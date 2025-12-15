“2200MPa打造的前后门双堡垒，是智能驾驶时代最被低估、且永远无法通过OTA升级的配置。”

12月15日，岚图汽车CBO、销售公司总经理邵明峰用一句“安全无法OTA”，撕开了智能驾驶时代的“安全幻觉”。在智能座舱、辅助驾驶等硬件参数、算力角逐白热化的今天，这番言论如一记警钟，尖锐地指向了一个行业悖论：我们全力追逐着让车“更聪明”，却在最基础的“让它更坚固”一事上，陷入了参数的内卷与沉默。

这并非危言耸听。当智能驾驶系统致力于实现“零事故”的远期理想时，现实的物理碰撞风险依然存在。纵观行业，目前主流车型多停留在2000MPa级钢材上，而岚图泰山使用的2200MPa航空级钢材，却将这一标准推向新高度。两者虽仅有200MPa之差，但在极限碰撞中，带来的却是“安全区”与“危险区”的本质区别。2200MPa钢材，常用于军工与航空领域，强度约为普通钢材的三倍，能在大撞击中极大抑制形变，守护乘员舱完整。

用“军工品质”定义产品，“安全是最大的豪华”，对于岚图而言，这些从来不是一句口号。24.5%的顶级热成形钢占比、行业领先的6秒超长保压气囊系统，共同构建了一个“软硬兼顾”的移动安全堡垒。无论意外来自何方，都能最大程度抵御冲击，守护乘员生命安全空间。 岚图不追求表面的繁华，而是专注于筑牢安全的根基，这份坚守，正是泰山冲击高端的底气所在。

智能，决定了体验的上限;但安全，定义了生命的底线。这条底线，永远无法通过一次软件升级来补足。岚图泰山的 2200MPa“生命柱” ，不仅是对材料的突破，更是对行业浮躁的一声警醒：在奔赴智能未来的路上，千万别忘了造车最原始的初衷――安全，是最大的豪华，也是一切科技得以闪耀的前提。

作为“新时代全尺寸旗舰SUV“，岚图泰山配备三腔空气悬架，支持EDC魔毯功能，搭载双向16°后轮转向技术，800V碳化硅岚海智能超混技术，是华系首款800V+5C智能超混SUV，同级唯一标配65度大电池，CLTC纯电续航超350公里，综合续航超1400公里。

智能科技方面，泰山搭载华为乾智驾ADS 4系统和应用语音大模型的鸿蒙座舱5，配备HUAWEI XPIXEL智慧投影大灯、AI云舒座椅、13L智能冷暖双开车载冰箱等豪华科技配置。岚图泰山全面颠覆大六座豪华SUV市场的价值标准和形象高度，强势切入40万级豪华大六座SUV竞争圈，重新定义高端新能源SUV市场的格局。