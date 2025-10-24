ÒýÁìÖÐ¼¶£¬Ë¢ÐÂÓÍºÄ2Ê±´ú£¬2026¿îÇØL DM-iÉÏÊÐÏÞÊ±9.28ÍòÆð
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
10ÔÂ23ÈÕ£¬2026¿îÇØL DM-iÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬¹²2¿î³µÐÍ£¬°üÀ¨128KM½øÈ¡ÐÍºÍ128KMÁìÏÈÐÍ£¬¹Ù·½Ö¸µ¼¼Û9.68-10.68ÍòÔª¡£2025Äê11ÔÂ30ÈÕ24:00Ç°Íê³É¹º³µ¿ªÆ±¿ÉÏíÏÞÊ±ÎÞÃÅ¼÷³¬¼¶ÖÃ»»²¹Ìù4000Ôª£¬²¹ÌùºóÊÛ¼Û9.28-10.28ÍòÔª¡£
×÷ÎªÖÐ¼¶½Î³µÊÐ³¡µÄÏú¹Ú£¬ÇØL DM-iËØÓÐ¡°¹¤ÒµÆæ¼£¡±µÄÃÀÃû£¬´Ë´ÎÉÏÐÂ2026¿î£¬ÓµÓÐ128km´¿µçÐøº½£¬2.79L³¬µÍÓÍºÄ£¬ÐÂÔöÎ´Ñë»Ò³µÉ«ºÍ»³µ²£¬Í¬Ê±´îÔØ¹¦ÄÜ·á¸»µÄ¸¨Öú¼ÝÊ»ºÍÖÇÄÜ×ù²Õ£¬ÒÔ¸üÊ¡¡¢¸üÔ¶¡¢¸üÖÇÄÜµÄºËÐÄÓÅÊÆ£¬ÔÙ´ÎË¢ÐÂÖÐ¼¶½Î³µÐÂ±ê¸Ë¡£
Ðøº½»ÀÐÂ£ºÈÕ³£ÓÃ´¿µç¡¢³¤Í¾Ò»ÏäÓÍ
µ÷ÑÐ·¢ÏÖ£¬¶àÊý²å»ìÓÃ»§ÈÕ³£¿ª³µ¸üÆ«°®ÓÃµç£¬ÎªÁËÂú×ãÓÃ»§µÄËßÇó£¬2026¿îÇØL DM-i Æð²½¾ÍÊÇ³¤Ðøº½£¬´¿µçÐøº½´ÓÔÀ´µÄ80¹«ÀïÔö¼ÓÖÁ128¹«Àï!×ã¹»Ö§³Ö´ó²¿·ÖÓÃ»§Ò»ÖÜ³öÐÐËùÐè£¬ÍêÈ«¿ÉÒÔ×öµ½³äµçÒ»´Î£¬Í¨ÇÚÒ»ÖÜ£¬»¹ÄÜÏíÊÜ´¿µç³µÐÍ°ãµÄ¾²Ú×ÓëÆ½Ë³£¬Ïàµ±ÓÚÂòÁËÒ»Ì¨´¿µç¼Ò½Î!Èç¹ûÒÔ¼ÒÓÃ³äµç×®²¹µç£¬ÆäÈÕ³£Í¨ÇÚ³É±¾±È×ø¹«½»»¹»®Ëã¡£
²»½ö´¿µçÐøº½Ôö¼Ó£¬2026¿îÇØL DM-iÂúÓÍÂúµçµÄ×ÛºÏÐøº½Ò²ÌáÉýÖÁ2148km£¬³¤Í¾×Ô¼ÝÎÞÐèÖÐÍ¾²¹ÄÜ£¬Ò»ÏäÓÍÖ±´ïÄ¿µÄµØ£¬³¹µ×½â¾ö½Ú¼ÙÈÕ·þÎñÇøÅÅ¶Ó¼ÓÓÍµÄÄÑÌâ¡£
ÓÍºÄ»ÀÐÂ£ºÒýÁìÖÐ¼¶£¬Ë¢ÐÂÓÍºÄ2Ê±´ú
2026¿îÇØL DM-i×÷ÎªÒ»¿î´¿µçÐøº½128¹«ÀïµÄ³¤Ðøº½ÖÐ¼¶½Î³µ£¬ÓÍºÄ½øÈë¡°2×ÖÍ·¡±£¬NEDC°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄ½ö2.79L¡£Í¬Ê±ÀÏÓÃ»§²»ÓÃ»»³µ£¬Í¨¹ýOTA¾ÍÄÜÏíÊÜµ½È«ÐÂµÄ³¬µÍÓÍºÄ£¬80¹«Àï¿îÐÍ¸üÊÇ¿ÉÒÔµÍÖÁ2.6L£¬´´È«ÇòÐÂµÍ£¬ÊÇÃû¸±ÆäÊµµÄ½Î³µÊ¡ÓÍÍõ!
