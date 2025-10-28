»ÀÐÂ¼«ë´7XÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÏÞÊ±ÊÛ¼Û21.98ÍòÔªÆð
10ÔÂ28ÈÕ£¬¡°È«¼Ò¶¼ÂúÒâµÄºÀ»ªSUV¡±»ÀÐÂ¼«ë´7XÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÐÂ³µ¹²ÍÆ75¶ÈºóÇýMax°æ ¡¢103¶ÈºóÇýMax°æ¡¢103¶ÈËÄÇýUltra°æÈý¿îÅäÖÃ°æÐÍ£¬¹Ù·½ÁãÊÛ¼Û·Ö±ðÎª229,800Ôª¡¢249,800ÔªºÍ269,800Ôª¡£³¬¼¶ÖÃ»»È¨ÒæºóÏÞÊ±ÊÛ¼Û·Ö±ðÎª219,800Ôª¡¢239,800ÔªºÍ259,800Ôª¡£¼´ÈÕÆð£¬ÓÃ»§¿ÉÍ¨¹ý¼«ë´App¡¢¼«ë´¹ÙÍø¡¢¼«ë´Ð¡³ÌÐò¡¢È«¹ú¸÷´ó³ÇÊÐµÄ¼«ë´ÃÅµêµÈ¹Ù·½ÇþµÀ½øÐÐÔ¤¶¨¡£
2025Äê10ÔÂ28ÈÕÖÁ12ÔÂ31ÈÕ(º¬)ÆÚ¼äÖ§¸¶5,000Ôª¶¨½ðµÄ´ó¶¨ÓÃ»§£¬È«ÏµÔùËÍ¼ÛÖµ12,999ÔªµÄ±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢£¬È«ÏµÃâ·ÑÉý¼¶20Ó¢´ç265mm¿íÌ¥ÒÔ¼°×¨Êô³µÆá£¬²¢¿ÉÏí¼ÛÖµ35,000ÔªµÄZEEKR AD H7½ø½×¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³ÖÕÉíÃâ·Ñ¹¦ÄÜÌåÑé¡£ Óë´ËÍ¬Ê±£¬Ê×ÈÎ¼«ë´ÀÏ³µÖ÷Ôö»»¹º»ÀÐÂ¼«ë´7X¿ÉÏíÃ¿Äê1000¶ÈµÄ5ÄêÃâ·Ñ³äµçÈ¨Òæ¡£´ËÍâ£¬2025Äê11ÔÂ30ÈÕ(º¬)Ç°£¬ÏÂ¶¨ÇÒËøµ¥µÄÓÃ»§£¬ÈçÒò¼«ë´ÔÒò£¬ÎÞ·¨ÔÚ2025Äê¿ªÆ±½»¸¶£¬µ¼ÖÂÎÞ·¨È«¶îÏíÊÜ¹ºÖÃË°ÓÅ»Ý£¬¶ÔÓÚÕþ²ßÍËÆÂ²úÉúµÄ²î¶î£¬¼«ë´Æ·ÅÆÌá¹©ÖÁ¸ß13,500ÔªµÄ¹º³µÎ²¿îµÖ¿Û¡£
