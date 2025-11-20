年末的广州车展，历来是窥探下一年车市风向的绝佳舞台。与以往新势力唱绝对主角不同，与往年相比，本届车展的新车阵容清晰地揭示了三大趋势：智能驾驶进入“无图城市领航”真正普及前夜、动力形式呈现“纯电、增程、插电”多元化井喷，以及合资品牌开启深度本土化反攻。

我们将焦点对准享界S9、小鹏G01等一批最具代表性的新车，看看它们各自带来了哪些颠覆性变化。

智能驾驶与座舱的新高度

本届车展上，智能驾驶的竞争已从硬件堆料迈向“全程无忧”的实际体验。

・新款享界S9上市，预售价31.9万元起。该车将搭载华为乾ADS 4 .0.4 最新版本更新，搭配4激光雷达全维感知旗舰硬件配置。华为乾ADS 4引入新一代WEWA架构，在云端世界引擎(扩散生成模型+强化学习)和车端世界行为模型(多模态感知+MoE多专家架构)的加持下，系统端到端时延降低50%，通行效率提升20%，重刹率降低30%，实现行业首屈一指的丝滑类人类驾驶体验。

新款享界S9在延续老款设计语言的基础上，引入副驾娱乐屏、星云尾灯、前排零重力座椅等核心科技配置，进一步提升行政轿车的驾乘舒适性。

・小米HAD增强版推送。小米汽车官宣将于11月21日在广州车展上发布Xiaomi HAD增强版，基于原先架构引入强化学习和世界模型，带来诸多提升包括加减速更柔和、绕行更灵活、变道逻辑升级、路口通过更顺畅、窄路通行提升、防御性驾驶增强、高速场景优化等。

・理想OTA 8.1发布并推送。广州车展上，理想汽车将发布并推送OTA 8.1，作为8.0开启VLA司机大模型全量推送后的第二个修复版本，它将进一步提升VLA模型能力，提升行驶拟人化程度，同时下线“小理师傅”功能，统一由“理想同学”接管;座舱方面更是带来包括宠物模式、雨刮强力清洁模式、车内新游戏、汽水音乐App等新内容。

总之，年底随着小米HAD增强版、理想OTA8.1、小鹏第二代VLA、蔚来NWM2.0等主流头部车企的智驾新版本更新，明年将迎来“城市领航辅助驾驶”的真正普及，从能用到舒适好用，用户实际体验换代式革新。

“超级增程”的崛起

三电动力亦是本届车展新车最值得关注的一大核心技术创新。

・小鹏X9增程版，预售价35～37万元起。作为小鹏「超级增程」动力体系的首发产品，该车大部分体验看齐纯电版X9，核心不同在于搭载1.5T增程器，同时支持全域准800V高压平台，搭载63.3kWh电池包，支持5C高倍率超充，CLTC纯电续航452km，综合续航超1600km。

・小鹏G01，基于G9同平台开发。作为小鹏「超级增强」动力体系的首款SUV新车，它预计会在2026年Q1左右正式上市，基于小鹏G9同平台开发，预计车长达5.2米左右，直接竞品有问界M8等，核心配置包括后轮转向、双腔空悬、图灵AI智驾、超级增程动力等等。

・零跑D19，首款零跑全尺寸旗舰SUV。作为零跑旗舰D系列的首款车型，它同时提供纯电和增程双版本，其中增程版本首搭行业最大容量的80.3度电池包，支持800V高压平台和5C超充，同时标配空悬，支持三电机圆规掉头、爆胎稳定控制等功能。该车将会成为零跑进军30万元高端市场的首次亮剑。

不难看出，“大电池+增程器”的方案已经成为目前行业普遍公认的终极形态。随着电池包越来越大和800V高压快充标配，这些增程车型日常拥有和纯电一样的驾驶体验，长途出行更是可油可电，彻底解决补能焦虑，十分完美。

合资品牌的电动化反攻

本届广州车展上，合资品牌新车型将是一大重磅看点。他们不再是落后的“油改电”，而是依托中国本土化技术加持的真正有竞争力的纯电产品。

・广汽铂智7，中国本土团队打造的“纯电版皇冠”。该车车身尺寸5130x1965x1506mm，轴距3020mm，定位D级中大型纯电轿车。其采用溜背式轿跑设计，并基于中国用户需求，打造出了拥有“通透呼吸感”的后排长三角侧窗，空间乘坐体验出色。全车基于800V高压平台，搭载华为DriveOne电驱系统，峰值功率207kW，搭载中创新航磷酸铁锂电池，CLTC纯电续航710km。

作为丰田首款搭载华为鸿蒙智能座舱的车型，它的智能化体验进一步拉齐国产车型。同时，它也是行业首个接入小米“人车家”全生态战略的车型，可实现车与智能家居的无缝互联。辅助驾驶系统上，更是采用Momenta国产供应商，支持一段式端到端领航驾驶辅助，体验媲美行业第一梯队。

・日产N6，10.69万元起售。东风日产N6同样来自中国本土团队打造，拥有全自研可媲美新势力水平的智能座舱OS，同时搭载同级最大21.1kWh电池包，支持42kW直流快充，配备日产最骄傲的“AI零压云碳座椅”，整车轴距2815mm，同级空间最大。该车上市价格10.69～21.19万元，同价位区间内性价比甚至超越比亚迪、吉利等自主车企，竞争力十分强大。

・日产天籁・鸿蒙座舱版。该车作为首款搭载华为鸿蒙智能座舱的燃油车，即满足油车用户对可靠性和补能便利性的追求，又能获得与顶尖智能电动车相同的座舱交互体验，成为合资品牌在燃油车品类融入智能化浪潮的一种特色路径，值得关注。

・别克至境世家，上汽通用别克年度重磅MPV。该车预计售价35～45万元，定位介于「陆尊」和「世纪」之间，车身尺寸5260x2023x1820mm，轴距3160mm，搭载新一代「真龙」插混系统，纯电续航可达170余公里，搭载高通骁龙8775智能座舱芯片和Momenta R6辅助驾驶系统，智能化水平大幅追赶上国产新能源MPV，是中高端商务用户今年非常值得关注的一款MPV新车。

从本届车展的新车阵容可以看出，市场的竞争维度已从单一的性能或续航，扩展到智能驾驶的成熟度、动力形式的多元化、以及生态体验的完整性。科技公司、新势力、传统车企在同台竞技中相互学习、融合，最终受益的将是消费者。一场关于未来出行定义权的争夺战，已在广州打响。