ÊæÏí»ÀÐÂ£ºÐÂÔöÎ´Ñë»Ò³µÉ« »»×°¼¯³ÉÊ½ºÀ»ªµç×Ó»³µ²
2026¿îÇØL DM-iÐÂÔöÎ´Ñë»Ò³µÉ«£¬ÇåÍ¸Áé¶¯£¬Ëæ¹â¶ø±ä£¬»ÒÉ«»ùµ×ÉÏÍ¸×ÅÒ»Ä¨ÌìÇàÓÔ£¬ÔÚÒ»ÌìµÄ²»Í¬Ê±¿Ì£¬³ÊÏÖ³ö²»Ò»ÑùµÄ¹âÓ°É«Ôó¡£
Í¬Ê±£¬ÔÚ±ÈÑÇµÏÍõ³¯ÆäËü³µÐÍÉÏÉîÊÜºÃÆÀµÄ¼¯³ÉÊ½ºÀ»ªµç×Ó»³µ²Í¬²½ÉÏ³µ£¬»»µ²Ê±ÊÖ²»ÓÃÀë¿ª·½ÏòÅÌ£¬ÇáÇáÒ»²¦¾ÍÄÜ¸ã¶¨£¬·½±ãÇÒ°²È«£¬ÖÐ¿ØÇøÓòÒ²ÌÚ³ö¿Õ¼äÓÃÓÚÊÕÄÉ¡£
ÌìÉñÖ®ÑÛC³ÖÐø½ø»¯£º¸¨Öú¼ÝÊ»¸ü°²ÐÄ¡¢ÖÇÄÜ²´³µ¸ü·ÅÐÄ
½ñÄê2ÔÂ£¬ÇØL DM-iµÚÒ»´Î½«¸¨Öú¼ÝÊ»´øÈëÁË10ÍòÒÔÄÚµÄÖÐ¼¶½Î³µÊÐ³¡£¬¸ß¿ìÁìº½¸¨ÖúÄÜ°ï³µÖ÷ÁôÒâÂ·¿ö¡¢¿ØÖÆ³µËÙ¡¢±ÜÈÃ´ó³µ£¬ÌáÉý¼ÝÊ»°²È«ÐÔ;³¤Í¾×Ô¼ÝÊ±£¬ËüÄÜ×Ô¶¯¸ú³µ¡¢×ÔÖ÷³¬³µ¡¢×Ô¶¯ÉÏÏÂÔÑµÀ£¬ÓÐÐ§»º½âÆ£ÀÍ;ÖÇÄÜ²´³µ¸²¸Ç300¶àÖÖ³¡¾°£¬×¨ÖÎÈÕ³£Í£³µÄÑÌâ£¬ÎÞÂÛ´¹Ö±¡¢²à·½¡¢Ð±ÁÐ»¹ÊÇÎÞ»®Ïß¿Õ¼ä³µÎ»µÈ£¬¶¼ÄÜÇáËÉ²´Èë£¬ÐÂÊÖÒ²ÄÜµÃÐÄÓ¦ÊÖ¡£
ÌìÉñÖ®ÑÛC»¹ÔÚ²»¶Ï½ø»¯£¬ÐÂÔöÍ¨ÐÐÐ§ÂÊÓÅÏÈ¡¢Î£ÏÕ¼ÓÈûÌáÐÑÁ½ÏîÐÐ³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬ÒÔ¼°³µÍ·²´Èë¡¢³µÎ²²´³ö¡¢Æ«ÖÃ²´³µµÈÖÇÄÜ²´³µ¸¨Öú¹¦ÄÜ£¬»¹ÓÐÐÂÔöÏÂ³µ²´Èë³µÍâÓïÒô²¥±¨¹¦ÄÜ£¬²´³µÊ±£¬³µÍâÓïÒô»áÌáÐÑÖÜÎ§ÐÐÈË×¢Òâ°²È«£¬ÈÃ±ã½ÝÌåÑé¸üÓÐµ×Æø¡£ÕâÐ©ÐÂÔöÌØÉ«¹¦ÄÜ£¬2026¿îÇØL DM-i¹º³µ¼´Ïí¡£
ÖÇÄÜ×ù²Õ³£ÓÃ³£ÐÂ£ºÖÇÄÜÊÖ±íNFCÉÏ³µ¡¢ÒÆ¶¯ÓéÀÖ½âËø»¶ÀÖÊ±¹â
