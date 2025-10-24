9.98ÍòÆð£¬2026¿îËÎL DM-iÉÏÊÐ£¬´¿µçÐøº½¸ß´ï200km£¬±êÅäÔÆéýC£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
10ÔÂ23ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏËÎ¼Ò×åÓÀ´ÖØ°õ»ÀÐÂ£¬2026¿îËÎL DM-i/ËÎPro DM-iË«³µÍ¬²½ÉÏÊÐ£¬ÏÞÊ±ÊÛ¼Û9.98-15.68ÍòÔªÆð¡£
ÆäÖÐ£¬2026¿îËÎL DM-iÊÛ¼Û13.98-15.68ÍòÔª£¬2026¿îËÎPro DM-i³¬¼¶ÖÃ»»È¨Òæºó£¬ÏÞÊ±ÊÛ¼Û9.98-12.28ÍòÔª¡£Í¬Ê±£¬Á½¿î³µÐÍ¾ù´øÀ´ÁË·áºñµÄÉÏÊÐÈ¨ÒæÀñ¡£
×÷Îª±ÈÑÇµÏSUV²úÆ·ÏßµÄ¾ø¶Ô¶¥Á÷£¬ËÎ¼Ò×åÖÁ½ñÒÑÅã°éÓÃ»§×ß¹ýÕûÕûÊ®Äê£¬ÀÛ¼ÆÏúÁ¿³¬380ÍòÁ¾¡£ËÎ¼Ò×å³ÖÐø¾Û½¹ÓÃ»§ºËÐÄÐèÇó£¬´Ë´ÎÒÔÈ«ÄÜÖ®×ËÔÙÔ½¼¶£¬´¿µçÐøº½Ôö¼Ó¡¢¿÷µçÓÍºÄÔÙ´´ÐÂµÍ¡£
2026¿îËÎL DM-i´¿µçÐøº½¸ß´ï200km£¬°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄµÍÖÁ3.4Éý¡£È«Ïµ±êÅäÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³¡¢TBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡¢ÌìÉñÖ®ÑÛC¼ÝÊ»¸¨ÖúÏµÍ³£¬ÐÂÔöÒ»ÌåÊ½ÀäÅ¯±ùÏä¡¢×ùÒÎ°´Ä¦£¬ÐÂÔöÁ½¿îÈ«ÐÂ³µÉ«£¬»»×°µç×Ó»³µ²£¬´òÔìÖÐ¼¶SUVºÀ»ª±ê¸Ë¡£
2026¿îËÎPro DM-iÓÍºÄ´´È«ÇòSUV×îµÍ¼ÇÂ¼£¬°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ3.2Éý£¬´¿µçÐøº½ÌáÉýÖÁ133km¡£Éý¼¶¶àÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬ÐÂÔöÒ»¿îÈ«ÐÂ³µÉ«£¬»»×°µç×Ó»³µ²£¬ÊÇÄêÇá¼ÒÍ¥µÚÒ»Ì¨SUVÊ×Ñ¡¡£
2026¿îËÎL DM-i£º´¿µçÐøº½200¹«Àï!²å»ìÒ²ÄÜµ±´¿µç¿ª
