5月13日，方程豹豹8闪充版、豹5云辇闪充版正式上市，首搭首发比亚迪云辇-P Ultra，全球首款“全场景智能液压车身控制系统”，开创新能源高端越野全新品类。

豹8闪充版售价41.98万元(限时下定惊喜价40.98万元)，有五座版和七座版可选，加8000元可选六座版;选装上有三个可选，分别是21英寸轮毂、拖车装置，以及五座版只需加16968元便可选装灵鸢・比亚迪智能车载无人机系统。

豹5售价25.98万元起，其中核心发布的豹5云辇闪充版售价30.58万元(限时下定惊喜价29.98万元)，标配天神之眼B - 智能辅助驾驶系统;选装上，可选20英寸轮毂、拖车装置及前桥电子差速锁，以及只需加16968元便可选装灵鸢・比亚迪智能车载无人机系统;此外，本次豹5还加推了210KM天神Max版，标配天神之眼C - 智能辅助驾驶系统(可选装天神之眼B)，售价25.98万元(限时下定惊喜价25.38万元)。

作为高端越野旗舰车型，豹8豹5闪充版搭载比亚迪云辇-P Ultra、比亚迪第二代刀片电池及闪充技术、DMO+电驱越野开创平台、高阶智能辅助驾驶系统等四大顶级科技，兼顾实用与全场景驾驭，其中全新云辇-P Ultra全场景智能液压车身控制系统实现“五大全球之首”，“六大行业之最”，让豹8豹5闪充版构建硬派越野“过得去”、“扛得住”、“坐得稳”三大核心价值，为用户带来3分钟换胎、3轮可行驶、4轮皆可提的极致用车体验。

五大全球之首，六大行业之最，豹8豹5闪充版首搭首发云辇-P Ultra

豹8豹5闪充版首搭首发比亚迪云辇-P Ultra，是全球首款全场景智能液压车身控制系统，为用户带来“过得去”、“扛得住”、“坐得稳”三大核心价值。

“过得去”方面，云辇-P Ultra实现了全工况提轮应用、全场景高度调节、全地形姿态适应三大能力，不仅带来全球首创的腾空换胎、提轮脱困、三足鼎行、超强举升等全球首创功能，为用户带来3分钟换胎、3轮可行驶、4轮皆可提的全新体验;更是达成六大行业之最：行业最大提轮高度300mm;行业最大单次提轮可工作时长超24小时;行业最大举升载荷9吨;行业最大可举升坡度45度;行业最大车身高度调节行程200毫米;行业最大循迹指数673。

“扛得住”方面，云辇-P Ultra提升了耐冷、耐热、耐腐、超高扛跌落、自散热等能力，具备超强环境适应性、超强抗冲击、超强散热能力三大特点，让车辆可靠性再进阶。“坐得稳”方面，云辇-P Ultra的阻尼带宽、刚度带宽大幅提升，主动预瞄提前识路，有效过滤颠簸，还凭借防晕车模式显著改善加减速、俯仰和车辆晃动，让车辆舒适度再提升。

除了云辇-P Ultra，豹8豹5闪充版搭载全速域路面感知控制技术的DMO+电驱越野开创平台、极致安全又快速便捷的第二代刀片电池和闪充技术、行业最领先的高阶智能辅助驾驶系统，通过搭载以上全能的四大顶级科技，让豹8豹5闪充版开创“高端越野”一大全新品类。

豹8闪充版，高端越野的旗舰天花板

作为高端越野的旗舰天花板，豹8闪充版代表着极致性能与豪华质感的双重巅峰，不仅搭载四大顶级科技，更兼具三大唯一稀缺价值和两大极致奢享体验。

在设计上，豹8荣获被誉为“设计界的奥斯卡”的德国红点产品设计大奖，其顶级颜值获得国际权威认证。这次豹8闪充版也带来了颜值上新，全面升级了悬浮顶的双拼色系，共推出七款外观颜色、三种内饰配色，满足用户的多元需求。

