ÓÖÒ»¼Ò¡¸Ãâ·Ñ»»×ùÒÎ¡¹£¬¹ú²úÐÂÄÜÔ´µ½µ×ÓÐ¶à¾í£¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
12ÔÂ4ÈÕ£¬°¢Î¬Ëþ¹Ù·½Ðû²¼£¬½ñÄê8ÔÂ24ÈÕÇ°ÏÂ¶©µÄ°¢Î¬Ëþ11ÀÏ³µÖ÷£¬½«¿ÉÏíÊÜÃâ·Ñ¸Ä½ø¡¸Ç°ÅÅÖ÷¸±¼Ý¼Ó³¤ÊæÊÊÐÔ×ùÒÎ¡¹È¨Òæ¡£
¾ßÌå·½°¸½éÉÜ³Æ£¬°¢Î¬Ëþ¹Ù·½½«»áÖ±½Ó¡¸¸ü»»Ç°ÅÅÖ÷¸±¼Ý×ùÒÎ×Ü³É¡¹£¬¸ü»»Ö®ºóµÄÐÂ×ùÒÎ»á¶Ô×ùµæ½øÐÐÑÓ³¤£¬²¢¶Ô×ùµæ¡¢¿¿±³ÊæÊÊÐÔ½øÐÐÕûÌåµ÷Õû¡£±¾È¨Òæ½«´Ó2024Äê1ÔÂÆð£¬°´ÓÃ»§±¨ÃûË³ÐòÂ½Ðø¸ü»»×ùÒÎ¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬°¢Î¬Ëþ´Ë¾Ùµ¥´¿ÊÇÎª·þÎñºÃÀÏ³µÖ÷¶ø×ö£¬Ò»¶¨³Ì¶ÈÉÏÊôÓÚ¡°¿÷±¾×¬ßººÈ¡±µÄÅâ±¾ÂòÂô¡£¶ÔÓÚÓÃ»§¶øÑÔ£¬¼È¿ÉÒÔÃâ·Ñ»»È«ÐÂµÄÖ÷¸±¼Ý×ùÒÎ£¬Í¬Ê±»¹ÄÜ´ó·ù¸ÄÉÆ³Ë×øÊæÊÊ¶È£¬Ã»ÓÐÀíÓÉ²»¸ü»»¡£
¶ÔÓÚ³µÆó×ÔÉíÀ´Ëµ£¬Ãâ·Ñ¸ü»»×ùÒÎ×Ü³ÉËù¸¶³öµÄ³É±¾´ú¼Û¾Þ´ó£¬¸ÒÓÚº°³ö¡¾Ãâ·Ñ¸ü»»¡¿µÄ£¬Ä¿Ç°ÓÐÇÒ½öÓÐ°¢Î¬ËþÒ»¼Ò¡£
°¢Î¬Ëþ11Õâ¿î³µÐÍÉÏÊÐÓÚÈ¥Äê8ÔÂ·Ý£¬ÔçÆÚ¶¨¼Û30ÍòÔªÒÔÉÏ£¬Ö®ºóÒòÏúÁ¿±íÏÖÊ¼ÖÕ²»¹»ÀíÏë£¬±»ÆÈ¶à´Î½µ¼Û¡£½ñÄê8ÔÂ·Ý£¬Ëæ×Å°¢Î¬Ëþ11ºèÃÉ°æµÄÍÆ³öÉÏÊÐ£¬¸Ã³µÐÍ×îÖÕÆðÊÛ¼Û½µÖÁ28ÍòÔª£¬²¢ÇÒ´ËÇ°Ðè¸¶·ÑÑ¡×°µÄÈ«³µNAPPAÕæÆ¤×ùÒÎ¡¢·Â÷äÆ¤¶¥Åï¡¢RNCÖ÷¶¯½µÔë¡¢×ùÒÎÍ¨·ç¼ÓÈÈ°´Ä¦µÈÌ××°°üÒ²Ö±½ÓÈ«Ïµ±êÅä¡£
