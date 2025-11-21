±ÈÔ¤ÊÛµÍ4ÍòÔª£¬Ð¡ÅôË¦³ö¡°ÍõÕ¨¡±¿ªÃÅºì£ºX9Ôö³Ì°æÍÀÂ¾È«³¡£¿
¡°±ÈÔ¤ÊÛ¼ÛµÍ4ÍòÔª!¡± 11ÔÂ20ÈÕ£¬¹ãÖÝÐ¡Åô¿Æ¼¼Ô°£¬µ±Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì°æÕýÊ½¼Û¸ñ½ÒÏþÊ±£¬ÏÖ³¡ÏìÆðÈÈÁÒÕÆÉù¡£Õâ¿î±»Ð¡ÅôÆû³µ¼ÄÓèºñÍûµÄÈ«ÇòÐøº½×î³¤µÄ´óÆß×ùMPV£¬ÒÔ30.98-32.98ÍòÔªµÄ¼Û¸ñÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬±È´ËÇ°35-37ÍòÔªµÄÔ¤ÊÛ¼ÛÏÂµ÷ÁËÕûÕû4ÍòÔª¡£
ÕâÒ»¼Û¸ñ²»½öÔ¶µÍÓÚÊÐ³¡Ô¤ÆÚ£¬ÉõÖÁ±ÈÍ¬ÏµÁÐ´¿µç°æ±ãÒË5ÍòÔª£¬Ö±½Óµß¸²ÁËÐÐÒµÖ÷Á÷Ôö³Ì±È´¿µçµÍ2ÍòÔªµÄ´«Í³¶¨¼Û²ßÂÔ¡£ÔÚÐÂÄÜÔ´MPVÊÐ³¡¾ºÕù°×ÈÈ»¯µÄ2025Äêµ×£¬Ð¡ÅôÆû³µµÄÕâÒ»¼Ç¡°ÖØÈ¡±£¬ÏÔÊ¾³öÆäÇÀ¶áÔö³ÌÊÐ³¡µÄ¼á¶¨¾öÐÄ¡£
¼Û¸ñÍ»Ï®±³ºóµÄ¾«ÐÄËã¼Æ
Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æµÄ¶¨¼Û²ßÂÔ¿°³ÆÒ»³¡¾«ÐÄÉè¼ÆµÄÊÐ³¡²©ÞÄ¡£´Ó35ÍòÔªÔ¤ÊÛ¼Ûµ½30.98ÍòÔªÆðÊÛ¼Û£¬4ÍòÔªµÄ¼Û¸ñÂä²î²»½öÖÆÔìÁË×ã¹»µÄÊÐ³¡»°Ìâ£¬¸üÐÎ³ÉÁËÃ÷ÏÔµÄ¡°¼Û¸ñ¾ªÏ²¡±Ð§Ó¦¡£
ÕâÖÖÔ¤ÊÛÏÈ¸ß¡¢ÉÏÊÐµ÷µÍµÄ¡°À×ÊÏÓªÏú¡±·¨£¬³É¹¦¼¤·¢ÁËÇ±ÔÚÏû·ÑÕßµÄ¹ºÂòÓûÍû¡£´ÎÈÕ£¬ºÎÐ¡ÅôÔÚ¹ãÖÝ³µÕ¹ÏÖ³¡Ðû²¼£º¡°Ð¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì°æ1Ð¡Ê±´òÆÆÐ¡ÅôX9ÀúÊ·È«Ìì´ó¶¨Êý£¬±±·½µØÇø¶©µ¥Õ¼±ÈÊ×´Î³¬¹ý50%£¬1602 Ultra°æ±¾Õ¼±È79%¡£¡±
