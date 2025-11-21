“L3自动驾驶已激活”系统语音提示在车内响起，仪表盘SR界面显示“L3领航中”。

这不是单纯的概念演示，而是华为乾生态大会上所曝光的真实场景界面。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志宣布，华为乾智驾ADS高速L3解决方案的商用之路正式启程。

他表示，目前，华为正在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、合肥等七个城市积极开展高速L3级自动驾驶的内测工作。这一大规模路测将为2026年高速L3规模商用奠定基础，标志着中国高阶自动驾驶技术迈向商业化落地的崭新阶段。

七城路测：华为L3商用开启冲刺阶段

靳玉志在生态大会上上透露，搭载华为乾智驾的多款合作车型已在多城开启高速L3内测。而从所透露的城市名单来看，覆盖了中国主要经济圈，包括华北、华东、华南和西南等地区，同时，又巧妙地与华为合作车企所在地相对应，例如北汽享界、上汽尚界、赛力斯问界、奇瑞智界、广汽启境等等。

技术层面，靳玉志宣布华为乾智驾迎来重大迭代。ADS Pro增强版搭载舱内激光Limera传感器，其领航辅助驾驶范围从高速扩展至“高速+城市”，覆盖用户更广泛的通勤场景;ADS Max超阶版则进一步强化安全壁垒，新增防御性驾驶、动物识别等安全功能，持续强化系统应对复杂路况的能力。

靳玉志给出了明确时间表：首先在2025年，华为乾智驾ADS 4讲首发L3技术架构的高速商用方案，具备高速L3试点商用及城区L4测试能力;其次到2026年，将在法规允许下实现高速L3规模商用和城区L4商用试点;最后到2027年，随着高速与城区NCA功能普及，高速L3将规模放量，城区L4正式进入商用阶段。

简而言之，华为在目前率先开启面向L3自动驾驶商用落地的全面冲刺。

智能驾驶数据：58亿公里安全验证

面对L3自动驾驶最核心的安全问题，华为发布了国内首个“L3级双域融合架构”，在制动、转向、电源、通信四大子系统全部部署双重冗余，并配备可行驶区域ODD实时监测系统。

一旦出现传感器遮挡、高精度定位失效等异常，系统可在200ms内触发最小风险策略，确保车辆安全停靠;针对极端场景的兜底能力，例如高速爆胎系统也能第一时间保持车身稳定;若遇到驾驶员突发失能，系统会自动靠边停车避险、开启灯语救援等一系列操作，全程无需人工干预。

而这些功能背后，是华为乾智驾累计辅助驾驶里程达58.1亿公里的真实充分验证。2025年1至9月，我国具备城区领航辅助功能的新车数量达162.8万辆，其中搭载华为乾智驾解决方案的车型高达45.2万辆，市场份额27.8%排在第一，月活跃智驾用户比例高达95.2%。

截至目前，华为已完成6亿公里的高速L3仿真验证，相当于人类驾驶员连续行驶6800年的经验积累。华为乾智驾云端算力达45EFLOPS，模型迭代速度快至4天/次。

智能座舱L3发布：主动服务成核心亮点

与此同时，在华为乾生态大会上，新一代鸿蒙智能座舱迎来重大升级，其搭载的混动大模型MoLA架构持续迭代，MoLA采用“专家模型+通用模型+工具调用”三层架构，参数规模突破720亿，可在车端实现百亿级参数实时推理，帮助智慧语音助手从被动响应升级为主动建议。

新架构支持“多轮意图继承”，即便用户打断、叠加、省略，座舱依旧可理解其真实需求。另外，它还可调用工具App实现点外卖、支付等操作，融合影音、娱乐、办公等全场景服务，自主记忆用户偏好，率先迈入智能座舱L3时代。

华为还发布了华为乾App，这是乾智驾与鸿蒙座舱的官方应用，集成社区、探索、ADS、展厅、爱车、商城等功能。用户可通过APP反馈用车体验、发起创意心愿，未来还将接入停车、充电、洗车等生态功能，构建完整的用车服务闭环。

华为提出打造“10分钟乾智驾生活圈”的愿景。华为将携手生态伙伴，围绕停车缴费、自动充电、洗车养车等高频场景，为用户构建无缝衔接的智慧化服务网络。

未来两年将是华为L3自动驾驶快速普及的关键时期。随着2026年高速L3规模商用的实现，以及2027年城区L4商用的推进，智能交通的轮廓正逐渐清晰。

华为的自动驾驶野心不止于乘用车。靳玉志明确规划，到2027年，Robotaxi与干线物流将逐步落地，全面开启无人化载人载物新时代。这意味着不久的将来，我们将在高速公路上看到搭载华为L3系统的车辆与人工驾驶车辆并存行驶的景象。

自动驾驶竞争的上半场是技术的突破，而下半场将是商业化应用和生态的竞争。华为通过乾生态大会展示的不仅是L3自动驾驶技术，更是一整套智能汽车生态系统。