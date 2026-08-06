2026年8月5日，尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会在深圳隆重举办。时代旗舰MPV尊界V800与尊界V680正式上市，其中尊界V800推出尊享版、行政版和领航版3款配置，售价分别为76.6万元起、86.6万元起和101.6万元起;尊界V680推出尊享版，售价64.8万元起。

尊界S800引领中国汽车向超高端突破，自2025年9月份规模交付以来连续10个月稳居百万豪车销量冠军。于时代之巅，探无限可能，尊界V800与尊界V680两款车型亦将以卓越科技与奢华体验，重新定义超豪华MPV的价值标杆。

东方美学赋能整车设计，引领超豪华MPV设计创新

尊界V800整车外观辨识度由全新曜日纹车标与可选配交互流光尾灯共同塑造，曜日纹车标以车身颜色为基底，色随车变。可选搭载前向双百万像素全彩智能投影大灯，支持多种智慧灯语;全新全彩智能交互流光尾灯由5032颗灯珠组成，可呈现多种定制主题，另可支持情景交互，包括emoji表情包、生日快乐、旗开得胜、儿童关怀等，实现人车情感双向传递。

内外饰方面，尊界V800色彩体系取材大自然的丰富多彩，覆盖多套可选配内外饰搭配方案。瑞雪银红专属搭配云映红内饰，明媚热烈;凌云墨白专属搭配月影杏内饰，温润柔和。曜日金棕推荐搭配煦日棕内饰，温暖明媚;破晓金黑推荐搭配暖杏棕内饰，雅致舒朗;星耀黑推荐搭配墨阑棕内饰，沉稳深邃。官方推荐之外，曜日金棕、破晓金黑、星耀黑三种外饰，也可自由选配其他多种内饰。此外，尊界V680也提供了5种外饰和4种内饰可选，充分满足用户的不同需求。

尊界V800领航版还可选配云水天青，呈现“云水为衣、青天为骨”的视觉效果。车标以车身色彩为基底，同步升级珐琅工艺，采用手工点蓝，实现一徽一印。超长腰线全长4.8m，宽仅3mm、最尖处收窄至0.5mm。同步将云水天青的意境延展至座舱，专属陶瓷扶手温润在握，壁纸与内饰统一色调，达成内外如一的视觉效果。云水天青专属配色搭载「一鹿长虹」迎宾主题，配备双百万像素全彩智能投影大灯。光影映现灵鹿穿行云间，鹿行云水，天青相映，于喧嚣尘世构筑一方专属桃源意境：世界之外，我有桃源;桃源之内，我有世界。

尊界V800、尊界V680整车均深度打磨空气动力学设计，自然流线车身搭配大视野纯平侧窗，带来优异的风阻和续航表现。尊界V800车身尺寸为5495×2006×1850mm，轴距3430mm，最低风阻仅0.259Cd，CLTC纯电续航至高340km，CLTC综合续航至高1335km;尊界V680车身尺寸为5320×2006×1850mm，轴距3290mm，最低风阻0.264Cd，CLTC综合续航至高1208km。

奢阔空间支持多种布局，开启超豪华MPV舱内新格局

高端出行领域，空间是用户的核心需求。尊界V800舱内拥有最大3856mm的空间，一排腿部空间902mm;二排腿部空间1138mm，中央通道横向宽度170mm，配备702mm独立座椅与118mm超宽扶手;区别传统三排座椅短板，尊界V800配备具备通风、加热、按摩功能的三排座椅，并支持电动收纳，收纳后呈现大四座总统空间，腿部空间超1.4m，二排零重力躺角最大支持150°。

装载储物层面兼顾实用与灵活，后备箱基础容积758L，可轻松容纳7人7箱。顶棚接口可选配专属衣帽杆套装，收纳正装衣物。后排座椅放倒后，最大储物容积可达1926L。后备箱另有14.1L私享壁橱、5.7L隐藏储物阁等巧思设计，大小随身物件均可有序存放。

独创L型加高独立中岛实现前后舱双域独立，集成充电、隐私储物、冷藏多种功能。私享电动储物阁源自珠宝柜的储物美学，支持指纹、密码解锁。另可选装独创私享饮吧，私享饮吧具备防干烧、防泼溅、防残留、环保用材四重安全保障，支持美式咖啡、意式咖啡、茶一键萃取，能在疲惫的时候提供一杯热茶。

尊界V800搭载独创卷轴交互星空顶，内置1608颗灯珠，可呈现流星雨、烟花绽放、爱心、涟漪等动态光影效果。卷轴交互星空顶打破传统设计，可交互可卷轴，实现“一顶双境，星河永伴”。全车氛围灯带总长超17m，360°全域灯光环绕。独创巴黎饰钉纹水晶壁灯拥有251个光学晶体切面，冷暖色可调，尽显奢华尊贵。后排沉浸式5D影院配备41.6英寸投影巨幕，实现影院级画质，支持座椅NFC碰一碰流转。此外，车内配有独创隐藏式智能电动鞋盒，内置抑菌净味与双风扇内循环系统，15分钟除臭率90%、真菌除菌率70%。