»Ø¹é´¿ÕýSUV±¾Ô´¼ÛÖµ£¬È«Çò10Íò¼ÒÍ¥ÓÃ»§Ï²°®
ÔÚÖ÷Á÷´¿µçSUVÆÕ±éÍ¬ÖÊ»¯µÄµ±ÏÂ£¬¼«ë´7X±ü³Ð¼«ë´Æ·ÅÆ´òÆÆ¹ßÀýµÄ¾«Éñ£¬¼á³ÖÔ´´µÄ´¿ÕýSUVÔìÐÍ£¬ÕûÌåÐÍÃæ¸É¾»¡¢ÏßÌõ¼ò½à£¬±£³ÖºÀ»ª¸Ð£¬Ï¸½Ú´¦ÔöÇ¿ÔË¶¯¸Ð¡£ ¡°²»Áï±³ÔìÐÍ¡±ÓÖ´øÀ´¼ÒÍ¥ÓÃ»§¹Ø×¢µÄ³¬´ó¿Õ¼ä¡£ºÍÆäËü´¿µçSUV²»Ò»ÑùµÄÊÇ£¬¼«ë´7X¼ÈÒÔ¡°æÇÃÀÔ½Ò°SUVµÄ¶¯Á¦ºÍÍ¨¹ýÐÔ¡±¸øÁËÃ¿¸ö¼ÒÍ¥ÓÃ»§¿É³Ç¿ÉÒ°µÄÇ¿´óÐÅÐÄ£¬ÓÖÒÔÔ¶³¬Í¬¼¶µÄºÀ»ª°²È«ÅäÖÃ£¬´òÏûÁË¼ÒÍ¥ÓÃ»§×î¹ØÐÄµÄ°²È«¹ËÂÇ¡£
µÃÒæÓÚÕâÖÖ¾ùºâ¶øÈ«ÃæµÄ²úÆ·Á¦£¬¼«ë´7XÉÏÊÐÒ»Äê¶à£¬³ÉÎª¹úÄÚ20ÍòÒÔÉÏÖÐ¹úÆ·ÅÆ´¿µçSUVÏúÁ¿¹Ú¾ü£¬²¢ÔÚ5¸öÔÂÄÚ½øÈëÈ«Çò20¶à¸ö¹ú¼ÒºÍÇøÓò£¬Ó®µÃÈ«Çò10Íò¼ÒÍ¥ÓÃ»§µÄÈÏ¿ÉºÍÐÅÀµ¡£
È«ÄÜÊµÁ¦£¬È«¼Ò¶¼ÂúÒâ
»ÀÐÂ¼«ë´7XÔÚ¸ß¼ÛÖµ¡¢ºÃ¿Ú±®µÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÔÚ¿Õ¼ä¡¢ÐÔÄÜ¡¢°²È«¡¢ÖÇÄÜËÄ´óÎ¬¶ÈºÀ»ª½ø½×£¬È«Ïµ´îÔØ900Vµç»ú¡¢µç¿Ø¼°ÈÈ¹ÜÀíÏµÍ³£¬È«Ïµ±êÅä5.5C»ò6C³¬¿ì³ä£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï¼°ËãÁ¦¸ß´ï700TOPSµÄThor-U¸¨Öú¼ÝÊ»Ð¾Æ¬£¬È«Ïµ±êÅä137ÏîºÀ»ªÅäÖÃ£¬ÖØËÜÈ«Çò¼ÒÍ¥ºÀ»ªSUVÐÂ±ê¸Ë¡£
