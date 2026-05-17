2026年5月15日，全景智慧旗舰MPV鸿蒙智行 智界V9正式上市，售价38.98万-51.98万元，首销期内下定，享至高56500元限时购车权益。

作为鸿蒙智行首款旗舰MPV，智界V9是智能时代的MPV集大成之作，在设计、空间、性能、驾驭、安全等方面实现跨代领先。新车搭载鸿蒙ALPS健康座舱3.0、MPV专属旗舰华为途灵平台、MPV首发车载制氧系统、全球首发全维包裹安全气囊、搭载华为悦彰非凡系列音响、二排主动座椅旋转、896线双光路图像级激光雷达、±7°主动后轮转向、行业首发侧门交互式迎宾光毯等旗舰配置。可实现手势智能控车、全场景智慧互联，为中国高端MPV向上跃迁提供新范本。据悉，智界V9小订已累计突破40000台。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东表示，“智界V9科技、安全、舒适、豪华全部拉满，重新定义旗舰MPV，堪称MPV中的MVP。未来我们还将坚持突破，持续进化，为大家带来更好的产品、体验和服务。”

奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃表示，“智界是奇瑞集团最高层级的战略布局，是整个集团倾力打造的战略特区。目前华为与奇瑞共同打造的3万多项相关专利将全面赋能智界;华为在智界首发的57项+核心黑科技让智界拿下了多项行业尖端技术的第一和唯一。”

据悉，智界全系产品，已斩获35项国内外权威认证和荣誉。高颜值智慧轿跑智界S7斩获全球顶级设计大奖;大空间智慧轿跑SUV智界R7荣获J.D.Power中型纯电SUV质量第一，同时在国际汽车质量标准化协会发布的中国汽车推荐度(NPS)研究中，同级排名第一。目前，智界双7交付量已突破160000台。

科技豪华的外观设计，诠释面向未来的旗舰美学

智界V9长宽高5359*2009*1879mm，轴距3250mm，以旗舰级车身尺寸带来恢宏气场与格局。造型设计融合自然美学和智慧科技，简约纯净、且极具未来感。前脸采用繁星格栅，配合高亮镀铬工艺精雕细琢，如星钻镶嵌、熠熠生辉。星钻尾灯在夜色中呈现丰富而立体的光影层次，尽显璀璨豪华气韵。御风流线型面设计与多处巧思设计结合，实现0.253超低风阻系数，大而灵动。

于设计见匠心，行止间更优雅。智界V9行业首发侧门交互式迎宾光毯，通过毫米波雷达主动感知，当用户走近时，将触发动态迎宾特效、侧门联动二排座椅旋转45°迎宾，让每次上下车都升华为一场充满仪式感的优雅体验。

顶级舒适、智能空间体验，重塑高端MPV出行想象

超大体量带来宽绰空间，智界V9舱内容积达到6033L，达到座座均权的空间奢享;后备箱空间容积892L，最大可扩容至2002L，满足全场景装载需求;全车52处贴心储物空间蕴藏精心设计，二排椅侧手机充电仓、门板储物盒、中控台镂空储物等设计可轻松容纳出行所需，处处贴心;车载恒冷智能大冰箱搭载行业首发长效蓄冷剂和大排量共享压缩机技术，实现断电不断冷。

百变空间赋予更多出行想象。智界V9二排双旋转座椅可实现45°迎宾;座椅旋转90°秒变“惬意观景台”;旋转180°带来超阔对坐空间，搭配34英寸悬浮桌板，对坐畅谈无拘束;二三排座椅均支持放倒，可灵活成床，打造温馨大床房。

智界V9打造全维感官的豪华座舱。二排座椅集舒躺模式、123°双零重力座椅、SPA级机械按摩、MPV唯一主动侧翼支撑、石墨烯理疗加热等黑科技，刷新MPV舒适天花板。材质上，丝云座椅3.0甄选全粒面Nappa真皮与半苯胺真皮扶手，辅以15层舒适堆叠，提供超越头等舱的乘坐体验。华为悦彰非凡系列HUAWEI SOUND Ultimate音响720°独创全包围声场，还原音乐厅级沉浸听感。此外，独家三排环绕立体声，空间音清晰精准，三排听音更通透。独立音区设计，自动隔离前后声音，每座皆享专属私人音响。

座舱隐私静谧性方面，智界V9配备4块智能隐私光幕玻璃、车窗隐私遮阳帘、天幕遮阳帘等设计，遮光、隔热、隔绝紫外线，构筑私密尊享空间。新车凭借超50O静音材料覆盖和13块双层夹胶隔音玻璃，打造媲美百万级豪车的静谧体验，获得中国汽研“低风噪”、“静谧性”双重最高等级认证。同时，全维主动降噪RNC设计通过21路融合传感信号，精准识别噪音方向和能量，结合自适应瞬时消除算法，有效隔绝喧嚣。

