Ò²ÄÜ´Ó´ÓÈÝÈÝ¡¢ÓÎÈÐÓÐÓà¡£
¡¾4.58Ã×Í¬¼¶×îÐ¡×ªÍä°ë¾¶¡¿
ÌÚÊÆN8L´îÔØ²å»ì×¨ÓÃµ¶Æ¬µç³Ø£¬CLTC´¿µçÐøº½Àï³Ì230km£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚ³äµçÒ»´Î¹ÜÒ»ÖÜ¡£Í¬Ê±£¬µ¶Æ¬µç³Ø²ÉÓÃÁ×ËáÌúï®²ÄÁÏ£¬Ïà½ÏÓÚÈýÔªï®£¬¸üÄÍ¸ßÎÂ¡¢¸ü°²È«¡£ÆäµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬È·±£ÎÞÂÛÔÚÂúµç»ò¿÷µç×´Ì¬ÏÂ¼ÝÊ»¸ÐÊÜ¶¼²»´òÕÛ£¬CLTC×ÛºÏÐøº½Àï³Ì¸ü´ï1300km¡£
¡¾²å»ì×¨ÓÃµ¶Æ¬µç³Ø¡¿
¡¾ÔÆéý-AÖÇÄÜ¿ÕÆø³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³+Ô¤Ãé2.0¡¿
µ×ÅÌ·½Ãæ£¬ÌÚÊÆN8L²ÉÓÃÇ°Ë«²æ±Û+ºóÎåÁ¬¸ËºÀ»ªÐü¼Ü×éºÏ£¬²¢´îÔØÔÆéý-AÖÇÄÜ¿ÕÆø³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³ºÍÖÇÄÜÂ·ÃæÔ¤Ãé2.0£¬ÌáÉý²Ù¿ØÐÔÄÜµÄÍ¬Ê±£¬»¹ÄÜÖÇÄÜÊ¶±ðÇ°·½Â·¿ö¡¢Ö÷¶¯µ÷ÕûÐü¼Ü£¬Îª¼ÒÈË´øÀ´¸ü³öÉ«µÄÆ½Ë³ÊæÊÊ¼Ý³ËÌåÑé¡£
°²È«±¤ÀÝ£º½ð¸ÕÌú¹Ç+Ö÷¶¯°²È«£¬Ë«ÖØ¸³ÄÜ°²ÐÄ³öÐÐ
ÌÚÊÆN8LÒÔ¡°½ð¸ÕÌú¹Ç¡±´òÔì¡°³¬°²È«¼ÒÍ¥´óÁù×ù¡±£¬³µÉí¹Ø¼üÇøÓò²ÉÓÃ2000MPaµÄÈÈ³ÉÐÍ¸Ö£¬´îÅä»ì¶¯CTB¼¼Êõ£¬¼´Ê¹ÊÇÖØ´ï25¶ÖµÄ´ó»õ³µÔÚ²à·Ê±Ñ¹¶¥Ò²ÄÜ³ÐÊÜ£¬´ËÍâÆäÅäÖÃ9¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬¹²Í¬¹¹½¨Æð¼ÒÍ¥ÓÃ»§¼áÊµµÄÒÆ¶¯±¤ÀÝ¡£
¡¾³¬¸ßÇ¿¶ÈÈÈ³ÉÐÍ¸ÖÁýÊ½³µÉí¡¿
Ö÷¶¯°²È«·½Ãæ£¬µÃÒæÓÚÒ×Èý·½£¬ÌÚÊÆN8LÄÜ¹»ÒÔ128km/h¸ßËÙ±ÜÈÃ²»Ë¦Î²¡¢210km/h¸ßËÙ±ÜÈÃ(Óã¹³²âÊÔ)²»²à·¡¢180km/h¸ßËÙ±¬Ì¥²»Ê§ÎÈ¡¢154km/h±©·ç²à´µ²»ÅÜÆ«¡¢147km/h AEB×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯¡¢²»ÅÂÓêÑ©Â·Ãæ´ò»¬¡¢³µÂÖËÉ¶¯¼à²âÏµÍ³£¬ÒÔ¿Æ¼¼°²È«ÊØ»¤¼ÒÈË³öÐÐ°²ÐÄ¡£ÌÚÊÆÆû³µ²»À¢±»³ÆÎªÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ¡°°²È«Ö®Íõ¡±¡£
¡¾ÌÚÊÆN8L °²È«Ö®Íõ¡¿
¡°¶Ëµ½¶Ë¡±´óÄ£ÐÍ£º¸¨Öú¼ÝÊ»µÚÒ»ÌÝ¶Ó!