2026¿îËÎL DM-i´ÓÐøº½¡¢ÓÍºÄ¡¢µ×ÅÌµ½ÊæÏíÅäÖÃÊµÏÖÆß´óÍ»ÆÆ£¬ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÐ¼¶SUVµÄ¼ÛÖµÉÏÏÞ¡£ÐÂ³µ´¿µçÐøº½ÌáÉýÖÁ200¹«Àï£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÓÃ»§³äµçÒ»´Î£¬×ã¹»Í¨ÇÚÁ½ÖÜ£¬ÉõÖÁÖÜÄ©»¹ÄÜÈ¥½¼Íâ´ò¸öÀ´»Ø£¬´¿µç³öÐÐ³ÉÎª¾ø¶ÔÖ÷Á¦;ÒâÎ¶×ÅÓÃ»§¼´±ãÊÇ¿ç³ÇÍ¨ÇÚ£¬Ò²¿ÉÒÔÈ«³Ì´¿µç£¬ÎÞÐèÓÃÓÍ¡£ÔÚÖÐ¹úÈÎºÎÒ»×ù³ÇÊÐ£¬ËÎL DM-i¶¼ÄÜµ±¡°´¿µç³µ¡±ÓÃ£¬´ËÍâ£¬»¹ÓÐ³¤Í¾ÎÞÓÇµÄ±£ÕÏ£¬³¤Í¾³öÐÐ£¬Ò»ÏäÓÍÈ«¸ã¶¨¡£
Õâ²ÅÊÇÕæÕýµÄ²å»ìÖÐ¼¶SUV£¬²»ÊÇ¡°¹»ÓÃ¡±£¬¶øÊÇ¡°´Â´ÂÓÐÓà¡±;²»ÊÇ¡°½«¾Í¡±£¬¶øÊÇ¡°È«ÃæÕÆ¿Ø¡±¡£
ÅäÖÃ·½Ãæ£¬2026¿îËÎL DM-iÈ«Ïµ±êÅäÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³£¬ÄÜ¹ýÂËµôÂ·ÃæÏ¸Ëéµßô¤£¬ºóÅÅÀÏÈË²»»áÒòµßô¤ÔÎ³µ£¬º¢×ÓÒ²ÄÜÔÚ°²È«×ùÒÎÉÏ°²ÎÈË¯ÖÁÄ¿µÄµØ¡£
2026¿îËÎL DM-iÈ«Ïµ±êÅäTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³£¬²¢ÇÒÊÇÍ¬¼¶Ê×´î¡£¸ÃÏµÍ³ÔÚ140km/hÊ±ËÙÄÚ±¬Ì¥¿É¿ìËÙ½éÈë¿Ø³µ£¬¿ÉÊµÏÖ¡°ºá¡¢×Ý¡¢´¹¡±ÈýÎ¬¿Ø³µ£¬²»½öÄÜ½µµÍ³µÁ¾×óÓÒºá°Ú·ù¶È£¬ºáÏòÆ«ÒÆ¿ØÖÆÔÚ75ÀåÃ×ÄÚ£¬»¹¿É¿ØÖÆÉÏÏÂ¸©Ñö´øÀ´µÄ·çÏÕ£¬±ÜÃâÒòÊ§¿ØÒý·¢Î£ÏÕ£¬Îª³¤Í¾³öÐÐÖþÀÎ°²È«·ÀÏß¡£
2026¿îËÎL DM-iÐÂÔö¹ÙÒ¤»Ò¡¢ÐÇºÓÃ×Á½ÖÖ³µÉ«£¬Áé¸ÐÔ´×ÔËÎ´ú¹ÙÒ¤´ÉÓë³¿êØ¹âÔÎ£¬´îÅä¡°´óËÎÁúÑÕ¡±Ç°Á³Óë19Ó¢´çµÍ·ç×èÂÖì±£¬¼æ¾ßÖÐÊ½ÃÀÑ§ÓëÔË¶¯ÖÊ¸Ð¡£ÄÚÊÎ²¿·Ö£¬È«Ïµ»»×°¼¯³ÉÊ½ºÀ»ªµç×Ó»³µ²£¬»»µ²Ê±ÊÖ²»ÓÃÀë¿ª·½ÏòÅÌ£¬±ÜÃâÒòµÍÍ·ÕÒµ²¸Ë·ÖÐÄ£¬±ãÀûÇÒ°²È«¡£ÁíÍâ£¬ÐÂÔöÒ»ÌåÊ½ÖÇÄÜÀäÅ¯±ùÏä(-6¡æÖÁ50¡æÎÂ¿Ø)¡¢Ç°ÅÅ×ùÒÎ°´Ä¦£¬10ÑïÉùÆ÷Ñà·ÉÀûÊËÒôÏìÓë31É«·ÕÎ§µÆÁª¶¯£¬Ò»ÏµÁÐÊæÏíÉý¼¶ÅäÖÃ¾«×¼ÆõºÏ¼Ý³ËÐèÇó£¬ÈÃÔ±¾µÄÊæÊÊÌåÑéÔÙÉÏÐÂ½×¡£
DiLinkÖÇÄÜÍøÁªÏµÍ³(DiLink 100)ÐÂÔöÊÖ³µ»¥ÁªÖ§³Ö»ªÎª¡¢Ð¡Ã×µÈÆ·ÅÆÊÖ»ú¾µÏñ¡¢µ¼º½Á÷×ª£¬Ã»ÌýÍêµÄÒôÀÖÉÏ³µ×Ô¶¯Ðø²¥£¬µ¼º½ÐÅÏ¢ÎÞÐèÖØ¸´²Ù×÷¡¢Ö±½ÓÁ÷×ªÖÁ³µ»úÆÁÄ»;ÓÎÏ·ÖÐÐÄµÄ³ÉÓï½ÓÁú¡¢²ÂÃÕÓïµÈÇ××ÓÓÎÏ·£¬¼ÈÄÜ´ò·¢Ê±¼ä£¬ÓÖÄÜÈÃº¢×ÓÔÚÍæÀÖÖÐÑ§ÖªÊ¶;ÎÞÂóK¸è¹¦ÈÃ³µÏáÃë±ä¡°ÒÆ¶¯KTV¡±£¬²»ÓÃÇÀÂó¿Ë·çÒ²ÄÜÈ«³µ»¶³ª£¬²¢ÏíÊÜ×¨Òµ»ìÒô;26Ó¢´çW-HUD½â¾ö¿´µ¼º½·ÖÐÄÎÊÌâ£¬³µµÀÖ¸Òý¡¢³µËÙÐÅÏ¢Ö±½ÓÍ¶ÉäÔÚÇ°µ²·ç²£Á§ÉÏ£¬²»ÓÃµÍÍ·¿´ÖÐ¿Ø£¬¿ª³µ¸ü°²È«¡£
