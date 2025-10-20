26Äê¹ºÖÃË°ÐÂÕþ½â¶Á£ºµç³µÓëÔö³Ì³µÈ«ÃæÏ´ÅÆ£¬ºÎÊ±ÈëÊÖ×îºÏÊÊ£¿
2025ÄêÈ·ÈÏÊÇÖÐ¹ú¶ÔÐÂÄÜÔ´Æû³µÃâÕ÷³µÁ¾¹ºÖÃË°µÄ×îºóÒ»Äê¡£×Ô2014ÄêÆðÊµÊ©µÄÕâÏîÕþ²ß£¬Ö±½Ó½µµÍÁËÏû·ÑÕßµÄ¹º³µ³É±¾£¬ÅàÓýÁËÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡´ÓÎÞµ½ÓÐ¡¢ÓÉÐ¡µ½´ó¡£
¸ù¾Ý×îÐÂÕþ²ß£¬2026Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ2027Äê12ÔÂ31ÈÕ£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹ºÖÃË°Õþ²ß½«´Ó¡°ÃâÕ÷¡±±äÎª¡°¼õ°ëÕ÷ÊÕ¡±£¬Ã¿Á¾ÐÂÄÜÔ´³ËÓÃ³µ¼õË°¶î²»³¬¹ý1.5ÍòÔª¡£
ÐÂ¹æÁ½´óºËÐÄ±ä¶¯£º
Ò»·½Ãæ£¬Ë°ÊÕÓÅ»Ý·ù¶È¼õ°ë¡£Ä¿Ç°ÖÁ2025Äêµ×£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µÈÔ¿ÉÍêÈ«ÃâÕ÷³µÁ¾¹ºÖÃË°£¬ÆäÖÐÃ¿Á¾ÐÂÄÜÔ´³ËÓÃ³µÃâË°¶î²»³¬¹ý3ÍòÔª¡£¶ø2026-2027Äê£¬¹ºÖÃË°¸Ä³É¼õ°ëÕ÷ÊÕ£¬ÇÒÃ¿Á¾ÐÂÄÜÔ´³ËÓÃ³µ¼õË°¶îÉÏÏÞÎª1.5ÍòÔª¡£
ÒÔÒ»Á¾ÊÛ¼Û15ÍòÔªµÄ³µÎªÀý£¬½ñÄê¿ÉÃâ½ÉÔ¼1.5ÍòÔª¹ºÖÃË°£¬¶øÔÚÃ÷Äê¾ÍÐè½ÉÄÉÔ¼0.75ÍòÔª¡£¶ÔÊÛ¼Û30ÍòÒÔÉÏ³µÐÍ£¬½ñÄê¿ÉÏíÊÜ3ÍòÔªÃâË°¶î¶È£¬½öÐè²¹½ÉÊ£ÓàÇ§ÔªË°¿î;¶ø2026ÄêÔòÐè½ÉÄÉÖÁÉÙÔ¼1.5ÍòÔªË°¿î¡£
ÊÛ¼ÛÔ½¹óµÄ¸ß¶Ë³µ£¬½ÉÄÉË°¿îÏàÓ¦Ô½¸ß£¬Ò²ÊÇÕþ²ß¹«Æ½µÄÉî¿ÌÌåÏÖ¡£