凭借全场景智慧联动，智界V9打造“移动的鸿蒙智家”。全新环宇三联屏与同级最大21.4英寸吸顶屏，带来沉浸式的观影体验。创新的全域NFC碰一碰、隐私声盾、指哪控哪等功能，让全场景交互体验“一触即发”。

颠覆性的灵活驾控，重新定义高端MPV驾驭标杆

智界V9配备前双叉臂+后H臂多连杆独立悬架、全系标配CDC连续可变阻尼减振器，并可选双腔空气悬架，兼顾运动与舒适性。全系标配MPV专属旗舰途灵平台，全系标配±7°后轮转向功能，最小转弯半径5.35m，比A级车更灵活。低速蟹行模式，轻松应对各种狭窄场景。同时，可实现500mm涉水深度，35.8m百零制动，坐得稳刹得住，从容驾驭。

软件定义让驾驭更从容。智界V9以六合一融合架构，实现软硬件协同，让乘坐更舒适、出行更安稳。专为MPV调校的晕车舒缓联动后轮转向，抑制转弯甩尾感，通过6大真实晕动场景验证，是首个获得TÜV Rheinland®莱茵晕动舒缓认证的MPV。

辅助驾驶方面，智界V9全系标配38个传感器，是行业首款搭载全球量产最高规格896线激光雷达的MPV，并将首批升级华为乾智驾®ADS 5。

在华为雪^智能增程系统和华为巨鲸电池平台赋能下，智界V9搭载53.4kWh电池，CLTC综合续航1320km，WLTC百公里油耗6.8L，以超长续航与极致能效，让用户从容远行。

六重安全赋能，重构MPV行业安全健康标准

安全是最大的豪华。车身安全方面，智界V9采用专为MPV设计的玄武车身，拥有MPV最高91.6%高强钢+铝合金占比、MPV最高25.1%热成型钢占比。行业首发2根2400MPa+6根2200MPa侧门防撞梁、11宫格吸能铝合金门槛梁，形成高强度“安全笼”，提升侧碰防护。同时专属电池防撞护甲，在全域侧柱碰工况下保证电芯0侵入。全球首发电磁热控压铸技术，颠覆性打造电磁热控后地板，推动一体压铸从蛮力挤压迈入精密控制阶段，重新定义车身安全与轻量化标准。

智界V9搭载MPV最多13个安全气囊，是行业唯一标配坐垫气囊、二排独立侧气囊的MPV，并搭载三排侧气帘、三排侧气囊等行业少有配置，确保每个乘员都有专属气囊守护，实现安全平权。行业独有全维包裹安全气囊全方位守护头颈胸等关键部位，带来“金钟罩”般的周全防护。

主动安全方面，智界V9搭载全维防碰撞系统CAS 5.0，具有全时域、全时速、全方向、全天候、全目标、全场景的超全感知能力，以更安全的eAES3.0主动防被撞辅助、移动异形障碍物识别等功能，安全守护每一程。

值得一提的是，智界V9搭载全新天使座全域防护系统，碰撞前提前主动座椅回位;碰撞中安全带收紧、全车13个气囊保护，把风险降到最小;碰撞后切换冗余电源、拨打救援电话并上报救援信息，铸就全时域安全防护。

健康安全方面，智界V9严选健康亲肤材质，从源头守护座舱，获得中汽中心“零甲醛汽车”、“零苯汽车”双认证。同时搭载鸿蒙ALPS健康座舱3.0，树立健康新标杆。首发MPV车载制氧系统全程无油洁净制氧，30分钟车内即可达到富氧浓度。搭载MOFs可吸附降解材料，搭配UVC紫外线杀菌模块、CN95抗菌抑菌滤芯、前后双负离子发生器、24小时自动新风系统等黑科技，主动净化空气。

智界V9共推出Max、Max+、Ultra、Ultra+四大配置版本，提供辉光紫、深海蓝、雪域白、鎏金黑四种车身配色和韶华杏、赤茶橘、绒霞紫三种内饰颜色，满足用户多元需求。智界V9首销期内即刻下定，预订权益可叠加。赠送价值10000元选配金;赠送价值20000元ADS高阶功能包补贴;赠送价值4000元辅助驾驶无忧服务权益;赠送价值2500元交付大礼包;鸿蒙智行老车主增换购补贴20000元。

智界V9的到来打破了传统豪华边界，重塑中国高端MPV市场格局，并以“MPV科技车皇”实力推动整个豪华MPV汽车市场加速进步与迭代。鸿蒙智行作为华为全场景智慧生活核心板块，覆盖从产品定义、设计、核心技术、质量流程，到品牌营销、渠道零售及售后服务的完整链路，以技术革新与模式创新为双轮驱动，加速中国智能汽车产业升级，为用户打造贯通全场景的极致智慧出行体验。

截至目前，鸿蒙智行已经构建覆盖全生命周期的高品质服务体系，拥有1951家销售门店和957家服务门店，城市覆盖率高达90%，充电枪数量超过180万。