ºÀ»ªMPV¼¶µÄºóÅÅ¡£»ùÓÚSEAºÆå«¼Ü¹¹¶øÀ´µÄ»ÀÐÂ¼«ë´7X£¬ÊµÏÖÁËÍ¬¼¶ÁìÏÈµÄ83.34%µÃ·¿ÂÊ£¬ ºóÅÅÍÈ²¿¿Õ¼ä´ïµ½Í¬¼¶×î´óµÄ1187mm¡£Í¬¼¶×î´ó905Lºó±¸Ïá¿Õ¼äÒÔ¼°Í¬¼¶×î¶àµÄ40´¦Ä§·¨´¢Îï¿Õ¼ä£¬ÈÃÉú»îÊÕÄÉËæÐÄËùÓû¡£Í¬¼¶Î¨Ò»µÄ¶þÅÅ¿ÉÒÆ¶¯»¬¹ì¡¢½ü90¡ã¶þÅÅ×î´ó¿ªÃÅ½Ç¶ÈµÈÇÉË¼Éè¼Æ£¬ÈÃ¶ùÍ¯×ùÒÎ²ð×°Óë±§ÍÞÉÏÏÂ³µÇáËÉ×ÔÈç¡£Í¬Ê±ÔÚÅäÖÃ²ãÃæ£¬»ÀÐÂ¼«ë´7X¸øºóÅÅ¼ÒÈË´øÀ´ºÀ»ªMPV ¼¶µÄÉÝÏíÌåÑé£¬ÐÂÔöÍ¬¼¶¶ÀÓÐµÄÊ¯Ä«Ï©¼ÓÈÈÒÔ¼°ÈÈÊ¯ÀíÁÆ¹¦ÄÜ£¬¸ü¼¯ºÏµç¶¯ÌÉÒÎ¡¢µç¶¯ÍÈÍÐ¡¢µç¶¯ÕÚÑôÁ±¡¢µç¶¯×À°å¡¢ºóÅÅµç¶¯ÖÇ»ÛÆÁ¡¢ºóÅÅÖÐÑë·öÊÖ6Ó¢´çµã´¥ÖÇ»ÛÆÁµÈÔ½¼¶ºÀ»ªÅäÖÃÓÚÒ»Ìå¡£
ÄÚÊÎÓÃÁÏÓÚÏ¸½ÚÖ®´¦ÕÃÏÔºÀ»ª£¬Á¢Öù¼°¶¥Åï¾ù²ÉÓÃ÷äÆ¤ÈÞ²ÄÖÊ°ü¸²£¬´¥¸ÐÏ¸ÄåÇ×·ô¡£ËÄÃÅË«²ã¼Ð½º¾²Òô²£Á§£¬ÎªÂÃÍ¾´øÀ´ÊæÊÊ¾²Ú×µÄÐÐÊ»Æ·ÖÊ¡£Óë´ËÍ¬Ê±£¬ÐÂÔöºÚ×Ï¡¢ºÚ³ÈÁ½ÖÖÄÚÊÎÅäÉ«Ñ¡Ôñ£¬Âú×ã²»Í¬ÓÃ»§µÄ¸öÐÔÏ²ºÃ¡£
ÔÚÌý¾õÏíÊÜÉÏ£¬»ÀÐÂ¼«ë´7X´îÔØÈ«Õ»×ÔÑÐ¸ß¼¶ÒôÏìÏµÍ³£¬±êÅä21¸öZEEKR Sound Pro·¢ÉÕ¼¶ÑïÉùÆ÷£¬´îÔØº½Ìì¼¶0.03mm³¬±¡îÑÕñÄ¤£¬ÉùÒô´©Í¸Á¦¸üÇ¿£¬¸üÍ¨Í¸¡£¹¦·Å×î´ó¹¦ÂÊ´ïµ½Í¬¼¶×îÇ¿µÄ2160W£¬7.1.4ÉùµÀÖ§³Ö¶Å±ÈÈ«¾°Éù£¬¾¹ýAIµ÷ÒôºÍ½ð¶ú¶ä´óÊ¦ÍÅ¶Ó¾«ÐÄµ÷Ð££¬ÎªÈ«¼Ò´øÀ´¾ø¼ÑµÄÌý¾õÌåÑé¡£
×îÐÔÄÜµÄ¼ÒÍ¥ºÀ»ªSUV¡£»ÀÐÂ¼«ë´7XÈ«Ïµ´îÔØ900VµÄµç»ú¡¢µç¿ØºÍÈÈ¹ÜÀíÏµÍ³£¬Ðøº½¡¢²¹ÄÜ¡¢¶¯Á¦½ÔÓÐËùÓÅ»¯£¬ÕûÌåÊµÁ¦È«ÃæÁìÏÈÒ»´ú¡£75kWhµÄ5.5CÉñ¶Ü½ð×©µç³Ø°æÐÍ£¬³äµç10minÐøº½Ôö¼Ó425km¡£103kWhµÄ 