除了顶级颜值，豹8闪充版也为车主打造了顶级的安全保障。豹8是全球唯一一款连续获得C-NCAP、C-ICAP，以及澳洲ANCAP三重五星安全认证的车型。无论是主动安全的辅助驾驶、红外夜视系统、爆胎稳停，还是被动安全的第二代刀片电池、三足鼎行、大梁车架以及CTC 2.0结构，加上13个气囊的标配，以及电机预紧安全带等配置，让豹8在安全冗余这一块做到了顶级。

豹8，作为全球首款搭载华为乾智驾的硬派越野车，更是比亚迪、华为、大疆三大行业龙头联手打造的国货旗舰。闪充版辅助驾驶硬件升级为前后双激光雷达，同时迭代至华为乾智驾ADS V4.1.5版本，全面覆盖全车前后盲区，感知精度与响应灵敏度再度跃升。

在奢享座舱和AI生态座舱方面，豹8闪充版也再度升级。内饰上，新增白栓木真木饰板、二排手动遮阳帘;二代智能香氛、主驾伸缩腿托和副驾大腿腿托等均全系标配;还搭载双开门高压冰箱、多屏联动的彩电、帝瓦雷音响18扬声器，带来高端越野该有的奢享与品质。

豹8闪充版不止奢享升级，AI生态座舱也迎来进阶。全系搭载比亚迪最新智慧生态，无论是自研的BYD后排可拆卸Pad还是其他合作伙伴的产品，均能与车机互联，为用户拓展出行途中的乐趣。

豹5云辇闪充版，高端越野的时代经典之选

作为电驱越野的开创者，豹5是高端越野的全能经典之选。除了搭载四大顶级科技，豹5云辇闪充版在传承经典的基础上也实现了升级。

豹5云辇闪充版标配比亚迪天神之眼B方案，带来行车、泊车、主动安全方面的大幅增强，不仅能支持日常通勤，还能识别各种复杂的地形和路况，让每一次出行更省心、更安全。

设计上，豹5有着与豹8同源的红点奖家族设计语言，硬朗的线条勾勒出霸气姿态，锁扣元素和升降档把搭配水晶按键，彰显独家硬派美学;并且这次还推出了闪充版专属色――赤沙红，为用户带来独特的自然意境。

安全上，豹5斩获了全球最权威的汽车安全评测机构之一――澳洲ANCAP的五星安全评级，在严苛的测试标准下，以硬核实力交出了满分安全答卷，安全性获全球顶级认证。

针对创作玩家，豹5云辇闪充版增加了四处AUX接口，用户可以在不同使用场景之间切换装备;此外，还推出了方程豹专属定制的智联车载台，用户可直接通过车机、语音进行操控，实现一键呼叫、一键导航、快速定位救援，让越野玩家更放心。

豹8豹5闪充版，既是电驱越野的开创者和最优解，也是高端越野的开创者和唯一解。方程豹始终坚持用技术破解对立，让需求不再妥协;用独一无二的产品回应每一个用户的热爱。

现在购买豹8闪充版，可享华为ADS高阶功能包补贴权益、5000元定金抵15000元购车尾款的限时下定礼、个性外观色(双拼色)限时免费送、至高10000元补贴的尊享置换礼、至高23714元金融贴息的尊享金融礼、一年内免费闪充等;对于有选装21英寸轮毂、拖车钩及拖车资质需求的用户，赠送价值8000元的选装基金。

购买豹5云辇闪充版，可享4000元定金抵10000元购车尾款的限时下定礼、个性外观色(赤沙红)限时优惠价、至高价值17270元金融贴息的智享金融礼、至高8000元补贴的智享置换礼;一年内免费闪充等多重购车权益。

购买豹5加推的210KM天神Max版，可享4000元定金抵10000元购车尾款的限时下定礼、0首付或3年0息等方案的智享金融礼、至高8000元补贴的智享置换礼、以及智享智联礼、智享保障礼、智享交付礼等购车礼遇。

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