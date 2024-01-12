马力超千匹，风阻系数0.195，百万级新能源轿车仰望U7突然官宣！

自主品牌，售价超过百万的硬派越野车，单月销量超过1500台，这样的数据放在几年前几乎不敢想，但比亚迪凭借仰望U8做到了，让国产高端化向前迈进了一大步。

仰望U8的成功，使得仰望品牌如愿站稳高端市场，为之后推出仰望U9打下了坚实的基础，不过出乎所有人意料的是，在仰望U9之前，比亚迪率先公布了仰望U7的存在，新车定位百万级新能源旗舰轿车。

1月10日，仰望突然在社交媒体上公布了品牌第三款车型仰望U7的预告图，从图片来看，仰望U7的外观与仰望U9一脉相承，都采用时空之门的设计语言，前脸灯组整体呈现为C字造型，灯组内部加以条状纹理，整个前脸极具攻击性。同时，仰望U7也继承了仰望U9低趴的造型，运动感不言而喻。

前舱机盖上，新车有两道凸起的筋线设计，从视觉上也凸显出其运动感。而这样的设计在行驶过程中还能起到对风阻的环绕导流作用，让气流可以沿着车身流向两侧，形成一股强劲的下压力以稳固车身。从侧面也说明，仰望U7具备强大的动力系统，更加契合其运动属性。

仰望U7车身上方有一块突出区域，不出意外就是t望塔式的激光雷达，由此猜测仰望U7将具备高阶辅助驾驶能力，甚至拥有城区NOA的能力。参考仰望U8，其搭载两颗英伟达ADRIVE Orin芯片，辅以3颗激光雷达+13颗感知摄像头+5颗毫米波雷达以及12颗超声波雷达，系统算力高达508TOPS，基本上是目前智驾硬件天花板，仰望U7很可能采用相同的硬件方案。

新车侧面镶嵌有易四方技术徽标，也证明仰望U7将会装载易四方平台。这项技术已经在仰望U8上实装，使得车型每个电机都可以独立控制每个车轮，实现单个车轮驱动、制动、前进和后退，让车辆本身具备超强的车身姿态调整能力。

该技术还有一项特别出圈的功能，就是仰望U8的原地掉头功能，通过对每个轮子的扭矩输出精准控制，来达到原地掉头的目的。如果不出意外的话，仰望U7也将拥有该功能，毕竟已经足够火热的仰望U9同样具备此功能。

仰望U7采用隐藏式门把手，车身四周包裹银色饰条，整体质感凸显。从宣传图来看，后排配备隐私玻璃，隐私性拉满。前轮眉后方的镀铬饰条上侧能够看到配备了一颗激光雷达，基本上与仰望U8相同，都会采用一套智驾硬件方案。

根据宣传内容，仰望U7的三围尺寸达到5265/1998/1517mm，轴距为3160mm，与此前蔚来发布的首款行政级纯电轿车蔚来ET9相似，后者尺寸为5280/1998/1520mm，轴距为3250mm。不过仰望U7的风阻系数则是达到了惊人的0.195cd，而之前小米公布的小米SU7风阻系数同为0.195cd，官方宣传小米SU7的风阻系数为全球量产车中最低。那么换句话说，仰望U7或许也将获得该项殊荣。

不过早在2023年的汽车空气动力学分会学术年会上，就有一款名为仰望U6的车型风阻系数也同为0.195cd，甚至在造型上与仰望U7颇有几分相似。因此，外界有声音认为，仰望U7实际上就是仰望U6改了个名，提升了定位，不过这样的言论还没有得到证实。

仰望U7预计会采用锻造轮毂，从图片来看，轮胎风格整体十分运动，或将采用与仰望U9相似的前后不同尺寸的轮胎。同时可以发现，新车采用大号的碳陶打孔刹车盘。

另一张图中，仰望U7还采用了一种全封闭式的低阻轮毂，中间仰望LOGO配备重力装置，这与刚刚发布的蔚来ET9类似，当车辆在行驶过程中，可以让轮毂中心的LOGO始终像劳斯莱斯一样垂直于地面，提升整车的豪华感。

新车尾部采用贯穿式尾灯组，中间则是仰望的LOGO。下方采用空气动力学套件，让整车更显层级感，整体设计语言十分简洁。

除了造型之外，仰望官方还透露了仰望U7的动力性能数据，称其拥有超千匹马力，将颠覆轿车性能极限。参考其两位老大哥U8和U9的动力系统，以及仰望U7自身的易四方徽标，其搭载四电机技术基本没跑。同样采用这套动力方案的U8，四电机最大功率可达880kW，最大扭矩为1280N・m，百公里加速甚至仅需3.6s。

而这样的动力系统如果放在仰望U7上，整体数据只会更加暴力，毕竟0.195cd的风阻系数摆在这里，相比硬派越野车那硕大的身躯，U7明显拥有更强的性能释放能力。作为一款定位百万级别的新能源车型，U7极有可能与U9一样配备云辇-X智能车身控制系统，通过双阀减振器、高度传感器、云辇智算中心、主动式防倾杆、空气弹簧等感知硬件，让车辆实现底盘全主动控制。

智能化方面，仰望U7同样可能采用与U8相同的方案，搭载比亚迪与高通联合定制的4nm 5G芯片，运行比亚迪自研的仰望Link智能网连系统，在全车交互方面肯定会有所升级。智驾方面，硬件大概率就是U8上那一套，目前仰望Pilot智能辅助驾驶系统已经可以实现高速导航辅助驾驶，得益于如此强大的硬件性能，未来也有支持城区智能辅助驾驶的基础，因此智驾方面同样惹人遐想。

目前内饰以及其他数据方面仍没有详细信息，但仅凭已有的信息来看，仰望U7的硬件已经堪称顶级，站稳百万市场问题不大。从定位来看，仰望U7很有可能与蔚来的行政级轿车蔚来ET9形成直接竞争，不过后者要到2025年才上市。

曾经被国外品牌垄断的百万级高端市场，如今被自主品牌一一打破，并且各大品牌还在不断涌入，极氪、埃安、比亚迪、蔚来都在捅破自主品牌的天花板，试图抢夺传统豪强的阵地。从目前的情况来看，自主品牌的全面高端化，还只是开了个头。