刚过去的10月份新势力车企销量榜单呈现出全新竞争格局。零跑汽车同比增幅超84%达到70289台，正如其名持续领跑榜首。鸿蒙智行紧随其后，以68216台交出满意答卷。

整体上看，在“金九银十”销售旺季，绝大多数品牌均实现了同比大幅增长。蔚来首次突破4万台，同比增幅92.6%成为本月最大黑马。小鹏站稳4.2万台，而曾经Top级地位的理想汽车以31767台的交付量略显滞后。

从月度数据来看，新势力阵营已形成三个明显梯队：鸿蒙智行和零跑汽车组成的第一梯队(6.8万以上);小鹏、蔚来和极氪组成的第二梯队(4万左右);以及理想汽车等构成的第三梯队(3万左右)。

这一销量分布完全打破了过去“理小蔚”市场格局的长期固有认知，并迅速演变为“小蔚理”，其中蔚来的惊天翻盘和理想的中道衰落，更是最精彩的看点。

鸿蒙智行：生态赋能模式的胜利

鸿蒙智行10月交付68216台，单月交付再创新高。全系累计交付已突破100万台，创新势力品牌最快达成百万交付纪录!当月成交均价39万元，高端化战略获得前所未有的成功，是新势力中首个实现真正“名利双收”的品牌。

显然，鸿蒙智行成功的背后是华为赋能车企模式的独特加持。其整合了华为技术生态支撑和渠道优势，从而打造出一种不同于传统车企的发展路径。随着问界(赛力斯)、智界(奇瑞)、享界(江淮)、尊界(北汽)、和尚界(上汽)等阵容不断壮大，快速实现了规模化和份额扩张。

但从长期来看，除问界系列成功实现高端战略以外，其他界仍亟需爆款产品打响市场认知度。而且，随着华为鸿蒙智能座舱和乾智驾ADS4等核心科技的持续“外供”，五界既要面临避免“内斗”消耗问题，又存在产品核心竞争力进一步被削弱等致命隐忧。

零跑汽车：成本控制与精准定位

零跑汽车10月交付达70289台，成为本月交付量最高的新势力品牌。零跑的成功在于其精准的产品定位和卓越的成本控制能力。

通过垂直整合供应链和平台化战略，零跑在保持价格竞争力的同时实现了可观的销量增长。这种“高性价比”路线在中国这个价格敏感的市场显示出强大生命力。

接下来的11月份，零跑全尺寸旗舰SUV-D19已开启先享预约。该车定位为全尺寸6座大型SUV，预计售价在25万至30万元区间，计划于2026年上半年正式上市。车身长度超过5.2米，轴距超过3.1米，增程版搭载80.3kWh大电池，纯电版配备115kWh电池，首发搭载双高通8797芯片，同时配备了双腔空悬、LMC 2.0底盘(支持爆胎控制和圆规掉头)旨在以高性价比冲击豪华SUV市场，实现品牌向上。

蔚来：多品牌战略初见成效

10月是蔚来双旗舰SUV首次交卷，表现令人惊喜。整个品牌交付40397台，首次突破4万台大关。尤其，全新ES8交付超10000台，“创40万元以上纯电车型交付破万最快纪录”。

蔚来的多品牌战略开始收获成效：蔚来品牌交付17143台，主打高端市场;乐道品牌交付17342台，L90上市三个月交付33348台;firefly萤火虫品牌交付5912台，在10万级小车中持续保持领先地位。

凭借全新ES8和乐道L90的双旗舰之作，蔚来开始冲击四季度盈利重担，而以目前表现来看，几乎属于板上钉钉的事实。

在接下来，蔚来重心依然会放在全新ES8和乐道L90的“提产能、保交付”工作上。直至明年Q1季度，才会陆续推出被延迟上市的乐道L80和顶级旗舰ES9等。另一方面，蔚来针对智舱和智驾的软件功能研发交付，也是接下来的内部工作重点，其中NWM 2.0重大迭代版本会在年底前率先推送给Banyan 2.0车型。

极氪科技：双品牌+冲高端，成绩非凡

极氪科技10月销量61636台，单月销量首次突破6万台，同比增长9.8%，环比增长20.5%。

极氪的成功在于多款高端车型的非凡表现。其中，领克900单月销量超7000台，连续数月稳居高端全尺寸混动SUV市场前列;极氪9X作为顶级旗舰9月底上市后，13分钟内大定订单即突破1万台，未交付已先火;焕新极氪001上市后锁单量迅速突破1万台，持续引领猎装车市场。

综合来看，极氪汽车通过“焕新001巩固基本盘、领克900提升子品牌天花板、9X开拓全新市场”的组合拳，形成了清晰且富有竞争力的产品矩阵，这是其10月销量创下新高的关键。

理想汽车：转型期的阵痛与机遇

理想汽车10月交付31767辆，在头部新势力中相对滞后。但理想汽车历史累计交付量已达1462788辆，庞大的用户基础为其后续发展提供了支撑。

理想汽车正在从增程式技术路线向纯电路线扩展，产品迭代期间消费者可能出现观望情绪。同时，理想L系列增程SUV细分市场竞争加剧，也对其销量产生了一定影响。

不过，转型期的阵痛是暂时的，理想汽车在产品定义和用户运营方面的优势仍不容小觑。尤其是i8上市后的及时调整和i6上市给出的一系列定价优惠组合拳，再次创造了“爆款效应”。相信随着i6的大规模交付开始，理想汽车的销量将出现明显回转起色。

小鹏汽车：技术品牌向销量转化

小鹏汽车10月交付42，013台，单月交付量再创历史新高，并连续两个月站稳4万台大关。

其中，P7+累计交付已超8万台，连续11个月蝉联15-20万级中大型纯电轿车销冠;MONA M03作为销量支柱，10月交付超1.5万台，已连续14个月单月交付破万台;G6/G7/G9系列单月销量稳定过万辆。

在统治中高端纯电市场后，小鹏汽车正加速从纯电向“纯电+增程”双动力路线转型。目前至少已规划5款增程版车型发布，包括P7+、G7、G9、X9、以及一款全新增程全尺寸SUV。其中X9超级增程版会率先在11月4日亮相发布。增程车型全部基于800V平台打造，具备5C超充能力，纯电续航有望超过400公里，技术上具备后发优势。

随着2025年进入收官阶段，市场竞争激烈程度进一步加剧。曾经的“理小蔚”格局如今也得以惊天反转为“小蔚理”，其中蔚来的惊天翻盘固然令人震惊，但是不得不说的，随着各家车企技术路线、生态构建、用户体验等全维度比拼加码，未来的市场一定会更加风云变幻，动荡不定。