×ÝÏò¶Ô±È£¬X9Ôö³Ì°æ±È×Ô¼Ò´¿µç°æ±¾±ãÒËÁË5ÍòÔª;ºáÏò¶Ô±È£¬Ïà½ÏÓÚÍ¬¼¶±ðµÄÎºÅÆ¸ßÉ½¡¢ÌÚÊÆD9¡¢á°Í¼ÃÎÏë¼ÒµÈÐÂÄÜÔ´MPV£¬Ò²¾ß±¸Ã÷ÏÔµÄ¼Û¸ñ¾ºÕùÓÅÊÆ¡£
¶øÐ¡ÅôÆû³µÈç´Ë¶¨¼Û£¬Ò²ÊÇÆä¶ÔÌáÉý¡°ÔìÑª¡±ÄÜÁ¦µÄÆÈÇÐÐèÇó¡£ËäÈ»½ñÄêÇ°10¸öÔÂÐ¡ÅôÆû³µÀÛ¼Æ½»¸¶Á¿´ï35.5ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤190%£¬µ«¹«Ë¾ÈÔÅÇ»²ÔÚÓ¯ÀûÏßÖ®ÏÂ¡£
Ôö³Ì³µÐÍÓÉÓÚÆäµç³Ø¹æ¸ñÍ¨³£±È´¿µç¶¯³µ¸üÐ¡£¬³É±¾Ïà¶Ô¸üµÍ£¬ÒÑ³ÉÎªÖÚ¶àÐÂÄÜÔ´³µÆóÊµÏÖÓ¯ÀûµÄÍ»ÆÆ¿Ú¡£ÀíÏëÆû³µºÍÈüÁ¦Ë¹Æ¾½èÔö³Ì³µÐÍ³É¹¦ÊµÏÖÓ¯Àû£¬ÎªÁãÅÜµÈ¸úËæÕßÌá¹©ÁË¿É½è¼øµÄÂ·¾¶¡£
öïÅô³¬¼¶Ôö³Ì½â¾öÎå´ó´«Í³Í´µã
Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æµÄºËÐÄÂôµãÊÇÆä´îÔØµÄöïÅô³¬¼¶Ôö³Ì¼¼Êõ£¬ÕâÏî¼¼ÊõÔ´×ÔÐ¡ÅôÊ®Ò»ÄêµÄ´¿µç¼¼Êõ»ýÀÛ¡£
ºÎÐ¡ÅôÔÚ·¢²¼»áÉÏÖ¸³ö£º¡°Ôö³Ì³µµÄ±¾ÖÊÊÇÒ»Ì¨´¿µç³µ¼ÓÒ»¸±Ôö³ÌÆ÷£¬¶ø×îºÃµÄÔö³ÌÔ´ÓÚ×îºÃµÄ´¿µç¡£¡±ÕâÒ»ÀíÄîÔÚX9Ôö³Ì°æÉÏµÃµ½ÁË³ä·ÖÌåÏÖ¡£
Óë´«Í³Ôö³Ì³µÐÍ¡°Ð¡µç³Ø+´óÓÍÏä¡±µÄÍ×Ð·½°¸²»Í¬£¬X9Ôö³Ì°æ²ÉÓÃÁË ¡°´óµç³Ø+´óÓÍÏä¡±µÄÁìÏÈ×éºÏ£º63.3kWh³¬¿ì³äÁ×ËáÌúï®µç³ØÅäºÏ60L´óÓÍÏä¡£
Ð¡ÅôÆû³µÔÚ·¢²¼»áÉÏÃ÷È·Ìá³öÁË¡°ÖÕ½áÎå´óÍ´µã¡±µÄÄ¿±ê£¬Ö±Ö¸´«Í³Ôö³Ì³µÐÍµÄ¹ÌÓÐ¶Ì°å¡£
´¿µçÐøº½¶ÌÊÇ´«Í³Ôö³Ì³µÐÍµÄÊ×ÒªÍ´µã¡£X9Ôö³Ì°æ452kmµÄ´¿µçÐøº½£¬ÒÑ½Ó½üÊÐ³¡ÉÏ²¿·Ö´¿µç³µÐÍµÄË®Æ½£¬³¹µ×½â¾öÁË¡°¶ÌÍ¾µç²»×ã¡±µÄÀ§¾³£¬´¿µçÐøº½¿ÉÂú×ãÒ»ÖÜÍ¨ÇÚÐèÇó£¬ÂúÓÍÂúµç×´Ì¬ÏÂ£¬Ôò¿É´Ó¹ãÖÝÖ±´ïÉÏº££¬³¹µ×Ïû³ý³¤Í¾Ðøº½½¹ÂÇ;
³äµçÂýµÄÎÊÌâÍ¨¹ý5C³¬³ä¼¼ÊõµÃµ½½â¾ö¡£5C³¬³ä¼¼ÊõÊ¹SOC´Ó10%³äÖÁ80%½öÐè11.7·ÖÖÓ£¬ÈÃ¡°Ò»ÖÜÒ»³ä¡¢³¤Í¾ÎÞÓÇ¡±³ÉÎªÏÖÊµ;
