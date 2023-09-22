109.8万元的仰望U8，用技术趟出一条血路

比亚迪高端品牌首款车型仰望U8正式上市，集万千技术于一身，上市价格109.8万元。

去年年中，就不断有消息传出称比亚迪即将推出百万级品牌仰望，彼时外界都在猜测新品牌将以何种姿态进入百万级市场。年初，仰望品牌总算露出真容，其首款车型仰望U8终于面世。时隔近8个月后，比亚迪公布仰望U8上市价格――109.8万元。

以新人姿态进入百万级市场的品牌，仰望何来底气与路虎卫士、奔驰G500等传统豪强同台竞技？答案简洁明了：技术堆砌。

比亚迪董事长兼总裁王传福有一个著名的「鱼塘理论」：“比亚迪有一个技术鱼塘，里面养了很多鱼，市场需要的时候就捞出一条来。”这个比喻，正是正是比亚迪二十多年来在新能源领域技术积累与创新能力的真实写照，也是仰望U8能够站上百万级汽车市场的基础。

两大核心技术

仰望U8具备两大核心技术――「易四方」和「云辇-P智能液压车身控制系统」。易四方平台有个很大的亮点，就是每个电机可以独立控制每个车轮，实现单个车轮驱动、制动、前进和后退，让车辆本身具备超强的车身姿态调整能力。

比如仰望U8的「原地掉头」功能就是基于这一架构，通过对每个轮子的扭矩输出精准控制，来达到原地掉头的目的。通过感知力更强的电驱系统，仰望U8可以以毫秒级的响应速度调整轮端动态，降低车辆因抓地力不足产生的失控问题。当遭遇爆胎时，剩余完好车胎可以单独控制，帮助车辆实现平稳的控制，规避转向过度与翻车风险。

「云辇-P智能液压车身控制系统」是比亚迪云辇系列中的高端产品，目前云辇-C搭载于比亚迪王朝系列以及腾势部分车型中，云辇-A首搭于腾势N7，而云辇-P则专为越野车型打造。

云辇-P可以实现四轮同步升降，也能单轮独立升降，在极限路况下，四轮联动功能可为悬空轮减振器输送油液、拉长悬架行程，保证四轮动力有效输出。同时云辇-P对于路面环境感知能力极强，能够快速调整悬架和车身姿态，野外场景下让驾乘人员可以不受车外地形干扰。

极致堆料，技术源源不断

仰望U8的三电系统也做到极致，搭载四台电机，动力参数非常恐怖，系统最大功率达到880kW，扭矩达到1280N・m，3.6s的零百加速对于一台自重3.5吨的越野车而言，简直残暴至极。仰望U8搭载49.05kWh的电池和75L油箱，CLTC综合续航里程达到1000km，CLTC纯电续航也有180km，支持最高110kW的直流快充，30%-80%仅需18分钟。

更恐怖的是，仰望U8还采用双重防水设计，核心部件全部达到IP68级别防水要求，这也使得新车具备水中漂浮能力。配合易四方四电机控制技术和特别设计可划水的轮毂，仰望U8完全可以在应急浮水时移动甚至渡河，不过这并不意味着新车就可以肆无忌惮地开入水中，毕竟其本质上还是一台车。

作为高端豪华车型，仰望U8的智驾硬件堆料也相当豪华，两颗英伟达ADRIVE Orin芯片，辅以3颗激光雷达+13颗感知摄像头+5颗毫米波雷达以及12颗超声波雷达，系统算力高达508TOPS。如此硬件堆砌已经是智驾天花板级别，看得出来比亚迪也是为之后实现「自动驾驶」预埋硬件。不过目前官方并没有展示更多智驾能力，高速NOA和城区NOA的消息也没有透露，但硬件基础摆在这，未来的智驾能力依然令人遐想。

豪华内饰，品质感拉满

对于一款百万级豪车而言，内饰设计绝对是影响消费者选购很重要的因素。仰望U8以科技融合豪华感，带来媲美传统豪车的品质感。

仰望U8配备高规格Nappa真皮坐椅，前后排座椅均支持电动调节、加热、通风、记忆、按摩、腰撑4向电动调节、电动调节腿托、高度可调头枕等功能。仰望U8前舱采用首创的12.8英寸R800星河曲面2K OLED屏幕，与主副驾两块23.6英寸mini LED屏无缝衔接，科技感十足。配合对称结构的双环抱星环座舱，将驾乘体验再拉高一个度。

此外，仰望U8还标配车载冰箱、全车LED触摸式阅读灯、50W手机无线充电等等，更加贴合新能源时代，同时也塑造出科技加持下特有的越野感。

与传统豪强掰掰手腕

以与仰望U8差不多定位的路虎卫士为例，两者价格相近。作为被英国皇室所青睐的车型，路虎卫士一直都是豪华越野车型的代表，凭其越野性能出现在这颗星球上无数荒芜之地，也是仰望U8的直接竞争对手。

路虎卫士130标配英杰力3.0T六缸发动机，最大功率294kW，峰值扭矩550N・m，与之匹配的是一台8AT变速箱，可以让这个庞然巨物仅用6.6s就完成0-100km/h加速，同时空气悬架、全时四驱系统、ATPC全地形进程控制、第二代Terrain Response®智能全地形反馈适应系统也为其卓越的性能提供了助力。

这样的动力数据摆在仰望U8面前，用「被吊打」来形容完全不为过，但燃油与新能源本质上依然存在差距，消费者选择路虎卫士也绝不仅仅只是看中性能，而这也是仰望U8所面临的巨大挑战。

用技术杀出一条血路

面对传统豪强，仰望U8最大的劣势就是品牌认知度尚未完全建立。消费者一提到路虎卫士，就能联想到其可靠的安全性能、英国皇室专车、以及悠久历史支撑下巨大的品牌影响力。作为初出茅庐的仰望U8，品牌知名度仍未完全打响的情况下，要想站稳百万级汽车市场，技术堆砌就是最合适的道路。

新能源时代，汽车市场注定迎来变革，面对新旧交替的窗口期，豪华汽车市场，也该变变样子了，比亚迪仰望交出的首张答卷，或许就是这一切的开始。