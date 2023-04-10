ÌØË¹À·¢²¼Ê·Ê«¼¶¸üÐÂ£ºÈ¡Ïû¡°Ç¿ÖÆµ¥Ì¤°å¡±£¬ÐÂÔöµÍ¶¯ÄÜ»ØÊÕ£¡
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
4ÔÂ10ÈÕ¾ÝÍøÉÏ±¬ÁÏ£¬ÌØË¹À·¢²¼ÁËÐÂOTAÈí¼þ¸üÐÂ£¬°æ±¾ºÅÎª2023.2.13.1¡£´Ë´Î¸üÐÂÖ÷ÒªÕë¶ÔÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶¯½øÐÐÁË¸Ä½ø¡£¾ßÌåÄÚÈÝ°üÀ¨È¡ÏûÁËÇ¿ÖÆµ¥Ì¤°åÄ£Ê½£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐËÉ¿ª¼ÓËÙÌ¤°åÊ±µÄÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶ÈÇ¿¶È£¬°üÀ¨¡°±ê×¼¡±ºÍ¡°µÍ¡±Á½ÖÖÄ£Ê½¡£
ÌØË¹ÀÐ´µÀ£¬±ê×¼Ä£Ê½ÏÂ£¬³µÁ¾½«Ìá¹©×î´óÏÞ¶ÈµÄÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶¯£¬ÕâÒâÎ¶×ÅÒ»µ©ËÉ¿ª¼ÓËÙÌ¤°å£¬ÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶¯½«ÏÔÖø½µµÍ³µÁ¾ËÙ¶È²¢½«ÈÎºÎÊ£ÓàÄÜÁ¿·´À¡¸øµç³Ø¡£¶øÔÚµÍÄ£Ê½ÏÂ£¬½öÌá¹©ÓÐÏÞµÄÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶¯£¬³µÁ¾ÔÚËÉ¿ªÓÍÃÅºó»á½øÐÐ¸ü³¤Ê±¼äµÄ½µËÙºÍ»¬ÐÐ¾àÀë¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬´Ë´Î¸üÐÂÖØµãÊÇÐÂÔöÁË¡°µÍ¡±Ä£Ê½£¬Õâ¶ÔÓÚ¹ã´óÌØË¹À³µÖ÷£¬ÓÈÆäÊÇº¦ÅÂ³öÏÖÍø´«¡°É²³µÊ§Áé¡±µÄÓÃ»§£¬¼òÖ±ÊÇÒ»´ó¸£Òô¡£
Ç¿ÖÆµ¥Ì¤°å£¬±»Ú¸²¡¶àÊ±µÄ·´ÈËÀàÉè¼Æ
ÔÚÔçÆÚÌØË¹À³µÐÍµ±ÖÐ£¬ÄÜÁ¿»ØÊÕÇ¿¶ÈÊÇ¿ÉÒÔ½øÐÐµ÷½ÚµÄ¡£µ«´Ó2021Äê¿ªÊ¼£¬¹ú²úModel 3ºÍYµÈ³µÐÍ¾ÍÈ¡ÏûÁË¸Ãµ÷½ÚÑ¡Ïî£¬±ä³ÉÎªÇ¿ÖÆÓÃ»§Ê¹ÓÃµ¥Ì¤°åÂß¼¡£ÖÁÓÚÆä±³ºóÔÒò£¬Òµ½ç·ÖÎö³ÆÊÇÒòÎªÌØË¹ÀÎªÁË½µµÍÕû³µÖÆÔì³É±¾£¬È¡ÏûÁËCRBSÐ×÷ÔÙÉúÖÆ¶¯ÏµÍ³¡£
