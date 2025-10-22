±ÈÑÇµÏÇ°Èý¼¾ÏúÁ¿³åÖÁ 326 ÍòÎÈ×ø°ñÊ×£¡ÖÇÄÜ¸¨Öú¼ÝÊ»ÈÕ¾ùÊý¾ÝÆÆ 1 ÒÚ¹«Àï
½ðÇï¾ÅÔÂ£¬³µÊÐ¡°½ð¾Å¡±³ÉÉ«Ê®×ã¡£ÖÐÆûÐÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬9ÔÂÈ«¹úÆû³µ²úÏúÀúÊ·Í¬ÆÚÊ×´ÎÍ»ÆÆ300ÍòÁ¾£¬ÐÐÒµÑÓÐøÎÈÖÐÏòÉÏµÄÁ¼ºÃÌ¬ÊÆ¡£
ÔÚÐÂÄÜÔ´Æû³µ°å¿é£¬±ÈÑÇµÏ¼ÌÐøÇ¿ÊÆÁìÅÜ£¬ÔÂ¶ÈÓëÇ°Èý¼¾¶ÈÀÛ¼ÆÏúÁ¿¾ùÎ»¾ÓÖÐ¹ú³µÆó¼¯ÍÅµÚÒ»¡£
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬±ÈÑÇµÏ¼¯ÍÅ9ÔÂÏúÊÛÐÂÄÜÔ´³µ39.6ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤18.6%;1¨C9ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿´ï326ÍòÁ¾£¬Íê³ÉÈ«Äê460ÍòÁ¾Ä¿±êµÄ71%¡£
ÆäÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÆû³µ(Íõ³¯Øº£Ñó)Æ·ÅÆ9ÔÂÏúÁ¿´ï35.6ÍòÁ¾£¬1¨C9ÔÂÀÛ¼ÆÏúÁ¿298.5ÍòÁ¾£¬ÔÚÈ«ÊÐ³¡µ¥Ò»Æ·ÅÆÏúÁ¿ÅÅÃûÖÐÎÈ¾Ó¹Ú¾ü£¬Í·²¿µØÎ»ÒÀÈ»³ÖÐø¹®¹Ì¡£
ÖÇÄÜ»¯Ô¾Éý£¬ÈÕ¾ùÊý¾Ý»ýÀÛ¡°ÒÚ¡±Ê±´ú
2025Äê³õ·¢²¼µÄ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬Õý³ÉÎª±ÈÑÇµÏ¼ÓËÙÖÇÄÜ»¯×ªÐÍµÄºËÐÄÒýÇæ¡£½ØÖÁ9ÔÂ£¬¸ÃÏµÍ³´îÔØ³µÐÍÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑÍ»ÆÆ170ÍòÁ¾£¬ÆäÖÐ9ÔÂÐÂÔö29.5ÍòÁ¾£¬¸¨Öú¼ÝÊ»³µÐÍ¹úÄÚÏúÁ¿Õ¼±ÈÌáÉýÖÁ91.3%¡£
ÒÀÍÐÅÓ´óµÄ³µÐÍ±£ÓÐÁ¿£¬±ÈÑÇµÏÃ¿ÌìÉú³ÉµÄ¸¨Öú¼ÝÊ»Êý¾ÝÀï³ÌÒÑÍ»ÆÆ1ÒÚ¹«Àï£¬ÎªËã·¨ÓÅ»¯Óë°²È«ÌáÉýÌá¹©º£Á¿Êý¾ÝÖ§³Å¡£
ÔÚÌ«Æ½ÑóÆû³µ·¢²¼µÄ9ÔÂÖÇÄÜ¼ÝÊ»¸¨Öú³µÐÍÆ·ÅÆÏúÁ¿°ñÖÐ£¬±ÈÑÇµÏÆû³µÈÙµÇ°ñÊ×£¬ÏúÁ¿ÊÇµÚ¶þÃûµÄ4±¶»¹¶à£¬ÓÅÊÆ¶Ï²ãÁìÏÈ¡£¡£
È«Çò»¯ÌáËÙ£¬º£ÍâÏúÁ¿¹±Ï×³¬Á½³É
ÔÚº£ÍâÊÐ³¡£¬9ÔÂ£¬±ÈÑÇµÏ³ËÓÃ³µ¼°Æ¤¿¨º£ÍâÏúÁ¿´ï70,851Á¾£¬Í¬±ÈÔö³¤107%;1¨C9ÔÂÀÛ¼Æ³ö¿Ú³¬70ÍòÁ¾£¬Õ¼¼¯ÍÅ×ÜÏúÁ¿µÄ22%¡£
Ëæ×ÅÅ·ÖÞ¡¢¶«ÄÏÑÇ¡¢ÄÏÃÀµÈÖØµãÊÐ³¡³ÖÐø²¼¾Ö£¬±ÈÑÇµÏÔÚ°ÍÎ÷¡¢·¨¹ú¡¢Î÷°àÑÀµÈ¶à¹úÊÐÕ¼ÂÊ³ÖÐø×ß¸ß£¬ËÎPLUS¡¢º£Ê¨¡¢º£Å¸µÈ¶à¿î³µÐÍÔÚº£ÍâÊÐ³¡³©Ïú¡£
10ÔÂ9ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÔÙ´ÎÓÀ´º£ÍâÊÐ³¡Àï³Ì±®ÊÂ¼þ£¬µÚ1400ÍòÁ¾ÐÂÄÜÔ´Æû³µÔÚ°ÍÎ÷³ËÓÃ³µ¹¤³§ÏÂÏß£¬°ÍÎ÷×ÜÍ³Â¬À³ÉÎªµÚ1400ÍòÁ¾ÐÂÄÜÔ´Æû³µ¡ª¡ªËÎProµÄ³µÖ÷¡£
¼¼ÊõÎª±¾£¬ÐÐÎÈÖÂÔ¶
´Ó¹úÄÚÊÐ³¡µÄÎÈ½¡Ôö³¤£¬µ½º£ÍâÌåÏµµÄ¼ÓËÙÍØÕ¹£¬±ÈÑÇµÏÕýÒÔ³ÖÐø´´ÐÂÍÆ¶¯³¤ÆÚ·¢Õ¹¡£
ÒÀÍÐ³¬¼¶eÆ½Ì¨¡¢¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±µÈµç¶¯»¯¡¢ÖÇÄÜ»¯¼¼ÊõµÄÐÍ¬Í»ÆÆ£¬±ÈÑÇµÏ²»¶ÏË¢ÐÂÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ¼¼ÊõÉÏÏÞ£¬ÔÚ²úÒµ±ä¸ïµÄ¹Ø¼üÆÚ£¬Õ¹ÏÖ³öÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µµÄ³ÖÐø¾ºÕùÁ¦¡£