2026¿îÇØL DM-i´îÔØÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink100£¬³ýÁËÊµÓÃµÄÈ«³¡¾°ÖÇÄÜÓïÒô¡¢ÔÆ·þÎñ¡¢3D¿Ø³µµÈÊµÓÃ¹¦ÄÜ£¬»¹ÓÐ¿É´©´÷Éè±¸NFC³µÔ¿³×£¬Ö§³Ö»ªÎª¡¢OPPO¡¢vivo¡¢Ð¡Ã×µÈÖ÷Á÷Æ·ÅÆ£¬Ò»Ì§ÊÖ¾ÍÄÜÇáËÉ½âËø;µ¼º½Á÷×ªÍ¨¹ýÊÖ»ú³¤°´µØÖ·ÍÏ¶¯ÖÁÁé¶¯µº»òÒ¡Ò»Ò¡£¬¼´¿ÉÍ¬²½³µ»ú;ÒôÀÖ½ÓÐøÔòÄÜÊµÏÖÊÖ»ú»áÔ±ÔÚ³µ»úË²¼äÍ¬²½£¬Ò»·ÝÈ¨Òæ¡¢Ë«¶Ë¹²Ïí¡£
ÎÞÂóK¸è¹¦ÄÜÎÞÐè¶îÍâÉè±¸£¬¼´¿ÉÈÃ³µÄÚÃë±äÒÆ¶¯KTV£¬È«³µÍ¬Ïí×¨Òµ¼¶µÄ»ìÏì;³ÉÓï½ÓÁú¡¢²ÂÃÕÓÎÏ·£¬ÈÃ¿ÝÔïµÄ³öÐÐ±ä³É»¶ÀÖ»¥¶¯Ê±¹â;¶¯Ì¬ÃÈ³èÖ÷Ìâ×ÀÃæÖ§³Ö¶àÖÖ¶¯»ÇÐ»»£¬ÄÜ°²¾²Åã°é£¬Ò²ÄÜ´ò¹ö¶ºÈ¤¡£´Ë¿Ì£¬Æû³µ²»ÔÙÊÇ¼òµ¥µÄ¹¤¾ß¿Õ¼ä£¬¶øÊÇ×¨ÊôµÄÒÆ¶¯Êý×ÖÉú»î²Õ¡£
ÇØL DM-i½üÆÚÓÖÓÀ´Ò»²¨OTAÉý¼¶£¬°üÀ¨µØÍ¼Í¾¾µã±à¼ÓëÅÅÐò¡¢µØÍ¼À¶ÑÀ»¥Áª£¬ÖÇÄÜÓïÒôÐÂÔöÄ¿µÄµØÉú»î²éÑ¯¡¢ÃÀÊ³²éÑ¯£¬È«Ïò²´³µ¼ÇÂ¼ÒÇµÈ¶àÏîÐÂ¹¦ÄÜ¡£ÒÔÉÏËùÓÐ¹¦ÄÜ£¬ÐÂ¡¢ÀÏ¿î³µÐÍÍ¬Ïí£¬ÀÏ³µÖ÷Í¨¹ýOTAÉý¼¶£¬Ô½ÓÃÔ½ºÃÓÃ¡£
¹¤ÒµÆæ¼£ÇØL DM-i´Ë´Î»ÀÐÂ£¬´ÓµÚÎå´úDM¼¼ÊõÔÙ½ø»¯´øÀ´µÄÈ«Çò½Î³µÓÍºÄÐÂµÍ£¬µ½´¿µçÐøº½128km³¤Ðøº½°æ±¾µÄ´¿µçÍ¨ÇÚÍØÕ¹£¬ÔÙµ½³¡¾°»¯¡¢ÈËÐÔ»¯µÄÖÇÄÜ²´³µÓë×ù²ÕÌåÑé£¬Ã¿Ò»²½½ø½×¶¼ÔÚÀ¸ßÖÐ¼¶½Î³µµÄ¼ÛÖµÉÏÏÞ¡£×÷ÎªÒ»¿î¡°¸üÊ¡¡¢¸üÔ¶¡¢¸üÖÇÄÜ¡±µÄÖÐ¼¶½Î³µ£¬Ëü¸øÓÃ»§´øÀ´×ÔÔÚÓäÔÃµÄ³öÐÐÌåÑé£¬Ò²ÎªÖÐ¹ú¼ÒÍ¥´øÀ´ÓÅÖÊ³öÐÐÐÂÑ¡Ôñ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â