Ç¿ÖÆµ¥Ì¤°åÊÇ¶ÔÓÃ»§Ï°¹ßµÄÒ»´Î¿Ì°å½ÌÓý¡£µ±ÓÃ»§ËÉ¿ªÓÍÃÅºó£¬ÏµÍ³»áÒÔ×î´ó³Ì¶ÈµÄÄÜÁ¿»ØÊÕÖÆ¶¯¶Ô³µÁ¾½øÐÐÖÆ¶¯£¬Ê¹Ö®Íê³É½µËÙ²¢Ö±ÖÁÍ£Ö¹£¬ÒÔ´Ë½µµÍÐÐÊ»ÄÜºÄ¶øÔö¼ÓÐøº½¡£¶øÔÚÕâÒ»¹ý³ÌÖÐ£¬µ¥Ì¤°åÄ£Ê½È¡´úÁË»úÐµÉ²³µ°å£¬¸Ä±äÁËÓÃ»§²ÉÓÃ¡°½Å²ÈÉ²³µ¡±ÖÆ¶¯µÄ´«Í³Ï°¹ß¡£
Õâ¾Íµ¼ÖÂ£¬µ±ÓÃ»§³¤Ê±¼äÊÊÓ¦ÁËµ¥Ì¤°åÄ£Ê½£¬ÐÎ³ÉÁË¡°ËÉ¿ªµçÃÅ=É²³µ¡±µÄÍÈ²¿¼¡Èâ¼ÇÒä£¬Ò»µ©Óöµ½½ô¼±ÖÆ¶¯Çé¿ö£¬ÈËÄÔÔÚÀ´²»¼°·´Ó¦µÄÇé¿öÏÂ£¬Æ¾½è±¾ÄÜ»á½«É²³µÎó²È³ÉÓÍÃÅ£¬µ¼ÖÂ³µÁ¾ÒÔ×î´ó¼ÓËÙ¶ÈÏòÇ°¡°·ÉÐÐ¡±£¬Ôì³É¸ü¼ÓÑÏÖØµÄ³µ»öÊÂ¹Ê¡£
Ëæ×ÅÌØË¹À³µÐÍÏúÁ¿µÄÈ«Çò³å¸ß£¬ÀàËÆËùÎ½µÄ¡°É²³µÊ§Áé¡±ÊÂ¼þ¼¸ºõÃ¿¸ôÒ»¶ÎÊ±¼ä¶¼»á³öÏÖ£¬Ç¿ÖÆµ¥Ì¤°åÄ£Ê½ÓÃÊÂÊµÖ¤Ã÷£¬Ëü²»½öÊÇ·´ÈËÀàÉè¼Æ£¬¸üÊÇÒ»Ïî¾ß±¸¼«¸ß°²È«Òþ»¼µÄ¹¦ÄÜÈ±ÏÝ¡£
µÍÄÜÁ¿»ØÊÕÄ£Ê½£¬ÈÃÑ¡ÔñÈ¨½»»Ø¸øÓÃ»§
ÀÏË¾»úÃÇ¶¼ÉíÓÐÌå»á£¬ÔÚ¿ªÓÍ³µ²¢ËÉ¿ªÓÍÃÅÖ®ºó£¬³µÁ¾»á³ÖÐø»¬ÐÐÒ»¶Î¾àÀëÇÒÖð½¥Íê³É½µËÙ£¬ÕâÊ±Èç¹ûÄãÓÐÉ²³µÐèÇó£¬ÔòÐèÒª½Å²ÈÉ²³µ¡£¶ø»»³Éµç³µ£¬³öÓÚ½ÚÄÜ¿¼ÂÇ£¬ÑÐ·¢³öÁËµ¥Ì¤°å¼°¸ß¶¯ÄÜ»ØÊÕÄ£Ê½£¬Í¨¹ýÏµÍ³¶¯ÄÜ»ØÊÕÒ»¶¨³Ì¶ÈÉÏÌáÉý³µÁ¾Ðøº½¡£
ÔÚÆäËûÐÂÄÜÔ´Æ·ÅÆÉÏ£¬¼¸ºõ¶¼»á±êÅäCRBSÖÆ¶¯ÏµÍ³¡£Ëü¿ÉÒÔÔÚÓÃ»§²ÈÉ²³µµÄÊ±ºòÖÇÄÜ·ÖÅä¶¯Á¦»ØÊÕºÍ»úÐµÉ²³µµÄ±ÈÀý£¬µ±Äã²ÈÏÂÉ²³µÊ±£¬ÏµÍ³»áÓÅÏÈ²ÉÓÃ¶¯ÄÜ»ØÊÕÁ¦¶È½øÐÐÖÆ¶¯£¬Ö»ÓÐ¶¯ÄÜ»ØÊÕÁ¦¶È²»¹»Ê±£¬²Å»áÎÞ·ìÇÐ»»Îª»úÐµÖÆ¶¯£¬ÕâÒ»¹ý³ÌÖÐ³µÖ÷ÊÇ¸Ð¾õ²»µ½µÄ¡£
È»¶øÌØË¹ÀÈ´Ã»ÓÐ´îÔØCRBSÏµÍ³¡£Õâ¾Íµ¼ÖÂËüµÄÉ²³µÌ¤°åÎÞ·¨ÊµÏÖ¶¯ÄÜ»ØÊÕ£¬ËùÒÔ²Å»áÔÚ¹ýÈ¥Ç¿ÖÆ²ÉÓÃµ¥Ì¤°åÄ£Ê½£¬¼«´óµØ¼õÉÙÓÃ»§²ÈÉ²³µÌ¤°åµÄÇé¿ö¡£µ«ÕâÎÞÒÉÊÇÈÃÓÃ»§ÐÎ³É´íÎóµÄ¼¡Èâ¼ÇÒä¡£
ÏÖÔÚ£¬ÌØË¹ÀÖØÐÂ½«Ñ¡ÔñÈ¨½»»¹¸øÓÃ»§£¬È·Êµ³ÆµÃÉÏÊÇ¡°»Ú¸Ä¡±¡£µ«ÏàÐÅ´ó¼Ò¸üÏ£ÍûµÄÊÇ£¬ÌØË¹ÀÓÐ³¯Ò»ÈÕÄÜ¹»È«Ïµ±êÅäCRBSÏµÍ³£¬²»ÔÙÎªÁË³É±¾¶øÎþÉüµôÓÃ»§¹Ø¼üÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â