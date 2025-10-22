¿ªÆô³±¿áÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÕýÊ½Ô¤ÊÛ30.98ÍòÔªÆð
10ÔÂ21ÈÕ£¬Ö÷ÌâÎª¡°³±¿áÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú¡±µÄÈ«ÐÂÌ¹¿Ë400Ô¤ÊÛ·¢²¼»á³É¹¦¾ÙÐÐ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-ZÖÇÏí°æ£¬Ô¤ÊÛ¼Û32.98ÍòÔª;È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-TÖÇÏí°æ£¬Ô¤ÊÛ¼Û30.98ÍòÔª¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÒÀÍÐ»ú¼×ÃÀÑ§¡¢Ó²ºËÐÔÄÜ¡¢ºÀ»ªÖÇÄÜÈý´óÓÅÊÆ£¬¾Û½¹´òÔì³±¿áÔ½Ò°SUV¼ÛÖµ±ê¸Ë£¬ÁìÏÎ¿ªÆô³±¿áÔ½Ò°ÐÂÊ±´ú¡£
·¢²¼»áµ±ÈÕ£¬³¤³ÇÆû³µ¶ÊÂ³¤Îº½¨¾ü³Ë×øÈ«ÐÂÌ¹¿Ë400£¬ÔÚ³É¶¼¿ªÆôÖ±²¥ÌåÑéÄêÇáÈË³±¿áÉú»î·½Ê½£¬Ç°ÍùAG³¬Íæ»áµç¾º¾ãÀÖ²¿£¬Í¨¹ýÓÎÏ·»¥¶¯£¬¸ÐÊÜµç¾ºÌåÓýÖ°Òµ¾«Éñ;²ÎÓëÅÊÑÒÌôÕ½£¬ÇÉÃî½«ÅÊÑÒÔË¶¯Óë³¤³ÇHi4¼¼ÊõÔÀí½áºÏ£¬ÎªÈ«ÐÂÌ¹¿Ë400Ô¤ÊÛ·¢²¼Ô¤ÈÈÔìÊÆ¡£
Í»ÆÆÔ½Ò°È¦²ã£¬ÏòÄêÇá³±¿á½ø»¯
Ì¹¿ËÆ·ÅÆÖ´ÐÐ¸±×Ü¾Àí¹ÈÓñÀ¤ÔÚ·¢²¼»áÉÏ±íÊ¾£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÊÇÈ«ÇòÎ¨Ò»¸²¸ÇÈ«¶¯Á¦¾ØÕó¡¢Âú×ãÈ«³¡¾°³öÐÐÐèÇóµÄ³±¿áÔ½Ò°SUV£¬ÖÂÁ¦³ÉÎªÄêÇáÈËµÄ¶¼ÊÐ³±¿á×°±¸£¬ÒÆ¶¯ÖÇÄÜ×°±¸£¬Ó²ºËÐÔÄÜ×°±¸£¬ÎªÄêÇáÈºÌå´øÀ´¡°¿É³Ç¿ÉÒ°¡±µÄ³±¿á³öÐÐÌåÑé¡£
Í¬ÆÚ£¬ÈËÃñÈÕ±¨¿¯ÎÄÖ¸³ö£¬¡°³±¡±ÊÇ¶«·½ÃÀÑ§µÄÒâ¾³£¬ÊÇ´«Í³ÓëÏÖ´úÅö×²³öµÄ¾ªÑÞ;ÊÇÍ»ÆÆ³£¹æµÄÓÂÆø£¬ÊÇ´´ÐÂ»ð»¨µÄÕÀ·Å¡£Ì¹¿ËÆ·ÅÆÆ¾½èHi4-Z¼¼Êõ¡¢ÖÇÄÜ×ù²Õ¡¢¸¨Öú¼ÝÊ»µÈÓÅÊÆÅäÖÃ£¬ÎªÓ²ºËÔ½Ò°×¢ÈëÖÇÄÜºÀ»ª»ùÒò£¬ÕýÊ½¿ªÆô ¡°Ô½Ò°ÐÂÊ±´ú¡±¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÒªÒÔ³±¿áÎªÐò£¬ÈÃÌ¹¿ËÔÙ´Î½ø½×£¬³ÉÎª±í´ï×ÔÎÒµÄ¸öÐÔ·ûºÅ£¬´òÆÆÈ¦²ã±ÚÀÝ£¬¿ªÆôÒ»³¡ÃæÏòÄêÇáÊÀ´úµÄ¡°³±¿á½ø»¯¡±¡£