创新二排灵云座椅采用20层复合叠层结构，全域覆盖恒温加热功能;具备20处独立按摩点位，搭配独创静谧气源系统，按摩噪音降低8dB。独创主动环抱腰托贴合26节脊柱，支撑性提升28%。内置14条高精度传感器，1s检测，自适应不同身型。独创三折叠桌板，采用素皮包裹，最大承重10kg，支持无级悬停、横向滑动;配备超大化妆镜，兼顾办公与梳妆需求，还能让消费者在后排安稳舒适的睡个好觉。

高端MPV市场，隐私保护一直是被广泛关注的核心话题之一。尊界V800整车搭载独创电动隐私帷幔，磁吸闭合操作便捷，二三排智能隐私光幕玻璃支持秒级调光，遮光率≥99.6%，配合高密度遮阳帘与后挡风隐私帷幔，可实现全向隐私保护，为车主打造专属隐私空间，在需要会客的时候不被打扰。

华为悦彰非凡系列+独创情绪能量舱，重塑超豪华MPV体验标准

声学体验层面，尊界V800搭载专为MPV定制的HUAWEI SOUND ULTIMATE华为悦彰非凡系列音响，全车布置41单元扬声器，打造殿堂级听音效果。

独创情绪能量舱，与上海音乐学院深度合作，依托神经声学与多感官联动科学原理，以差异化节律声波引导情绪舒缓放松。突破性实现视觉、听觉、嗅觉、触觉、空间感知整车级多感官深度融合，打造“人车同频、身心共生”的沉浸式智慧座舱，提供深度助眠、专注唤醒、愉悦解压三种专属模式，通过0.8Hz物理音乐节律引导大脑进入放松助眠状态，以12Hz物理音乐节律唤醒专注力，实现情绪状态的定向调节。深度助眠模式可实现平均心率下降10bpm;专注唤醒模式下平均专注指数提升25%以上;愉悦解压模式可使积极情绪均值提升28%+。

健康层面，搭载全新一代鸿蒙ALPS健康座舱，全车360°覆盖MOFs可吸附降解材料2.0，覆盖面积达16.9m²，从源头解决新车异味。搭载全链路空气净化系统，支持自主智能净化座舱。创新CO2浓度智能检测系统，有效降低乘员疲劳感与困倦感，保障长途出行的舒适性。

践行“安全是最大的豪华”，构建超豪华MPV全时域防护

安全是最大的豪华。被动安全层面，尊界V800采用超硬核玄武车身，11横11纵受力结构，车顶最大承压17.9吨;全车超高强度钢与镁铝含量占比88.2%，实现全方位守护。作为应用了航空级7系铝合金的MPV，尊界V800前后防撞梁均采用7系铝合金材质，防撞能力提升20%;全车搭载14个安全气囊，覆盖舱内全部乘员。车门5重安全解锁冗余，极端场景也能安全脱困。

主动安全感知层面，尊界V800搭载全新一代全向立体融合感知系统，全车配备40个传感器，搭载前向双冗余激光雷达矩阵与全向4高精度固态激光雷达矩阵，实现前向、侧向、后向盲区的全方位覆盖;双激光雷达矩阵冗余，进一步提升感知可靠性。

新增全时域防碰撞，覆盖碰撞前、碰撞中、碰撞后的全维度防护。碰撞前主动抬升悬架，座椅回位;碰撞中14个安全气囊形成完整保护;碰撞发生后，主动触发救援呼叫，形成从预警到救援的完整安全闭环，让消费者能在需要被保护的时候值得托付。

华为途灵龙行平台+华为乾智驾，重新定义超豪华MPV驾乘体验

尊界V800搭载新一代华为途灵龙行平台MAEXTRO专属定制，搭载800V全主动悬架+线控转向。800V全主动悬架单轮最大举升力达12000N，最大举升行程80mm，最大举升速度270mm/s。线控转向支持毫秒级转向响应、路感自适应模拟、自适应转向比调节。

全域融合架构2.0实现全路况融合感知、多维度深度融合、交叉验证和全域深度融合控制。支持±12°后轮转向，最小转弯半径5.4m，操控灵活性与A0级轿车相当。此外，尊界V800支持跳动脱困，面对陷车场景，可通过四轮独立高频跳动实现快速脱困，大幅提升复杂路况下的通过性与从容感。

尊界V800已提前预留面向未来更高阶的辅助驾驶的增强架构;上市即搭载华为乾智驾®ADS 5，泊车与通行能力更强，可轻松完成极窄调头路车位、极窄侧方车位等高难度泊车动作;可自主通过城市窄路、非铺装小路;面对低矮障碍物，支持自主抬升底盘80mm防磕底，复杂路况通行更从容。

此次尊界V800、尊界V680双车上市，标志着尊界品牌完善产品矩阵，向新品类发起冲击，更预示着中国汽车品牌在超豪华领域再迈出关键一步，这也将是中国汽车产业向高端市场突破的重要里程碑。

尊界V800尊享版官方建议零售价76.6万元起，尊界V800行政版官方建议零售价86.6万元起，尊界V800领航版官方建议零售价101.6万元起，尊界V680官方建议零售价64.8万元起。即刻下定尊界V800、尊界V680，可享四项权益，包括至高价值21,000元ADS高阶功能包补贴权益;价值4,000元辅助驾驶无忧服务权益;尊界车主增换购尊界V800、V680享40,000元尾款减免，鸿蒙智行其他车主增换购尊界V800、V680享40000元尾款减免;随车尊享精品套装。尊界V800先行者9月初启动交付，尊界V800、V680其他版本9月底开启规模交付。