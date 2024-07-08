华为助推销量？深蓝S07重磅焕新，华为智驾首次赋能！

既有百年车企长安超级增程技术，又有当红炸子星华为乾智驾加持，深蓝S07这次动真功夫了。

深蓝S07新车预计会在7月底正式上市，参考现售S7车型售价14.99-21.79万元，应该相差不大。不过考虑到现款深蓝S7实际购车时优惠不少，所以S07的最终售价也许更便宜。至于为何两者名字不一样，深蓝表示S07是为了和海外车型命名保持一致。

因此，深蓝S07其实就是S7的迭代改款车型，并且改动十分细微。

智能化是深蓝S07的核心升级地方。首先，智能座舱方面虽然仍搭载高通骁龙8155芯片，但运存增加至16+128GB，意味着系统能够运行更多的应用，流畅性有所增加。当然，深蓝也打造了更新更好的座舱车机UI，整体体验大幅提升。

座舱部分，副驾遮光板娱乐屏继续保留，中控无线充电从40W升级至50W，保留了后排空调控制屏，前排依然用AR-HUD取代传统仪表屏幕。另外，整个内饰新增星野绿配色，看上去非常清新淡雅，车门处将实木饰板更换为碳纤维板，算是个扣分项。

智能驾驶方面，才是深蓝S07的重头戏，也是其迭代改款的主要目的。相比老款S7的L2级辅助驾驶表现，新款S07首次搭载华为乾智驾技术，采用纯视觉方案，没有激光雷达，通过周身环绕摄像头+毫米波雷达等传感器硬件，能够实现全国高速及城快领航驾驶、可见即可泊等。

在华为智驾技术加持下，深蓝S07的高速领航和泊车体验想必与行业第一梯队相比也不落下风。

而且，在20万元以下价位区间内，目前能够拥有高阶智能驾驶的车型少之又少，虽然后续有小鹏M03、比亚迪汉等新车上市，但深蓝S07显然同样不虚。

毕竟作为长安深蓝的主打车型，S07的外观和内饰质感一直占据上风，整车长宽高4750x1930x1625mm，轴距2900mm，空间十分巨大，再加上长安超级增程技术，具备95%行业最高效率电驱总成、1200km超长续航、-30°C行业首发低温脉冲加热等一系列行业领先技术，机械素质表现优异。

所以，此次再加上华为智驾赋能，深蓝S07确实有成为爆款的潜质。不得不说，连小编都心动了，就看其定价怎么样了？