Ô´´»ú¼×ÃÀÑ§£¬´òÔì¶¼ÊÐ³±¿á×°±¸
µ±ÏÂÄêÇáÈË¶ÔÓÚÊ±ÉÐ³±Á÷µÄ×·Çó£¬ÍâÒªÄÜÕÃÏÔ¸öÐÔÌ¬¶È£¬ÄÚÒªÄÜ³ÐÔØ¾«ÉñÈÏÍ¬¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÒÔÔ´´»ú¼×ÃÀÑ§´òÆÆÆû³µÐÐÒµÖ÷Á÷ÇúÃæÔìÐÍÉè¼Æ£¬´ÓÕûÌåÐÎÌ¬µ½Ï¸½Ú´òÄ¥£¬Ã¿Ò»´¦¶¼»ØÓ¦×ÅÄêÇáÈË¶ÔÑÕÖµ¡¢ÆøÖÊ¡¢³±¿áµÄÆÚ´ý¡£È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÒÔ74595ÌõÖ±Ïß¡¢64598¸öÆ½ÃæºÍ21532¸öÀâ½Ç£¬ËÜÔì³ö³±¿á»ú¼×ÔìÐÍ£¬²¢ÔÚ¶à¸öÏ¸½Ú¹¤ÒÕÎ¬¶È×öµ½ÐÐÒµÁìÏÈ£¬ÈçÐÐÒµ×îÈñ3ºÁÃ×Ç°»ú¸ÇÆÆ·ç½Ç;DÖùÇøÓòÐÐÒµ×î¶à52ÕÛÃæ·½ºÐ×ÓÔìÐÍ£¬ÐÐÒµ¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄ0¶Èµ¹½ÇÄ£¾ß£¬ÒÔ¶Ô¹¤ÒÕµÄ¼«ÖÂ×·Çó£¬½«È«ÐÂÌ¹¿Ë400µÄÔ´´»ú¼×ÃÀÑ§³É¹¦´ÓÍ¼Ö½´øÈëÏÖÊµ¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë400µÄ¶Ø»Í×ÏÅäÉ«£¬Áé¸ÐÀ´Ô´ÓÚ¶Ø»ÍÄª¸ß¿ß±Ú»£¬ÕâÊÇ¹Å´ú¹¤ÒÕÀúÊ±Ç§ÄêÍÉ±ä¶øÐÎ³ÉµÄÑÕÉ«£¬ÊÇÊ±¼äºÍ¿óÎï¹²Í¬×÷ÓÃµÄÌìÈ»¹å±¦¡£ËüÈÃÌ¹¿Ë400µÄ»ú¼×Íâ±íÓÐÁËÎÄ»¯µÄÎÂ¶È£¬Ò²ÈÃ¹¤ÒµÃÀÑ§ÓÐÁËÀúÊ·µÄºñ¶È¡£ÎªÁËÈÃÈ«ÐÂÌ¹¿Ë400Ó²ÀÊµÄÀâ½ÇºÍÕÛÃæÓµÓÐÒºÌ¬½ðÊôÒ»°ãµÄÖÊ¸Ð£¬¶Ø»Í×Ï³µÉ«²ÉÓÃ×¨Êô¶¨ÖÆ¿ª·¢µÄ×ÏÉ«Öé¹âÆá£¬Öé¹â·ÛÁ£¾¶´ïµ½ÐÐÒµ×îÏ¸µÄ5Î¢Ã×¼¶£¬ÔÚ²»Í¬½Ç¶È¡¢²»Í¬¹âÏßÏÂ¶¼ÄÜ³ÊÏÖÍêÃÀÉ«Ôó;»¹²ÉÓÃÁË8²ã½á¹¹µÄ¸´ºÏÆáÃæ£¬Í¬Ê±Ó¦ÓÃÈ«ÇòÁìÏÈµÄÅçÍ¿¹¤ÒÕÓëÓ²¼þÉè±¸£¬È·±£Ã¿Ò»´çÆáÃæ¶¼¹â»¬Èç¾µ¡¢É«Ôó±¥Âú¡£
¸²¸ÇÈ«¶¯Á¦¾ØÕó£¬´òÔìÓ²ºËÐÔÄÜ×°±¸
