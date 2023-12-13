工信部新车：小米汽车SU7、零跑C10等车型电池信息曝光

在工信部最新一期的申报信息中，出现了几款一直备受外界关注的几款新车，包括小米汽车SU7、零跑C10以及吉利的银河E8，这些新车的电池和续航信息也一并曝光。

小米SU7

作为小米进军新能源市场的首款车型，小米汽车SU7自然受到外界格外关注。从工信部最新数据来看，小米SU7将搭载73.6kWh和101kWh两套电池组，其中101kWh对应800km和750km纯电续航;73.6kWh电池组对应668km和628km纯电续航。

根据之前的官方图片来看，小米汽车SU7外观非常像保时捷Taycan和特斯拉Model 3的结合体，线条流畅，简约中不失运动感。车身尺寸方面，小米S7的三围为4997/1963/1440mm，轴距为3000mm。

同时新车将分为400V平台和800V平台，根据电池数据来看，小米SU7的101kWh电池对应的800km纯电续航应该是四驱版本，这样的数据基本上是基于全域800V SiC高压平台的数据。对比极氪007 100度电池的870公里续航，以及智界S7 100度电池的855公里续航来看，小米SU7似乎并不占优。但仔细来看，其余两款车型均为单电机版本，而目前能够在双电机四驱的前提下将100度电池做到800公里的续航，可能眼下只有小米一家。

而73.6kWh电池的版本也能做到668km续航，相比小鹏P7 71度电池的586公里续航以及未来ET5 75度电池的560公里续航而言，也能看出小米SU7在续航优化方面的能力。此外，小米SU7单电机驱动电机峰值功率为220kW，最高车速为210km/h;双电机前后驱动电机峰值功率分别为220kW和275kW，最高车速可达265km/h。

加上小米以Hyper OS为基底逐渐铺开的人车家全生态，小米SU7的智能化表现十分值得期待。同时在智驾能力上，小米SU7将搭载激光雷达硬件，分明是冲着高阶智能辅助驾驶而去。并且小米早就已经收购Deepmotion，在2022年8月，小米就曾公布过一段自研算法的辅助驾驶演示视频。视频显示，经过改装的小米自动驾驶测试车进行了无保护左转、自动掉头、多车道路口左转、环岛绕行、礼让行人和自动泊车入位的测试，基本上已经具备城市NOA的能力。

对于小米而言，目前首款车型的声量已经打响，纸面产品力相当能打，唯一的悬念只剩价格，究竟能否成为「年轻人的第一辆新能源车」，我们拭目以待。

零跑C10

近几个月，零跑在新能源市场中的销量表现令人眼前一亮，不仅冲进新势力榜单前二，还成功吸引国际汽车集团Stellantis投资，开始进军海外市场。而零跑的下一款新车，零跑C10自然也受到不小的关注。

早在德国慕尼黑车展上，零跑C10就完成了首秀，但直到11月的广州车展，这款新车才在国内迎来首次亮相。这次工信部放出零跑C10纯电版本的电池信息，新车将搭载69.9kWh的磷酸铁锂电池，纯电续航为530km。

外观方面，零跑C10延续一直以来的家族化设计风格，保留招牌的贯穿式灯组。车身长宽高为4739/1900/1680mm，轴距为2825mm。作为参考，零跑C11的长宽高为4780/1905/1675mm，轴距为2930mm。尽管新车的尺寸并不大，但由于前后悬被极致压缩，实际上它的轴距相对于车长来说着实不短。

座舱部分，零跑C10舍去一切浮夸设计，将简约进行到底，同时几乎剔除所有实体按键，更加靠近新能源车型。也有人调侃，零跑C10的设计就像是理想L7 mini。

得益于零跑一直坚持的全栈自研，零跑C10基于最新的「中央集成式」架构LEAP 3.0打造而成，也是该架构下的首款车型。因此，零跑C10具备左、右、后三个域控制器，以中央超算平台为中心，对全车数十个电控单元进行精准管理，仅需25分钟就能完成一次无感式的全车OTA升级。

零跑C10还将搭载激光雷达，以及包括800万像素高清摄像头在内的30多个智驾硬件，同时搭载英伟达Orin X芯片。由此看来，新车或将拥有高阶智驾能力，甚至向城区智能辅助驾驶发起冲击。这对于当下在城区智驾内卷的新能源市场而言，能够提升不小的竞争力。

据悉，零跑C10将于明年1月份开启预售，3月份正式交付，预计起售价为15万元左右。零跑又要化身价格屠夫，在15万元市场掀起一阵腥风血雨了。

吉利银河E8

作为今年才全新问世的新品牌，吉利银河在新能源布局的速度并不算慢，银河L7和L6都取得了不错的成绩，而面向更高定位群体的E8也蓄势待发。

银河E8采用与极氪001、路特斯ELETRE同款的SEA浩瀚架构打造，车身尺寸为为5010/1920/1465mm，轴距为2925mm，也是目前同级纯电轿车市场中唯一一款车长超过5米的车型。新车前脸极具攻击性，造型锋利的头等组+前包围两侧的不规则设计让这种风格得到最大程度释放。整车线条十分流畅，风阻系数仅为0.19，远超比亚迪汉、特斯拉Model 3甚至是保时捷Taycan等同级纯电轿车。

之前工信部已经公布了银河E8的部分电池信息，分别搭载76kWh和62kWh的动力电池组，CLTC工况在纯电续航里程为665km和550km。而最新的申报信息显示，银河E8又申报一款搭载75.6kWh电池组的车型，纯电续航里程达到了620km。

从已有信息来看，银河E8高配版本或将采用800V SiC高压平台+三元锂电池，低配版本则是400V平台+磷酸铁锂电池，高配的电耗与续航还是比较让人期待。

在收购魅族科技之后，吉利的智能化提升十分明显，这份优势同样延续到了银河E8上。银河E8搭载一块45英寸8K「IMAX」巨屏，并且根据外界信息，这次车机系统将由Flyme团队与吉利研究院共同打造，应该是基于Flyme Auto Croe打造的银河N OS系统，是吉利银河在智能化方面的一次技术亮剑。

吉利银河E8将于12月16日正式开启预售，并于2024年1月份完成上市，从纸面参数来看，银河E8的产品力并不弱。但面对如今内卷到极致的新能源市场，吉利银河E8想要脱颖而出，仍需在价格战下给出极具竞争力的最终售价。

总结

2023年的尾声即将响起，但持续一整年的价格战并不会随着跨年钟声的响起戛然而止，可以预见的是，这场逐渐蔓延至整个行业的价格战将会在明年愈演愈烈。在这一前提下，任何新车想要突出重围，扎实的产品力加上打动消费者的定价，才是关键要素。随着新车不断上市，这场“旷日持久”的价格战也会逐渐走向白热化，谁能笑到最后，还看车企手中究竟有多少筹码。