¸¨Öú¼ÝÊ»·½Ãæ£¬ÌÚÊÆN8L±êÅäÌìÉñÖ®ÑÛ B - ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ(DiPilot 300)£¬²ÉÓÃÒ»¶ÎÊ½¶Ëµ½¶Ë´óÄ£ÐÍ£¬ÊµÏÖÓ²¼þ¡¢´óÄ£ÐÍ¡¢´óÊý¾Ý¾ùÐÐÒµÁìÏÈ¡£ÎªÁËÈÃÓÃ»§°®¿ª¸ü¸Ò¿ª£¬ÌÚÊÆN8LÅä±¸ÏÂ³µ²´Èë¡¢Ò×Èý·½²´³µµÈ²´³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬ÎªÖÇÄÜ²´³µ³¡¾°ÏÂµÄ°²È«ºÍÔðÈÎÈ«Ãæ¶µµ×¡£ºóÐøÌÚÊÆN8L»¹½«OTAÉý¼¶¡°ÖÇ»ÛÑ°³µ¡±¡¢¡°³µÎ»µ½³µÎ»¡±¹¦ÄÜ£¬±ã½Ý¡¢°²È«ÌåÑé³ÖÐø½ø²½¡£
¡¾ÌìÉñÖ®ÑÛ B - ¸¨Öú¼ÝÊ»¼¤¹â°æ(DiPilot 300)¡¿
AIÖÇ²Õ£ºÈÃ³öÐÐ¸üÓäÔÃ¡¢¸üÐÂ³±
ÌÚÊÆN8L½«ÁìÏÈÖÇÄÜ¹á´©ÓÚÉÏ³µÇ°µ½ÂÃ³ÌÖÐµÄÃ¿´¦Ï¸½Ú£¬ÒÔ¡°³¬ÖÇÄÜ¿Æ¼¼´ó×ù¼Ý¡±×ËÌ¬£¬ÈÃ³öÐÐÓäÔÃÐÂ³±¡£³µÁ¾Ö§³ÖÌÚÊÆÆû³µAPPÒ»¼ü±¸³µ£¬´îÅäÊÖ»úUWBºÍNFC³µÔ¿³×¹¦ÄÜ£¬²¢ÓµÓÐÊÖ³µ»¥ÁªµÈ¹¦ÄÜ¡£´ËÍâÅä±¸ARÍ¶Ó°¸ÐÓ¦Î²ÃÅ£¬¼´±ã»³±§º¢Í¯»òÊÖÌáÖØÎï£¬Òà¿ÉÓÅÑÅ¿ªÆôºó±¸Ïá£¬´ÓÈÝ³ö·¢¡£
¡¾³Á½þÊ½×ù²ÕÎÞÂóK¸è¡¿
×ù²ÕÄÚ£¬11L³¬´óÖÇÄÜÀäÅ¯Èý¿ªÃÅ±ùÏä¡¢17.3Ó¢´çÓéÀÖÎü¶¥ÆÁÓë20ÑïÉùÆ÷µÛÍßÀ×ÒôÏì+¶Å±ÈÈ«¾°Éù+QQÒôÀÖHi-ResÎÞËðÆ·ÖÊÒôÔ´×éºÏ£¬½áºÏ²ÉÓÃÊ®²ã²ÄÁÏ½á¹¹Ë«·¢ÅÝÌî³äµÄ¡°ÔÆÆÜ×ùÒÎ¡±£¬ÒÔ¡°±