Ò²ÕýÊÇµÃÒæÓÚ¹Ù·½´óÊÖ±ÊµÄ¡°½µ¼ÛÔöÅä¡±£¬ÈÃ°¢Î¬Ëþ11ÖÕÓÚÓÀ´ÁËÏúÁ¿´ºÌì¡£ÔÚ¸Õ¸Õ¹ýÈ¥µÄ11ÔÂ·Ý£¬°¢Î¬Ëþ11½»¸¶4080Ì¨£¬ÔÂÏúÁ¿Ê×´Î¡°ÆÆËÄ¡±¡£Í¬Ê±£¬ÐÂ³µÐÍ°¢Î¬Ëþ12´ó¶¨¶©µ¥Í»ÆÆ2ÍòÌ¨£¬Æ·ÅÆÉùÁ¿³ÖÐøÔö³¤¡£
´ËÊ±£¬°¢Î¬ËþÐû²¼ÎªÀÏ³µÖ÷ÍÆ³öÃâ·Ñ¸ü»»×ùÒÎ×Ü³ÉÕþ²ß£¬¼ÈÊÇ²»Íü³õÐÄµÄ¾Ù¶¯£¬Ò²ÊÆ±Ø»á½øÒ»²½´òÏìÆ·ÅÆ·þÎñ¿Ú±®£¬ÎüÒý¸ü¶àÐÂÓÃ»§¹Ø×¢¡£
ÏÔÈ»£¬ÕâÊÇ°¢Î¬ËþÓ¦µÃµÄ¡£
´ÓÓÑÉÌÀàËÆÕþ²ßÀ´¿´£¬¡¾¸ü»»×ùÒÎ×Ü³É¡¿µÄ³É±¾·Ç³£¸ß°º¡£ÒÔ¼«ë´001ÎªÀý£¬Í¬ÑùÓÐ´óÁ¿¼«ë´001ÀÏ³µÖ÷ÃÇÔÚ¹ýÈ¥ÍÂ²Û×ùÒÎÊæÊÊÐÔÇ·¼Ñ£¬Îª´Ë½ñÄê3ÔÂ·Ý£¬¼«ë´Ðû²¼ÍÆ³ö×ùÒÎ¸öÐÔ»¯Éý¼¶·½°¸£¬ÓÐÈýÖÖÊÕ·Ñ·½°¸¹©ÓÃ»§Ñ¡Ôñ£¬ÆäÖÐ1300ÔªÆð½ö¸ü»»µ¥¸ö×ùÒÎ×ùµæÕæÆ¤¼°º£Ãà²ÄÁÏ¡¢8600ÔªÆð¸ü»»È«³µ×ùµæºÍ¿¿±³ÕæÆ¤¼°º£Ãà²ÄÁÏ£¬²»¶¯×ùÒÎ×Ü³É¡¢17500ÔªÆð¸ü»»È«³µ×ùÒÎ£¬Á¬×ùÒÎ×Ü³ÉÒ»Æð¡£
·½°¸Ò»³ö£¬Òý·¢¼¸ºõËùÓÐÀÏ³µÖ÷ÍÂ²ÛºÍ±§Ô¹£¬Ö÷Òª»¹ÊÇ¼¯ÖÐÔÚ¼Û¸ñ°º¹ó£¬µ¼ÖÂ¼«ë´×ùÒÎ¸öÐÔ»¯Éý¼¶·½°¸³Ù³ÙÃ»ÓÐºóÐø¡£ÔÚÏà¸ôÒ»¶ÎÊ±¼äºó£¬¼«ë´²¢Ã»ÓÐÕýÊ½¹ÙÐû£¬¶øÊÇÇÄÇÄµØ¿ªÊ¼ÔÚÊÛºóÌá¹©×ùÒÎÊÕ·Ñ¸Ä×°·þÎñ¡£
²¢ÇÒ£¬¾ÝÁË½â¼«ë´µÄ×ùÒÎ¸öÐÔ»¯Éý¼¶·½°¸¼Û¸ñ£¬»¹ÊÇÔÚ¹Ù·½²¹Ìù´ò6ÕÛÖ®ºóµÄ¼Û¸ñ¡£
³ý´ËÖ®Íâ£¬ÏñÔçÆÚÀíÏëONE 2020¿î¸ü»»µÚÒ»¶þÅÅËÄ¸ö×ùÒÎ×Ü³ÉµÄ¹Ù·½¼Û¸ñÊÇ1.2ÍòÔª;ÒÔ·þÎñ³ÆµÀµÄÎµÀ´ÀàËÆ×ùÒÎ¸Ä×°·½°¸Ò²ÊÇ´ó¼¸Ç§ÔªÄËÖÁÉÏÍòÔª¡£