6C÷è÷ëµç³Ø°æÐÍ£¬·åÖµ³äµç¹¦ÂÊ¸ß´ï620kW£¬ÓµÓÐÍ¬¼¶×î¿ì³äµçËÙ¶È£¬SoC 10%ÖÁ80%×î¿ì½öÐè10min£¬CLTC×ÛºÏ¹¤¿öÐøº½×î¸ß´ïµ½802km¡£ËÄÇý³µÐÍ´îÔØ¸ßÐÔÄÜÌ¼»¯¹èµçÇýÏµÍ³£¬·åÖµ¹¦ÂÊ´ïµ½585kW£¬×î´óÅ¤¾Ø´ïµ½812N¡¤m£¬0-100km/h¼ÓËÙ×î¿ì½öÐè2.98s£¬×î¸ß³µËÙ´ïµ½255km/h¡£
¶¯Á¦¸üÇ¿£¬ÖÆ¶¯¸üÓÅ£¬»ÀÐÂ¼«ë´7XÅä±¸265mm¿íÌ¥¡¢ËÄ»îÈûAkebono¿¨Ç¯ÒÔ¼°BremboÖÆ¶¯ÅÌ£¬°Ù¹«ÀïÖÆ¶¯¾àÀë×î¶Ì34.9Ã×¡£
¼«ë´7XÏÈºó³É¹¦Õ÷·þ¡°É³Ä®Öé·å¡± ±ØÂ³Í¼·å¡¢ÐÂ½®°¬ÎÄÑ©µÀ¡¢È«Çò×î¸ß15Ã×õÎõÎ°åµÈÒ»ÏµÁÐ¼«ÏÞÂ·¿ö£¬ÊÇµ±Ö®ÎÞÀ¢µÄ¡°´¿µçÅÀÆÂÍõ¡±¡£»ÀÐÂ¼«ë´7XÑÓÐøÓ²ºË»ùÒò£¬´îÔØ¼«ë´Ä§Ìº¿ÕÆøÐü¹ÒÌ××°£¬±ÕÊ½¿ÕÆøÐü¼ÜÖ§³Ö5µµ¸ß¶ÈËæËÙµ÷½Ú£¬¾ß±¸µØÀíÎ§À¸¹¦ÄÜ£¬ÅäºÏ230mm×î´óÀëµØ¼äÏ¶£¬Ê«ÓëÔ¶·½½Ô¿É´ï¡£ÖÇÄÜ·À»¬ dTCS ·Ö²¼Ê½Ç£ÒýÁ¦¿ØÖÆÏµÍ³ÏìÓ¦Ê±¼ä½öÐè6ms£¬ÎÈ¶¨Ó¦¶Ô¶¬¼¾±ùÑ©Êª»¬Â·¿ö¡£CCDµç´Å¼õÕñÏµÍ³ºÍÖÇÄÜÄ§ÌºÔòÊµÊ±¼ì²âÂ·¿ö£¬µ÷Õû³µÉí£¬Í¨¹ý°¼Í¹Â·ÃæÊ±ÈçÂÄÆ½µØ¡£
ºÀ»ª°²È«´ó±¤ÀÝ¡£´«³Ð¼«ë´Ê½°²È«»ùÒò£¬¼«ë´7X×ÔÉÏÊÐÒÔÀ´³ÖÐøÕ¶»ñÊâÈÙ£¬»ñµÃE-NCAPºÍC-NCAPË«ÎåÐÇ°²È«ÈÏÖ¤¡¢2025ÄêÖÐ¹úÊ®¼Ñ³µÉíÒÔ¼°×î¼Ñ²ÄÁÏ½±¡¢NESTAÖÐÆûÖÐÐÄµç´Å°²È«ÈÏÖ¤µÈ×¨ÒµÈ¨ÍþÈÏÖ¤¡£