Õë¶Ô¿÷µç¶¯Á¦ÈõµÄÍ´µã£¬X9Ôö³Ì°æ´îÔØµÄ800V»ìºÏÌ¼»¯¹èÍ¬ÖáµçÇý£¬ÔÚµçÁ¿Ê£Óà8%Ê±ÈÔ¶¯Á¦ÎÞË¥¼õ£¬½â¾öÁËÔö³Ì³µ¡°¿÷µçÐÔÄÜÏÂ½µ¡±µÄÐÐÒµÄÑÌâ;
×ÛºÏÄÜºÄ¸ßµÄÎÊÌâÍ¨¹ý¸ßÐ§µÄÄÜÔ´¹ÜÀíµÃÒÔÓÅ»¯¡ª¡ªWLTC¿÷µçÓÍºÄ½ö6.4L/100km£¬ÓÍµç×ÛºÏÓÍºÄµÍÖÁ2.53L£¬ÊÇÈ«Çò×îµÍ×ÛºÏµçºÄ´óÆß×ù;
¶ÔÓÚÔö³ÌÔëÒô´óµÄÍ´µã£¬X9Ôö³Ì°æ´îÔØÖ÷¶¯Í£¸×¼¼ÊõºÍENCÖ÷¶¯½µÔëÏµÍ³£¬Ôö³ÌÆ÷½éÈëÊ±µÄÔëÒôÔöÁ¿¿ØÖÆÔÚ0.5dBÒÔÄÚ£¬¼Ý³ËÌåÑé¼¸ºõÓë´¿µç°æÎÞÒì¡£
°²È«Óë¾²Ú×È«ÃæÉý¼¶
¼ÒÍ¥ÓÃ»§×î¹Ø×¢µÄ°²È«ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æÊµÏÖÁËÈ«·½Î»Éý¼¶¡£µç³Ø°²È«ÉÏ£¬ÆäÊ¹ÓÃµÄÁ×ËáÌúï®µç³Ø°üÌáÇ°Âú×ã2026Äê7ÔÂÕýÊ½ÊµÊ©µÄµç³ØÐÂ¹ú±ê£¬ÊµÏÖµ¥µçÐ¾ÈÈÊ§¿Ø24Ð¡Ê±µç³Ø°ü²»Æð»ð¡¢²»±¬Õ¨¡£
µç³Ø°ü²ÉÓÃ4-3-4Á¢Ìåµç³Ø·À»¤¿ò¼Ü£¬¿ÉµÖÓù2000Jµ×²¿³å»÷£¬ÉõÖÁÄÜ¿¹10·¢×Óµ¯Á¬ÐøÉä»÷£¬ÖþÀÎµç³Ø°²È«·ÀÏß¡£³µÉí½á¹¹Í¬²½Âú×ãÖÐ¹ú¼°Å·ÖÞÎåÐÇ°²È«Éè¼Æ±ê×¼£¬AÖùÄÚÇ¶2000MPaÈÈÆøÕÍ¹¤ÒÕÅòÕÍ¹Ü£¬Ç¿¶ÈÌáÉý30%¡£
È«³µ±êÅä9¸ö°²È«ÆøÄÒ£¬º¬Ç°ÅÅË«Ç»Ô¶¶ËÆøÄÒÓë2.97Ã×³¬³¤²àÆøÁ±£¬ÉõÖÁÁ¬ÁãÖØÁ¦×ùÒÎÒ²Åä±¸×¨Êô°²È«ÆøÄÒ£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°×ù×ù½Ô°²È«¡±¡£
X9Ôö³Ì°æ»¹¾ß±¸È«³¡¾°¼«ÏÞ±¬Ì¥²»Ê§¿ØÄÜÁ¦£¬ÔÚ160km/h»ýË®Â·Ãæ¡¢150km/h±©ÓêÌìÆøµÈ¼«¶Ë¹¤¿öÏÂ¼´Ê¹±¬Ì¥ÒÀÈ»ÄÜÎÈ¶¨ÐÐÊ»¡£
¾²Ú×ÐÔ·½Ãæ£¬X9Ôö³Ì°æÍ¨¹ý³¬¾²Ú×ÎÞ¸ÐÔö³ÌÆ÷ÓëË«ÖØÖ÷¶¯½µÔë¼¼Êõ(ENC+RNC)£¬ÊµÏÖ³¬Ô½°ÙÍò¼¶ºÀ³µµÄNVH±íÏÖ¡£Êµ²âÏÔÊ¾£¬ÆäÔö³ÌÆ÷Æô¶¯ÔëÉù¡Ü0.5dB£¬Õñ¶¯´«µÝÂ·¾¶ÓÅ»¯30%£¬³µÄÚ¾²Ú×ÐÔÔ¶³¬Ä³°ÙÍò¼¶ºÀ»ªMPV¡£