ÁíÒ»·½Ãæ£¬¼¼ÊõÃÅ¼÷´ó·ùÌá¸ß¡£´¿µç¶¯Æû³µÐèÂú×ã¸üÑÏ¸ñµÄ°Ù¹«ÀïµçºÄÒªÇó;²åµçÊ½»ìºÏ¶¯Á¦³µ(º¬Ôö³ÌÊ½)µÄ´¿µçÐøº½ÃÅ¼÷´Ó43¹«ÀïÌá¸ßµ½100¹«Àï£¬Ôö·ù´ï132%¡£
ºÁÎÞÒÉÎÊ£¬ÐÂÕþ²ß½«¼ÓËÙµç³µÓëÔö³Ì³µÈ«ÃæÏ´ÅÆÊ±´úµÄÀ´ÁÙ¡£
´¿µç³µ¡°µÍÄÜºÄ¡±Óë¡°ÇáÁ¿»¯¡±ÆÈÔÚÃ¼½Þ
ÐÂ¹æ¶Ô´¿µç¶¯³µÆû³µµÄ¡°ÖØÁ¿¡±ºÍ¡°ÄÜºÄ¡±ÒªÇó¸üÎªÑÏ¸ñ¡£
ÐÂ¹æÒªÇó°Ù¹«ÀïµçºÄ·ûºÏ°´Õû³µÖÊÁ¿·Ö¼¶µÄÏÞÖµÒªÇó¡£ÖØÁ¿³¬¹ý3.5¶ÖµÄ´óÐÍ´¿µç¶¯SUVÃæÁÙ½Ï´ó½µµÍµçºÄµÄÑ¹Á¦£¬Õâ½«´ÙÊ¹³µÆóÓÅ»¯²úÆ·Éè¼Æ£¬¸Ä±äµ±ÏÂ¹ú²úµç¶¯³µ¹ý³¤¡¢¹ý¸ß¡¢¹ýÖØµÄÇ÷ÊÆ¡£
ÁíÍâ£¬ÐÂ¹ú±êÒªÇó»ù×¼ÖÊÁ¿ÔÚ1780kgÒÔÏÂµÄ´¿µç¶¯Æû³µµçÄÜÏûºÄÏÞÖµ½Ï´ËÇ°¼ÓÑÏÔ¼11%¡£µçºÄ³¬±êµÄ³µÐÍ½«ÎÞ·¨ÏíÊÜ¹ºÖÃË°¼õÃâÕþ²ß¡£
´¿µç¶¯³µµÄ¡°³µÖØ¡±Ò»ÏòÊÇÐÐÒµÀÏ´óÄÑÌâ£¬ÓÉ´Ë´øÀ´µÄ¸ßÄÜºÄ¸üÊÇ±¥ÊÜÓÃ»§Ö¸Ôð¡£ÐÂ¹æ³öÂ¯½«´ó·ùµ¹±Æ³µÆóÌáÉý¼¼ÊõË®Æ½£¬¼ÓËÙµç³µÏò¡°ÇáÁ¿»¯¡±·½Ãæ·¢Õ¹£¬ÔÚÇáÁ¿»¯²ÄÁÏ(ÈçÂÁºÏ½ð¡¢Ì¼ÏËÎ¬)¡¢³µÉíÄÚÍâ½á¹¹»¯Éè¼Æ¡¢ÏÈ½øÖÆÔì¹¤ÒÕ¡¢ÒÔ¼°ÈýµçÏµÍ³ÐÔÄÜÐ§ÂÊµÈ·½ÃæÔö´óÑÐ·¢Í¶Èë£¬Ó¦¶ÔÈÕÒæÑÏ¸ñµÄ·¨¹æÒªÇóºÍÊÐ³¡¾ºÕù¡£
¶ø¶ÔÏû·ÑÕßÀ´Ëµ£¬½ÓÏÂÀ´´¿µç³µµÄ¡°ÇáÁ¿»¯¡±ºÍ¡°Êµ¼ÊÄÜºÄÐøº½¡±ÒÀÈ»ÊÇ¹º³µÊ±¿¼ÂÇµÄºËÐÄÒòËØ£¬ËüÃÇ²»½öÓ°Ïì³¤ÆÚÓÃ³µ³É±¾£¬Ò²ÊÇºâÁ¿Ò»Á¾³µÐÍ¼¼ÊõÏÈ½øÐÔµÄÖØÒª±ê³ß¡£
²åµç»ì¶¯ºÍÔö³Ì³µÈ«ÃæÏ´ÅÆ
¶Ô²åµçÊ½»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µ(º¬Ôö³ÌÊ½)£¬´¿µçÐøº½Àï³ÌÒªÇó´Ó43¹«ÀïÌáÉýÖÁ100¹«Àï£¬ÕâÒ»±ä»¯Ó°ÏìÉîÔ¶¡£
Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏÖ÷´òµÍ¼Û²ßÂÔµÄÈëÃÅ³µÐÍ£¬Èç±ÈÑÇµÏÇØPLUS 55km°æ±¾¡¢¼ªÀûÒøºÓA7 70km°æ±¾¡¢ÆæÈð·çÔÆA8 70km°æ±¾µÈ£¬Òò´¿µçÐøº½Î´´ïÐÂ±ê£¬½«´Ó2026ÄêÆðÎÞ·¨ÏíÊÜ¹ºÖÃË°¼õÃâ¡£
Õâ½«¼ÓËÙÍÆ¶¯»ì¶¯³µÁìÓòÏò¡°Ð¡ÓÍÏä¡¢´óµç³Ø¡±µÄ¼¼ÊõÇ÷ÊÆ»»´ú¸ïÐÂ¡£
¶øÔÚÖÐ¸ß¶Ë»ì¶¯³µÐÍÖÐ£¬Ä¿Ç°ÈçÀíÏë¡¢ÎÊ½ç¡¢ÁãÅÜ¡¢ÉîÀ¶µÈÖ÷Á÷Æ·ÅÆ³µÐÍ£¬´¿µçÐøº½Àï³ÌÆÕ±é³¬¹ý200¹«Àï£¬Ô¶¸ßÓÚÐÂÕþÃÅ¼÷£¬ËùÒÔÔÝÊ±ÊÜÓ°Ïì½ÏÐ¡¡£
µ«ÊÇ£¬ÐÂÕþ»¹¶Ô²åµç»ì¶¯³µÐÍµÄÄÜºÄÌá³öÁË¸ü¸ßÒªÇó¡£¸ù¾Ý³µÁ¾Õû±¸ÖÊÁ¿²»Í¬£¬ÐÂÕþÉèÖÃÁË²»Í¬µÄÓÍºÄºÍµçºÄÏÞÖµ£¬ÀýÈç£¬Õû±¸ÖÊÁ¿1090kgÒÔÏÂµÄ²å»ì³µÐÍ£¬ÓÍºÄ²»ÄÜ³¬¹ý4.42L/100km;Õû±¸ÖÊÁ¿2510kgÒÔÉÏµÄ²å»ì³µÐÍ£¬ÓÍºÄ²»µÃ³¬¹ý8.46L/100km¡£
¾Ý³ËÁª·Ö»áÊý¾Ý£¬ÔÚÕû³µÖÊÁ¿³¬¹ý2510kgµÄÔÚÊÛ²å»ì³µÐÍÖÐ£¬Ä¿Ç°¸ß´ï47%µÄ³µÐÍ²»·ûºÏÐÂÒªÇó;¶øµÍÓÚ2510kgµÄ²å»ì³µÐÍ£¬Ò²ÓÐ10%Î´´ï±ê¡£ÕâÒâÎ¶×Å½ü°ë´óÐÍ²å»ì³µÐÍÐè½øÐÐ¼¼ÊõÉý¼¶£¬·ñÔò½«ÔÚÃ÷ÄêÍË³öÊÐ³¡¡£
Ãæ¶ÔÕþ²ß±ä»¯£¬×÷ÎªÆÕÍ¨Ïû·ÑÕß£¬Èç¹ûÄãÔ¤Ëã³Ô½ô£¬ÓÐÒâÏòµÍ¼Û¹ºÈë´¿µçÐøº½100¹«ÀïÒÔÏÂ²å»ì³µÐÍ£¬Ç¿ÁÒ½¨Òé½ñÄêÔçµãÏÂ¶©£¬Ä¿Ç°ÕâÐ©³µÐÍÈÔ¿ÉÏíÊÜµ±Ç°µÄÈ«¶î¹ºÖÃË°¼õÃâÕþ²ß¡£
¶ÔÓÚ²»¼±ÓÚ¹º³µµÄÏû·ÑÕß£¬¿É¹Ø×¢³µÆóÕë¶ÔÐÂÕþÍÆ³öµÄ·ûºÏÐÂ¼¼ÊõÒªÇóµÄ³µÐÍ¡£ÕâÐ©²úÆ·ÔÚÐøº½¡¢ÄÜºÄ·½ÃæÓÐÏÔÖøÌáÉý£¬³¤ÆÚÊ¹ÓÃ¼ÛÖµ¿ÉÄÜ¸ü¸ß¡£