»ÀÐÂ¼«ë´7X´øÀ´10Ïî°²È«ºÚ¿Æ¼¼£¬ÆäÖÐ°üÀ¨6ÏîÐÐÒµÊ×·¢¡¢2ÏîÍ¬¼¶Î¨Ò»ºÍ2ÏîÍ¬¼¶ÁìÏÈµÄ°²È«¼¼Êõ£¬º¸Ç¡¸½ð¹¿°ô¡¹ñ·¼×³µÉí¡¢Ö÷¼Ý°²È«ÆÆ´°Æ÷¡¢ÎüÄÜ´¢Òº¹Þµ¹ÖÃ¡¢¸ßÑ¹ÅäµçºÐÖ÷¶¯»¬Âä·À»¤¡¢ÈÈµç·ÖÀë¡¢µç»úÏÂ³ÁµÈÐÐÒµÁìÏÈ¼¼Êõ£¬½áºÏÒ»ÌåÊ½Ñ¹Öýºó¶ËÂÁ³µÉí£¬¹¹ÖþÆð720¡ãÈ«·½Î»°²È«¿ø¼×£¬½øÒ»²½¹®¹Ì¼«ë´Ê½°²È«ÀíÄî£¬Îª¼ÒÍ¥³öÐÐÖý¾Í¡¸ÒÆ¶¯°²È«±¤ÀÝ¡¹¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬Çø±ðÓÚÆÕÍ¨Ë«²ã¼Ð½º²£Á§£¬»ÀÐÂ¼«ë´7X²ÉÓÃÍâ²ã3.5mm¸Ö»¯²£Á§+0.76mmPVB½ºÄ¤+ ÄÚ²ã1.1mm¸Ö»¯²£Á§µÄÉè¼Æ£¬±í²ãÑ¹Ó¦Á¦ºÍÄÚ²¿ÕÅÓ¦Á¦ÐÎ³ÉÁ¦Ñ§Æ½ºâ£¬Ö÷¼Ý°²È«ÆÆ´°Æ÷¿ÉÒÔÇáËÉ»÷´©¡£
ÔÚÖ÷¶¯°²È«·½Ãæ£¬»ÀÐÂ¼«ë´7X´îÔØ720¡ã Ö÷¶¯°²È«ÏµÍ³£¬ÓµÓÐÍ¨ÓÃÕÏ°ÎïÊ¶±ðÉ²Í£(G-AEB)ÓëÍ¨ÓÃÕÏ°Îï×Ô¶¯½ô¼±×ªÏò(G-AES)¹¦ÄÜ£¬¿ÉÊ¶±ð×îÐ¡40cm¿í¡¢60cm¸ßµÄÕÏ°Îï£¬×î¸ß130km/hÏÂÊµÏÖÉ²Í££¬¸üÄÜÔÚ80-130km/h¶ÔÅÝÄÏä¼¶ÒìÐÎÕÏ°ÎïÁ¬ÐøÁ½´Î½ô¼±±ÜÈÃ£¬´ïµ½ "²»ÅÂ×²£¬¸ü×²²»ÉÏ" µÄÖ÷¶¯°²È«ÐÂ¸ß¶È¡£
ÖÇ»ÛÀÏË¾»ú¡£»ÀÐÂ¼«ë´7XÈ«Ïµ±êÅä700TOPS³¬Ç¿ËãÁ¦µÄThor-U¸¨Öú¼ÝÊ»Ð¾Æ¬£¬È«Ïµ±êÅä¼¤¹âÀ×´ï£¬È«Ïµ±êÅäÇ§ÀïºÆå«¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³H7£¬½áºÏSmart AI Agent¼¼Êõ¼Ü¹¹£¬¼¯D2D³µÎ»µ½³µÎ»Áìº½¸¨Öú¡¢NZP³ÇÊÐ×ÔÖ÷Áìº½¸¨ÖúµÈ¶àÏî¸ß½×¸¨Öú¼ÝÊ»¹¦ÄÜÓÚÒ»Ìå£¬ÕæÕý×öµ½¡°È«¹ú¶¼ÄÜ¿ª£¬È«¹ú¶¼ºÃ¿ª¡±¡£Í¬Ê±£¬È«³µÐÂÔö6¸ö¸¨Öú¼ÝÊ»Ð¡À¶µÆ£¬´øÀ´¸üÇ¿¿Æ¼¼¸Ð¡£