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢¡±´òÔì¼ÒµÄÊæÊÊ±ãÀû;´ËÍâ£¬ÌÚÊÆN8L»¹»ñµÃÁËÖÐÆûÖÐÐÄ¡°Áã¼×È©¡±ÈÏÖ¤£¬´îÅäËÄÎÂÇøË«²ãÁ÷¿Õµ÷ÏµÍ³¡¢¶¨Ñ£ÖÇÄÜ·ÀÔÎ³µÏµÍ³£¬¹²Í¬´òÔì³Á½þÊ½¡°ÒÆ¶¯¿ÍÌü¡±¡£Í¬Ê±»ÀÐÂ¸ü¾«ÖÂµÄUI½çÃæ£¬²¢Ê×·¢ÍÆ³öÌÚÊÆIP×¨Êô¶¯Ì¬Ö÷Ìâ£¬ÇéÐ÷¼ÛÖµÂúÂú£¬ÈÃÈË»ú½»»¥¼æ¾ßÖÇ»ÛÓëÇé¸ÐÎÂ¶È¡£
¡¾ÌÚÊÆ×¨ÊôIPÐÎÏó¡¿
ÖÇÄÜÉúÌ¬£º¹¹Öþ¡°ÈË³µ¼Ò¡±¶àÎ»Ò»ÌåÉúÌ¬ÏµÍ³
ÌÚÊÆN8LÒÔÖÇÄÜÉúÌ¬Îª¼ÒÍ¥ÓÃ»§¹¹Öþ¡°ÈË³µ¼Ò¡±¶àÎ»Ò»ÌåÖÇÄÜÉú»î¡£Í¨¹ýÓëºÃº¢×Ó¡¢±¶ÇáËÉµÈÆ·ÅÆºÏ×÷£¬ÊµÏÖ±¶ÇáËÉÖÇÄÜÑÛÕÖ¡¢¾±²¿°´Ä¦ÒÇ¡¢ºÃº¢×ÓÖÇÄÜ¶ùÍ¯°²È«×ùÒÎ¡¢ÖÇÄÜ³èÎï°²È«×ùÓë³µ»úÁª¶¯£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÓ°Ê¯Insta360 X5µÈÍâÉèÓë³µ»ú»¥Áª£¬ÍØÕ¹³öÐÐÖÐµÄÓéÀÖÓëÊæÊÊ¿ÉÄÜ¡£ÌÚÊÆN8L»¹Ð¯ÊÖ¸ß¶ËÖÇÄÜ¼Ò¾ÓÆ·ÅÆCOLMO£¬ÊµÏÖ¡°ÔÚ³µÉÏ¿ØÖÆÈ«ÎÝÖÇÄÜ¼Òµç£¬ÔÚ¼ÒÖÐÕÆ¿Ø°®³µ¡±£¬´òÔì¡°³µ¼ÒÒ»Ìå¡±µÄÃÀºÃÉú»î¡£
¡¾Ó°Ê¯Insta360 X5Óë³µ»ú»¥Áª¡¿
×÷ÎªÌÚÊÆÆ·ÅÆºÀ»ª²úÆ·¾ØÕóµÄÕ½ÂÔ³µÐÍ£¬ÌÚÊÆN8LÒÔ¡°³¬°²È«¼ÒÍ¥´óÁù×ù¡¢³¬ºÀ»ªÒÆ¶¯´óÆ½²ã¡¢³¬ÖÇÄÜ¿Æ¼¼´ó×ù¼Ý¡±¶¨ÒåÃÀºÃ³öÐÐ£¬ÈÃÈ«¼Ò¶¯ÐÄ¡¢ÊæÐÄ£¬ÈÃÃ¿Ò»´ÎÂÃ³ÌÊ¡ÐÄ¡¢°²ÐÄÇÒÅ¯ÐÄ¡£