ÓÉ´Ë¿É¼û£¬°¢Î¬Ëþ11Õâ´ÎÃâ·Ñ¸ü»»Ö÷¸±¼Ý×ùÒÎ×Ü³É·þÎñ£¬¹Ù·½ÒªÎªÖ®¸¶³öµÄµ¥³µ×ùÒÎ³É±¾´ú¼ÛÆðÂë½Ó½üÍòÔª¡£
µ«°¢Î¬ËþÒÀÈ»Ñ¡ÔñÕâÃ´×ö¡£ÊÂÊµÉÏ²»½ö½öÊÇ°¢Î¬Ëþ£¬°üÀ¨È¥Äê´ó»ðµÄ¼«ë´×ÔÌÍÈýÒÚÔªÎª¹ã´ó001³µÖ÷Ãâ·Ñ¸ü»»¸ßÍ¨æçÁú8155³µ»úÐ¾Æ¬£¬¿ÉÒÔËµÔÚ¹ú²úÐÂÄÜÔ´áÈÆðµÄµ±ÏÂ£¬ÓÐÔ½À´Ô½¶àµÄ³µÆó¿ªÊ¼ÖØÊÓÆðÓÃ»§µÄºôÉù£¬Ò²Óú·¢Ã÷°×·þÎñºÍ¿Ú±®µÄÖØÒªÐÔ¡£
»¹ÊÇÒÔ¼«ë´001ÎªÀý¡£ÔÚÈ¥ÄêÎ´Ðû²¼Ãâ·Ñ8155Ð¾Æ¬Ö®Ç°£¬¸Ã³µÐÍÔÂÏúÁ¿ÆÕ±éÎ¬³ÖÔÚÁ½ÈýÇ§Ì¨×óÓÒ£¬µ«ÔÚ¹Ù·½Ðû²¼¸ü»»Õþ²ßÖ®ºó£¬¼«ë´001ÏÂ°ëÄêÔÂÏúÁ¿ÓÀ´±©ÕÇ£¬´ÓÍ»ÆÆ8000Á¾µ½³¬¹ýÉÏÍòÌ¨£¬½ÓÁ¬´´ÔìÀúÊ·×î¸ß¼ÇÂ¼£¬¿Ú±®ºÍÏúÁ¿Ë«Ë«ÂÅ´´ÐÂ¸ß£¬×îÖÕ³ÉÎª30Íò¼¶±ð´¿µçºÀ»ª³µÐÍÏú¹Ú¡£
µ±È»£¬ÕâÒ²Óë¼«ë´001µÄÈ«Ãæ²úÆ·Á¦ÓÐºËÐÄ¹ØÁª£¬Ãâ·Ñ¸ü»»8155Ð¾Æ¬²¢·ÇÊÇ´Ù³ÉÏúÁ¿Ôö³¤µÄ±¾ÖÊÔÒò£¬µ«ÈôÃ»ÓÐ´Ë¾Ù£¬ÄÇÃ´ÏàÐÅ001±ØÈ»»áÃ÷ÖéÃÉ³¾¡£
»Øµ½°¢Î¬Ëþ11ÉíÉÏ£¬¡¾Ãâ·Ñ¸ü»»×ùÒÎ×Ü³É¡¿»òÐí²»»á´øÀ´Ææ¼£°ãµÄÏúÁ¿±©Ôö£¬±Ï¾¹¶ÔÓÚ2022ÄêÉÏÊÐµÄ³µÐÍ£¬ËüÒÑ¾µ½ÁË²úÆ·ÉúÃüÄ©ÆÚ£¬ÐÂ¿î°¢Î¬Ëþ12Ò²ÒÑ¾ÉÏÊÐ£¬Ïû·ÑÕßÃÇÓÐÁË¸üºÃµÄÑ¡Ôñ¡£
Òò´Ë£¬ÓÐÀíÓÉÏàÐÅ°¢Î¬Ëþ´ËÊ±ÍÆ³öÕâÏîÕþ²ß£¬¸ü¶àµÄ³õÐÄ»¹ÊÇ·þÎñºÃÀÏ³µÖ÷£¬²¢ÌáÉýÆ·ÅÆ¿Ú±®£¬ÈÃ´ó¼Ò¿´µ½°¢Î¬Ëþ¶ÔËùÓÐÓÃ»§¶¼»áÌá¹©´ÓÒ»¶øÖÕµÄºÃ·þÎñ¡£ÕâÑùµÄÆ·ÖÊ£¬¼´±ãÔÚÈç½ñÕâ¸öÊ±´ú£¬ÒÀ¾É·Ç³£ÄÑµÃ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â