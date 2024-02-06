问界理想五年时间都追不上，腾势新旗舰SUV再撂狠话

「从破局到领先，我们只用了不到两年」。在前几天举行的2024年腾势汽车用户沟通日上，腾势汽车首席共创官赵长江如是说道。

2023年，比亚迪立旗下五大产品序列正式落定：比亚迪王朝网、比亚迪海洋网、腾势、方程豹以及仰望。腾势作为其中一员，身份却有别于其他四大系列，过去十年，腾势主要由比亚迪与奔驰共同主导，却并未有所起色。反而是在归属比亚迪后，腾势才迅速起势，一扫先前的阴霾。

数据显示，腾势2023年累计销量为127840辆，其中首款车型腾势D9全年交付119182辆，占总销量的93.23%，但另外两款车型腾势N7和N8合计交付不到总销量的7%。腾势没能延续MPV市场的巨大成功，在SUV领域接连失手。

外界对N7与N8的失利原因普遍比较认可的是，前者定价过高，智能化无法与同价车型相提并论，在极度内卷的新能源汽车市场中缺乏竞争力;后者则是一款半新车，只是比亚迪唐的精装修版，就连腾势内部都并未对其寄予厚望。

但即使如此，SUV市场依然是腾势无法放弃的战略要地，也是各家品牌的兵家必争之地。小鹏有G6和G9，蔚来有ES6和ES8，理想凭借L系列做到新势力榜首，问界也成功押宝新M7和M5，还有即将上市的M9，创下销量神话。面对SUV要地接连被友商一一抢占，腾势的下一款SUV刻不容缓。

早在2023年初，腾势汽车首席共创官赵长江就在社交媒体上向外界透露腾势SUV系列将拥有N7、N8以及N9三款车型，能够提供家用、越野、城市、赛道、旅游等场景价值。目前，N7和N8都已上市，唯有N9始终没有太多信息。

M9、L9五年都追不上

在刚刚举办的2024年腾势汽车用户沟通日上，腾势宣布将推出三款车型，分别是对标保时捷帕拉梅拉的大型猎装轿跑、对标迈巴赫S级的旗舰级轿车以及2024年年底发布的旗舰SUV车型。而这款SUV车型似乎正是此前赵长江透露的腾势N9，定位在N8和N7之上。

与此同时，赵长江在社交媒体上晒出全新旗舰SUV的谍照，并且配文，「几位参加腾势汽车年度用户沟通日的车友来看腾势旗舰SUV，都说这辆车成了，你们觉得呢？有哪些配置需要的」。

在下方评论区，赵长江确认，云辇-A、激光雷达、电吸门、沙发、冰箱、大彩电、航空椅都将出现在全新旗舰SUV上。同时新车车长超过5.2m，采用三排座椅布局，并且第三排空间充裕。

除此之外，结合腾势在用户沟通会上提及的新技术，5.2m以上车型实现10m以内转弯直径，麋鹿测试成绩达到90km/h，基本上也可以确定腾势旗舰SUV将实装这些技术。

回过头来看谍照，从车友与新车的合照来看，这款SUV车身高度可能高达1800mm，与问界M9和理想L9类似，并且车身后悬部分格外突出，想必是为了前面所说充裕的第三排空间。整个后风挡玻璃大幅度倾，车顶略微下沉，运动气息明显。

新车D柱似乎还有装饰，可能会采用比较大气的设计以凸显成熟质感。虽然有厚重的伪装，但依然看不出车把手位置有明显突出的痕迹，基本采用了隐藏式门把手的设计。车身侧面配备脚踏，中间位置离地间隙不高，拥有空悬的情况下可以调整离地间隙以提升复杂道路的通过性，整体来看整车十分注重空间。

在接受采访时，赵长江更是直言，「旗舰SUV来讲，现在的M9、L9或者其他的一些9，跟我们没法比，别人可能五年的时间都追不上」。这份自信除了来自于比亚迪深厚的技术积淀之外，也与比亚迪在2024年前所未有地重视智能化不无关系。

比亚迪发力智能辅助驾驶

过去，比亚迪新能源车型的智能化缺失时常被人诟病，随着整个新能源市场从卷电气化的上半场全面过渡到卷智能化的下半场，在这股智能浪潮中，就算比亚迪已经做到了中国新能源市场份额第一，也同样无法独善其身，尤其是2023年智能驾驶全面爆发。

于是，比亚迪前所未有地重视智能驾驶，腾势首当其冲，成为比亚迪全面智能化的先锋军。腾势N7上市之初，入门版采用地平线征程3芯片，算力只有5TOPS，仅支持L2初级智能辅助驾驶，包括ACC自适应巡航和LCC车道居中保持功能。

意识到问题不对之后，腾势召开智能沟通会，宣布腾势N7成为新一代英伟达DRIVE Orin平台新芯片的首发车型，搭载英伟达Orin-N芯片，算力为84TOPS，支持高速NOA、AVP代客泊车等功能，并且可与云辇-A空气悬架进行数据互通，实现其路况预瞄功能，这才让腾势N7的智驾能力稍稍提升了一些。

但尽管如此，腾势的智驾能力与同期新势力品牌依然无法相提并论。放眼新能源汽车市场，从20万元级别的小鹏G6，到25万元级别的问界M5、问界新M7，再到30万元级别的智己LS7、阿维塔11、蔚来ET5以及售价更高的理想L9、蔚来ES8等，都已经在智能驾驶领域形成完整且领先的市场布局，这给腾势N7乃至比亚迪想要在智驾技术上突围带来了巨大阻力。

相比理想、蔚来、小鹏甚至是华为智驾这些智驾「引领者」而言，比亚迪目前的智驾进度还是相对落后。无论是华为年底全国范围内开启城区NCA的豪言，还是新势力御三家不断扩展城区智驾版图的壮举，腾势N7去年10月份才推送高速NOA的进度显然已经落后太多。

不过在1月份的发布会上，王传福表示，未来比亚迪高阶智驾系统将在20万元以上车型中选配，30万元以上车型中标配。而腾势，恰好就是定位30万元以上的品牌之一。

其实早在2023年上半年，比亚迪就已经全面启动城市领航技术的研发，但没想到新势力在智驾领域的内卷，竟然将城区NOA全面铺开的时间点大大提前。随着2024年到来，比亚迪的城市领航也将逐渐上车，追赶智驾领域头部车企，并将自身三电、底盘等方面的优势同样延续到智能驾驶上。

腾势想要拿下更多高端市场的份额，势必要拉齐与竞争对手的智驾水平，再加上比亚迪自身的技术优势，以产品力正面击溃对手。在这场智能化转型中，腾势的全新旗舰SUV无疑吃到了红利，但究竟能否领先问界和理想5年，在真正看到产品之前，还不能妄下定论。