×÷ÎªÈ«ÇòÎ¨Ò»¸²¸ÇÈ«¶¯Á¦¾ØÕóµÄÔ½Ò°SUV³µÐÍ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400Ê×´Î´îÔØµÄHi4-Z¼Ü¹¹£¬¿°³Æ·ºÔ½Ò°½âñîËÄÇýµÄÌì»¨°å£¬Í¨¹ý¹¦ÂÊ·ÖÁ÷¡¢È«Çò×î¶Ì×ÝÖÃ3µµDHT±äËÙÏä£¬ÈÃÄÜÁ¿µÄ¡°·Ö¡±Óë¡°ÓÃ¡±´ïµ½ÁË¼«ÖÂÆ½ºâ£¬ºÍ¶¼½Ñß¡°ÒòÊÆÀûµ¼¡±µÄ·ÖÁ÷ÖÇ»Û£¬ÓÐ×ÅÒìÇúÍ¬¹¤Ö®Ãî¡£½â¾öÁËµ¥µ²»ì¶¯µÍËÙÎÞÁ¦¡¢ÊÐÇø¸ßÓÍºÄµÄÍ´µã£¬ÆÆ½âÁËÔö³ÌÄÜÁ¿ËðºÄµÄÎÊÌâ£¬»¹½â¾öÁË³ÖÐøÅÀÆÂµÈ´ó¸ººÉ³¡¾°ÏÂ±£µçÄÑµÄÎÊÌâ£¬¿ÉÒÔËµÊÇ¡°³ÇÒ°³©ÐÐ¡±µÄ×îÓÅ½â¡£
Óë´ËÍ¬Ê±£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-ZÖÇÏí°æ£¬ÒÔ¸ß´ï600kWµÄË²Ê±·ÅµçÄÜÁ¦£¬Ö§³ÖÇ°ºóË«µç»ú¿ÉÍ¬Æµ±¬·¢áÛ·å¹¦ÂÊ£¬ÊµÏÖ4.3ÃëÁã°Ù¼ÓËÙÐÔÄÜ¡£Í¬Ê±£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÓµÓÐÐÐÒµÁìÏÈµÄWLTC¹¤¿öÏÂ200km´¿µçÐøº½£¬´îÔØ163kW¸ßÑ¹¿ì³ä£¬´îÅä¸ß±¶ÂÊµçÐ¾£¬½öÐèÒ»±¿§·ÈµÄÊ±¼ä£¬¾ÍÄÜÔÙ´Î³ö·¢¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-TÖÇÏí°æ£¬²ÉÓÃ×îÐÂµü´úÉý¼¶µÄµÚ¶þ´úHi4-T¼Ü¹¹£¬½«µç»ú¹¦ÂÊÌáÉýÖÁ130kW£¬Å¤¾ØÌáÉýÖÁ495Nm£¬¶¯Á¦´¢±¸¸ü³ä×ã£¬´¿µçÄ£Ê½¸üÇáÓ¯¡£³äµçÐ§ÂÊ·½Ãæ£¬µç³Ø³äµç±¶ÂÊ¡¢³äµç¹¦ÂÊÌáÉý½üÒ»±¶£¬30-80%¿ì³äÊ±¼ä½öÐè16·ÖÖÓ£¬³äµçËÙ¶ÈÌáÉýÁË30%¡£Ô½Ò°ÐÔÄÜ·½Ãæ£¬Åä±¸3°Ñ²îËÙËø£¬¿ÉÊµÏÖ¶¯Á¦Êä³öÔÚËÄ¸ö³µÂÖ¼äµÄ×ÔÓÉµ÷Åä£¬Ô½ÊÇÀ§ÄÑÂ·¿öÔ½ÏÔÇ¿º·¡£
ÊæÊÊÌåÑé½ø½×£¬´òÔìÒÆ¶¯ÖÇÄÜ×°±¸