»ÀÐÂ¼«ë´7XÒ²ÊÇ¡°È«ÄÜ²´³µÍõ¡±£¬Í»ÆÆÂ¥²ãÓë³µÎ»ÏÞÖÆ£¬Ö§³ÖAPA ×Ô¶¯²´³µ¸¨Öú¡¢RAPA Ò£¿Ø²´³µ¸¨Öú¡¢HPA¼ÇÒä²´³µ¸¨ÖúµÈ³¬¹ý15Ïî²´³µ¹¦ÄÜ¡£
ÖÇÄÜ×ù²Õ·½Ãæ£¬ÐÂ³µ´îÔØ8295ÖÇÄÜ×ù²Õ¼ÆËãÆ½Ì¨¡¢36.21Ó¢´çAR-HUDÌ§Í·ÏÔÊ¾ÏµÍ³ÒÔ¼°16Ó¢´ç3.5K Mini-LEDÖÐ¿ØÆÁµÈ¶¥¼¶Ó²¼þ£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸üÁ÷³©¡¢¸üË¿»¬¡¢¸üºÃÓÃµÄÖÇ²ÕÌåÑé¡£Zeekr AI OSÈÃÖÇÄÜ×ù²Õ½øÈëÖ÷¶¯AIÖÇÄÜÊ±´ú£¬Kr AI´óÄ£ÐÍ»¯Éí³ÖÐø½ø»¯µÄÈ«ÄÜ¹Ü¼Ò£¬¸üÓÐÈ¤£¬¸ü´ÏÃ÷£¬¸ü´øÀ´ÎÞÂóK¸è¡¢³¡¾°¹¤·»¡¢Eva¿ä¿äµÈ½»»¥¹¦ÄÜ£¬¾¡ÏíÈ«¼Ò»¶ÀÖ¡£
ÓëÓÃ»§¹²´´£¬ÒýÁì¼ÒÍ¥ºÀ»ªSUV³öÐÐÐÂÊ±´ú
ÕýÈç¼ªÀûÆû³µ¼¯ÍÅ¸ß¼¶¸±×Ü²Ã¡¢¼«ë´¿Æ¼¼¸±×Ü²ÃÁÖ½ÜÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£º¡°¼«ë´³µÐÍµÄÃ¿Ò»´Î½ø½×£¬¶¼À´Ô´ÓÚÓÃ»§£¬¸üÒòÎªÓÃ»§¶ø±äµÃ¸üºÃ¡£»ÀÐÂ¼«ë´7X²»½ö½öÊÇÒ»Ì¨³µ£¬¸üÊÇÓÃ»§Éí±ßµÄÒ»Î»¿¿Æ×µÄ¼ÒÈË£¬¹Ë¼Ò£¬Ò²ÔÃ¼º£¬ÈÃÈ«¼Ò¶¼ÂúÒâ¡± ¡£
´Ë´Î»ÀÐÂ¼«ë´7XµÄµ½À´£¬ÕýÊÇÓëÓÃ»§Éî¶È¹²´´ÀíÄîÏÂµÄ³É¹û¡£×Ô10ÔÂ20ÈÕÔ¤ÊÛ¿ªÆôÒÔÀ´£¬È«¹ú¶àµØÃÅµêÑ¸ËÙÏÆÆð¿´³µÈÈ³±£¬ÓÈÆäÊÇÔÚÒ»Ïß³ÇÊÐ£¬ÃÅµê¡°º¬ÍÞÁ¿¡±¼¤Ôö£¬³ä·ÖÕ¹ÏÖÁËÕâ¿î¡°È«¼Ò¶¼ÂúÒâµÄºÀ»ªSUV¡±µÄÇ¿´óÎüÒýÁ¦¡£°éËæ×Å´Ë´ÎÉÏÊÐ£¬»ÀÐÂ¼«ë´7XÒÔ¶àÏîÍ¬¼¶ÁìÏÈ¼¼Êõ¡¢È«Ïµ±êÅäµÄ137ÏîºÀ»ª¿Æ¼¼ÅäÖÃÇ¿ÊÆµÇ³¡£¬±Ø½«ÔÙ´Î¶¨Òå¼ÒÍ¥ºÀ»ªSUVÐÂ±ê¸Ë¡£
