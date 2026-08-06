2026年8月5日，在尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会上，鸿蒙智行首款科技豪华硬派SUV享界G9开启预售，以旗舰篇章，奔赴山海。秉持优雅格调、舒享悦己的品牌理念，享界汽车已推出了越境豪华的享界S9、鸿蒙智行首款旅行车享界S9T，随着享界G9的到来，享界的产品矩阵进一步完善，持续在豪华品牌市场发力。

此次发布的享界G9，首发华为全地形途灵平台、首发800V全主动可断开稳定杆、首发华为智擎自适应差速锁电驱、车身一体化设计电动顶帐、集成式尾门厨房等华为全栈科技，集方正硬派姿态、豪华智能座舱、全地形硬核底盘、全场景奢享体验于一身，全面满足用户城市出行、户外野奢、自由探索的多元场景需求，让城市出行豪华舒适，山川湖海随心奔赴。

发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东表示：享界G9是鸿蒙智行首款科技豪华硬派SUV，它比豪华更硬派，比硬派更豪华，给旷野生活家一个全新的选择。欢迎大家开享界G9入旷野，享星河，去感受山川湖海。

方正有序，9系旗舰豪华质感

享界G9一身方正，万里从容。车长宽高为5377mm × 2050mm × 1897 mm，轴距长3160 mm，风骨凛然;搭配凌厉线条、转角内收、L型天镜设计，整车刚正有型，卓尔不群。新车延续享界寰宇美学设计，创新设计鸿蒙映像灯组，星河前灯、星环尾灯、摘星门把手、星光LOGO，刚柔并济，星河相伴，将豪华辨识度拉满。更有奢华大气的饼式轮毂、后挂式储物箱、全新寰宇色系等，给用户更多搭配选择。

此外，享界G9搭载双百万像素全彩智慧投影大灯，兼顾出行仪式感与安全性。全新侧翼迎宾光影，星光启幕，与天地共享浪漫;示宽光毯可随路况、光线、车速及转向动态调节，夜间在临崖窄路行车也安心;山雾弥漫时，大灯还可自动调节色温，灯光穿透力提升66%，大幅提升行车安全。

全地形从容驰骋，比豪华更硬派

享界G9首发华为全地形途灵平台，以智能驾驭硬核性能。享界G9首发800V全主动可断开稳定杆，超稳、超快、超灵活控制车身姿态;配合集中供气式双腔空气弹簧、双阀连续可变阻尼减振器和正负12度后轮转向等旗舰配置，兼顾操控、乘坐舒适与全地形通过性，带来超出期待的驾控体验。

新车还首发华为智擎自适应差速锁电驱，内置牙嵌式机械差速锁，可做到实时感知，自动上锁，脱困能力技高一筹;其全路况感知系统，能主动识别地形，自动调整底盘参数，以科技重构硬派SUV的驾控。此外，新车还首发全新车车互联通信，纵贯长路，信号始终在线，无惧失联。

辅助驾驶方面，享界G9搭载华为乾智驾®ADS 5、新一代双光路图像级激光雷达，全车38个传感器，复杂地形“看得清、走得稳”，适配全地形的辅助驾驶，有路即可从容穿行。其中，前向激光雷达具备自清洗功能，能够高效清除表面浮尘与污渍，持续保障感知精准度。享界G9是首款L3级架构设计的豪华硬派SUV，凭借硬核实力，成为首款获批北京市时速120公里L3级自动驾驶道路测试牌照的车型，持续带来智能出行新体验。

城野全景奢享，比硬派更豪华

享界G9既可在城市自在穿行，又能奢享旷野美景。全新“领航空间”设计，带来超大灵活空间，尽显豪华格局。新车五座/六座可选，搭配寰宇三联屏、升降式施罗德散射体，多种内饰色彩选择，并甄选全粒面真皮座椅、绗绣一体精致工艺、真木饰板，精致舒适，兼顾多元场景需求。全车至高4零重力座椅，首发仿筋膜枪式按摩，每一座都是头等舱般享受;传承机械经典，注入科技灵魂，享界G9为用户带来极具科技感的实体按键，覆盖底盘操控、座舱驾趣、户外拓展，兼具奢雅格调与人车交互乐趣。

享界G9给旷野生活家带来了全新的生活方式。新车精心带来了原厂一体化设计的拓展方案，让用户轻松去露营、去野炊、去领略山川湖海。车身一体化设计电动顶帐，车内上下贯通，并支持双重检测防夹;一键开启，即可解锁2260L超大休憩空间，自由栖居山海，共赏林间烂漫。全新集成式尾门厨房，让用户在山野间也能热烹、热饮、冲水，随时品味人间烟火，让每一份热爱都有处安放。

入旷野，享星河。鸿蒙智行首款科技豪华硬派SUV享界G9预售价43.98万元起，为用户提供增程、纯电两种能源形式选择。享界G9全系标配华为巨鲸800V纯电/增程平台，增程版搭载56/75kWh电池包，CLTC综合续航最高达1366k;纯电版搭载120kWh电池包，CLTC续航达728km，续航无忧。即日起，用户可在鸿蒙智行官网、鸿蒙智行App、华为商城App、我的华为App等官方渠道进行预订，享至高31500元购车权益。全国首批100台展车陆续到店，欢迎进店品鉴!享界G9将于今年第三季正式上市，更多惊喜敬请期待。