¿Õ¼ä´´ÐÂÓëÊæÊÊÌåÑé
×÷ÎªÒ»¿î´óÆß×ùMPV£¬Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æÔÚ¿Õ¼äÉè¼ÆÉÏÊµÏÖÁË¶àÏî´´ÐÂ¡£×îÒýÈË×¢Ä¿µÄÊÇÐÐÒµÊ×·¢µÄÈýÅÅµç¶¯ÈýÕÛµþ¼¼Êõ£¬Ö§³ÖÈýÅÅ×ùÒÎËÄÁù·ÖÕÛµþ´¿Æ½ÊÕÄÉ£¬¿ÉÁé»îÂú×ã4/5/6/7ÈË³öÐÐ³¡¾°¡£
ÕâÒ»Éè¼ÆÈÃÒ»³µ±äËÄ·¿£ºËÄÈËÍ¬ÐÐÊ±ÈýÅÅÈ«ÊÕÄÉ£¬»¯Éí´¿Æ½´óÆ½²ã;ÆßÈËÂú×ùÊ±£¬ÈÔÄÜ×°ÏÂ7¸ö20´çÐÐÀîÏä¡£µÚÈýÅÅ×ùÒÎ¿É·Åµ¹ÖÁ180¡ã£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ÌÉÆ½¡±ÌåÑé£¬Í·²¿ÓëÍÈ²¿¿Õ¼ä¿íÔ££¬³¹µ×¸æ±ð¡°µÚÈýÅÅÊÇ¼¦Àß¡±µÄ¿Ì°åÓ¡Ïó¡£
È«ÇòÎ¨Ò»µÄ9ºÏ1³¬¼¶¼¯³ÉºóÇÅÉè¼Æ£¬ÊµÏÖÁË¡°¿Õ¼äÁãÀË·Ñ¡±µÄ¹¤³ÌÆæ¼££¬ºóÇÅ¿Õ¼äÀûÓÃÂÊ¸ß´ï95.8%¡£ÕâÒ»Éè¼Æ¼¯³ÉÁËÅÅÆøÏµÍ³¡¢´óÓÍÏä¡¢ºóÂÖ×ªÏò¡¢ÈýÅÅÊÕÄÉ¡¢¿ÕÆøÐü¼ÜµÈ¾Å´óºËÐÄÅäÖÃ£¬ÔÚ²»ÎþÉü³µÄÚ¿Õ¼äµÄÇ°ÌáÏÂÊµÏÖÁË¹¦ÄÜ×î´ó»¯¡£
ÊæÊÊÐÔÅäÖÃÉÏ£¬X9Ôö³Ì°æÄÚÊÎ²ÉÓÃ°¢ÓÈË¹ÕæÄ¾²ÄÖÊ£¬Åä±¸27¿ÅÑïÉùÆ÷»·ÈÆÉùÒôÏìÓë3.6m»·²Õ·ÕÎ§µÆ£¬²¢´îÔØÐÐÒµÊ×·¢×ÔÈ»¹âº½¿ÕÔÄ¶ÁµÆ¡£×ùÒÎÅäÖÃÈ«ÏµÀÂú£ºÖ÷/¸±¼Ý12Ïòµç¶¯µ÷½Ú£¬¶þÅÅÁãÖØÁ¦Ì«¿Õ×ùÒÎÖ§³Ö180¡ãÌÉÆ½£¬ÈýÅÅ3¸ö×ùÎ»¾ùÅä±¸×øµæ¼°¿¿±³¼ÓÈÈ¡£
µ×ÅÌ·½Ãæ£¬Ç°Ë«²æ±ÛºóH±ÛÈ«ÂÁÐü¼Ü+Ë«Ç»¿ÕÆøµ¯»É+Ì«¼«ÒºÑ¹³ÄÌ××éºÏ£¬´øÀ´Ô¶³¬°ÙÍò¼¶MPVµÄÂËÕð±íÏÖ£¬ÅäºÏÈ«ÇòÊ×·¢6D·ÀÔÎ³µËã·¨£¬ÊµÏÖ¡°¹ýÍä²»»Å¡¢É½Â·²»ÔÎ¡±µÄ¼ÝÊ»ÌåÑé¡£
ÊÐ³¡¾ºÕùÓëÐÐÒµÓ°Ïì
Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æµÄÉÏÊÐ£¬ÕýÖµÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´MPVÊÐ³¡¾ºÕùÈÕÇ÷°×ÈÈ»¯µÄ½×¶Î¡£2025ÄêÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´MPVÏúÁ¿Õ¼±ÈÔ¤¼Æ½«´ï50%£¬´ÓÊÐ³¡¸ñ¾Ö¿´£¬Ôø¾±»GL8°ÔÕ¼µÄMPVÊÐ³¡Õý¾ÀúÉî¿Ì±ä¸ï¡£½ñÄê9ÔÂMPVÊÐ³¡ÅÅÃûÖÐ£¬ÎºÅÉ¸ßÉ½ÓëÌÚÊÆD9ÒÑ°üÀ¿µÚ¶þ¡¢µÚÈýµÄÎ»ÖÃ¡£Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æµÄ¼ÓÈë£¬½«½øÒ»²½¼Ó¾çÕâÒ»Ï¸·ÖÊÐ³¡µÄ¾ºÕù¡£
ÓëÈ¼ÓÍMPVÈç±ð¿ËGL8Ïà±È£¬Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æÔÚÐøº½ºÍÄÜºÄÉÏÓÅÊÆÃ÷ÏÔ¡£Ð¡ÅôµÄµç¶¯Çý¶¯¿ÉÊµÏÖ¸üµÍÊ¹ÓÃ³É±¾£¬°´Ã¿Äê2Íò¹«Àï¼ÆËã£¬µç·ÑÏà±ÈÓÍ·Ñ¿É½ÚÊ¡Ô¼1ÍòÔª¡£
ÓëÐÂÄÜÔ´¶ÔÊÖ¾ºÆ·¶Ô±È£¬Ð¡ÅôX9Ôö³Ì°æÔÚ´¿µçÐøº½ºÍ³äµçËÙ¶ÈÉÏÁìÏÈ£¬Í¬Ê±»¹¾ßÓÐÐÐÒµÁìÏÈµÄ¿Æ¼¼ÖÇÄÜ»¯ÌåÑé£¬ÒÔ¼°Í±ÆÆÊÐ³¡µ×ÏßµÄ¶¨¼Û£¬ÉîÊÜÄêÇá¼ÒÍ¥ÓÃ»§ÃÇÏ²°®¡£
Ð¡ÅôÆû³µÍÆ³öÔö³Ì³µÐÍµÄÁíÒ»ÖØÒâÒåÔÚÓÚÈ«Çò»¯²¼¾Ö¡£Ïà±ÈÖÐ¹úÊÐ³¡£¬º£ÍâÊÐ³¡µÄ´¿µç»ù´¡ÉèÊ©²¼¾ÖËÙ¶ÈÏà¶Ô»ºÂý£¬Ôö³Ì¼¼ÊõÄÜ¸üºÃµØÊÊÓ¦º£ÍâÊÐ³¡µÄ»ù´¡ÉèÊ©Ìõ¼þ£¬ÎªÐ¡ÅôÆû³µµÄÈ«Çò»¯Õ½ÂÔÌá¹©Ö§³Å¡£
»Ø¹ËÐ¡ÅôµÄ³É³¤Àú³Ì£¬´Ó´¿µç¼áÊØÕßµ½¡°´¿µç+Ôö³Ì¡±Ë«Ïß²¼¾Ö£¬·´Ó³ÁËÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡µÄÏÖÊµ×ßÏò¡£Ôö³Ì³µÐÍ²¢·ÇÍ×Ð£¬¶øÊÇÊÐ³¡Ñ¡ÔñµÄ½á¹û¡£
¶¨¼Û30.98ÍòÔªÆðµÄÐ¡ÅôX9³¬¼¶Ôö³Ì£¬ÒÑ¾±Æ½ü´«Í³È¼ÓÍMPVµÄ¼ÛÎ»Çø¼ä¡£¼Û¸ñÏÂÌ½ÓëÅäÖÃÉÏÉýµÄË«ÖØ×÷ÓÃ£¬¿ÉÄÜ³ÉÎªÍÆ¶¯ÐÂÄÜÔ´MPVÏòÖ÷Á÷¼ÒÍ¥ÊÐ³¡ÆÕ¼°µÄ¹Ø¼ü×ªÕÛµã¡£
