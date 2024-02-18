2月25日上市，集比亚迪最强技术于一身，仰望U9蓄势待发

中国自主汽车品牌对于超跑的执念，终于在新能源时代得到了释放。

前有广汽超跑昊铂SSR强势亮剑，后有吉利的极氪001 FR重新定义新能源跑车，作为新能源时代龙头老大的比亚迪自然不能落后。最近有消息称，比亚迪仰望旗下的纯电动超跑仰望U9即将于2月25日上市。

燃油时代，无论是技术还是概念，超跑都被国外品牌所垄断，在这种情况下，中国品牌很难有所突破。直到20年前，吉利推出首款国产跑车美人豹，中国汽车工业才开始小步快跑。可超跑本质上与跑车不同，不是做出来就能叫超跑的，美人豹虽然在外观以及动力上做到了形似，但依然无法将其称之为超跑。

来到新能源时代，即使中国品牌凭借技术优势抢滩登录成功，尤其是比亚迪凭借自己的三电技术积淀加上源源不断的技术创新，一举吞下新能源多数份额，实现弯道超车。

俗话说，解决温饱之后，就要追求精神上的富足。这句话放在比亚迪甚至是整个中国自主品牌中也同样适用，突破国外汽车品牌的技术封锁之后，在新能源时代重塑超跑体系，成为中国自主品牌下一阶段的目标，才有了昊铂SSR与极氪001 FR的诞生。

作为比亚迪旗下的高端品牌，仰望早在去年就已经发布了仰望U8，硬派越野的定位加上多年积累下的技术爆发，使得这款售价高达109.8万元的国产新能源汽车打开百万级市场，让自主品牌在这一价位区间有了自己的定价权和话语权。

但显然只靠这样一款车型，仰望还不足以完全立足于百万级市场，因此酝酿已久的仰望U9将会是比亚迪又一次的技术爆炸。

工信部公布的第378批《道路机动车辆生产企业及产品公告中》中，仰望U9赫然在列。参数显示，仰望U9三围为4966/2029/1295(1338)mm，轴距为2900mm。

外观方面，新仰望U9秉承了仰望的家族式设计，同时将张扬的风格发挥到极致，让整体外观造型极具视觉冲击力。新车前脸运用大胆、创新的线条设计，紧抓用户眼球。而独特的线条与曲面构成极具攻击性的车身姿态，让运动感展露无遗。

水滴型飞行舱体的设计，让仰望U9更具速度感和力量感，同时水滴造型有效降低风阻系数，并且让整个座舱更具悬浮感和科技感。新车采用蝴蝶门开启方式，逼格拉满，同时标配碳纤维组件，车尾还可选装大型碳纤维固定式扰流板。

内饰上，仰望U9采用双环抱座布局，桶形座椅上有缝线装饰。前舱的三幅式方向盘采用平底设计，同时可以发现前方还有一个液晶显示屏。

核心配置方面，仰望U9将标配比亚迪的两大看家技术：「易四方」以及「云辇-X」。

其中，易四方技术在仰望U8上得到淋漓尽致的释放，其四电机最大功率可达880kW，最大扭矩为1280N・m，百公里加速甚至仅需3.6s。而超跑定位的仰望U9，将会发挥出这套平台的最大潜力，搭载四电机系统，四个电机最大功率均为240kW，综合功率高达960kW，也就是说新车马力高达1306匹!零百加速甚至能够达到2S级别。另外仰望U9也将拥有原地掉头、易四方泊车等技术。

这次备受外界关注的是仰望U9所搭载的云辇-X智能全主动车身控制系统，通过双阀减振器、高度传感器、云辇智算中心、主动式防倾杆、空气弹簧等感知硬件，让车辆实现底盘全主动控制。基于该系统，仰望U9能够实现随拍舞动、原地起跳等创新功能，彻底刷新用户对于百万级新能源超跑的认知。

除此之外，仰望U9还在空气动力学方面做出了创新。新车内部配置6组精心布局的车身风道，以及12组主被动空气动力学套件，能够给仰望U9带来高效散热、超低风阻和高下压力三大优势。并且新车拥有行业顶尖水平的轻量化超级车身，将超级跑车安全性提升到新高度。

仰望U9，可谓集比亚迪顶尖技术于一身，势必要打破传统品牌在超跑领域的封锁。

进入新能源时代，中国自主品牌好不容易度过用市场换技术的合资时代，实现弯道超车，并且深耕技术上探过去的封锁区，实现突围。以比亚迪为首的中国车企迎来了自己的造车最好年代，自主品牌集体冲高指日可待，在昊铂SSR、极氪001 FR以及即将上市的仰望U9带领下，中国超跑有望改写现有格局。