×÷ÎªÄêÇáÈËµÄÒÆ¶¯ÖÇÄÜ×°±¸£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400´îÔØÐÐÒµµÚÒ»ÌÝ¶ÓCoffee Pilot Ultra¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³£¬ÊµÏÖ³ÇÊÐNOA¡¢¸ßËÙNOAÈ«³¡¾°¸²¸Ç£¬Í¬Ê±È«ÈÚºÏ²´³µÏµÍ³Ö§³Ö200¶àÖÖ³µÎ»ÀàÐÍ£¬ÕæÕý×öµ½¡°¿É¼û¼´¿É²´¡±£¬¸øÓÃ»§³öÐÐ´øÀ´¸ü¶à±ãÀûÌåÑé¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÔÚÂú×ãÇ¿Ô½Ò°¡¢·ºÔ½Ò°¡¢³ÇÊÐÍ¨ÇÚÈ«³¡¾°³öÐÐÐèÇóµÄ»ù´¡ÉÏ£¬Í¬Ê±Í¨¹ý¡°±ùÏä²Êµç´óÉ³·¢¡±´ø¸øÈ«³µ³ËÔ±¸ü¼ÓÊæÊÊ±ãÀûµÄ³öÐÐÌåÑé¡£
È«ÐÂÌ¹¿Ë400Åä±¸5.4LµÄ³µÔØÀäÅ¯±ùÏä£¬Ö§³Ö-6¡æµ½50¡æ¿íÓòµ÷ÎÂ£¬¾ß±¸Àä¶³¡¢Àä²Ø¡¢±£ÏÊ¡¢¼ÓÈÈËÄÖÖÄ£Ê½£¬ÏÄÌìµÄ±ùÃÀÊ½£¬¶¬ÌìµÄÈÈÅ£ÄÌ£¬È«¼ÒÈËµÄÐèÇó¶¼ÄÜÕÕ¹Ëµ½;Ó°ÒôÓéÀÖ·½Ãæ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400´îÔØ15.6Ó¢´ç¶þÅÅ³¬ÇåÓéÀÖÆÁ£¬Í¨¹ýµÂ¹úÀ³ÒðÎÞÆµÉÁ¡¢µÍÀ¶¹âË«ÖØ»¤ÑÛÈÏÖ¤£¬ÄÜÓÐÐ§½µµÍ·´¹â£¬ËüÊÇ³¤Í¾ÂÃÐÐµÄ¡°ºåÍÞÉñÆ÷¡±£¬Ò²ÊÇÈ«¼ÒÂ¶ÓªÊ±µÄÒÆ¶¯Ó°Ôº;Îª±£Ö¤Ë¾³Ë³¤Í¾ÂÃÐÐÊæÊÊ²»ÀÛ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400²ÉÓÃ¸ßÆ·ÖÊNappaÕæÆ¤²ÄÖÊ×ùÒÎ£¬´¥¸ÐÏ¸ÄåÈáÈí£¬Ö÷¸±¼Ý¾ùÅä±¸Í¨·ç¡¢¼ÓÈÈ¼°°´Ä¦¹¦ÄÜ£¬ÄÜÈÃÓÃ»§ÔÚ³öÐÐÍ¾ÖÐÊ±¿Ì¾¡ÏíÊæÊÊ¡£
´ËÍâ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400»¹´îÔØ³¤³ÇÆû³µµÚÈý´úÖÇ»Û¿Õ¼äÏµÍ³Coffee OS 3£¬Åä±¸8295Ð¾Æ¬£¬ÓÃ»§²Ù×÷Ë¿»¬Á÷³©¡£»¹ÓÐCoffee GPTÓïÒô´óÄ£ÐÍ£¬ÄÜ¹»Éî¶ÈÀí½âÓïÒåºÍÐèÇó£¬Ä£ºýÖ¸ÁîÒ²ÄÜ¾«×¼Ê¶±ð£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÒÔ¡°×ßÒ»Â·£¬ÍæÒ»Â·¡±¡£
Ä¿Ç°È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-ZÖÇÏí°æ¡¢È«ÐÂÌ¹¿Ë400 Hi4-TÖÇÏí°æÒÑÍ¬²½¿ªÆôÔ¤ÊÛ£¬Ô¤ÊÛÆÚ¼äÔ¤¶©¿ÉÏí6ÖØ×ð³çÈ¨Òæ£¬È«ÐÂÌ¹¿Ë400ÒÔÂúÂú³ÏÒâÎªÄêÇáÓÃ»§ÌåÑé³±¿áÔ½Ò°´øÀ´¾ªÏ²¹º³µÓÅ»Ý¡£