2026¿îËÎPro DM-i£º°Ù¹«ÀïÓÍºÄµÍÖÁ3.2Éý£¬ÏÞÊ±ÊÛ¼Û9.98ÍòÆð
2026¿îËÎPro DM-iÎ§ÈÆ¡°Ê¡ÓÍ¡¢ÄÜÅÜ¡¢ºÃ¿ª¡¢ÖÇÄÜ¡±ËÄ´ó¼ÒÓÃºËÐÄÐèÇó£¬´øÀ´Îå´óÎ¬¶È»ÀÐÂ£¬¾«×¼»÷ÖÐÄêÇá¼ÒÍ¥ÓÃ»§Í´µã¡£ÒÀÍÐµÚÎå´úDM¼¼ÊõÉý¼¶£¬ËÎPro DM-i¿÷µçÓÍºÄµÍÖÁ3.2L/100km£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚÓÃ¼ÒÓÃ³äµç×®£¬Ã¿¹«Àï³É±¾²»µ½1Ã«Ç®£¬±È×øµØÌú»¹»®Ëã;´¿µçÐøº½ÌáÉýÖÁ133km£¬ÈÕ³£Í¨ÇÚ¿É´¿µç³öÐÐ£¬ÂúÓÍÂúµç×ÛºÏÐøº½´ï1508km£¬½â¾ö³¤Í¾³öÐÐÀï³Ì½¹ÂÇ¡£
ÐÂ³µµ×ÅÌÓ²¼þÉý¼¶£¬È«Ïµ±êÅäÇ°Âó¸¥Ñ·+ºóËÄÁ¬¸Ë¶ÀÁ¢Ðü¼Ü£¬¾¹ýÕë¶ÔÐÔµ÷Ð££¬¿ÉÓÐÐ§¹ýÂËÂ·ÃæÏ¸Ëéµßô¤£¬¹ý¼õËÙ´øÊ±Ðü¼ÜÄÜ¹ýÂËµô¶àÓàµ¯Ìø;¸ßËÙÐÐÊ»ÓöÇÅÁº½Ó·ì¡¢Æð·üÂ·Ãæ£¬³µÉíÄÜÎÈÎÈ³ÐÍÐ£¬¼æ¹ËÈÕ³£Í¨ÇÚÁé»îÐÔÓëÈ«¼Ò³öÓÎµÄÎÈ¶¨±íÏÖ¡£
2026¿îËÎPro DM-iÐÂÔö±ùçêÇà³µÉ«£¬Áé¸ÐÔ´×ÔËÎ´úÓ°Çà´É£¬ÕûÌåÎÂÈó¡¢Í¨Í¸¡£²¢Óë2026¿îËÎL DM-iÒ»Ñù»»×°¼¯³ÉÊ½ºÀ»ªµç×Ó»³µ²£¬ÐÂÔöÊÖ³µ»¥Áª¡¢ÓÎÏ·ÖÐÐÄ¡¢ÎÞÂóK¸èµÈ¹¦ÄÜ£¬ÊæÏíÌåÑéÍ¬²½½ø½×¡£
ÁíÍâ£¬2026¿îËÎPro DM-i»¹Í¬²½ÍÆ³ö³¬¼¶ÖÃ»»È¨Òæ£¬½øÒ»²½½µµÍÄêÇá¼ÒÍ¥µÄ¹º³µÃÅ¼÷¡£ÔÚ11ÔÂ30ÈÕÇ°ÏÂµ¥£¬¿ÉÏíÊÜ3000ÔªµÄÖÃ»»²¹Ìù£¬ÏÞÊ±ÊÛ¼Û9.98-12.28ÍòÔªÎª×·ÇóÆ·ÖÊÓëÊµ»ÝµÄÄêÇá¼ÒÍ¥´øÀ´ÁË¸ü¾ßÎüÒýÁ¦µÄÑ¡Ôñ¡£
´Ë´Î2026¿îËÎL DM-iÓëËÎPro DM-iÍ¬²½ÉÏÊÐ£¬ËÎPro DM-i¾Û½¹¼ÒÓÃSUVÓÃ»§ËßÇó£¬ÒÔ¸üµÍÓÍºÄ¡¢¸ü³¤Ðøº½ÕýÃæ¶Ô±êºÏ×ÊÈ¼ÓÍSUV;ËÎL DM-i³ÖÐøº»ÊµÖÐ¼¶SUVÊÐ³¡±ê¸ËµØÎ»£¬ÐÎ³ÉÉÏÏÂ¸²¸Ç¡¢Ë«³µÍ»Î§µÄÊÐ³¡¸ñ¾Ö¡£ÒÀÍÐËÎ¼Ò×å380ÍòÓÃ»§»ýµíÓëµÚÎå´úDM¼¼Êõ±³Êé£¬Ë«³µ»ÀÐÂ¹®¹ÌÁË±ÈÑÇµÏÔÚ»ì¶¯SUVÊÐ³¡µÄÁìÏÈµØÎ»£¬ÍÆ¶¯ÖÐ¹úÆ·ÅÆSUV´ÓÐÔ¼Û±ÈÏò¸ß¼ÛÖµ×ªÐÍ£¬ÈÃ¸ü¶à¼ÒÍ¥ÏíÊÜµ½¸ü¾¼Ã¡¢¸ü°²È«¡¢¸üÖÇÄÜµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â